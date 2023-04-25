Факел, поток и пламя

Доброе утро!

Мировые военные расходы в 2022 году стали рекордными за всю историю подсчетов: в Украине они выросли на немыслимые 640%, а в Европе в целом – на 13%, это максимальный рост с 1989 года. Надежд на изменение трендов пока мало:

Источники “Би-би-си” подтвердили продвижение украинских военных в левобережной части Херсонской области.

Власти аннексированного Севастополя сообщили о ночной атаке морских беспилотников; в Подмосковье за день нашли два упавших дрона.

На параде Победы в Москве будет только один иностранный лидер – президент Кыргызстана.

Чеченский госуниверситет потратит почти $1 млн на военный учебный центр с мультимедийными стендами для стрельбы.

Суд в Москве приговорил технического сотрудника МВД к семи годам колонии за распространение “фейков” в телефонных разговорах, попавших на прослушку.

США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН.

Военные сводки

Американский Институт изучения войны в своей новой сводке пишет о слабости российской обороны в Херсонской области – ее держат плохо подготовленные мобилизованные, остальные части были переброшены на другие участки фронта. В то же время источники “Би-би-си” в украинской армии подтвердили сообщения о продвижении украинских войск на левом берегу Днепра. “Украинская правда” собрала в один материал все, что известно о готовящемся наступлении ВСУ: оно начнется в “мае-июне”, штурмовые бригады проходят подготовку на Западе, поставки западного оружия затягиваются, потому что наготове ни у кого ничего не было.

Воюющие в Бахмуте украинские подразделения жалуются на недостаток боеприпасов – вот свежий репортаж об артиллеристах, сдерживающих атаки российских войск.

Из истории войны:

The Washington Post пишет со ссылкой на бесконечный запас утекших секретных документов Пентагона, что украинская разведка планировала удары по территории России к годовщине войны, но США удалось отговорить Киев от этого. Офис Зеленского в ответ на публикацию заявил, что это неправда.

Вот история жителя Старого Салтова в Харьковской области: после оккупации села он убил пришедшего за ним российского военного и бежал огородами, чтобы дойти до Харькова и вступить в ряды ВСУ. Это ему удалось, но из армии его через год уволили – из-за достижения 60-летнего возраста.

Интервью с Навой – защитницей “Азовстали” Валерией Суботиной, которая почти год провела в российском плену. В окружении на “Азовстали” Валерия вышла замуж за пограничника Андрея Суботина, но через два дня он погиб.

Война, вид из России

Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал о ночной атаке украинских беспилотников на город: один надводный беспилотник, по его словам, уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения), а второй взорвался сам. Позже Минобороны России заявило, что Украина атаковала Севастополь по коридорам, отведенным для "зерновой сделки", что ставит под угрозу ее продление. С похожим заявлением Москва уже выступала перед тем, как приостановить свое участие в сделке несколько месяцев назад.

В Подмосковье за сутки нашли сразу два беспилотника: один, обнаруженный в Ногинском районе, нес 17 кг взрывчатки, другой, обнаруженный в соседнем Павлово-Посадском районе, ничего не нес. Возможно, был и третий, из-за которого на некоторое время закрывали воздушное пространство над Внуковым.

Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова потратит почти $1 млн на военный учебный центр с мультимедийными стендами для стрельбы и кабинеты по подготовке операторов дронов. Подобные военные центры, в соответствии с распоряжением российского правительства, должны быть созданы в 16 российских вузах.

Российский суд в аннексированном Крыму приговорил жителя Симферополя к 4,5 годам колонии по делу об участии в украинском батальоне имени Номана Челебиджихана. По данным следствия, осужденный вступил в добровольческий батальон в 2016 году. Как долго он в нем служил, неизвестно. Отдельная проблема – насильственная паспортизация жителей новооккупированных территорий Украины, подразумевающая – по новым российским законам – их отказ от украинского гражданства и в перспективе ведущая к их мобилизации.

Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 3 годам условно военнослужащую Зарему Джиоеву по делу о неявке на военную службу в период мобилизации. Обычно условные сроки означают, что осужденный отправляется на фронт.

В Кемеровской области ФСБ задержала молодую пару, подозреваемую в диверсиях на железных дорогах в Томске и Анжеро-Судженске.

Житель Ейска заявил изданию “Верстка”, что власти не выплатили обещанную компенсацию после гибели его родственников при падении истребителя Су-34 на жилой дом.

Бойцы ОМОН задержали жителя Екатеринбурга, который сказал мальчику в шапке с буквой Z “забить ее себе в жопу”. Отец мальчика, как утверждается, воюет в Украине. Здесь о своих психологических страданиях рассказывают жены российских военных.

Не очень частные военные компании

Проект Gulagu.net сообщил, что в Саратовской области задержали бывшего бойца ЧВК “Вагнер” Азамата Улдарова, признавшегося в военных преступлениях. У входа в здание Следственного комитета на него будто бы напали вагнеровцы, пообещав впоследствии его убить. В чем проблема с этими сообщениями Владимира Осечкина, читайте тут.

