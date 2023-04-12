Нажал не на ту кнопку

Доброе утро!

Утром во вторник на “Госуслугах” вновь стала доступной функция удаления профиля – но радоваться, как оказалось, было бессмысленно:

Госдума РФ приняла закон о новых методах вручения повесток и ограничении прав уклонистов. Человеку, которому выписана повестка, нельзя будет уехать за границу.

По данным Astra, более ста российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракт с ЧВК “Вагнер”.

Русская служба “Би-би-си” обнаружила семь кладбищ вагнеровцев в разных регионах России.

Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" немецкую НКО "Форум гражданского общества Россия–ЕС".

Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО. На выходных ему в колонию вызывали скорую.

На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру – обвиняют в госизмене.

Умер израильский писатель Меир Шалев.

Думская спецоперация

Российская Госдума молниеносно, почти без обсуждения, приняла поправки, делающие невозможным уклонение от призыва и мобилизации: они узаконивают рассылку повесток в военкомат заказными письмами и через “Госуслуги”, автоматически закрывают границы для всех, кому выписана повестка, и предусматривают поражение в имущественных правах для тех, кто в военкомат так и не придет. Кроме того, принятый документ вводит в действие единый реестр военнообязанных, данные в который будут передаваться многими ведомствами и организациями – от налоговой службы до медучреждений. Вот подробный разбор для жаждущих подробностей.

Сегодня принятые Госдумой поправки одобрит Совет Федерации, после чего их подпишет Путин.

В России уже заработала горячая линия правозащитников для консультаций о новом законе, а на change.org появилась петиция с требованием отменить его. Но не для того этот закон принимали единогласно (воздержался в третьем чтении лишь депутат-справедливоросс Дмитрий Кузнецов, но и он сразу же объяснил, что “нажал не ту кнопку”), чтобы тут же отменять: вот видео-нарезка из думского обсуждения (зрелище страшноватенькое).

По словам юриста ФБК Александра Помазуева, поправки делают невозможной нормальную жизнь для уклониста. Советы у него такие: уехавшим – не возвращаться, имеющим возможность уехать – уезжать как можно скорее, не имеющим такой возможности – ни при каких условиях не ходить в военкомат и учиться жить на нелегальном положении. Оспорить решение о призыве или мобилизации в суде после вступления в силу поправок станет почти невозможно: по новым правилам, оспаривание в суде не приостанавливает действие этого решения автоматически – об этом нужно будет просить суд отдельно, либо судиться уже из армии или с линии фронта (здесь эти тонкости объясняет пожелавший остаться безымянным военный юрист). У главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова тоже нашелся совет для живущих за границей россиян: они должны взять годичный отпуск на своей заграничной работе, вернуться в на родину, отдать ей долг – и отправляться обратно за границу (тушкой или чучелом, он не уточнил).

Реформой призыва героическая Госдума не ограничилась и в тот же день (1) сократила до полугода сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников войны в Украине и (2) сразу в трех чтениях ужесточила правила оборота вейпов.

Военные сводки

Продолжается битва за Бахмут. Владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80% территории города, представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что это неправда, но своих процентов не назвал. Здесь о положении в городе рассказывает бывший депутат Верховной Рады Украины, а ныне солдат-гранатометчик ВСУ Юрий Сиротюк (только видео – он отмечает активизацию российской авиации).

Во вторник утором российские Су-35 нанесли массированный удар по линии разграничения в Запорожской области. По две управляемые ракеты попали в жилой сектор в Орехове и Гуляйполе. Город Степногорск россияне обстреляли из артиллерии.

ООН в очередной раз обновила свои (заведомо неполные) данные о жертвах среди гражданского населения Украины – задокументированных смертей уже почти 8,5 тысяч. Во вторник вечером в интернете начало распространяться крайне жестокое видео, на котором предположительно российские военные обезглавливают живого человека – предположительно, украинского военного. Подлинность ролика пока не подтверждена, время и место съемки неизвестны.

Представитель американского Агентства национальной безопасности рассказал о непрекращающейся кибервойне: в частности, российские государственные хакеры взламывают камеры в украинских придорожных кафе, чтобы следить за перемещением военной техники по дорогам, а также постоянно пытаются проникнуть в компьютеры американских военных предприятий и транспортных компаний, чтобы что-то узнать о поставках оружия Украине.

Вокруг утечки

Белый дом собрал “межведомственную команду”, которая занимается оценкой влияния слитых документов на национальную безопасность США и их партнеров. Союзники требуют от Вашингтона объяснений, но там пока внятного ответа нет. Мировая пресса тем временем продолжает рассказывать о содержании утекших бумаг:

The Washington Post обращает внимание на документы американской разведки, в которых говорится, что контрнаступление ВСУ, вероятно, приведет лишь к “ограниченным территориальным приобретениям”. (Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль только что заявил в интервью американскому изданию The Hill, что контрнаступление может начаться летом, хотя все ждут его в ближайшие недели.)

The Economist обнаружил данные о том, что Служба безопасности Украины выявила факт причастности своих сотрудников к взрыву на белорусском аэродроме Мачулищи 26 февраля. Агенты СБУ якобы действовали вопреки приказам своего командования.

“Би-би-си” ссылается на документ, из которого следует, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО, в том числе Великобритании. Возможно, в связи с этим минобороны Великобритании выпустило краткое заявление о том, что “утечка” американских секретных документов может быть дезинформацией.

Наконец, Washington Post сообщает в еще одной статье, что Египет планировал тайно поставить России 40 тысяч реактивных снарядов. Официальный представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби в ответ сказал, что у США нет данных о таких поставках. В то же время, израильскому военному эксперту Давиду Гандельману подобные намерения России и Египта кажутся вполне реальными.

Война, вид из России

В Белгороде на территории аэропорта имени Шухова в понедельник упал и взорвался беспилотник. Повреждения получили забор и кабель сигнализации аэропорта. По официальным данным, никто не пострадал.

По данным издания Astra, более 100 мобилизованных из России пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК "Вагнер". Последнее, что люди из этой группы успели сообщить родным, – это то, что их удерживают на вагоноремонтном заводе в Стаханове (то есть в Кадиевке). Зачем мобилизованных вербовать в ЧВК, остается загадкой.

Вот монолог старшего лейтенанта российской армии Дмитрия Васильца, отказавшегося воевать в Украине после нескольких проведенных там месяцев. За это суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения. Василец, среди прочего, рассказывает, что в первые месяцы российского вторжения в Украину среди российских военных было очень много отказников, и для них формировали специальные лагеря (но еще не ямы). После бесед с военным начальством, которое давило в основном на совесть, большинство соглашались вернуться в строй.

Русская служба “Би-би-си” ведет подсчет массовых захоронений бывших российских заключенных, погибших в Украине в рядах ЧВК “Вагнер”. Сейчас известно о семи таких захоронениях в разных регионах России. Родственники по меньшей мере 42 захороненных на этих кладбищах не знали об их смерти и несколько месяцев пытались выяснить их судьбу. Во вторник владельца ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина принимала российский омбудсмен Татьяна Москалькова – обсуждали “вопросы работы с обращениями родственников наемников”.

Российское и белорусское карательное

Госизмена. ФСБ России задержала двух жителей Дальнего Востока по обвинению в госизмене: сахалинец, по утверждению ФСБ, собирался уехать в Украину воевать на стороне ВСУ, а хабаровчанин ВСУ якобы финансировал. Имена этих людей не называются. Глава провластного "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием признать актрису Лию Ахеджакову "иностранным агентом" и возбудить в отношении нее уголовные дела о госизмене, “дискредитации” российской армии и возбуждении ненависти и вражды.

ФСБ России задержала двух жителей Дальнего Востока по обвинению в госизмене: сахалинец, по утверждению ФСБ, собирался уехать в Украину воевать на стороне ВСУ, а хабаровчанин ВСУ якобы финансировал. Имена этих людей не называются. Глава провластного "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием признать актрису Лию Ахеджакову "иностранным агентом" и возбудить в отношении нее уголовные дела о госизмене, “дискредитации” российской армии и возбуждении ненависти и вражды. Поджоги военкоматов. Жителя Черняховска Калининградской области приговорили к двум годам принудительных работ по делу о попытке поджога военкомата. 22-летний Кирилл Бутылин, приговоренный к 13 годам колонии за попытку поджога военкомата в подмосковных Луховицах, рассказал в письме, что силовики в СИЗО угрозами заставляли его сказать на камеру “Путин – красавчик”. Отца 16-летнего Егора Балазейкина, подозреваемого в поджоге двух военкоматов, под надуманным предлогом уволили с работы после того, как туда наведались следователи.

Жителя Черняховска Калининградской области приговорили к двум годам принудительных работ по делу о попытке поджога военкомата. 22-летний Кирилл Бутылин, приговоренный к 13 годам колонии за попытку поджога военкомата в подмосковных Луховицах, рассказал в письме, что силовики в СИЗО угрозами заставляли его сказать на камеру “Путин – красавчик”. Отца 16-летнего Егора Балазейкина, подозреваемого в поджоге двух военкоматов, под надуманным предлогом уволили с работы после того, как туда наведались следователи. “Фейки” о российской армии. Против журналиста RusNews Романа Иванова возбудили три уголовных дела о "фейках" про российскую армию за три поста в его телеграм-канале (он писал о телах, обнаруженных в Киевской области после отступления российской армии и сообщал о снарядном голоде в российской армии). Дома у Иванова прошел обыск, после чего его увезли на допрос в Следственный комитет. Сегодня суд изберет для него меру пресечения. Два месяца назад журналистку того же издания Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по той же статье. Против адвоката петербургской художницы Саши Скочиленко, тоже обвиняемой в распространении “фейков” о российской армии, возбудили два дисциплинарных дела – это грозит ему лишением адвокатского статуса. Вот история петербуржца Олега Белоусова, приговоренного к 5,5 годам по делу о “фейках”, которое было возбуждено по доносу приятеля (Белоусов – инвалид, в одиночку воспитывавший сына с инвалидностью).

Против журналиста RusNews Романа Иванова возбудили три уголовных дела о "фейках" про российскую армию за три поста в его телеграм-канале (он писал о телах, обнаруженных в Киевской области после отступления российской армии и сообщал о снарядном голоде в российской армии). Дома у Иванова прошел обыск, после чего его увезли на допрос в Следственный комитет. Сегодня суд изберет для него меру пресечения. Два месяца назад журналистку того же издания Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по той же статье. Против адвоката петербургской художницы Саши Скочиленко, тоже обвиняемой в распространении “фейков” о российской армии, возбудили два дисциплинарных дела – это грозит ему лишением адвокатского статуса. Вот история петербуржца Олега Белоусова, приговоренного к 5,5 годам по делу о “фейках”, которое было возбуждено по доносу приятеля (Белоусов – инвалид, в одиночку воспитывавший сына с инвалидностью). Призывы к терроризму. В отношении 60-летнего активиста из Прокопьевска Кемеровской области Ленарда Валеева возбудили уголовное дело о призывах к терроризму из‑за постов в соцсетях. Валеев активно участвовал в акциях в поддержку Навального, а после начала войны – в антивоенных инициативах.

В отношении 60-летнего активиста из Прокопьевска Кемеровской области Ленарда Валеева возбудили уголовное дело о призывах к терроризму из‑за постов в соцсетях. Валеев активно участвовал в акциях в поддержку Навального, а после начала войны – в антивоенных инициативах. “Дискредитация” российской армии. На жителя Судака в аннексированном Крыму завели уголовное дело о “дискредитации” российской армии за то, что он называл Путина “бледной молью” и критиковал вторжение в Украину. Жительницу Невельска Сахалинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о “дискредитации” за распространение рукописных антивоенных листовок.

На жителя Судака в аннексированном Крыму завели уголовное дело о “дискредитации” российской армии за то, что он называл Путина “бледной молью” и критиковал вторжение в Украину. Жительницу Невельска Сахалинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о “дискредитации” за распространение рукописных антивоенных листовок. ШИЗО. Страдающего астмой крымского татарина, получившего 17 лет по делу “Хизб ут-Тахрир”, уже два месяца не выпускают из ШИЗО в колонии в Димитровграде Ульяновской области. Алексея Навального отправили в ШИЗО в 13-й раз – на 15 суток. За что, он уже даже не уточнил. Зато его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что в ночь на 8 апреля Навальному вызывали скорую из-за обострившейся болезни желудка, от которой его не лечат. Бандероли с лекарствами, которые отправляет Навальному мать, колония, по словам Кобзева, "совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно". Адвокат не исключает, что Навального в колонии “просто "притравливают" с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно". После истории с “Новичком” это уже не кажется паранойей.

Страдающего астмой крымского татарина, получившего 17 лет по делу “Хизб ут-Тахрир”, уже два месяца не выпускают из ШИЗО в колонии в Димитровграде Ульяновской области. Алексея Навального отправили в ШИЗО в 13-й раз – на 15 суток. За что, он уже даже не уточнил. Зато его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что в ночь на 8 апреля Навальному вызывали скорую из-за обострившейся болезни желудка, от которой его не лечат. Бандероли с лекарствами, которые отправляет Навальному мать, колония, по словам Кобзева, "совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно". Адвокат не исключает, что Навального в колонии “просто "притравливают" с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно". После истории с “Новичком” это уже не кажется паранойей. Нежелательные. Генпрокуратура России признала НКО "Форум гражданского общества Россия – ЕС", зарегистрированную в Германии, "нежелательной организацией", потому что она "реализует программы, цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".

