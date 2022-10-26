Научный коммунизм возвращается

Доброе утро!

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром. Сунак уже позвонил президенту Украины, чтобы подтвердить неизменность поддержки со стороны Лондона. Министром обороны Великобритании останется Бен Уоллес. В остальном так:

Украинское командование сообщает, что в результате ударов ВСУ по населенному пункту Каиры Херсонской области убиты до 30 российских военнослужащих из Чечни.

Оккупационные власти утверждают, что при взрыве машины у здания телекомпании в Мелитополе ранены пять человек. Повреждено телевизионное оборудование.

В расследовании “Би-би-си” утверждается, что российская армия в апреле намеренно взорвала трубу, по которой Николаев снабжался питьевой водой.

По оценке “Важных историй”, за месяц погибли по меньшей мере 59 мобилизованных россиян, 39 из них – на территории Украины. В Новосибирске умер мобилизованный из Тувы.

Власти Украины призвали уехавших за границу граждан не возвращаться домой до весны.

С визитом в Украине побывал президент Германии.

Военные сводки

В ночь на вторник Россия обстреливала из “Градов” три района Днепропетровской области; днем в результате падения обломка российской ракеты произошли взрывы и пожар на АЗС в Днепре, два человека погибли: сотрудник заправки и беременная женщина, сгоревшая в машине.

Украинское командование сообщило, что в результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области убиты не менее 30 российских военных – вероятно, это и послужило поводом для эскапады Кадырова накануне. Оккупационные власти Запорожской области рассказали о пяти раненых в результате взрыва автомобиля рядом с телекомпанией “ЗаТВ” в Мелитополе; сообщается о повреждении здания и телевизионного оборудования.

Российское наступление на Бахмут и Соледар остановлено – здесь об этом подробно рассказывает офицер 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец. Продолжается медленное продвижение украинской армии к Сватово Луганской области, наступление ВСУ в районе Лисичанска завязло. Никаких подвижек фронта в Херсонской области нет.

Проанализировав спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, журналисты “Би-би-си” пришли к выводу, что единственный водопровод, снабжавший Николаев питьевой водой, был намеренно поврежден российской армией еще в апреле. Уничтожение ресурсов, жизненно важных для жизни гражданского населения, считается нарушением международного гуманитарного права. Весной российская армия находилась на подступах к городу, и то, что он устоит, было неочевидно. СБУ по подозрению в госизмене задержала двух жителей Николаева, готовивших заказные материалы для российского РИА Новости и собиравших разведданные под видом журналистской деятельности.

Евросоюз выделит Украине 400 генераторов и 1 млрд евро для восстановления энергоснабжения после российских ракетных ударов по энергосистеме. Власти Украины призвали уехавших за границу граждан не возвращаться домой до весны, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на тепло- и электросети.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину согласился с тем, что мир на условиях Путина неприемлем и обещал Киеву две системы залпового огня MARS и четыре гаубицы. В ходе поездки в Черниговскую область Штайнмайеру пришлось провести полтора часа в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Эффекты мобилизации

Журналистам Washington Post удалось выяснить, что человеком, открыто рассказавшим Путину о его ошибках в войне с Украиной, был владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Это подтверждают и в разведструктурах НАТО: там говорят, что Пригожин открыто нападает на близких к Путину военных, пытаясь вырвать у высшего командования российской армии контроль над деньгами, ресурсами и политическим влиянием. Сам Пригожин в ответах на запросы Washington Post ерничает и все отрицает, а вербовка в колониях тем временем продолжается. Член президентского Совета по правам человека и московской ОНК Ева Меркачева рассказывает, что пожизненно осужденные россияне сами пишут заявления с просьбой отправить их на фронт, а в бутырском коридоре для пожизненно осужденных на войну просятся все там находящееся. Никаких правовых оснований для их отправки на фронт не существует.

Появляется все больше историй из жизни обычных мобилизованных: в основном они касаются того, что у них нет обмундирования, боеприпасов (и часто оружия), связи, еды, воды и лекарств. Жены мобилизованных из Башкортостана рассказывают, как их мужья сидят без всякого боевого задания, снабжения и связи в затопленных окопах в Запорожской области. Вот более подробные разговоры с тремя из этих женщин. “Медиазона” рассказывает историю одного взвода 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии: составлявшие его мобилизованные сами купили себе форму, в течение недели добивались, чтобы командиры научили их обращаться с оружием, но в итоге оказались в Луганской области под обстрелом с неработающей рацией, лишились автоматов и амуниции на блокпосту ЛНР и своим ходом пробрались обратно в Россию. Из 30 человек вернулись 13.

