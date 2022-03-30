Россия всегда так воюет

Доброе утро!

Российские туристические компании запускают трехдневные поездки в Узбекистан для оформления банковских карт Visa и Mastercard; айфонные караваны в Улан-Батор наверняка тоже не за горами. В остальном так:

Россия объявила о "кардинальном" сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях – и отвела небольшое количество войск. Обстрелы Киева продолжились.

Ракетным ударом разрушено здание обладминистрации Николаева – 12 человек погибли, более 30 ранены. Удар по аэродрому в Хмельницкой области уничтожил запасы горюче-смазочных материалов.

Российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару, но морковь и капуста дорожают.

Роскомнадзор проверяет “качество блокировки” запрещенного контента, требует от Википедии удалить статью о российском вторжении в Украину и составляет протоколы на Google.

Переговоры в Турции

В Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями – итоги внушают сдержанный оптимизм. Россия больше не требует “денацификации” Украины, а Украина (1) соглашается на внеблоковый и безъядерный статус при условии подписания гарантий безопасности по аналогии 5-й статьи НАТО от крупнейших мировых держав, (2) Россия не препятствует вступлению Украины в ЕС, (3) вопросы Крыма и Донбасса остаются неурегулированными (решение по Крыму замораживается на 15 лет, Донбасс обсуждается на прямых переговорах между Путиным и Зеленским). “В целях повышения взаимного доверия” Россия объявила о “кардинальном” сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Рамзана Кадырова это очень расстроило.

Особого доверия российское заявление не вызвало: Россия явно увязла под Киевом (вот, например, репортаж об освобождении деревни Лукьяновка Киевской области – украинские военные не только выбили оттуда россиян, но и захватили три танка), так что военная активность там и так “кардинально сократилась”. В ночь на среду, несмотря на миролюбивые заявления России, обстрелы Киева продолжились. По данным Пентагона, Россия отводит от Киева лишь небольшую часть войск, но не отступает, а по оценке Украинского Генштаба, Россия просто производит ротацию и перегруппировку своих сил. О недоверии к России заявил в вечернем видеообращении президент Украины; здесь свое недоверие обосновывает бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии предостерегли страны Запада от утраты бдительности, а Борис Джонсон отдельно заявил, что не верит Москве, и обещал продолжить поставки оружия Киеву.

Фронтовые сводки

Россия решила сосредоточить свою активность на Донбассе (об этом прямо заявил вернувшийся из медийного небытия министр обороны Шойгу), поэтому ей выгодно высвобождение части войск с киевского и черниговского направлений. Тем более, что Чернигов фактически уничтожен российской армией. Вот рассказ 15-летнего Андрея из Чернигова: после того, как их частный дом разгромили российские военные, они с матерью попытались эвакуироваться из города, но машина, на которой они ехали, подорвалась на мине – мать сгорела у него на глазах.

Утром во вторник Россия нанесла высокоточный ракетный удар по обладминистрации в Николаеве – погибли 12 человек, больше 30 ранены. Глава области Виталий Ким, чей позитивный, обнадеживающий блог очень популярен в Украине, сказал, что этой ракетой россияне передали ему привет: она попала именно в четвертый этаж, где находится его кабинет. Здесь об обстановке в Николаеве рассказывает мэр города Александр Сенкевич, а здесь – репортаж Елены Костюченко из Николаева, который “Новая газета” удалила со своего сайта после предупреждения Роскомнадзора.

Во вторник же российские войска нанесли удар по аэродрому близ города Староконстантинов в Хмельницкой области. Полностью уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

История о бойцах батальона “Азов”, якобы стрелявших по ногам российских военнопленных и потом якобы взятых в плен российской армией, не нашла понимания у самих бойцов: они опубликовали видео самих себя на свободе – как они утверждают, в Харькове. Один из этих бойцов – автор известной футбольной кричалки про Путина.

