Превед, “Оникс”!

Доброе утро!

С начала российского вторжения в Украину было убито 8 317 мирных жителей – эта цифра приводится в новой сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В документе подчеркивается, что это не полные данные, поскольку получить надежную информацию из оккупированных Россией регионов невозможно. А война продолжается:

Пригожин сообщил Шойгу о готовящемся наступлении ВСУ под Бахмутом и просил не допустить “отсечения” вагнеровцев от частей регулярной российской армии.

В ночь на вторник город Джанкой в аннексированном Крыму атаковали дроны.

Евросоюз согласовал поставку Украине миллиона снарядов в течение года.

Бывший президент России Медведев пригрозил Международному уголовному суду ракетой “Оникс”. В России возбудили уголовное дело против прокурора и судей МУС.

В Москву прибыл с государственным визитом председатель КНР Си.

Белорусский политзаключенный Игорь Лосик пытался покончить с собой в колонии.

Военные сводки

В ночь на понедельник российским обстрелам подверглись подконтрольные Украине города Донецкой области – Краматорск, Константиновка и Авдеевка (есть разрушения и пострадавшие, обошлось без жертв). О гуманитарной ситуации в Часовом Яре – городе в десятке километров от осажденного Бахмута – читайте в свежем репортаже: там остаются около трех тысяч мирных жителей, воду приходится брать в соседней деревне Калиновке, куда волонтеры ездят под обстрелами.

Ситуацию в Бахмуте замминистра Украины Анна Маляр описала словами “возможности еще не исчерпаны”. Американский Институт изучения войны утверждает, что украинской армии удалось локально оттеснить российские силы на восток под Бахмутом, и оценивает шансы Украины на перехват инициативы как “хорошие”. Пригожин ожидает украинского контрнаступления “в конце марта – начале апреля”: он обратился к Шойгу с письмом, в котором просит министра обороны не допустить “отсечения” вагнеровцев от регулярной российской армии. Британская военная разведка отмечает схожесть ситуации в Авдеевке близ Донецка с положением в Бахмуте: Авдеевка почти окружена, но украинские войска – по известным только им причинам – не спешат оттуда уходить.

17 стран Евросоюза и Норвегия согласовали поставку Украине миллиона снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Госдепартамент США объявил о выделении нового, 34-го по счету пакета помощи Украине на $350 млн: туда войдут боеприпасы для HIMARS и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые гранатометы, снаряды для гаубиц М777 и военные речные катера, которые используются для высадки десанта.

Вечером в понедельник город Джанкой в аннексированном Крыму атаковали дроны. Российские власти Крыма объяснили стрельбу и взрывы работой ПВО, а Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении ракет "Калибр НК", которые транспортировались по железной дороге. Проверить это невозможно.

На оккупированных территориях

ГУР Украины прокомментировало сообщения российских властей об убийстве безымянного “командира взвода ППС” в оккупированной части Херсонской области: по их данным, на самом деле убит начальник регионального СИЗО Сергей Москаленко, которого в украинских медиа называют “организатором пыточных”.

На видео встречи Путина с благодарными жителями Мариуполя, которое выложили на сайте Кремля, слышно, как женщина кричит: “Это всё неправда! Это напоказ!”. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко не стал называть имя этой женщины, чтобы она не “закончила в ФСБ”, но подробно рассказал о “благодарных” участниках встречи: по его данным, это “почекуны”, то есть ожидатели “русского мира”, активно занимавшиеся мародерством в ходе осады города и после его оккупации. Основным ощущением, которое вызвал у него приезд Путина в почти уничтоженный Мариуполь, Андрющенко называл брезгливость. Объясняя, зачем Путин вообще поехал в Мариуполь, российский политолог Иван Преображенский отмечает особую обиду российского правителя на не принявшие его русскоязычные украинские регионы и важность города, который символизирует пробивание сухопутного коридора в Крым (там есть еще забавные рассуждения о двойниках).

О том, как Россия в своей войне против Украины пытается уничтожить не только настоящее и будущее, но и прошлое, читайте в материале об уничтожении и вывозе украинских архивов – в том числе архивов КГБ.

