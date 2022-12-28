Поджигатели из Подольска

Доброе утро!

Путин принял в Петербурге (почему-то в Русском музее) неформальный саммит стран СНГ и подарил главам государств кольца. Когда все процитировали соответствующее место из Толкина, Песков выступил против интерпретаций: “Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет”. Хотя особенное как раз есть: колец было девять, и одно из них предназначалось Путину. Зачем Саурону понадобилось выдавать себя за одного из назгулов? На этот вопрос новости пока ответа не дают:

Российская армия обстреляла роддом в Херсоне.

Украинские военные подтвердили гибель диверсантов в Брянской области.

В Украине ожидают новых ударов по энергетике в канун Нового года.

По данным The Insider, начальника Научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарад Черновольцева отправили в отставку. Он курировал Институт криминалистики, сотрудники которого травили Навального, Быкова и Кара-Мурзу.

Илью Яшина этапировали в Удмуртию, не дожидаясь апелляции.

Путин запретил поставлять нефть покупателям, соблюдающим установленный США и Евросоюзом потолок цен.

В 2022 году в Израиль репатриировались 70 тысяч человек, больше половины из них – россияне.

Военные сводки

В Луганской области украинским военным удалось немного продвинуться под Кременной – вот рассказы воюющих на этом участке фронта. По данным британской разведки, российские войска продолжают предпринимать мелкие попытки наступлений в районе Бахмута. Не прекращаются и обстрелы: в Херсоне российская армия обстреляла роддом (чудом никто не пострадал), а вот репортаж из Никополя Днепропетровской области, по которому россияне ежедневно бьют “Градами” с территории, прилегающей к Запорожской АЭС. По данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 6 884 мирных жителя, ранены – 10 947 (это заведомо заниженные цифры, не учитывающие потерь на территориях, до сих пор оккупированных Россией).

По словам украинских энергетиков, ситуация с электроснабжением в Киеве постепенно стабилизируется (вот беседа с живущим в Киеве россиянином-волонтером), однако никто не может исключить новых массированных обстрелов инфраструктуры накануне Нового года. Атака на российский военный аэродром в Энгельсе как раз ставила своей целью предотвращение ракетных обстрелов – здесь об этом рассказывает аналитик портала Defence Express Валерий Рябых. Что касается иранских дронов, то пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат отрапортовал, что четверть дронов из второй партии уже сбиты. Украинский военный Евгений Карась подтвердил гибель украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, об уничтожении которой ранее отчиталась российская ФСБ. По словам Карася, украинская группа погибла на минном поле, ФСБ никак не причастна к ее устранению.

Президент Украины ожидает, что наступающий год станет “решающим” для российско-украинской войны. Вот подборка прогнозов о том, как она может развиваться дальше: большинство аналитиков ждут прекращения боевых действий в 2023 году, а в качестве следующей возможной цели ВСУ называют Мелитополь Запорожской области. О том, что происходит сейчас в этом оккупированном городе, здесь рассказывает его мэр Иван Федоров.

Война, вид из России

В подмосковном Подольске задержаны мобилизованные, бежавшие с оружием из Луганской области Украины. Восемь солдат явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, чтобы сдать оружие; полицейские оружие приняли и вызвали военных, которые увезли отказников в военную часть. В тот же вечер в Подольске задержали пожилую семейную пару, которая пыталась пожечь местный военкомат. Связаны ли эти два происшествия друг с другом, пока не ясно.

Вот история поджигателя военкомата из Свердловской области, который отсидел полгода в СИЗО и бежал из России, как только ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде и пригрозили сменить статью на “терроризм”.

На Камчатке суд приговорил военного к году и восьми месяцам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях на территории Украины. Вот разговор с другим отказником-военным, суд над которым еще только предстоит – его будут судить по новой статье УК о неисполнении приказа в период боевых действий (до трех лет лишения свободы).

При университетах в 16 регионах России создаются военные учебные центры. В правительстве еще не решили, что делать с налогами для уехавших от войны россиян, но если налоги действительно повысят, то никакого экономического смысла в этом не будет, потому что уехавшие просто перестанут их платить, сменив работу в российской компании на какую-нибудь другую (так считает экономист Александра Суслина).

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что уехавшие из России режиссеры сами просили снять их имена с театральных афиш, программок и сайтов театров. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, параллельно работающий в информационном вещании ВГТРК, предложил актрисе Лии Ахеджаковой сыграть спектакль “Мой внук Вениамин”, запланированный на 4 января в Петербурге, “в сопровождении музыкантов” (подразумеваются наемники-вагнеровцы). Почему выступающая против войны Ахеджакова должна играть именно с вагнеровцами, так сразу и не понять: еще несколько месяцев назад никакой ЧВК Вагнера в официальной российской прессе просто не существовало, а сегодня, когда пропаганде дали задание ее героизировать, группировка вступила в открытый конфликт с Министерством обороны, и он обостряется.

