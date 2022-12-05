Под нефтяным потолком

Доброе утро!

Власти Ирана отреагировали на протесты, продолжавшиеся два с лишним месяца: генпрокурор страны заявил, что полиция нравов распущена и пообещал пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба. В остальном так:

Российская армия по-прежнему пытается окружить Бахмут Донецкой области, там погибли пятеро грузинских добровольцев, воевавших на стороне Украины.

По данным Национальной разведки США, Россия тратит боеприпасы быстрее, чем может их производить. Вашингтон намерен сорвать поставки оружия из Ирана в РФ.

Сегодня вступает в силу эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю и потолок цен на нее.

В Москве начались облавы на студентов очных отделений вузов.

В московских библиотеках убирают с полок книги на ЛГБТ-тематику и произведения “иностранных агентов”.

При взрыве газа в доме в Нижневартовске погибли шесть человек.

Военные сводки

В ночь на понедельник российские войска нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Запорожье, мощные взрывы слышались ночью и в Кривом Роге. Днем ранее обстрелам подверглись Херсон и Херсонская область (в том числе онкодиспансер), а также некоторые районы Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. На этом фоне россияне не оставляют попыток окружить Бахмут – там погибли пятеро добровольцев из Грузии, воевавших за Украину. По мнению британской военной разведки, российское упорство под Бахмутом не имеет оперативной ценности, но очень дорого стоит.

В Донецкой области погиб российский военнослужащий Виктор Севальнев, который добровольно заключил контракт с Минобороны после того, как в ЧВК Вагнера завербовали его сына-заключенного, позже погибшего на фронте. Ранее Севальнев-старший сообщил жене, что его собираются расстрелять за то, что его взвод дезертировал. Он также сказал, что хотел бы прекратить воевать, но его не отпускают. Другой завербованный ЧВК Вагнера российский заключенный сдался в плен и попросил не выдавать его России при обмене – интервью с ним записал украинский журналист Юрий Бутусов, а личность подтвердила “Верстка”. На этом фоне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путин “со временем” посетит Донбасс.

Министр обороны России Сергей Шойгу съездил с визитом в Минск, где подписал со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным некий протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. В чем его суть, никому не объяснили, но Лукашенко потом сказал, что российские и белорусские военные тренируются “как единая армия”.

С визитом в Киеве побывала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. На встрече с журналистами она сказала, что Путин решил не применять ядерной оружие в войне против Украины из-за жестких предупреждений со стороны других государств, а вместо этого начал ракетные обстрелы объектов украинской энергетики. Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что у России хватит ракет еще на три-четыре масштабных атаки на украинскую энергосистему. Киевские энергосети сообщают, что в городе с сегодняшнего дня начинает действовать график плановых стабилизационных отключений электроэнергии – аварийных отключений быть больше не должно. Киевляне, несмотря на эти оптимистичные заявления, готовятся самостоятельно спасать батареи в своих домах, если отопление отключится на фоне сильных холодов.

По мнению главы Национальной разведки США, Россия расходует в Украине больше боеприпасов, чем она способна производить, а спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Вашингтон постарается воспрепятствовать поставкам иранского оружия Москве. Украинские военные предполагают, что Россия перестала запускать по Украине иранские дроны из-за холодов; другая возможная причина отказа от них в том, что украинские военные научились эффективно с ними бороться – вот репортаж об отряде, занимающемся охотой на эти дроны.

О том, как в Чехии ремонтируют и модернизируют предназначенные для Украины советские танки, читайте здесь.

Война: вид из России

Губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили в воскресенье об обстрелах приграничных сел.

В Москве интенсифицировалась охота на призывников: в общежитии задержали несколько студентов-очников Финансового университета и увезли их на сборный пункт, студента Политеха с правом на отсрочку забрали дома у подъезда, больше суток удерживали в военкомате и теперь собираются отправить во Владимирскую область. Еще одного призывника полицейским удалось найти через сервис объявлений “Юла” – его задержали обманом, посадили на ночь в ИВС по протоколу о нецензурной брани, а утром доставили в военкомат, откуда ему удалось сбежать после медкомиссии.

Сына Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 году в Лондоне, пытались мобилизовать на войну в Украине: в московскую квартиру, где он зарегистрирован, с вопросами о нем приходили сотрудники военкомата. Живущие там люди объяснили, что Литвиненко-младший не бывает в России уже больше 20 лет.

Администрация президента России направила в регионы рекомендации по организации новогодних праздников: ограничивать детские праздники не советуют, но предлагают вставить в программы упоминания о “героизме защитников Отечества”, новогодние ярмарки рекомендуют оборудовать пунктами сбора подарков для военнослужащих, а местным телеканалам дали списки угодных властям артистов, творения которых надо выводить в эфир. О подробностях подготовки путинской встречи с матерями, которые стали известны “Медузе”, читайте здесь.

Продолжаются и связанные с войной репрессии:

Суд в Казани оштрафовал местную жительницу Светлану Потеряхину на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за то, что она вышла на митинг против мобилизации с плакатами "Я люблю своего папу" и "Мир".

Вот интервью с томским музыкантом и педагогом Анной Чагиной, которую обвиняют по уголовной статье о “дискредитации” армии – об обыске, ночи в изоляторе, уголовном деле и вариантах окончания войны.

Международное эхо войны

Сегодня вступает в силу эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю и потолок цен на нее – он был окончательно согласован на уровне $60 за баррель странами ЕС, G7 и Австралией в субботу. Венгрию, как выяснилось, освободили от соблюдения этого потолка. Президент Украины назвал уровень потолка “полностью комфортным для бюджета России”. По данным Financial Times, Россия формирует "теневой флот" для продажи нефти в условиях санкций, активно скупая старые танкеры.

Группа ОПЕК+ решила сохранить квоты на добычу нефти, которые незначительно снизили в октябре.

Госдепартамент США признал двенадцать стран и девять организаций "вызывающими озабоченность". Среди них Россия и российская ЧВК Вагнера. Почему Вашингтон воздерживается от того, чтобы официально назвать Россию государством – спонсором терроризма, читайте в интервью с американским историком Энн Эпплбаум.

В Лондоне по подозрению в отмывании денег задержали и потом отпустили под залог “состоятельного российского бизнесмена” – предположительно, Михаила Фридмана.

Российская повседневность

При взрыве баллона с газом в жилом доме в Нижневартовске погибли шесть человек. Часть перекрытий и фасад дома обрушились, несколько человек оказались под завалами. Известно о шести или семи раненых, один из них – в тяжелом состоянии.

На побережье Каспийского моря в Дагестане выбросило 2,5 тысячи туш тюленей – власти республики объяснили их гибель “естественными причинами”. Экологи связывают это с ростом нефтедобычи на побережье и в акватории Каспия.

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, записал первое после депортации из России видео, в котором рассказал, как его били и пытались изнасиловать литровой бутылкой из-под “Кока-колы” трое сотрудников полиции в ОВД по Пресненскому району Москвы. Записав на видео процесс ввода бутылки в анус, полицейские стали вырывать Некоглаю волосы, а потом обрили его налысо, сильно порезав череп. Все эти истязания были ответом на пародийное видео о российских военных, которое опубликовал Некоглай.

По данным издания The Village, в московских библиотеках убирают с полок книги с ЛГБТ-тематикой и произведения авторов, объявленных “иностранными агентами”. Хабаровский “Совет отцов” выкупил партию книг “Лето в пионерском галстуке” о любви пионера и вожатого и продолжение этой истории “О чем молчит ласточка” и сдал их в переработку.

Вокруг света

Бывший президент США Дональд Трамп призвал отменить конституцию США. Демократы требуют, чтобы республиканцы его открыто осудили.

Суд в Германии признал, что российский “православный олигарх” Константин Малофеев выделял крупные пожертвования структурам зампредседателя фракции “Альтернатива для Германии” в Бундестаге Беатрикс фон Шторх.

В Иране за связи с израильской разведкой казнили четырех человек.

Швеция экстрадировала в Турцию осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана – это сделано в рамках договоренностей, которые разблокируют процесс присоединения Швеции к НАТО.

В Швеции перестал выходить на связь известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Ранее его уже пытались убить, а на его остающихся в Чечне родственников регулярно оказывается давление.

Семь ссылок

Как она развалилась. Рассказ о национальных движениях в Латвии и Армении накануне распада СССР.

Рассказ о национальных движениях в Латвии и Армении накануне распада СССР. О запрещенном в России. Разбор греческой квир-культуры: эрасты, гомоэротизм и педерастия. Фрагмент из книги историка Рустама Александера “Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе” (изд-во Individuum) – о введении уголовной ответственности за “мужеложество”. Или беседа с 25-летним писателем и трансгендерным человеком Микитой Франко, прославившимся книгой "Дни нашей жизни" об однополой семье с приемным ребенком – о новом российском гомофобном законе, войне с Украиной и Казахстане, откуда Франко родом.

Разбор греческой квир-культуры: эрасты, гомоэротизм и педерастия. Фрагмент из книги историка Рустама Александера “Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе” (изд-во Individuum) – о введении уголовной ответственности за “мужеложество”. Или беседа с 25-летним писателем и трансгендерным человеком Микитой Франко, прославившимся книгой "Дни нашей жизни" об однополой семье с приемным ребенком – о новом российском гомофобном законе, войне с Украиной и Казахстане, откуда Франко родом. Водка и огурчик. Два отрывка из книги Кэтрин Хармон Каридж “Еда и микробиом. Традиционные продукты питания разных культур для здоровья и благополучия” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – об алкоголе и соленьях.

Искренне Ваши,

Семь Сорок