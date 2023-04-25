Факел, поток и пламя

Доброе утро!
Мировые военные расходы в 2022 году стали рекордными за всю историю подсчетов: в Украине они выросли на немыслимые 640%, а в Европе в целом – на 13%, это максимальный рост с 1989 года. Надежд на изменение трендов пока мало:
- Источники “Би-би-си” подтвердили продвижение украинских военных в левобережной части Херсонской области.
- Власти аннексированного Севастополя сообщили о ночной атаке морских беспилотников; в Подмосковье за день нашли два упавших дрона.
- На параде Победы в Москве будет только один иностранный лидер – президент Кыргызстана.
- Чеченский госуниверситет потратит почти $1 млн на военный учебный центр с мультимедийными стендами для стрельбы.
- Суд в Москве приговорил технического сотрудника МВД к семи годам колонии за распространение “фейков” в телефонных разговорах, попавших на прослушку.
- США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН.
Военные сводки
Американский Институт изучения войны в своей новой сводке пишет о слабости российской обороны в Херсонской области – ее держат плохо подготовленные мобилизованные, остальные части были переброшены на другие участки фронта. В то же время источники “Би-би-си” в украинской армии подтвердили сообщения о продвижении украинских войск на левом берегу Днепра. “Украинская правда” собрала в один материал все, что известно о готовящемся наступлении ВСУ: оно начнется в “мае-июне”, штурмовые бригады проходят подготовку на Западе, поставки западного оружия затягиваются, потому что наготове ни у кого ничего не было.
Воюющие в Бахмуте украинские подразделения жалуются на недостаток боеприпасов – вот свежий репортаж об артиллеристах, сдерживающих атаки российских войск.
Из истории войны:
- The Washington Post пишет со ссылкой на бесконечный запас утекших секретных документов Пентагона, что украинская разведка планировала удары по территории России к годовщине войны, но США удалось отговорить Киев от этого. Офис Зеленского в ответ на публикацию заявил, что это неправда.
- Вот история жителя Старого Салтова в Харьковской области: после оккупации села он убил пришедшего за ним российского военного и бежал огородами, чтобы дойти до Харькова и вступить в ряды ВСУ. Это ему удалось, но из армии его через год уволили – из-за достижения 60-летнего возраста.
- Интервью с Навой – защитницей “Азовстали” Валерией Суботиной, которая почти год провела в российском плену. В окружении на “Азовстали” Валерия вышла замуж за пограничника Андрея Суботина, но через два дня он погиб.
Война, вид из России
- Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал о ночной атаке украинских беспилотников на город: один надводный беспилотник, по его словам, уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения), а второй взорвался сам. Позже Минобороны России заявило, что Украина атаковала Севастополь по коридорам, отведенным для "зерновой сделки", что ставит под угрозу ее продление. С похожим заявлением Москва уже выступала перед тем, как приостановить свое участие в сделке несколько месяцев назад.
- В Подмосковье за сутки нашли сразу два беспилотника: один, обнаруженный в Ногинском районе, нес 17 кг взрывчатки, другой, обнаруженный в соседнем Павлово-Посадском районе, ничего не нес. Возможно, был и третий, из-за которого на некоторое время закрывали воздушное пространство над Внуковым.
- Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова потратит почти $1 млн на военный учебный центр с мультимедийными стендами для стрельбы и кабинеты по подготовке операторов дронов. Подобные военные центры, в соответствии с распоряжением российского правительства, должны быть созданы в 16 российских вузах.
- Российский суд в аннексированном Крыму приговорил жителя Симферополя к 4,5 годам колонии по делу об участии в украинском батальоне имени Номана Челебиджихана. По данным следствия, осужденный вступил в добровольческий батальон в 2016 году. Как долго он в нем служил, неизвестно. Отдельная проблема – насильственная паспортизация жителей новооккупированных территорий Украины, подразумевающая – по новым российским законам – их отказ от украинского гражданства и в перспективе ведущая к их мобилизации.
- Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 3 годам условно военнослужащую Зарему Джиоеву по делу о неявке на военную службу в период мобилизации. Обычно условные сроки означают, что осужденный отправляется на фронт.
- В Кемеровской области ФСБ задержала молодую пару, подозреваемую в диверсиях на железных дорогах в Томске и Анжеро-Судженске.
- Житель Ейска заявил изданию “Верстка”, что власти не выплатили обещанную компенсацию после гибели его родственников при падении истребителя Су-34 на жилой дом.
- Бойцы ОМОН задержали жителя Екатеринбурга, который сказал мальчику в шапке с буквой Z “забить ее себе в жопу”. Отец мальчика, как утверждается, воюет в Украине. Здесь о своих психологических страданиях рассказывают жены российских военных.
Не очень частные военные компании
- Проект Gulagu.net сообщил, что в Саратовской области задержали бывшего бойца ЧВК “Вагнер” Азамата Улдарова, признавшегося в военных преступлениях. У входа в здание Следственного комитета на него будто бы напали вагнеровцы, пообещав впоследствии его убить. В чем проблема с этими сообщениями Владимира Осечкина, читайте тут.
- The New York Times публикует материал, основанный на разговорах с ВИЧ-положительными российскими заключенными, воевавшими за ЧВК “Вагнер” и попавшими в украинский плен. Они утверждают, что в колониях им не предоставляют терапию, которую они получали на воле, а дают некие препараты, не подавляющие вирус. Соответственно, записываясь в ЧВК, они выбирали между быстрой смертью в бою и медленной смертью в тюрьме.
- Родственники 23-летнего гражданина Казахстана Маргулана Бекенова начали большую публичную кампанию за его освобождение из рядов ЧВК “Вагнер”. По их словам, Бекенов учился в Томском университете, был “похищен” вербовщиками ЧВК и увезен сначала на базу в Молькино, а потом и на фронт. В ответ на обвинения вагнеровцы выпустили видео, на котором растерянный Маргулан говорит, что “в ЧВК “Вагнер” прибыл добровольно”.
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что "Газпром" создал собственную частную военную компанию “Поток”. Уже после появления видео с Пригожиным свое видео опубликовала “Русь сидящая”: на нем человек, который называет себя старшим охранником “Газпрома”, говорит, что его отправили на войну от российской госкомпании и что у “Газпрома” есть еще два военных подразделения, “Факел” и “Пламя”. Зачем “Газпрому” создавать собственную военную структуру, здесь объясняет журналист Максим Товкайло (спойлер: чтобы было чем сражаться за место под солнцем, когда придет время определять преемника Путина).
- Чем ЧВК “Вагнер” занимается в Судане, здесь объясняет политолог-африканист Андрей Рудык. В стране, по оценкам ООН, растет угроза расширения военного противоборства, иностранцы спешно покидают Хартум. Чтобы облегчить эвакуацию мирных жителей, достигнута договоренность о трехдневном перемирии, но будет ли она соблюдаться, неясно.
Гром победы
Российские регионы один за другим объявляют об отмене праздничных мероприятий на 1 и 9 мая. В Петербурге, как утверждает “Фонтанка”, военный парад 9 мая пройдет без авиации. На параде в Москве, по данным “Ведомостей”, будет присутствовать всего один иностранный лидер – президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Комментируя слом праздничных традиций, историк Максим Кузахметов предполагает, что парад в Москве будет тяжелым испытанием для Путина, потому что ему наверняка вспомнится убийство египетского правителя Анвара Садата. С другой стороны, на Красную площадь всегда можно послать двойника – в понедельник эту тему, не сговариваясь, обсуждали глава украинской военной разведки Кирилл Буданов (он доказывал, что оккупированные территории посещает двойник Путина) и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (он сказал, что у Путина двойников нет – и проблем со здоровьем тоже).
Победу, впрочем, можно торжествовать и без парадов. Подготовлен новый учебник истории для 11 класса, в котором рассказывается о причинах вторжения, массовом волонтерском движении в помощь армии и героизме подразделения “Ахмат” в боях под Мариуполем. В оккупированном и разрушенном Мариуполе при поддержке Минкульта РФ прямо сейчас снимается фильм с рабочим названием “20/22”. Его герои – 22-летний студент МГИМО Данила, отслуживший в радиотехнических войсках, и его девушка, 20-летняя Алиса, студентка ВШЭ. Данила поддерживает войну, едет воевать и попадает в Мариуполь, а Алиса, которая против войны, едет за ним, чтобы сообщить, что она беременна. Попав в Мариуполь, Алиса резко меняет свое отношение к войне. Будет ли в этом фильме эпизод с бомбежкой роддома, неизвестно, но пределов цинизму нет.
Российская и белорусская мирная жизнь
- Суд в Москве приговорил к семи годам колонии техника столичного главка МВД, уроженца Украины Сергея Клокова (Веделя) по делу о распространении “фейков” про российскую армию в частных телефонных разговорах, которые прослушивались.
- Чем распространение “фейков” отличается от “дискредитации”, за которую в большинстве случаев только штрафуют, рассказывается здесь: “дискредитация”, судя по всему, используется как мера устрашения, которая должна отбить у человека желание к дальнейшим публичным акциям. Сейчас “дискредитацию” обнаруживают вручную или по доносам, но в мае, по информации белорусских “Киберпартизан”, Роскомнадзор запустит ботов в социальных сетях, которые будут внедряться повсюду и собирать самую разную информацию для российских спецслужб – в том числе, вероятно, и о дискредитации.
- В Подмосковье мировой судья отправил на принудительное лечение в психбольницу активиста Андрея Кизевальтера по делу об облитом краской баннере в поддержку войны. Ранее Кизевальтера несколько раз задерживали на антивоенных акциях, штрафовали и давали 10 суток ареста.
- Мосгорсуд оставил под арестом Дарью Трепову, которую обвиняют в совершение теракта в пригожинском кафе в Петербурге. В суде она сказала, что “безумно сожалеет” о гибели “военкора” Татарского и молится о здоровье пострадавших.
- В отношении лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении новосибирского полицейского.
- Навальному дали один день на ознакомление с материалами уголовного дела объемом в 700 страниц. Дело это Басманный суд Москвы начнет рассматривать завтра.
- Московский Театр наций отменил последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой.
- В Госдуму внесен законопроект о повышении до 30% налоговой ставки для россиян, работающих из-за рубежа. Пока из пояснений Минфина, который подготовил документ, следует, что нововведение затронет только фрилансеров, работающих по договорам на российские компании. Компании должны будут сами определять, какой налог взимать; какую ответственность они будут нести, не ясно.
- Российский Минюст готовит поправки, которые сделают невозможной смену пола в документах: это делается в рамках "укрепления традиционных ценностей".
- Студент из Китая Сюй Хаоян, задержанный в Казани по обвинению в “пропаганде ЛГБТ”, выдворен из России. Что происходит с его бойфрендом, пока неясно.
- В Пермском крае разрушили мемориал погибшим литовским и польским спецпереселенцам, которых туда ссылали в 1930-40-е годы. Памятник, установленный в 2016 году по инициативе родившегося в спецпоселении жителя Перми Антанаса Гуркшниса, местные власти пытались снести и раньше. Минприроды обвиняло Гуркшниса в “самозахвате лесного фонда”, хотя памятник стоял на кладбище.
- В Беларуси с 2020 года из-за репрессий прекратили работу 550 адвокатов.
- О том, как покинувшие страну белорусы чтят память умерших на Радуницу, когда приехать на их могилы нельзя, читайте здесь. Невозможность принять участие в традиционной церемонии воспринимается как отложенная травма.
Россия на мировой арене
- В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН под председательством Лаврова. Тему “многосторонности” в международных отношениях он открыл так: “Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества”. Лавров возложил ответственность за российское вторжение в Украину на США и их союзников. Цель российских войск, по словам Лаврова, – "защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО". В ответ США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Почему это не так просто сделать, здесь объясняет бывший советник представительства России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев.
- Более 300 иностранных журналистов, в разное время работавших в Москве, опубликовали открытое письмо Лаврову с призывом освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже.
- Что стоит за высылкой российских дипломатов из Германии, рассказывается тут. МИД Германии называет ее целью “сокращение присутствия российских спецслужб” в стране.
- Евросоюз направляет в Молдову специальную миссию для борьбы с российскими гибридными угрозами.
- Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь; под запрет попали в том числе автомобильные запчасти.
- По данным Financial Times, партнеры США по G7 отвергли предложение Вашингтона объявить на майском саммите запрет на весь экспорт в Россию с отдельными исключениями. К такому запрету, в частности, не готовы в ЕС и Японии.
- Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шай поставил под сомнение суверенитет бывших стран СССР. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал заявления посла неприемлемыми. Официальный представитель МИД Китая выступила с заявлением о том, что Пекин уважает суверенитет всех стран, однако высказывания посла Китая во Франции прямо не осудила.
- Центр "Досье" нашел у семьи вице-премьера Марата Хуснуллина, отвечающего за “восстановление” Мариуполя, виллу на Кипре, старинное поместье в окрестностях Парижа и бизнес на Лазурном берегу. Члены семьи Хуснуллина, в отличие от самого вице-премьера, под европейские санкции не попали.
Вокруг света
- Суд в Астане приговорил бывшего премьер-министра, а вспоследствии главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, задержанного в ходе массовых беспорядков в республике в январе 2022 года, к 18 годам лишения свободы. Два его заместителя получили 16 и 15 лет (госизмена, насильственный захват власти, превышение должностных полномочий).
- В Иерусалиме водитель наехал на пешеходов. Пострадали восемь человек, водителя убили, власти назвали случившееся терактом.
Шесть ссылок
- Русская классика. Разговор с Александром Бренером о русской литературе и самых важных ее вещах. Или эссе Юрия Сапрыкина о бибихинских “Дневниках Льва Толстого”.
- Религиозно-политическое. Отрывок из книги Ричарда Генри Тоуни “Религия и подъем капитализма: историческое исследование”, написанной в полемике с “Протестантской этикой и духом капитализма” Макса Вебера (изд. дом “Дело”). Или рассказ о том, как западные интеллектуалы сочетали ислам и анархизм.
- Музыка. Рассказ о “Песне песней” Микиса Теодоракиса (1925–2021) – одной из самых грустных и красивых греческих композиций, посвященной трагическим событиям Второй мировой войны. Или история рождения техно из духа футурологии, каббалы и умирающих заводов Детройта.
Искренне Ваши,
Семь Сорок