Об обстановке на Донбассе, на захвате которого собирается сосредоточиться российская армия, здесь рассказывает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. Появляется все больше свидетельств о том, что творилось в Мариуполе в самые страшные дни авианалетов (первое, второе, третье). По предварительным данным, в городе погибли около пяти тысяч человек, не менее 200 из них – дети. Судьбу Мариуполя обсуждали в телефонном разговоре – девятом с начала войны – Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Путин сказал, что “националисты должны сдать оружие”, а Макрон представил ему план международной гуманитарной миссии, о которой Путин обещал “подумать”.

По словам Кадырова, верить которым обычно нельзя, близ Мариуполя якобы ранен Руслан Геремеев, предполагаемый организатор убийства Бориса Немцова. Там же ранен корреспондент “Известий” Родион Северьянов. Глава так называемой “ДНР” собирается ввести свою “республику” в состав России, когда российские войска отвоюют всю территорию Донецкой области.

Поздно вечером во вторник власти Белгородской области сообщили о взрывах во временном военном городке близ украинской границы; странным образом, Украину в этих взрывах обвинять не стали.

Что дальше?

Вот прогнозы директора исследовательского центра New Geopolitics Research Network Михаила Самуся: комментируя большие российские потери и провал первоначального плана войны, он отмечает, что “Россия всегда так воюет” – впереди долгие месяцы противостояния и скрытая мобилизация, а если Украина добьется каких-то значимых военных успехов, Россия может прибегнуть к последнему “козырю”, то есть применить химическое или ядерное оружие.

Прогнозы Владимира Пастухова касаются не только исхода войны, но и будущего России: он ожидает падения Путина в промежутке от нескольких месяцев до нескольких лет, в мирные переговоры между Россией и Украиной не верит, но верит в некий неустойчивый территориальный компромисс, в рамках которого Россия отхватит какой-то кусок Украины, чтобы продать это для внутренней аудитории как эпохальную победу (но внутреннюю аудиторию эта победа не удовлетворит).

Состояние “внутренней аудитории”

Доллар впервые за месяц опустился на Мосбирже ниже 86 рублей. Почему – объясняется здесь. Обычных людей это не должно особенно радовать, потому что продажа валюты в банках запрещена, брокеров обязали брать большой процент с физлиц, а на черном рынке курс будет определяться по законам черного рынка.

ФАС начала антимонопольное расследование в отношении крупнейшего производителя сахара, но в этот момент начали резко дорожать капуста и морковь.

Пользуясь уходом с российского рынка западных компаний, предприимчивые люди начали подавать заявки на регистрацию известных иностранных брендов, хотя, если придерживаться закона, эти заявки безнадежны.

Очередной прогноз о том, что будет представлять из себя экономика России к концу текущего года, читайте здесь. Многое будет зависеть от возможности торговать нефтью и газом. С последним много непонятного: Евросоюз вслед за странами G7 отказался оплачивать российский газ в рублях, как того требовал Путин. Песков сказал, что, мол, не будет рублей – не будет и газа. Но верно и обратное: не будет поставок газа на европейский рынок – не будет ни рублей, ни долларов. Агентство Reuters заметило прекращение подачи газа в Германию по газопроводу Ямал – Европа, но что это значит, пока неясно.

Роскомнадзор объявил проверку “качества блокировки” запрещенного контента, вновь потребовал от “Википедии” удалить статью о российском вторжении в Украину, составил два протокола в отношении Google из‑за “лживого контента” о войне в Украине на YouTube. В ответ VPN-сервисы AmneziaVPN, Proton и HighLoad VPN решили предоставлять бесплатный доступ к заблокированным в России изданиям и некоммерческим организациям.

Продолжаются преследования противников войны в Украине:

Путин исключил из совета при Совбезе РФ четверых ученых, не поддержавших войну – в том числе внука главы МИД СССР Громыко.

В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили три протокола за "дискредитацию" российской армии и по двум из них уже оштрафовали на сто тысяч рублей в общей сложности.