Генпрокуратура России признала НКО "Форум гражданского общества Россия – ЕС", зарегистрированную в Германии, "нежелательной организацией", потому что она "реализует программы, цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации". Беларусь. В Минске за “пропаганду терроризма” задержали россиянина из-за бело-сине-белой наклейки на машине. Бело-сине-белый флаг используется россиянами за рубежом как символ антивоенного протеста; им также пользуется легион "Свобода России", воюющий в составе ВСУ. В Беларуси ни этот флаг, ни этот легион не запрещены и не признаны “террористическими”.

В Украине

Украина объявила в розыск Оксану Марченко – жену “кума Путина” Виктора Медведчука.

Украина собирается заочно судить десятерых судей Конституционного суда России, которые назвали соответствующим конституции РФ присоединение захваченных украинских территорий.

В Волынской области Украины запретили деятельность УПЦ, до недавнего времени входившей в состав РПЦ. Накануне депутаты Ровенской области также проголосовали за запрет УПЦ на территории региона. Такие же меры ввели на территории одной из общин Хмельницкой области.

Украина ведет список “спонсоров войны” – иностранных компаний, не прекративших свой бизнес в России. Зачем нужен этот список и на какой эффект рассчитан, здесь объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов потребует от России компенсировать потерю активов на Донбассе.

Репортаж о том, как на освобожденных, но не до конца разминированных территориях Украины идет посевная, читайте тут.

Международное эхо войны

Канада вводит санкции против 14 россиян и 34 организаций из России. В списке – связанные с Пригожиным компании.

На этой неделе Еврокомиссия должна начать переговоры по 11-му пакету санкций против России. Скорее всего, в него войдут меры, препятствующие обходу уже действующих санкций.

Венгрия, несмотря на войну, продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа по “Турецкому потоку” и разрешила с “Росатомом” проблемы, возникшие со строительством в Венгрии атомной станции "Пакш-2" из-за введенных против России западных санкций. Все это было сделано в ходе визита в Москву главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Вот что значит настоящий, верный друг.

Во вторник прервалась работа "зернового коридора". Украина обвинила Россию в нарушении условий сделки. Сейчас прохода через Босфор ожидают 50 судов с украинским зерном.

Вокруг света

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. Погибли по меньшей мере три человека.

Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны Израиля. В разгар протестов он призвал премьера отказаться от реализации судебной реформы. В итоге реформу отложили на время парламентских каникул.

Умер великий израильский писатель Меир Шалев. Ему было всего 74 года.

Шесть ссылок

Платонов. Литературовед Марк Липовецкий рассказывает, почему Илья Эренбург и Андрей Платонов в конце 1920-х годов обратились к образу дурака или “трикстера поневоле”. Или отрывок из книги Алекса Трастрама Томаса “Экологическая поэтика Андрея Платонова” (изд-во Common Place), в котором объясняется, почему платоновская антропоморфизация зверей и насекомых – вовсе не антропоморфизация, а нечто совершенно иное.

Литературовед Марк Липовецкий рассказывает, почему Илья Эренбург и Андрей Платонов в конце 1920-х годов обратились к образу дурака или “трикстера поневоле”. Или отрывок из книги Алекса Трастрама Томаса “Экологическая поэтика Андрея Платонова” (изд-во Common Place), в котором объясняется, почему платоновская антропоморфизация зверей и насекомых – вовсе не антропоморфизация, а нечто совершенно иное. Крах Плантагенетов. 9 самых популярных легенд о Ричарде III. Или отрывок из книги Дэна Джонса “Война Алой и Белой розы: Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором идет речь о событиях, предшествовавших воцарению Ричарда III.

9 самых популярных легенд о Ричарде III. Или отрывок из книги Дэна Джонса “Война Алой и Белой розы: Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором идет речь о событиях, предшествовавших воцарению Ричарда III. Актеры. Отрывок из книги Лилии Шитенбург “Хелен Миррен: Не называйте меня «мэм»” (изд-во Masters) – о первых ролях актрисы. Или фрагмент из биографии Олега Табакова, которую театровед Лидия Богова выпустила в серии ЖЗЛ.

Искренне Ваши,

Семь Сорок