“Внимательно смотрите в небо”

Российский Следственный комитет объявил о возбуждении уголовных дел против прокурора и судей Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена. Прокурора МУС Россия обвиняет в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и в "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". Судьям вменяется "заведомо незаконное заключение под стражу”, а также “приготовление к нападению на представителя иностранного государства". Бывший российский президент Медведев, со своей стороны, описал действия судей МУС такими словами: “Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу” и пригрозил ударить по зданию МУС в Гааге гиперзвуковым “Ониксом”. Чем может быть опасен для Путина гаагский ордер, здесь объясняет политолог Александр Баунов.

Громких международных заявлений по поводу этого ордера в понедельник не было – в частности, потому что Венгрия, по данным Bloomberg, заблокировала совместное заявление ЕС. Китай устами Ван Вэньбиня потребовал от суда в Гааге “уважать иммунитет глав государств”, а госсекретарь США заявил, что визит председателя КНР в Москву после выдачи ордера МУС на арест Путина служит “дипломатическим прикрытием” для продолжения преступного российского вторжения в Украину.

Председателя Си тепло приветствовали в Москве (на аэродроме его встречал и Зайков, Слюньков, Воротников вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко), город стоял в пробках. В Кремле прошла неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, она длилась четыре часа. В открытой части беседы Путина поздравил дорогого друга Си с переизбранием на третий срок, а дорогой друг Си выразил уверенность в переизбрании Путина на пятый (или шестой) срок в 2024 году. Китаю выгодна война России в Украине – прежде всего тем, что она отвлекает внимание США от Китая, но также и оживлением торговых отношений с Россией на очень приятных для Пекина условиях. В этом сходятся китаист Алексей Чигадаев и бывший российский дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку из-за вторжения России в Украину.

Война, вид из России и Беларуси

Как сообщает “Верстка” со ссылкой на нескольких студентов, для получения диплома от выпускников Московского авиационного института требуют подписать повестку в военкомат. Ранее военком Пензенской области заявлял, что выпускникам местного университета дипломы тоже будут вручать вместе с повестками. С 1 апреля начнется новый набор контрактников в российскую армию – планируется набрать 400 тысяч человек.

Проблема с погребением отслуживших вагнеровцев на Кубани решена в пользу Пригожина: губернатор Красноярского края приказал администрации Горячего Ключа оказывать всяческое содействие в том, чтобы “проводить павших солдат и офицеров в последний путь”. О том, как в Чечне героизируют убитых в Украине кадыровцев, рассказывается здесь (главным адресатом пропаганды оказываются школьники).

Военный суд на Ставрополье назначил мобилизованному пять лет колонии по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации; в Омске мобилизованного приговорили к шести годам колонии за драку с командиром.

ФСБ России отчиталась о задержании в Саратове двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге (они якобы сделали это за деньги по заказу). В Беларуси бывшему замминистра связи Дмитрию Шедко предъявили обвинение в терроризме – в чем конкретно его вина, не известно, но ходят слухи, что он был лично знаком с людьми, задержанными по делу о взрывах на аэродроме в Мачулищах (в последние годы Шедко жил в Москве, где его и задержала ФСБ, чтобы доставить на родину).

Российско-белорусское карательное

Суд Чукотского автономного округа назначил 41-летнему жителю Анадыря штраф в 1,8 млн рублей по делу о реабилитации нацизма в интернете за фотографию Гитлера, опубликованную во “ВКонтакте” в январе 2015 года.

Грузчик из Осташкова Тверской области Алексей Сухобоков с октября прошлого года сидит в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. По версии следствия, он нарисовал на грязной "Газели" свастику, имел умысел поехать в Украину, чтобы воевать на ее стороне, и в частном разговоре радовался взрыву на Крымском мосту. Обвинения основаны исключительно на показаниях его коллег-грузчиков.

МВД России объявило в розыск студентку Олесю Кривцову, сбежавшую из-под домашнего ареста, под который ее отправили в рамках уголовного дела о "дискредитации" российской армии и "оправдании терроризма". Она заочно арестована. Уголовное дело против нее возбудили по доносу однокурсников.

