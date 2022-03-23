Делают выжженную землю

Доброе утро!

Пресс-секретарь Путина признал, что против войны в Украине выступают около четверти россиян. “Их мнение слышат, – сказал Песков, – но все-таки меньшинство есть меньшинство”. А война есть война:

Сто тысяч жителей Мариуполя остаются в полной блокаде, бои в городе продолжаются. В других местах российская армия укрепляет позиции и продолжает артиллерийские и ракетные обстрелы.

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

Госдума приняла поправки, вводящие наказание до 15 лет тюрьмы за "фейки о госорганах за рубежом".

В Томске вынесен второй штраф за “молчаливую поддержку” антивоенной акции.

Фронтовые сводки

За сутки на фронтах заметных изменений не произошло: российская армия укрепляет оборонительные позиции и ведет артиллерийские и ракетные обстрелы украинских городов – Чернигова, Ровно, Киева, Николаева, Павлограда и других. Все чаще слышатся сигналы воздушной тревоги в Львовской области. Об обстрелах Кривого Рога и негласных предложениях сдать город здесь рассказывает глава его военной администрации Александр Вилкул.

Тяжелейшим остается положение Мариуполя, где, по словам президента Украины, в полной блокаде остаются около ста тысяч человек. Доставка гуманитарных грузов в город и масштабная эвакуация людей по-прежнему невозможны из-за интенсивных обстрелов. Горсовет Мариуполя сообщил, что над городом сбит российский военный самолет.

Продолжается уничтожение городов и поселков Луганской области. По словам главы луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российские войска “прибегают к любимой своей тактике – просто ровняют все с землей, обстреливают со всех "Калибров", авиацией бомбят. Просто уничтожают мирное население и делают так называемую выжженную землю”.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказывает в большом интервью, что в последние недели российские военные, контролирующие многие дороги в регионе, заставляют местных жителей ночевать на морозе рядом с военной техникой, чтобы уберечь ее от обстрелов.

Продолжаются бои под Киевом – там пропал фотожурналист Максим Левин. Результаты обстрелов жилых районов Киева – в этом видео. Генпрокуратура Украины возбудила первое уголовное дело об изнасиловании женщины российским солдатом – это произошло в Броварах под Киевом.

В оккупированном российской армией Херсоне продолжаются протесты – во вторник их разгоняли слезоточивым газом. Вот большой репортаж “Би-би-си” из Херсона, а вот рассказ журналиста из Каховки Олега Батурина о похищении и восьми днях в плену у российских военных (“первую ночь я провел прикованным к батарее в промерзлом помещении сидя на стуле”). Похищенного в Мелитополе основателя медиахолдинга МВ Михаила Кумока оккупационные власти не били – только забрали технику и настойчиво предлагали “плодотворное сотрудничество”. По его словам, “жить на оккупированной территории противно”.

Военные аналитики уже неделю ожидают ввода в Украину белорусских войск, но они пока не вошли – о тихом сопротивлении белорусских железнодорожников и военных здесь рассказывает советник демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка. КГБ Беларуси обвинил в шпионаже украинских дипломатов и журналиста из Гродно (его арестовали по статье о госизмене).

Под Харьковом погибло всё руководство владимирского СОБР – здесь журналист Илья Косыгин рассказывает, как ему удалось обнаружить фамилии убитых. Западные разведки считают 10 тысяч погибших реалистичной оценкой российских потерь.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал остановить "абсурдную войну", продолжение которой “морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения". К кому обращены призывы генсека ООН, не очень понятно – разве что к богу. Папа римский разговаривал на ту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры между российской и украинской делегациями идут, по словам Зеленского, "очень тяжело и временами со скандалами". Украинский журналист и в прошлом переговорщик Сергей Гармаш говорит, что для успеха переговоров россиянам нужно понять, что язык ультиматумов для Украины неприемлем. Но кто сказал, что россияне на этих переговорах стремятся к успеху? Гармаш допускает, что Россия может в ближайшем будущем применить химическое оружие. Пресс-секретарь Путина допускает и применение ядерного.

Вот фотографии 27-го дня войны.

Космический полет затягивается

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. “Мой космический полет немного затягивается – корабль попал во временную петлю”, – пишет по этому поводу Навальный и тут же объявляет о превращении ФБК в глобальную организацию и напоминает, что его команда работает над созданием “лучшего СМИ России”.

Как проходил суд, подробности которого многие пропустили из-за войны, и чем строгий режим отличается от общего, читайте здесь. Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали на выходе из покровской колонии, чтобы они не смогли нормально ответить на вопросы журналистов. Здесь приговор оценивают соратники Навального. Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала по требованию Генпрокуратуры страницы Ильи Яшина и Алексея Навального, а также паблик последнего.