Вероятно, проблемы снабжения армии обсуждались на заседании созданного Путиным координационного совета, но его по телевизору не показывали. Пока известно только, что к шитью военной формы стали привлекать студентов колледжей – в рамках акции прокремлевского движения “Мы вместе”.

Мобилизованный из Тувы скончался на пункте сбора в Новосибирске ("происшествие со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков", – говорится в пресс-релизе республиканского правительства). По подсчетам “Важных историй”, за месяц стало известно о гибели как минимум 59 мобилизованных, и только 39 из них погибли на территории Украины. Вот беседы с близкими троих погибших – открыто осуждать войну никто из них не решается.

Отказаться от службы в период мобилизации практически невозможно: в Буденновске Ставропольского края Следственный комитет занялся двумя мобилизованными-евангелистами, отказавшимися идти на фронт из религиозных соображений – скорее всего, будет уголовное дело о невыполнении приказа в условиях военного конфликта. Вот монолог контрактника из Волгоградской области, выбравшегося с помощью местных жителей из Херсонской области и самостоятельно добравшегося до России: он надеялся расторгнуть контракт с помощью правозащитников, ссылаясь на пацифистские убеждения, но в процессе объявили мобилизацию, и теперь он готов к тому, что сядет (в его рассказе много удивительных деталей, почитайте).

Здесь уроженец Узбекистана с российским гражданством рассказывает, как завербовался на войну через Чечню, воевал в Луганской области, а теперь лежит в госпитале с ранением. По его словам, граждане республик Центральной Азии до объявления мобилизации шли на войну ради заработка, но у него свой путь: он хочет делать карьеру в российских правоохранительных органах и надеется, что боевые заслуги ему помогут.

ДНК Россия

Сегодня в Сочи открывается конференция “ДНК Россия”, в ходе которой отцы отечества наконец-то сформулируют “российскую идеологию”, поисками которой Путин безуспешно занимался все предыдущие 22 года. Если верить околокремлевским источникам “Медузы”, курируют создание новой доктрины Кириенко и Харичев, а когда ее создадут, ее будут преподавать во всех вузах, как раньше научный коммунизм. В доктрине четыре блока: за исторический отвечает Мединский, за “культурный код” – директор Эрмитажа Пиотровский, за “Россию в мире” – политолог Караганов, а за “образ будущего” – сам Ковальчук. Общая идея сводится к тому, что “Запад загнивает, а у нас большое будущее”, читать лекции по этой научной науке начнут со следующего учебного года, а для преподавателей могут ввести обязательную аттестацию по новому предмету, чтобы условных Шульман и Юдина в вузах не осталось.

Собственно, чистки в вузах уже и так идут полным ходом: СПбГУ уволил доцента Дениса Скопина из-за участия в антимобилизационном митинге (студенты проводили его аплодисментами), доцентку Ивановской медицинской академии отстранили от преподавания после того, как в ее отношении было возбуждено уголовное дело по “дадинской статье” о неоднократном нарушении правил проведения митингов за четыре антивоенных пикета.

В подкрепление российской идеологии Госдума скоро примет закон о полном запрете “пропаганды ЛГБТ и педофилии”: что в этом законе говорится, разобрано здесь, а с какими чувствами его ждут те, кого он непосредственно коснется, читайте тут.

Соответственно, возникает желание бежать. По данным российского МВД, за последние девять месяцев россияне оформили 3,9 млн загранпаспортов – это наибольшее количество за последние четыре года. “Верстка” рассказывает со ссылкой на источники, что после объявления мобилизации из России уехали до трети сотрудников московских и федеральных органов власти, что привело к заметным сбоям в их работе. Уезжают и бизнесмены: гендиректор авиакомпании S7 Татьяна Филева покинула свой пост, а потом и Россию. Неудивительно, что опросы “Левады” фиксируют снижение числа желающих перемен.

А репрессии продолжаются:

В Амурской области четырех Свидетелей Иеговы приговорили к срокам в 6,5 и 6,2 года (к прегрешениям Свидетелей Иеговы относится, в частности, их принципиальный пацифизм).