Суд в Екатеринбурге установил фейковость телеграм-канала “Судья Ушаков”, который был создан 16 марта, когда судья Владимир Ушаков приговорил бывшего мэра города, а ныне “иноагента” и подозреваемого в “дискредитации” российской армии Евгения Ройзмана к 14 суткам ареста за публикацию во “ВКонтакте”, где у Ройзмана никогда не было аккаунта. Телеграм-канал “Судья Ушаков”, комментируя решение о фейковости, указал суду на непоследовательность: Ройзман, мол, тоже утверждал, что это не его аккаунт, но “я сам же решил, что это вранье и Ройзман виноват”.

Выяснилось, за что суд в Москве арестовал 40-летнего Юрия Самойлова на 14 суток по статье о распространении экстремистских материалов: бдительный пассажир, ехавший вместе с ним в метро, заметил, что заставкой на телефоне Самойлова является шеврон украинского батальона “Азов”, и не поленился вызвать полицию.

Алексей Белозеров, один из организаторов презентации графических книг Саши Скочиленко в московском “Открытом пространстве”, рассказал, как проходила воскресная облава: длилась она долго, всех присутствовавших уложили лицом в пол, Белозерова избили в автозаке, над прочими много глумились. По слухам, это были те же оперативники, что участвовали в изнасиловании гантелей поэта Артема Камардина. Цель издевательств, вероятно, состояла в том, чтобы отвадить молодых москвичей от “Открытого пространства”. Автора книг, Сашу Скочиленко сейчас судят по статье о “фейках” про российскую армию, а вот интервью с обвиняемым по той же статье Всеволодом Королевым – с Сашей он лично не знаком, но до ареста успел снять документальный фильм в ее поддержку. Смысл его уголовного преследования, судя по всему, в том, чтобы отучить граждан от демонстрации солидарности.

Смысл пыток в минском изоляторе для правонарушителей на Окрестина в августе 2020 года, похоже, состоял в том, чтобы отвадить людей от участия в протестах: вот рассказ о докладе, подготовленном Международным комитетом о расследовании пыток на основании свидетельств узников (с цитатами, страшными).

По данным белорусских правозащитников из центра “Вясна”, политзаключенный Игорь Лосик пытался покончить с собой в колонии после того, как его поместили в ШИЗО. Лосик администрировал телеграм-канал “Беларусь головного мозга” и был медиаконсультантом белорусской службы Радио Свобода. Его задержали за полтора месяца до президентских выборов 2020 года и приговорили к 15 годам колонии. Чуть позже жену Лосика Дарью посадили на два года за интервью “Белсату”, в котором она рассказывала, как прошло первое свидание Игоря с дочерью Паулиной. Дочь живет сейчас у родителей Дарьи.

Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" британский Институт государственного управления (Institute for Statecraft) – он якобы проводил “русофобские семинары”; Минюст России потребовал на формальных основаниях ликвидировать информационно-аналитический центр "Сова", исследующий национализм, ксенофобию и практику применения антиэкстремистского законодательства в России – вот комментарий руководителя “Совы” Александра Верховского.

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к соратнице Навального Марии Певчих. Чем команда Навального на этот раз задела его достоинства, не известно.

Русская жизнь и русская культура

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента России приказали отказаться от айфонов в течение марта – из соображений безопасности. Об этом “Коммерсанту” рассказали несколько чиновников: “iPhone – все. Или выбросить, или детям отдать”.

На матчи “Зенита” начали набирать платную массовку. За посещение игры 1 апреля обещают 900 рублей, но надо обязательно исполнять фанатские кричалки. Нормальные фанаты перестали ходить на матчи после введения FanID. Деньги массовке, вероятнее всего, будут выплачиваться из средств правительства Санкт-Петербурга.

Центр "Досье" нашел доказательства, что компанию "Сургутнефтегаз" контролируют друзья Путина Петр Колбин и Геннадий Тимченко. "Сургутнефтегаз" за последние 20 лет скопил на своих счетах как минимум $57,5 млрд. Эти деньги, как утверждает "Досье", компания не тратит, не инвестирует в развитие и не направляет на выплату дивидендов. Судя по всему, они считаются принадлежащими лично Путину.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию. По слухам, на посту ее сменит директор Музея архитектуры им. Щусева Елизавета Лихачева, которая в 2014 году прославилась насильственным выселением из дома Мельникова внучки архитектора Екатерины Каринской.

