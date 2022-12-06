Читай, Донбасс!

Доброе утро!

В Праге установили памятник Путину в виде орка, закручивающего газовый кран. В январе монумент демонтируют, продадут с аукциона, а деньги направят на помощь Вооруженным силам Украины. В остальном дела обстоят так:

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по энергосистеме Украины: из 70 ракет украинские системы ПВО сбили 60. Укрэнерго анонсировало новые аварийные отключения по всей стране.

На российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью произошли взрывы. Минобороны России обвинило в нападении Украину.

29 мобилизованных из города Ирбита Свердловской области ушли с боевых позиций в Украине из-за голода и отсутствия связи. Жены требуют вернуть их домой.

Власти Приморья официально попросили вузы отчислить студентов с академическими задолженностями, чтобы их можно было призвать в армию.

Прокурор запросил для политика Ильи Яшина, обвиняемого в распространении “фейков” о российской армии, девять лет колонии. Приговор огласят в среду.

В Монголии начались массовые протесты из-за масштабных хищений угля. В Улан-Баторе введено чрезвычайное положение.

Военные сводки

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Командование Воздушных сил Украины отчиталось, что из выпущенных 70 ракет более 60 были сбиты. Обломок одной из них упал на территории Молдовы. Несбитые ракеты повредили объекты энергетики в Одесской, Киевской, Винницкой областях; погибли четыре человека. В Одессе из-за отсутствия электроэнергии прекращено водоснабжение, не работает электротранспорт, остановлены работы котельных. “Укрэнерго” предупредило об аварийных отключениях по всей стране. В то же время, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, энергосистема страны после ракетного налета сохранила целостность и работает.

Утром в понедельник стало известно, что в результате ночных ударов по Кривому Рогу погиб один человек, трое получили ранения. Удары пришлись по промышленному предприятию. В ночь на вторник обстрелам подвергся пригород Запорожья – повреждены жилые дома.

Утром во вторник губернатор Курской области объявил, что после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в районе местного аэродрома. Накануне на российских военных аэродромах в Энгельсе Саратовской области и в Рязани произошли взрывы: в первом случае якобы упал беспилотник, повредив два военных самолета, во втором – взорвался бензовоз, погибли три человека (вот спутниковые снимки). К вечеру российское Минобороны обвинило в нападении на аэродромы украинскую армию, однако как украинские беспилотники могли добраться до Энгельса и Рязани, спикер ведомства генерал Конашенков объяснить затруднился. Здесь свои версии высказывает украинский военный эксперт Сергей Грабский (он считает, что диверсия, скорее всего, была организована прямо на месте). Украина, как обычно, не опровергла и не подтвердила свою причастность. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что поскольку Земля круглая, то выпущенное в воздушное пространство других стран иногда “возвращается к месту вылета”. Взрывы на российских военных аэродромах совпали по времени с выходом материала The Wall Street Journal о том, что США специально модифицировали переданные Украине системы HIMARS так, чтобы из них было невозможно стрелять по территории России, дабы снизить риск эскалации конфликта. Сергей Грабский в эскалацию не верит, утверждая, что Россия не сможет нанести ядерный удар просто в силу неготовности ее армии его нанести.

Британская военная разведка делится своими наблюдениями о сокращении числа боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной, а Институт изучения войны спорит с Пентагоном в оценке сроков возобновления украинского контрнаступления: эксперты Института считают, что оно начнется уже зимой. Шансы на то, что Россия добровольно уйдет с территории Запорожской АЭС, здесь оценивает украинский политолог Николай Давидюк (спойлер: это может случиться в обмен на договоренность о транзите российского аммиака).

Репортаж о том, как под постоянными российскими обстрелами живет освобожденный от оккупации Херсон, смотрите тут; отдельная проблема для горожан – невозможность переправиться на оккупированный левый берег Днепра, где у многих остались близкие родственники.

Из истории войны: интервью с Александром Данилюком – одним из авторов доклада лондонского Королевского института оборонных исследований (RUSI), посвященного провалу первого этапа российского вторжения в Украину и его причинам.

Война: вид из России

По восстановленной части Крымского моста открылось двустороннее автомобильное движение, и Путин якобы даже проехал по этой восстановленной части на “Мерседесе” вместе с вице-премьером Хуснуллиным, отвечавшим за ремонт – во всяком случае, есть такое видео. Ремонт моста продолжается: есть еще вторая поврежденная полоса автодороги и одна из двух железнодорожных веток.

Издание "Верстка" исследовало список из 2 425 чеченских добровольцев, который в мае опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, и установило, что в Украине на стороне России воюют по меньшей мере четверо фигурантов перечня террористов Росфинмониторинга. В частности, среди чеченских добровольцев есть боевик из окружения Шамиля Басаева Иса Дукаев, участвовавший вместе с ним в нападении на больницу в Буденновске летом 1995 года и приговоренный за это к 12 годам лишения свободы.

Как пишет екатеринбургское издание e1.ru, 29 мобилизованных из города Ирбита Свердловской области ушли с боевых позиций в Украине из-за отсутствия еды, воды и связи с командованием. Где они находятся сейчас, не говорится, но родственникам мобилизованные сообщают, что "их хотят сделать дезертирами и грозят тюрьмой" и что многие из них болеют и голодают – это может означать очередной “подвал” для отказников. Жены требуют вернуть мобилизованных домой.

Осенний призыв в российскую армию проходит не очень успешно: глава управы Ломоносовского района Москвы Ксения Кравцова потребовала от сотрудников ГБУ "Жилищник" разносить повестки “хоть всю ночь”, пока не будут вручены все, а власти Приморья официально попросили вузы отчислить всех студентов с академическими задолженностями, чтобы их можно было тут же призвать в армию.

Чтобы вернуть бежавших от мобилизации за границу сенатор Клишас предлагает осложнить им удаленную работу в российских компаниях. А поскольку Песков заявил, что ничего такого в Кремле делать не планируют, то, скорее всего, удаленную работу и вправду осложнят.

Российская и белорусская повседневность

Бывший министр финансов России и бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию в “Яндексе”. Вся “неоднозначная” история “Яндекса” кратко изложена здесь.

Сахалинское новостное агентство Sakh.com объявило о прекращении работы после двух блокировок. Sakh.com работало с 1999 года и является крупнейшим в регионе.

Прокуратура запросила Илье Яшину девять лет колонии по делу о "фейках" про российскую армию. Приговор огласят в среду. Вот последнее слово, с которым Яшин выступил в суде (спойлер: просил Путина прекратить войну, а сторонников – не терять отчаяния).

Вот беседа с петербуржцем, которому полицейские сломали руку на митинге против мобилизации – теперь он добивается, чтобы против них возбудили уголовное дело, а вот история журналистки Оксаны Гончаровой, которая оказалась в СИЗО по обвинению в убийстве бывшего мужа (он бил ее больше 15 лет, однако на переквалификацию обвинения на превышение самообороны в нынешних условиях надежды мало).

Лидера белорусского протеста Марию Колесникову перевели из гражданской больницы в стационар женской колонии. Там ей дали 10-минутное свидание с отцом.

В Минском областном суде пятерых фигурантов дела "Отрядов гражданской самообороны Беларуси" приговорили к срокам от 14 до 20 лет. Их, в частности, обвиняли в попытке подорвать узел связи в Вилейке, уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах и совершить покушение на пропагандиста Григория Азаренка.

Новости российской культуры

Путин подписал закон, запрещающий митинговать рядом со зданиями органов власти, школами, церквями, железнодорожными и автомобильными вокзалами, объектами жизнеобеспечения и коммунальных служб (региональные власти имеют право дополнять этот перечень на свое усмотрение), а потом ввел в действие пакет законов о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола". Что именно нельзя теперь делать, остается неясным, потому что законы не определяют понятие “пропаганды”, но вот табличка, из которой можно узнать, на каких площадках и в каких медиа теперь нельзя “пропагандировать”, “демонстрировать” и “навязывать”. “Новая газета. Европа” сообщает со ссылкой на сотрудников магазинов, что в Москве сети “Читай-город” и “Республика” сняли с продажи показавшиеся им подозрительными книги, а РБК пишет, что “ЛитРес” снимает с продажи “крамольные” тексты и предлагает авторам переписать их. Платон пошел советоваться с Сократом по этому вопросу.

Актеры МХТ им. Чехова, сыграв спектакль “Лес”, назвали со сцены фамилию его постановщика Кирилла Серебренникова, ранее исключенную из программы. Наталья Тенякова посоветовала зрителям сохранить отцензурированные программки как "знак времени".

Репортаж с ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction читайте тут: среди прочего, там организован сбор книг для “народа Донбасса”, который совсем изголодался по духовному.

Президентский фонд культурных инициатив выделил 7,5 млн рублей ведущему конспирологической телепередачи на серию лекций о войне в Украине. Он собирается объездить с ними всю страну.

Певец Григорий Лепс, включенный в список угодных властям исполнителей, чье творчество следует транслировать на всех площадках, сломал нос посетителю бара “Финнеганс” на Московском проспекте в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

Внутриукраинское

Национальное антикоррупционное бюро Украины в понедельник провело обыски в мэрии Одессы (еще до отключения там света из-за российской ракетной атаки) – расследуются коррупционные схемы в руководстве города. Попытка искоренить одесскую мафию уже предпринималась в 2018 году, однако тогда суд полностью оправдал мэра города Труханова.

Служба безопасности Украины продолжает обыски в монастырях и административных центрах УПЦ – теперь и в Полтавской области. Вот что об этом думают в самой Украинской православной церкви.

Бойцы "Иностранного легиона" обвиняют своих командиров в краже оружия, переданного Украине западными партнерами. В Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины журналистам сказали, что в связи с этим ведется расследование.

Международное эхо войны

В понедельник вступили в силу нефтяные санкции стран Запада против России. Около двух десятков танкеров с нефтью, загруженной в российских портах, ждут в турецких водах разрешения на проход через Босфор и Дарданеллы: Турция требует доказательств, что груз застрахован. Большая часть нефти, находящихся на этих танкерах – казахстанский экспорт, так что проблема затронет и Астану, которая сейчас плавно отворачивается от России: последний опрос общественного мнения показал серьезное снижение поддержки России в текущей войне.

После сообщений о гибели под Бахмутом грузинских добровольцев, воевавших на стороне Украины, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в вербовке граждан на войну в Украине. По словам Гарибашвили, если бы сейчас у власти в Грузии была оппозиция, страна “превратилась бы в полигон”.

Интерпол отказал России в экстрадиции журналистов Александра Невзорова и Андрея Солдатова, блогера Вероники Белоцерковской и бывшего полицейского Олега Кашинцева. Все они находятся за границей и разыскиваются по статье о военных “фейках”. Россия требовала их выдачи, однако в письме оперативной группы Интерпола говорится, что организация считает саму статью о фейках политически мотивированной.

Еще одна немецкая энергетическая компания, RWE, обратилась в международный арбитраж с требованием компенсации от “Газпрома” за перебои с поставками газа.

Евросоюз начал обсуждение девятого пакета санкций в отношении России. The New York Times пишет со ссылкой на экспертов британской группы Conflict Armament Research, что некоторые из ракет, которые Россия запустила в ноябре по энергетическим объектам Украины, были изготовлены совсем недавно – это может свидетельствовать о неэффективности уже действующих международных санкций.

В Испании полиция перехватила еще три конверта с глазами животных, адресованных посольству и двум консульствам Украины.

Дивное расследование о работе почетных консулов России в разных странах мира можно почитать тут. Некоторые из них поддерживают российскую агрессию против Украины.

Вокруг света

Чеченское оппозиционное движение 1ADAT и источники “Кавказ. Реалий” сообщают, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов убит, однако полиция Швеции, где он живет в последние годы, это не подтверждает.

Жители Ирана и мировое сообщество пытаются понять, как трактовать слова иранского генпрокурора, заявившего о роспуске полиции нравов. Востоковед Владимир Месамед поясняет, что заявление это следует считать констатацией факта, потому что патрули полиции нравов в условиях массовых протестов и так не действуют; при этом к самим протестам Месамед рекомендует относиться серьезно, поскольку они возникают в Иране регулярно и в последнее время все чаще и чаще.

В Монголии второй день продолжаются массовые протесты, вызванные сообщениями о масштабных хищениях угля при экспорте в Китай. В понедельник митингующие штурмовали Дворец правительства в Улан-Баторе, в городе введено чрезвычайное положение.

Шесть ссылок

Разговоры о войне. Беседа с французским философом левого толка Этьеном Балибаром о нынешней войне в Украине, ее последствиях и возможности одновременной поддержки украинского народа и несогласных с войной россиян. Или интервью с польским историком Иеронимом Гралей о российской исторической пропаганде, стереотипах в восприятии соседей и влиянии текущей войны на исторические нарративы.

Беседа с французским философом левого толка Этьеном Балибаром о нынешней войне в Украине, ее последствиях и возможности одновременной поддержки украинского народа и несогласных с войной россиян. Или интервью с польским историком Иеронимом Гралей о российской исторической пропаганде, стереотипах в восприятии соседей и влиянии текущей войны на исторические нарративы. Кино. Беседа с авторами фильма "Пресловутое поколение. Зеленый слоник – 2" режиссером PO98 и сценаристом Сергеем Крестителем – о новом фильме, запрете первого “Слоника” и текущих событиях. Или рассказ о том, как шанхайские интеллектуалы создавали китайское кино в 1930-е годы.

Беседа с авторами фильма "Пресловутое поколение. Зеленый слоник – 2" режиссером PO98 и сценаристом Сергеем Крестителем – о новом фильме, запрете первого “Слоника” и текущих событиях. Или рассказ о том, как шанхайские интеллектуалы создавали китайское кино в 1930-е годы. Плачи. Отрывок из книги Унелмы Конкки “Вечная печаль. Карельские обрядовые плачи” (изд-во Common Place) – об обязательности похоронных обрядов. Или глава из книги антрополога Дугласа Дэвиса “Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов” (изд-во “НЛО”) – о формировании секулярных обрядов в постреволюционной Франции, коммунистическом СССР и далее.

Искренне Ваши,

Семь Сорок