Число административных дел о “дискредитации” российской армии приблизилось к пяти тысячам, а сумма штрафов составила по меньшей мере 86 млн рублей.

Суд в Петербурге продлил сразу на полгода арест художнице Саше Скочиленко, обвиняемой по статье о “фейках” про российскую армию из-за замены ценников в магазинах. Что следствие собирается расследовать в ближайшие полгода, никто не объяснил.

Суд в Москве признал экстремистской песню рэпера Оксимирона "Последний звонок".

В Беларуси еще интереснее: там экстремистскими признаны иллюстрированная история Беларуси для детей и перевод детского стихотворения Бродского "Баллада о маленьком буксире". (Бродскому в последнее время отчаянно не везет: в Беларуси он экстремист, а в Украине и среди прогрессивно мыслящих россиян – имперец. Здесь промежуточный итог дискуссиям о его имперстве подводит Михаил Мейлах.)

Вокруг света

В Норвегии задержан гражданин Бразилии. Спецслужбы считают, что он на самом деле русский, работающий на российскую разведку.

В чешском городе Литомержице неизвестные разрисовали постамент памятника павшим красноармейцам, превратив его в стиральную машину, а саму фигуру советского солдата облили красной краской.

Послов России и Беларуси не пригласят на вручение Нобелевских премий.

Американские конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с призывом начать мирные переговоры с Путиным, заявив, что оно было опубликовано по ошибке. Байден снова предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьезной ошибкой". Насколько реально это применение, здесь оценивает Джеймс Эктон, содиректор Программы ядерной политики Фонда Карнеги.

Итоги первой фазы энергетической войны между Россией и Западом подводятся здесь (спойлер: масштабный энергетический кризис продлится еще несколько лет, но, спровоцировав его, Путин не добился своих политических целей – никто ему на уступки не пошел). Восстановить добрососедские отношения с Россией открыто требуют разве что премьер Венгрии и немецкие крайне правые, которых Россия на протяжении многих лет морально поддерживает, – в понедельник в Восточной Германии они провели крупные демонстрации.

В данный момент цена на газ в Европе падает из-за теплой погоды и заполненности хранилищ, а у берегов континента скопились десятки танкеров со сжиженным газом. Правительства стран ЕС и соседей пытаются снизить потребление: в Молдове, например, из этих соображений запретили майнинг криптовалют.

Здесь немецкие эксперты рассуждают об ошибках политики Wandel durch Handel (“перемены через торговлю”), из-за которой Германия попала в энергетическую зависимость от России, упустив из виду опасный характер российского режима. Впрочем, пытаясь избежать энергетической катастрофы, Евросоюз сейчас примерно так же ведет себя с Азербайджаном: договаривается о наращивании поставок газа, закрывая глаза на массовые нарушения прав человека в стране.

Шесть ссылок

Нацизм. Рассказ о том, зачем нацисты создавали гетто и что в них происходило. Или история непростых взаимоотношений писателя Эрнста Юнгера с властями Третьего рейха.

Рассказ о том, зачем нацисты создавали гетто и что в них происходило. Или история непростых взаимоотношений писателя Эрнста Юнгера с властями Третьего рейха. Русская тюрьма. Глава из книги политзаключенного Ивана Асташина о том, как изнасилования определяют тюремную культуру. Или отрывок из книги антрополога Дмитрия Громова “АУЕ: криминализация молодежи и моральная паника” (изд-во “НЛО”), в котором автор реконструирует представление публики о том, какие группы составляют это несуществующее в реальности, но запрещенное движение.

Глава из книги политзаключенного Ивана Асташина о том, как изнасилования определяют тюремную культуру. Или отрывок из книги антрополога Дмитрия Громова “АУЕ: криминализация молодежи и моральная паника” (изд-во “НЛО”), в котором автор реконструирует представление публики о том, какие группы составляют это несуществующее в реальности, но запрещенное движение. Русский Голливуд. Жизнь и приключения Александра Дранкова (1886–1949) – устроителя первого кинопоказа для царской семьи, человека, снявшего на кинопленку Льва Толстого, сделавшего первый отечественный художественный фильм и закончившего фотографом и статистом в Голливуде. Или беседа с историком российских спецслужб Александром Васильевым о Борисе Морросе (он же Борис Мороз, 1891–1963), который совмещал работу музыкального продюсера в Paramount с деятельностью двойного агента.

Искренне Ваши,

Семь Сорок