В Петербурге Евгению Исаеву, облившую себя краской во время антивоенной акции на Невском, оштрафовали на 45 тысяч рублей и снова задержали.

Суд в Элисте оштрафовал на 30 тысяч рублей зампредседателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адучу Эрднеева за подпись под антивоенным письмом.

Двоих тульских фельдшеров скорой помощи отправили в СИЗО по делу о вандализме из‑за антивоенных надписей.

Верховный суд Татарстана заменил кандидату биологических наук Андрею Бояршинову домашний арест на СИЗО по делу об “оправдании терроризма” в чате об антивоенном митинге.

В Омске задержан депутат госовета Дмитрий Петренко, критиковавший “спецоперацию”.

В Москве за надпись “Нет войне” на машине задержана редактор научно‑популярного издания “Биомолекула” Вера Башмакова.

В Бурятии за антивоенные высказывания уволен художественный руководитель театра имени Бестужева​ Сергей Левицкий (это главный драматический театр в республике).

Из России уехали режиссер Кирилл Серебренников и калининградский активист Иван Лузин (до этого он отсидел 25 суток за антивоенную акцию). Карельский историк сталинских репрессий Юрий Дмитриев, приговоренный к 15 годам колонии, уехал по этапу из петрозаводского СИЗО в колонию в поселке Надвоицы.

Международное

Россия высылает 10 дипломатов стран Балтии (четверых литовских, троих латвийских и троих эстонских). Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, Бельгия – 21, Ирландия – четырех, Чехия – одного.

На заседании Совбеза ООН, посвященном вызванному войной гуманитарному кризису в Украине, российский постпред Василий Небензя объяснил мировому сообществу, что Запад ввозит в Украину оружие на медицинских и дипломатических машинах, а также на машинах DHL (видимо, теперь их будут специально расстреливать). Кроме того, по словам Небензи, гуманитарный кризис в Украине (в частности, в Мариуполе) вызван не войной, бомбежками и обстрелами, а наложенными на Россию западными санкциями. На том же заседании Великобритания выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности в рамках договора с Россией, а представитель Украины напомнил, что подписание какого-либо договора возможно не раньше, чем Россия выведет из Украины свои войска.

Из России уходит польский производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Johnson & Johnson приостановит ввоз средств личной гигиены в Россию, из-за проблем с поставками прекратит работу Decathlon. Сеть товаров для дома OBI пребывает в состоянии Жириновского: российские представители говорят, что магазины скоро снова откроются, а немецкое руководство уверяет, что они останутся закрытыми. По данным The New York Times, компания Nokia после ухода с российского рынка оставляет российским спецслужбам оборудование для слежки СОРМ. Connecting people.

Семь ссылок

Война – человеческие реакции. Украинки рассказывают, как переживают войну вместе со своими детьми; граждане мира с русским бэкграундом описывают, как реагируют на волну беженцев из Украины в Германии, Чехии, Израиле; иностранные сотрудники RT объясняют причины своего ухода.

Украинки рассказывают, как переживают войну вместе со своими детьми; граждане мира с русским бэкграундом описывают, как реагируют на волну беженцев из Украины в Германии, Чехии, Израиле; иностранные сотрудники RT объясняют причины своего ухода. Литературное. Поэт Ольга Седакова рассказывает, что она переживает сейчас, и вспоминает прошлое, когда ей уже приходилось делать тяжелый выбор в темные времена. Или рассказ Фазиля Искандера о Грузино-абхазской войне (1992-1993).

Поэт Ольга Седакова рассказывает, что она переживает сейчас, и вспоминает прошлое, когда ей уже приходилось делать тяжелый выбор в темные времена. Или рассказ Фазиля Искандера о Грузино-абхазской войне (1992-1993). Японское. 11 вопросов о японской культуре. Или рассказ востоковеда Александра Мещерякова о том, как Япония в 1930-е годы сорвалась в историческое пике, едва не завершившееся национальной катастрофой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок