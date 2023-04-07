Путин ест детей

Доброе утро!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главного военного священника в “зоне СВО”. Молились строем – не помогло:

Украинский Генштаб сообщает о жестоких боях в Бахмуте. Россияне пытаются взять город под полный огневой контроль.

Подоляк назвал четыре условия для начала украинского контрнаступления.

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уголовной ответственности в обмен на готовность идти воевать в Украину.

В Омской области ФСБ проводит опросы тех, кто уехал от мобилизации, а потом вернулся. Во “ВКонтакте” запретили рекламу, связанную с отъездом из России.

Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.

На жителя Петропавловска-Камчатского завели уголовное дело об экстремизме из-за антивоенного сообщения в рабочем чате.

По Израилю нанесен ракетный удар из Ливана.

Военные сводки

Украинский Генштаб в сводке на вечер четверга пишет о “жестоких боях” в Бахмуте и стремлении россиян взять город под полный огневой контроль, тем самым косвенно признавая, что большая его часть уже находится в руках противника. Вот свежий репортаж с украинских передовых позиций под Бахмутом: главный аргумент в пользу продолжения обороны, на который ссылаются защитники города, – то, что на Бахмуте враг не остановится. Подвижек на других участках фронта в Донецкой области нет, но взаимные обстрелы не прекращаются: украинские власти региона каждое утро отчитываются о потерях среди гражданского населения за предыдущие сутки (5 апреля были убиты пять мирных жителей, еще девять получили ранения), российское государственное агентство РИА Новости сообщило об обстреле украинской армией Калининского района Донецка и гибели четырех человек (по данным прокремлевского телеграм-канала Mash, погибших девять, еще семь человек ранены).

В Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на село Змиевку, ранены четверо местных жителей. В четверг вечером воздушную тревогу объявляли в пограничных с Россией Черниговской и Сумской областях.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия для начала украинского контрнаступления: накопленное в достаточном количестве оружие, подготовленные боевые части, наличие детально проработанных планов, деморализованный под информационным воздействием враг. Постоянные анонсы предстоящего контрнаступления можно считать частью “информационного воздействия”, объясняет содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Немецкий Bild считает частью “информационного воздействия” видео артиллерийского удара по колонне российской военной техники в Белгородской области, опубликованное украинской армией. К прочим проявлениям деморализующего воздействия можно также отнести:

Сообщение брянского губернатора Богомаза о попытке проникновения в область 20 украинских диверсантов с последующим заявлением Русского добровольческого корпуса о “посещении” ими Брянщины.

Информацию о сбитом беспилотнике в Белгородской области.

Падение двух самодельных дронов в Подмосковье: один нашли в Химках на территории машиностроительного конструкторского бюро “Факел”, второй – неподалеку от промзоны в Подольске. Дроны не несли на себе взрывчатки и были, возможно, разведывательными.

Утечку в соцсети явно измененных планов США и НАТО по подготовке украинского наступления.

Сообщения о взрывах в оккупированном Мелитополе и пожаре близ Симферополя в аннексированном Крыму.

Война, вид из России

Множество разных источников сообщают об увольнении с поста командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова, который отвечал за операцию по захвату Угледара. Британская разведка предполагает, что кадровые перестановки на этом не закончатся.

Глава Минобороны России отправился с инспекцией на оборонные предприятия Нижегородской области, занятые производством боеприпасов: цель – наращивание производства для преодоления снарядного голода. Другие органы власти работают над тем, чтобы восполнить нехватку в живой силе:

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уголовного наказания за преступления небольшой и средней тяжести в обмен на согласие идти на войну в Украину. С этой законодательной инициативой выступило Заксобрание Челябинской области.

Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект о рассылке повесток в армию заказными письмами. В первом чтении он был принят еще в 2018 году.

По данным “Важных историй”, управление ФСБ по Омской области вызывает на беседы мужчин, уехавших из России после объявления мобилизации и уже вернувших обратно (по словам источников издания, на “опросы” приглашают по телефону и в ФСБ никто не идет). На этом фоне “ВКонтакте” запретил рекламу, связанную с отъездом из России – распоряжение убрать такие объявления якобы поступило вместе с началом мобилизации, но сервис удалял их постепенно, чтобы никто ничего не заметил.

Участие в войне при этом мощно продвигается средствами наружной рекламы – вот репортаж из городов Сибири и Дальнего Востока, с фотографиями.

“Важные истории” попытались оценить потери среди российских добровольцев и наемников ЧВК по данным Пенсионного фонда о выплатах по потере кормильца. Рост таких выплат дает восемь тысяч погибших; инвалидов – тоже исходя из цифр Пенсионного фонда – стало на три тысячи больше. Данные о потерях среди военнослужащих таким образом получить нельзя, потому что выплаты их семьям идут через Министерство обороны, а его статистика засекречена.

Нуждающиеся в лечении и реабилитации вагнеровцы массово ждут своей очереди на медобслуживание в пансионатах в Анапе и ее окрестностях. Там бывшие заключенные пьют, употребляют наркотики и устраивают дебоши. На время пребывания в “здравницах” им сокращают денежное довольствие, документов о помиловании тоже не выдают, а за нарушения дисциплины продлевают контракты с ЧВК, несмотря на ранения. Родственники недовольны.

Двое мобилизованных, которых в ноябре прошлого года демонстративно задержали в белгородской части после отказа ехать на войну, приговорены к трем годам колонии.

В Ростове-на-Дону начался суд над украинским морским пехотинцем Антоном Чередником, попавшим в российский плен в апреле прошлого года. Его обвиняют в убийстве мирного жителя в Мариуполе в конце марта 2022 года, а также в попытке захвата власти в так называемой “ДНР”. Рассуждение строится так: Чередник служил в украинской армии в звании старшего сержанта и был расквартирован в Мариуполе, Мариуполь российские власти считают территорией “ДНР”, следовательно служба в украинской армии есть попытка насильственного захвата власти в “ДНР”. Логично? Логично. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Российское карательное

В Тульской области прошло первое заседание по делу об ограничении родительских прав Алексея Москалева – отца шестиклассницы Маши, которая нарисовала на школьном уроке антивоенный рисунок. Сам Москалев, приговоренный к двум годам колонии за “дискредитацию”, бежавший из-под домашнего ареста и задержанный в Минске, в суде так и не объявился. Маши, которую накануне забрала к себе мать, там тоже не было, поэтому адвокат обнародовал записку, которую Москалев передал для дочери (он просит ее “сильно проситься” остаться с отцом). У здания суда полиция задержала активистку с плакатом, на котором был воспроизведен антивоенный рисунок Маши и стояла подпись “Путин ест детей”. К вечеру ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии (видимо, за Машин рисунок). Людоед Путин остался как бы незамеченным (хотя, может, потом это расценят как “фейк” о главнокомандующем).

Русская служба “Би-би-си” и “Холод” рассказали о супружеской паре из Нижнего Тагила, арестованной по обвинению в госизмене. Арестованные – молодые сотрудники “Уралвагонзавода” Данил и Виктория Мухаметовы. О том, что они обвиняются в госизмене, российские власти сообщили 4 апреля, однако задержали Мухаметовых 22 марта. На них составили протоколы за нецензурную брань на остановке в Екатеринбурге (хотя живут они в Нижнем Тагиле) и арестовали на 12 суток. Из-под административного ареста они уже не вышли, потому что были арестованы по уголовному делу. Знакомые Мухаметовых говорят, что доступа к секретным материалам они на заводе иметь не могли. Связано ли их задержание с делом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который в ходе своей поездки на Урал заезжал и в Нижний Тагил, неизвестно. Гершковича задержали 29 марта, когда Мухаметовы уже сидели в изоляторе. Апелляцию на его арест Лефортовский суд Москвы будет рассматривать 18 апреля.

Прокуратура запросила 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют сразу в трех преступлениях: “фейках” об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации и госизмене. По словам адвоката Марии Эйсмонт, за время заключения Кара-Мурза похудел на 17 килограммов. Новостей о результатах его медицинского освидетельствования, проведенного в СИЗО, так и нет.

В Кемеровской области по делу о диверсии на железной дороге задержан 16-летний подросток – он якобы поджег за деньги релейный шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги.

На жителя Петропавловска-Камчатского завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму из-за антивоенного сообщения в рабочем чате. Он находится под подпиской о невыезде, а из-за того, что статья экстремистская, ему заблокировали все счета и внесли в список террористов Росфинмониторинга. Донос, очевидно, написали коллеги.

В Якутии оштрафовали пассажирку, которая ждала своего багажа в аэропорту, увидела, что там встречают мобилизованного, и крикнула: “Показушники! Лучше бы вернули пацанов”. 30 тысяч рублей, “дискредитация” российской армии.

Суд в Казани арестовал на семь суток ЛГБТ-блогера из Китая Сюй Хаояна и постановил выдворить его из России (“пропаганда ЛГБТ”). Сюю вменили публикацию 19 видеороликов на YouTube-канале, где он и его партнер Гела Гогишвили "взаимодействуют друг с другом, включая касания различных частей тела, включая половые органы". Суд посчитал, что таким образом Хаоян распространил среди несовершеннолетних желание сменить пол, хотя YouTube-канал имеет маркировку "18+", а пол тут вообще ни при чем.

На главреда “Новой газеты. Европа” Кирилла Мартынова составили протокол о недобросовестном “иноагентстве” из‑за отсутствия соответствующей маркировки. Теперь за это штрафуют на 50 тысяч рублей (раньше было 10 тысяч).

“Википедию” в очередной раз оштрафовали – теперь на 800 тысяч рублей за неудаление текстов песен группы “Психея”.

В ночь на четверг в Москве жестко задержали защитников парка "Косинский" на востоке города. Противостояние с застройщиками длится уже два года, парк пытаются превратить в промзону.

Разговоры с преследуемыми: Виталием Вотановским, уехавшим из России из-за угроз, которые стали поступать после обнаружения им большого кладбища вагнеровцев в Горячем Ключе; Алексеем Семеновым из города Ижмы в Коми (его обвиняют по уголовной статье о “дискредитации” за антивоенную акцию); учительницей английского из Нижегородской области Ольгой Лизунковой (ее пытались обвинить в уголовной “дискредитации”, а до этого оштрафовали за административную и уволили с работы).

По данным Совета Европы, Россия не исполнила более двух тысяч решений ЕСПЧ. Тем не менее, ЕСПЧ продолжает коммуницировать жалобы россиян. Зачем это делается, здесь объясняет юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская.

После вторжения России в Украину при обысках или задержаниях противников войны силовики всё чаще прибегают к "ритуалами вины и позора", как их называют социальные антропологи. Ранее такие практики были распространены лишь в Чечне, в 2020 году их освоили в Беларуси. Вот рассказ о том, как это происходит, зачем делается и о каком состоянии общества свидетельствует.

Новости российской культуры

Владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин попросил главу Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении петербургского губернатора Александра Беглова по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Пригожин насчитал в городе “более 850” поврежденных и уничтожающихся объектов. Градозащитники и не мечтали о таком союзнике.

Ученик Сокурова Кантемир Балагов объявил об уходе из кино и удалил соцсети. Международные проекты, в которых он должен был участвовать, как-то не задались. Горек хлеб изгнания.

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной. Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить "Ночных снайперов" на предмет “дискредитации” российской армии.

Вот репортаж из улан-удинского Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева, один из актеров которого вскрыл себе вены прямо на сцене, после чего других актеров перестали впускать в здание театра.

Зато писателя Сергея Лукьяненко впустили в Общественную палату. Когда в октябре прошлого года Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, Лукьяненко написал в соцсетях: "Ну наконец-то. В феврале бы так. Планомерно и безжалостно. Фашистские мрази должны отправиться в ад".

Тем временем в Беларуси

Суд в Минске приговорил пять человек к пяти годам колонии каждого за вывешивание бело-красно-белого белорусского и жовто-блакитного украинского флагов на фасаде дома по улице Леси Украинки. Суд расценил это действие как “создание экстремистского формирования” и “содействие экстремистской деятельности”. По данным милиции, задержанные "тщательно готовились" к вывешиванию двух флагов: "Распределяли роли, проводили рекогносцировку, определяли места съемки, наблюдали за объектами, с целью конспирации использовали радиостанции и закрытый канал связи". В ходе следствия одного из приговоренных вывозили в лес, где угрожали убить.

Суд в Минске приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева к полутора годам колонии за участие в протестах 2020 года (ходил по проезжей части).

Минский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима директора независимой экономической газеты "Белорусы и рынок" Константина Золотых: возбуждение вражды, оскорбление президента, оскорбление представителя власти и превышение полномочий. Суд проходил в закрытом режиме.

Луч света в этом мраке – рассказ о 70-летней Александре Ханевич из Гродно. Два года назад ей пришлось бежать в Польшу после задержания, год назад она стала героиней фильма Дудя о белорусских эмигрантах, после этого получила много поддержки в соцсетях и теперь ведет видеоблог, в котором критикует белорусские власти.

Международное эхо войны

Прокуратура США обвинила гражданина Эстонии Андрея Шевлякова в нарушении норм экспортного контроля и обходе санкций: на протяжении 10 лет он пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В прокуратуре Швеции заявили, что участие государства представляется наиболее вероятной версией взрывов, которые в сентябре вывели из строя ветки российского газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Отдел “Би-би-си” по борьбе с дезинформацией обнаружил зарегистрированную в Великобритании компанию Yala Group, которая транслирует российскую дезинформацию на миллионную аудиторию в арабоязычном мире.

Литовский Сейм принял резолюцию об основных целях Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Среди них – полная поддержка Украины и приглашение ее в НАТО. США, Германия и Венгрия выступили против того, чтобы предлагать Украине “дорожную карту” для вступления в НАТО на этом саммите.

В Ирландии на фоне вторжения России в Украину начнут обсуждать отказ от нейтрального статуса, которого страна придерживалась на протяжении десятилетий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон провели в Пекине переговоры с председателем Си. Они предостерегли Китай от поставок вооружений России и выразили надежду, что Пекин образумит Москву и приведет ее за стол переговоров.

Вокруг света

США впервые в истории ввели санкции против грузинских судей, причастных к "крупномасштабной коррупции". В своем ответе Вашингтону грузинские власти прибегли к почти российской риторике о суверенном государстве и грубом вмешательстве. Бывшего продюсера канала "Навальный Live" и экс-главу предвыборного штаба Любови Соболь Ольгу Ключникову не пустили в Грузию без объяснения причин.

По Израилю с территории Ливана было выпущено 34 ракеты – это самый масштабный обстрел за последние 17 лет, есть пострадавший с осколочными ранениями. Израильские военные ответили массированными артиллерийскими ударами. Обстрел произошел на следующий день после того, как израильская полиция вступила в столкновения с десятками палестинцев у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, более 350 человек было задержано.

Премьер Финляндии Санна Марин подала в отставку после поражения ее партии на парламентских выборах.

У бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Сейчас он в реанимации с пневмонией, которая развилась на фоне рака.

69-летний Роберт Кеннеди-младший – сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, тоже убитого – объявил, что будет бороться за президентскую номинацию от Демократической партии США.

Шесть ссылок

Есть у революции начало. Путеводитель по главным революциям в Европе: что они изменили и как до сих пор влияют на нас. Или отрывок из “Истории Французской революции” Жюля Мишле – к выходу комментированного издания в “Литпамятниках”.

Путеводитель по главным революциям в Европе: что они изменили и как до сих пор влияют на нас. Или отрывок из “Истории Французской революции” Жюля Мишле – к выходу комментированного издания в “Литпамятниках”. Молодые художники. “Мне что Вячеслав Иванов, что Слава КПСС”: уехавший в Мексику петербуржец Влад Кульков отказывается от звания “человек Серебряного века”, открещивается от ярлыка абстрактного экспрессиониста и объясняет смысл своих биоморфных конструкций. Или рассказ о социальных экспериментах финской художницы Пилви Такалы: она устраивается работать в компании с устоявшимся трудовым этикетом или приходит в публичные места и начинает вести себя неожиданно, снимая об этом видео.

“Мне что Вячеслав Иванов, что Слава КПСС”: уехавший в Мексику петербуржец Влад Кульков отказывается от звания “человек Серебряного века”, открещивается от ярлыка абстрактного экспрессиониста и объясняет смысл своих биоморфных конструкций. Или рассказ о социальных экспериментах финской художницы Пилви Такалы: она устраивается работать в компании с устоявшимся трудовым этикетом или приходит в публичные места и начинает вести себя неожиданно, снимая об этом видео. Балет. Большой, красиво сверстанный ликбез о русском и советском балете. Или рассказ о балерине Тамаре Тумановой, сделавшей карьеру в западном шоу-бизнесе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок