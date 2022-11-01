Любовь к системе ПВО

Доброе утро!

Российское Минпросвещения опубликовало проекты программ для начальной и старшей школы: в курсе истории предлагается изучать “специальную военную операцию”, а в курсе ОБЖ – осваивать автомат Калашникова. В новостях так:

Россия вновь подвергла массированному обстрелу украинскую энергосистему: повреждены объекты в десяти областях Украины, по всей стране перебои с электричеством. Обломки одной из российских ракет упали в Молдове.

Сегодня в России начинается осенний призыв в армию. Российский Генштаб обещает не отправлять срочников на фронт и в аннексированные области Украины.

Минобороны России объявило о завершении мобилизации. Путин подтвердил, что она завершена, однако указ о ее прекращении так и не подписан.

Россия настаивает на прекращении работы зернового коридора по Черному морю, но зерновозы продолжают движение. Эрдоган и ООН не считают договоренности нарушенными.

Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для россиян.

От российского гражданства отказались Олег Тиньков и владелец Revolut Николай Сторонский.

Плюс деэлектрификация всей Украины

В понедельник утром Россия подвергла массированному ракетному обстрелу десять областей Украины. Целями были энергетические объекты. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, была нарушена работа 18 энергообъектов в Киевской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и даже Черновицкой областях. Ракеты попали по плотине Днепрогэса в Запорожье и по Новоднестровской ГЭС в Одесской области. По всей стране начались экстренные отключения электричества. В Харькове было приостановлено движение электротранспорта, почти весь день большая часть Киева оставалась без света и воды, некоторые участки железных дорог тоже оказались обесточенными.

Командование военно-воздушных сил Украины сообщило, что системам ПВО удалось сбить 44 ракеты Х-101/Х-555 – всего их было выпущено более 50. Обломки одной из сбитых ракет упали в Молдове, после чего Кишинев объявил о высылке сотрудника российского посольства, а Москва пообещала ответить зеркально.

Исполнительный директор ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания Украины) Дмитрий Сахарук заявил CNN, что у нее заканчивается оборудование для ремонта повреждений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что достигнута договоренность о помощи в восстановлении энергосистемы с 12 странами, среди которых не только европейские государства, но также Израиль и Южная Корея. Украинские военные просят у Запада больше систем ПВО.

О том, как украинские города живут без уличного освещения и в условиях периодических отключений электричества, читайте здесь.

Военные сводки

В ночь на понедельник, еще до начала ракетной атаки на энергосистему Украины, российская армия выпустила около 40 снарядов из “Градов” по Марганцу Днепропетровской области – погибла 31-летняя женщина. Власти так называемой “ДНР” сообщали об обстреле Донецка, назначенный Россией губернатор Севастополя отчитался о сбитом беспилотнике, были сообщения о взрывах у главного отдела оккупационной полиции в Херсоне. В ночь на вторник Полтавскую область атаковали российские (то есть иранские) беспилотники, три из них сбили. О разных типах беспилотников, участвующих в этой войне, подробно рассказано тут.

Положение на фронтах почти не меняется: в Луганской области украинским силам удалось продвинуться в сторону дороги, связывающей Сватово и Кременную, а российские войска вновь принялись наступать на печально знаменитую Белогоровку со стороны Лисичанска. Репортаж из Бахмута Донецкой области, битва за который идет с весны, смотрите здесь. Попытки ВСУ продвинуться в Херсонской области остаются безуспешными, но оккупационные власти объявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров, объясняя это грядущей гуманитарной катастрофой и наступлением украинской армии. В аннексированном Крыму объявили о “национализации” имущества лиц, “связанных с Киевом”.

По данным британской военной разведки, Россия вооружает мобилизованных автоматами Калашникова старого образца, в которых используются патроны другого калибра, чем в более новых “калашах”, которыми вооружена регулярная армия. Соответственно, России придется наладить поставки на фронт двух типов боеприпасов, а это довольно сложная логистическая задача. Украинская военная разведка сообщила об уничтожении двух разведывательно-ударных вертолета Ка-52 на военном аэродроме Веретье в Псковской области. Источник Север.Реалий, знакомый с ситуацией, назвал взрывы, произошедшие на аэродроме в ночь на 31 октября, "диверсией".

Число жертв войны среди мирного населения Украины выросло до восьми тысяч, прокуратура расследует более ста случаев изнасилования. Здесь о пребывании в российском плену рассказывают две украинские пограничницы, которые были захвачены в Мариуполе.

Капитан Военно-морских сил Украины в запасе и экс-командир украинского разведывательного корабля "Славутич" Алексей Киселев объявил голодовку в российском СИЗО в Симферополе, требуя медицинской помощи и расследования его заявлений о пытках. Киселева задержали в июле в оккупированном Геническе и обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Его голодовку поддержали другие задержанные на оккупированных территориях Украины, сидящие в том же СИЗО.

Голод и холод

Несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке, делегации ООН, Турции и Украины согласовали график движения судов на 31 октября, и суда эти благополучно прошли по зерновому коридору куда им было надо. К вечеру 31 октября Минобороны России напомнило, что движение судов по коридору прекращено, но на это никто не обратил внимания: в ООН зерновую сделку продолжают считать действующей, президент Турции тоже заявил о приверженности договоренностям. Ситуацию, в которой оказалась Россия, здесь описывает экономист Максим Блант: единственное, что может сделать Москва для прекращения украинского экспорта, – это атаковать зерновозы, но это может повлечь за собой неприятный ответ. Руководитель мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко утверждает, что выход России из зерновой сделки никак не связан с субботним нападением на базу российского флота в Севастополе: Москва давно осложняла работу зернового коридора, создав очереди в точках контроля. Цель всего этого, вероятно, в том, чтобы добиться роста мировых цен на продовольствие.

Манипулировать ценами на энергоносители Россия начала давно: после сокращения, а потом и почти полного прекращения поставок газа в Европу цена на него взлетела до заоблачных высот, но сейчас упала в связи с заполненностью газовых хранилищ. Как Европа, где пока еще не начался отопительный сезон, переживет эту и следующую зимы без российского газа, подробно рассказывается тут.

Побочными экономическими эффектами войны оказались беспрецедентный рост грузинской экономики и неуклонное наращивание российского экспорта в Индию, Турцию и Бразилию.

Призыв и мобилизация

Сегодня в России начинается осенний призыв в армию. Американский институт изучения войны уверен, что призванных начнут отправлять на фронт весной, хотя российский Генштаб это усиленно отрицает. Здесь юристы рассказывают, что делать срочнику, если его будут пытаться отправить в Украину.

Минобороны России объявило о прекращении всех мероприятий, связанных с мобилизацией, хотя президентского указа о ее прекращении по-прежнему нет. Отвечая на вопрос, когда такой указ появится, Путин удивился и пообещал посоветоваться с юристами. Он тоже уверяет, что мобилизация завершена.

Беды, ею вызванные, никуда не делись: вот репортаж с похорон мобилизованного в Бурятии, а вот рассказ о трех москвичах, которым заменили военную специальность, превратив механика, кабельщика и музыканта в “стрелков” (в качестве таковых их легко могут отправить на фронт прямо сейчас). Мобилизованные, не желающие убивать, продолжают добиваться альтернативной службы или пытаются ускользнуть из армии на других основаниях, а гробы продолжают идти:

В Забайкалье 8 октября торжественно похоронили 20-летнего танкиста из поселка Кокуй Вячеслава Тебенькова. Погиб он почти за полгода до этого – 26 апреля. Все это время семья надеялась, что он жив.

Жители Белгорода пожаловались в полицию на свалку цинковых гробов, в которых из Украины привозят тела погибших солдат. МВД начало проверку, а власти города обвинили ритуальщиков в “страшной небрежности в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами”.

Проявления “патриотизма” тоже имеются: в Якутии школьники шьют после уроков одежду для военных, учреждения культуры в Забайкалье начали сбор денег на военные нужды, жительницы Белгородской области устроили флешмоб с признанием в любви к белгородской ПВО.

Прочее российское

Волгоградский гарнизонный военный суд признал незаконной запись "склонен ко лжи и обману" в военном билете бывшего военнослужащего Руслана Махно, который отказался идти на войну в Украине. В связи с этим отказом его уволили из вооруженных сил.

Руководство пермского филиала Высшей школы экономики составило 43 дисциплинарных акта на доцентку Динару Гагарину. Ранее ее отстранили от руководства магистратурой из-за антивоенных постов в соцсетях. У администрации Пермского края задержали нацболов, которые раскидывали листовки про выплаты мобилизованным.

Союз журналистов добавил в устав пункт, который позволит исключать из организации членов, признанных “иностранными агентами”.

Суд в Московской области лишил российского гражданства экоактивиста Аршака Макичяна, его отца и двух братьев. Ни у кого из них нет гражданства другой страны.

История четырех сестер из Дагестана, которые не без приключений бежали от семейного насилия в Грузию, читайте тут.

В Новосибирской области депутат райсовета от "Единой России" сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия. Его арестовали на 11 суток. Ребенок жив, лежит в больнице.

Международное эхо войны

Новая Зеландия расширила санкционный список в отношении России: в него вошли еще семь военных компаний и 14 человек, среди них – "члены неонацистских военизированных формирований, связанных с "группой Вагнера".

От российского гражданства отказались Олег Тиньков и один из основателей Revolut Николай Сторонский (его отец, тоже Николай Сторонский, уроженец Львова, работает топ-менеджером в “Газпроме” и находится под санкциями).

Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для граждан России, теперь они будут стоить 80 евро.

В Латвии снесли еще два советских памятника – на этот раз в Даугавпилсе. Полиция задержала 37 человек, выступивших против сноса.

В Амстердаме сквоттеры захватили дом экс-главы “Яндекса” Аркадия Воложа и вывесили на фасаде надпись "Яндекс + ФСБ = любовь". Дом арестован из-за санкций ЕС и стоит пустым.

В Беларуси против шестерых минчан возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве из-за вывешенного украинского и бело-красно-белого флагов.

Японский производитель шин Bridgestone решил продать бизнес в России.

По результатам переговоров с Путиным в Сочи Азербайджан и Армения договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха.

Шесть ссылок

Сталинские репрессии. Историк Сергей Бондаренко рассказывает о возбужденном в 1933 году деле подмосковных учителей, в котором соединились репрессии против инакомыслящих, теория заговора, солидарность и предательство; “Холод” публикует предоставленные “Мемориалом” письма из лагеря, которые писала семье арестованная в 1937 году за “измену родине” Валентина Курилкина-Рудый – домой она не вернулась.

Историк Сергей Бондаренко рассказывает о возбужденном в 1933 году деле подмосковных учителей, в котором соединились репрессии против инакомыслящих, теория заговора, солидарность и предательство; “Холод” публикует предоставленные “Мемориалом” письма из лагеря, которые писала семье арестованная в 1937 году за “измену родине” Валентина Курилкина-Рудый – домой она не вернулась. Вторая культура. Отрывок из книги Алексея Конакова “Евгений Харитонов: Поэтика подполья” (“Новое издательство”), посвященной жизни и творчеству едва ли не самого радикального и недооцененного русского писателя второй половины XX века. Или текст, написанный Всеволодом Некрасовым для каталога выставки “Другое искусство: Москва 1956–76”, – он включен в сборник “«Живем словом». Всеволод Некрасов в письмах и воспоминаниях”, вышедший в издательском доме ВШЭ.

Отрывок из книги Алексея Конакова “Евгений Харитонов: Поэтика подполья” (“Новое издательство”), посвященной жизни и творчеству едва ли не самого радикального и недооцененного русского писателя второй половины XX века. Или текст, написанный Всеволодом Некрасовым для каталога выставки “Другое искусство: Москва 1956–76”, – он включен в сборник “«Живем словом». Всеволод Некрасов в письмах и воспоминаниях”, вышедший в издательском доме ВШЭ. Языки и фольклор. Беседа с лингвистом Евгением Головко об умирающих языках. Или история песни “Черный ворон”: как она сначала обрела автора, унтер-офицера Веревкина, а потом его потеряла.

Искренне Ваши,

Семь Сорок