The New York Times публикует материал, основанный на разговорах с ВИЧ-положительными российскими заключенными, воевавшими за ЧВК “Вагнер” и попавшими в украинский плен. Они утверждают, что в колониях им не предоставляют терапию, которую они получали на воле, а дают некие препараты, не подавляющие вирус. Соответственно, записываясь в ЧВК, они выбирали между быстрой смертью в бою и медленной смертью в тюрьме.

Родственники 23-летнего гражданина Казахстана Маргулана Бекенова начали большую публичную кампанию за его освобождение из рядов ЧВК “Вагнер”. По их словам, Бекенов учился в Томском университете, был “похищен” вербовщиками ЧВК и увезен сначала на базу в Молькино, а потом и на фронт. В ответ на обвинения вагнеровцы выпустили видео, на котором растерянный Маргулан говорит, что “в ЧВК “Вагнер” прибыл добровольно”.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что "Газпром" создал собственную частную военную компанию “Поток”. Уже после появления видео с Пригожиным свое видео опубликовала “Русь сидящая”: на нем человек, который называет себя старшим охранником “Газпрома”, говорит, что его отправили на войну от российской госкомпании и что у “Газпрома” есть еще два военных подразделения, “Факел” и “Пламя”. Зачем “Газпрому” создавать собственную военную структуру, здесь объясняет журналист Максим Товкайло (спойлер: чтобы было чем сражаться за место под солнцем, когда придет время определять преемника Путина).

Чем ЧВК “Вагнер” занимается в Судане, здесь объясняет политолог-африканист Андрей Рудык. В стране, по оценкам ООН, растет угроза расширения военного противоборства, иностранцы спешно покидают Хартум. Чтобы облегчить эвакуацию мирных жителей, достигнута договоренность о трехдневном перемирии, но будет ли она соблюдаться, неясно.

Гром победы

Российские регионы один за другим объявляют об отмене праздничных мероприятий на 1 и 9 мая. В Петербурге, как утверждает “Фонтанка”, военный парад 9 мая пройдет без авиации. На параде в Москве, по данным “Ведомостей”, будет присутствовать всего один иностранный лидер – президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Комментируя слом праздничных традиций, историк Максим Кузахметов предполагает, что парад в Москве будет тяжелым испытанием для Путина, потому что ему наверняка вспомнится убийство египетского правителя Анвара Садата. С другой стороны, на Красную площадь всегда можно послать двойника – в понедельник эту тему, не сговариваясь, обсуждали глава украинской военной разведки Кирилл Буданов (он доказывал, что оккупированные территории посещает двойник Путина) и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (он сказал, что у Путина двойников нет – и проблем со здоровьем тоже).

Победу, впрочем, можно торжествовать и без парадов. Подготовлен новый учебник истории для 11 класса, в котором рассказывается о причинах вторжения, массовом волонтерском движении в помощь армии и героизме подразделения “Ахмат” в боях под Мариуполем. В оккупированном и разрушенном Мариуполе при поддержке Минкульта РФ прямо сейчас снимается фильм с рабочим названием “20/22”. Его герои – 22-летний студент МГИМО Данила, отслуживший в радиотехнических войсках, и его девушка, 20-летняя Алиса, студентка ВШЭ. Данила поддерживает войну, едет воевать и попадает в Мариуполь, а Алиса, которая против войны, едет за ним, чтобы сообщить, что она беременна. Попав в Мариуполь, Алиса резко меняет свое отношение к войне. Будет ли в этом фильме эпизод с бомбежкой роддома, неизвестно, но пределов цинизму нет.

Российская и белорусская мирная жизнь

Суд в Москве приговорил к семи годам колонии техника столичного главка МВД, уроженца Украины Сергея Клокова (Веделя) по делу о распространении “фейков” про российскую армию в частных телефонных разговорах, которые прослушивались.

Чем распространение “фейков” отличается от “дискредитации”, за которую в большинстве случаев только штрафуют, рассказывается здесь: “дискредитация”, судя по всему, используется как мера устрашения, которая должна отбить у человека желание к дальнейшим публичным акциям. Сейчас “дискредитацию” обнаруживают вручную или по доносам, но в мае, по информации белорусских “Киберпартизан”, Роскомнадзор запустит ботов в социальных сетях, которые будут внедряться повсюду и собирать самую разную информацию для российских спецслужб – в том числе, вероятно, и о дискредитации.

В Подмосковье мировой судья отправил на принудительное лечение в психбольницу активиста Андрея Кизевальтера по делу об облитом краской баннере в поддержку войны. Ранее Кизевальтера несколько раз задерживали на антивоенных акциях, штрафовали и давали 10 суток ареста.

Мосгорсуд оставил под арестом Дарью Трепову, которую обвиняют в совершение теракта в пригожинском кафе в Петербурге. В суде она сказала, что “безумно сожалеет” о гибели “военкора” Татарского и молится о здоровье пострадавших.

В отношении лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении новосибирского полицейского.

Навальному дали один день на ознакомление с материалами уголовного дела объемом в 700 страниц. Дело это Басманный суд Москвы начнет рассматривать завтра.

Московский Театр наций отменил последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой.

В Госдуму внесен законопроект о повышении до 30% налоговой ставки для россиян, работающих из-за рубежа. Пока из пояснений Минфина, который подготовил документ, следует, что нововведение затронет только фрилансеров, работающих по договорам на российские компании. Компании должны будут сами определять, какой налог взимать; какую ответственность они будут нести, не ясно.

Российский Минюст готовит поправки, которые сделают невозможной смену пола в документах: это делается в рамках "укрепления традиционных ценностей".

Студент из Китая Сюй Хаоян, задержанный в Казани по обвинению в “пропаганде ЛГБТ”, выдворен из России. Что происходит с его бойфрендом, пока неясно.

В Пермском крае разрушили мемориал погибшим литовским и польским спецпереселенцам, которых туда ссылали в 1930-40-е годы. Памятник, установленный в 2016 году по инициативе родившегося в спецпоселении жителя Перми Антанаса Гуркшниса, местные власти пытались снести и раньше. Минприроды обвиняло Гуркшниса в “самозахвате лесного фонда”, хотя памятник стоял на кладбище.

В Беларуси с 2020 года из-за репрессий прекратили работу 550 адвокатов.

О том, как покинувшие страну белорусы чтят память умерших на Радуницу, когда приехать на их могилы нельзя, читайте здесь. Невозможность принять участие в традиционной церемонии воспринимается как отложенная травма.

Россия на мировой арене

В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН под председательством Лаврова. Тему “многосторонности” в международных отношениях он открыл так: “Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества”. Лавров возложил ответственность за российское вторжение в Украину на США и их союзников. Цель российских войск, по словам Лаврова, – "защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО". В ответ США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Почему это не так просто сделать, здесь объясняет бывший советник представительства России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев.

Более 300 иностранных журналистов, в разное время работавших в Москве, опубликовали открытое письмо Лаврову с призывом освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

Что стоит за высылкой российских дипломатов из Германии, рассказывается тут. МИД Германии называет ее целью “сокращение присутствия российских спецслужб” в стране.

Евросоюз направляет в Молдову специальную миссию для борьбы с российскими гибридными угрозами.

Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь; под запрет попали в том числе автомобильные запчасти.

По данным Financial Times, партнеры США по G7 отвергли предложение Вашингтона объявить на майском саммите запрет на весь экспорт в Россию с отдельными исключениями. К такому запрету, в частности, не готовы в ЕС и Японии.

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай поставил под сомнение суверенитет бывших стран СССР. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал заявления посла неприемлемыми. Официальный представитель МИД Китая выступила с заявлением о том, что Пекин уважает суверенитет всех стран, однако высказывания посла Китая во Франции прямо не осудила.

Центр "Досье" нашел у семьи вице-премьера Марата Хуснуллина, отвечающего за “восстановление” Мариуполя, виллу на Кипре, старинное поместье в окрестностях Парижа и бизнес на Лазурном берегу. Члены семьи Хуснуллина, в отличие от самого вице-премьера, под европейские санкции не попали.

Вокруг света

Суд в Астане приговорил бывшего премьер-министра, а вспоследствии главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, задержанного в ходе массовых беспорядков в республике в январе 2022 года, к 18 годам лишения свободы. Два его заместителя получили 16 и 15 лет (госизмена, насильственный захват власти, превышение должностных полномочий).

В Иерусалиме водитель наехал на пешеходов. Пострадали восемь человек, водителя убили, власти назвали случившееся терактом.

Шесть ссылок

Русская классика. Разговор с Александром Бренером о русской литературе и самых важных ее вещах. Или эссе Юрия Сапрыкина о бибихинских “Дневниках Льва Толстого”.

Разговор с Александром Бренером о русской литературе и самых важных ее вещах. Или эссе Юрия Сапрыкина о бибихинских “Дневниках Льва Толстого”. Религиозно-политическое. Отрывок из книги Ричарда Генри Тоуни “Религия и подъем капитализма: историческое исследование”, написанной в полемике с “Протестантской этикой и духом капитализма” Макса Вебера (изд. дом “Дело”). Или рассказ о том, как западные интеллектуалы сочетали ислам и анархизм.

Отрывок из книги Ричарда Генри Тоуни “Религия и подъем капитализма: историческое исследование”, написанной в полемике с “Протестантской этикой и духом капитализма” Макса Вебера (изд. дом “Дело”). Или рассказ о том, как западные интеллектуалы сочетали ислам и анархизм. Музыка. Рассказ о “Песне песней” Микиса Теодоракиса (1925–2021) – одной из самых грустных и красивых греческих композиций, посвященной трагическим событиям Второй мировой войны. Или история рождения техно из духа футурологии, каббалы и умирающих заводов Детройта.

Искренне Ваши,

Семь Сорок