Власти Пскова заключили с певицей Ёлкой контракт, по которому ей нельзя “дискредитировать” российскую армию до Дня города, на праздновании которого она выступит (это будет в конце июля).

В Казани к памятнику жертв политических репрессий принесли муляж статуэтки "Оскар" – так теперь выражают поддержку Алексею Навальному.

Международное эхо войны

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы Volkswagen по иску “ГАЗ”: “ГАЗ” хочет взыскать с Volkswagen 15,6 млрд рублей убытков, понесенных после расторжения договора о сборке машин в Нижнем (до войны там собирали Skoda Octavia, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq и Volkswagen Taos).

В Украине национализировали активы Аркадия Ротенберга, в том числе торговый центр Ocean Plaza.

К офису президента Украины приходили представители Синода Украинской православной церкви, ранее относившейся к Московскому патриархату. Молитвенное стояние за невыселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры продолжалось около двух часов, но потом объявили воздушную тревогу. Зеленский к иерархам так и не вышел – вот один комментарий, вот другой.

Сегодня с визитом в Киев прибывает премьер-министр Японии Фумио Кисида. Япония сейчас председательствует в G7, и на саммит G7, который пройдет в Хиросиме в мае, планировали пригласить Владимира Зеленского.

О том, как война в Украине изменила Евросоюз и положение стран Балтии в ЕС, читайте в интервью с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Вокруг света

Наблюдатели ОБСЕ осторожно приветствовали предварительные результаты досрочных парламентских выборов в Казахстане (мол, маленький шаг к демократии). В самом Казахстане на эти выборы смотрят скептически и рассказывают о многочисленных нарушениях.

Парламент Франции дважды проголосовал против вотума недоверия правительству. Соответственно, пенсионная реформа принята Национальным собранием, и теперь закон рассмотрит Конституционный совет. После голосования началась акция протеста с требованием отставки президента Макрона.

92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил, что женится в пятый раз – счастливой избраннице всего 66 лет.

ООН обновила “рейтинг счастья”, но на первом месте в нем так и осталась Финляндия, возглавляющая этот рейтинг уже шесть лет. Мораль: не судите о Суоми по фильмам Аки Каурисмяки.

Количество подтвержденных жертв землетрясений 6 февраля в Турции превысило 50 тысяч человек. В Сирии их не особо считают.

Семь ссылок

Как сопротивляться тирании. Беседа с белорусской социальной исследовательницей Ольгой Шпарагой – очень хорошая, но в практическом плане для россиян и белорусов слегка запоздавшая.

Беседа с белорусской социальной исследовательницей Ольгой Шпарагой – очень хорошая, но в практическом плане для россиян и белорусов слегка запоздавшая. Мифы и сказки. Отрывок из книги историка Татьяны Муравьевой “Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный мифологии татар. Или сказка братьев Гримм “Черт с тремя золотыми волосами” из сборника изд-во libra, в котором сказки даны в новом переводе и с современными иллюстрациями.

Отрывок из книги историка Татьяны Муравьевой “Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный мифологии татар. Или сказка братьев Гримм “Черт с тремя золотыми волосами” из сборника изд-во libra, в котором сказки даны в новом переводе и с современными иллюстрациями. Угар и азарт. Рассказ о том, как кафе, кабаре и бары стали центрами богемной жизни конца XIX века – в Европе и в России. Или отрывок из книги историка Наталии Лебиной “Советская повседневность: нормы и аномалии” (изд-во “НЛО”), посвященный азартным играм.

Рассказ о том, как кафе, кабаре и бары стали центрами богемной жизни конца XIX века – в Европе и в России. Или отрывок из книги историка Наталии Лебиной “Советская повседневность: нормы и аномалии” (изд-во “НЛО”), посвященный азартным играм. Аборт и ЭКО. Интервью с Настей Подорожной, основательницей “Мартинки” – проекта, который помогает украинкам в Польше получать доступ к абортам. Или разбор мифов об ЭКО: “человечность” эмбриона, патологии, евгеника, платное донорство и заморозка спермы мобилизованных.

Искренне Ваши,

Семь Сорок