Продолжается подавление всего антивоенного:

Политика Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии за распространение "фейков" про российскую армию, этапировали в СИЗО-1 Удмуртии до вступления приговора в законную силу. Одна из адвокатов Яшина Мария Эйсмонт говорит, что подобные действия получили распространение в последние года три, спешное этапирование объясняют переполненностью московских СИЗО (вариант не сажать в СИЗО Яшина и таких как он, власти не рассматривают).

В Иванове возбуждены два уголовных дела в отношении кандидата медицинских наук, преподавательницы Ивановской государственной медицинской академии Ольги Назаренко: о повторной “дискредитации” российской армии и неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Назаренко проводила одиночные пикеты и расклеивала по городу антивоенные листовки. От преподавания ее отстранили.

Жителя Белгорода оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за пикет с плакатом "Обними, если ты за мир".

Но все это меркнет по сравнению с происходящим в Беларуси: там троих "рельсовых партизан" приговорили к срокам от 21 до 23 лет колонии.

Российские будни

По данным The Insider, в отставку отправили начальника Научно-технической службы ФСБ генерала-полковника Эдуарда Черновольцева. Он курировал Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2), сотрудники которого травили Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу. По официальной версии, Черновольцев ушел на пенсию, но источники говорят, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками баз данных, на которых строится множество появившихся в последнее время журналистских расследований. Кроме того, Черновольцев якобы не одобрял войну в Украине.

Из РАНХиГС уволили политика Юлию Галямину – потому что она “иностранный агент”, а по закону, вступившему в силу 1 декабря, “иностранным агентам” запрещено заниматься образовательной деятельностью. В последние два года Галямина преподавала в РАНХиГС академическое письмо.

Бывшего координатора штаба Навального в Иркутске Захара Сарапулова приговорили к году условно по делу о создании НКО, посягающей на права граждан.

Бывшего сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению. Их признали виновными в создании преступного сообщества, убийствах, хищениях и растрате. Задержаны они были еще в январе 2019 года.

Вокруг света

Служба безопасности Украины арестовала более 160 тысяч тонн железной руды, принадлежащей компании российского олигарха Алишера Усманова. Руду обнаружили в нескольких подпольных складах в морских портах Украины. Предполагается, что ее собирались каким-то образом переправить в Россию.

В Литву не пустили Адольфаса Каминскаса – мужа предполагаемой матери детей Шойгу. Ранее его лишили литовского гражданства за то, что он получил российское, не имея на это права.

В Турции россиянам перестали выдавать виды на жительство.

В уходящем году в Израиль репатриировались 70 тысяч человек. Более половины из них россияне. На втором месте Украина – оттуда уехали 14,5 тысяч человек. Беларусь на пятом месте, алию совершили 1993 человека.

The New York Times опубликовала большой материал о ходе расследования взрывов на “Северных потоках”. Никаких свидетельств тому, что подрыв совершила Россия, пока не найдена – как, впрочем, и каких-либо еще свидетельств. Оператор газопровода North Stream AG оценивает его ремонт в полмиллиона долларов, хотя ранее эксперты вообще сомневались в его ремонтопригодности.

Цена на газ в Европе упала до довоенного уровня. Как без российского газа обходится Германия, подробно рассказано здесь.

Путин подписал двухстраничный указ, запрещающий поставлять нефть покупателям, которые соблюдают установленный США и Евросоюзом потолок цен. Конкретные параметры, в пределах которых будет работать этот указ, определит правительство.

В Китае на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 отменили обязательный карантин при въезде в страну и сняли запрет на зарубежные поездки для китайцев. Соседним странам это очень не понравилось.

Шесть ссылок

Холокост. Рассказ о мэре Черновцов Траяне Поповиче, которому осенью 1941 года удалось спасти около 20 тысяч местных евреев от депортации в гетто и лагеря Трансистрии. Или краткая история Варшавского гетто.

Рассказ о мэре Черновцов Траяне Поповиче, которому осенью 1941 года удалось спасти около 20 тысяч местных евреев от депортации в гетто и лагеря Трансистрии. Или краткая история Варшавского гетто. Театр. Беседа историка театра Валерия Золотухина с исследовательницей социального театра Александрой Дунаевой о российском театре в политической перспективе. Или история с провалом спектакля “Иван Грозный” по пьесе А. Н. Толстого по материалам записок советских спецслужб.

Беседа историка театра Валерия Золотухина с исследовательницей социального театра Александрой Дунаевой о российском театре в политической перспективе. Или история с провалом спектакля “Иван Грозный” по пьесе А. Н. Толстого по материалам записок советских спецслужб. Живность. Рассказ зоопсихолога о разнице между охотничьим поведением и социальной агрессией у собак и кошек. Или история массовой гибели пчел в России и борьбе гражданских активистов с этим явлением.

Искренне Ваши,

Семь Сорок