Из полиции массово увольняют симпатизантов Навального – Русской службе “Би-би-си” известно по меньшей мере о сотне уволенных. Их идентифицируют по взломанной базе “Умного голосования”. Все уволенные говорят, что сотрудников в полиции отчаянно не хватает.

Верховный суд России отказался приостановить ликвидацию "Международного Мемориала" по требованию ЕСПЧ. Что будет после изгнания России из Совета Европы с другими российскими делами, принятыми к рассмотрению в ЕСПЧ, здесь рассказывает юрист “Мемориала” Татьяна Глушкова.

Русь, куда же несешься ты?

Госдума приняла поправки, вводящие срок до 15 лет за "фейки о деятельности российских госорганов за рубежом" (что это значит, скоро узнаем по уголовным и административным делам), а “Единая Россия” внесла в Госдуму законопроект, приравнивающий участников текущей войны в Украине к ветеранам боевых действий.

Уголовное дело о “фейках про российскую армию” возбуждено в отношении пламенного трибуна Александра Невзорова (он за границей). Первым арестованным по этой статье стал техник главного управления МВД по Москве Сергей Клоков (что именно он сделал, не известно).

В Москве пикетчика оштрафовали на 50 тысяч рублей за плакат “*** *****”.

В Томске вынесен второй штраф размером 30 тысяч рублей за “молчаливую поддержку” антивоенной акции.

На двери подъезда калининградского журналиста Алексея Милованова появилась надпись "Zдесь жиVет предатель".

“Новая газета” получила официальное предупреждение от Роскомнадзора. Суть претензии неясна, но газету, вероятно, скоро закроют. Главред “Новой” Дмитрий Муратов выставил на аукцион свою нобелевскую медаль: деньги пойдут на помощь украинским беженцам.

Дочь актера Владимира Машкова рассказала, что отец обвинил ее в “предательстве” за антивоенную позицию, потребовал вернуться из США вместе с детьми, покаяться и “быть хорошей россиянкой”. Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова рассказала на пресс-конференции в Париже, что уволилась с гостелевидения, потому что не могла называть войну в Украине “спецоперацией”.

О том, как московские учителя относятся к “урокам пропаганды”, которые они теперь обязаны проводить, рассказывается здесь (спойлер: “Были разные мысли, от Грузии до Сербии. Но у меня жена тоже преподаватель, куда мы с ней поедем, на что мы будем жить?”).

То ли еще будет

По подсчетам глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, от 50 до 70 тысяч айтишников уже уехали из России, а в ближайший месяц уедут еще от 70 до 100 тысяч. Корпорация Google вывезла часть своих сотрудников в ожидании блокировки YouTube и прочих претензий со стороны российских властей.

В обзоре Центробанка говорится, что в феврале россияне сняли со своих счетов около 1,2 трлн рублей, то есть около 3,5% всего объема вкладов. Особо сильно страсть к обладанию наличностью проявилась в последнюю неделю февраля. По данным опроса профессионального сообщества, российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарств, в том числе инсулина и детского нурофена.

По подсчетам Минтранса России, 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за санкций. В Финляндии задержаны свыше 20 яхт, предположительно принадлежащих близким к Кремлю бизнесменам. В Швейцарии арестованы предполагаемые апартаменты Петра Авена. Италия, Нидерланды и Польша заморозили активы российских олигархов на миллионы евро. В Великобритании обеспокоены тем, что Алишер Усманов успел вывести из-под санкций свои активы.

Siemens приостановил поставки новых “Сапсанов” для РЖД. В Германии отменили концерты группы “Любэ”.

Все остальное

Двоих крымских татар из Симферополя приговорили к срокам до 17 лет по делу “Хизб ут‑Тахрир”.

В Беэр-Шеве на юге Израиля жертвами ножевой атаки стали четыре человека. Нападавший застрелен.

Шесть ссылок

Россияне в Украине. Политолог Георгий Чижов рассказывает о чувствах киевлянина с российским гражданством и рассуждает об обреченности агрессора. Россиянка Виктория Федорина (в недавнем прошлом – киевский культурный журналист) говорит о своей любви к Украине и впечатлениях от военного Львова, куда они с дочерью-школьницей бежали от обстрелов.

Политолог Георгий Чижов рассказывает о чувствах киевлянина с российским гражданством и рассуждает об обреченности агрессора. Россиянка Виктория Федорина (в недавнем прошлом – киевский культурный журналист) говорит о своей любви к Украине и впечатлениях от военного Львова, куда они с дочерью-школьницей бежали от обстрелов. Живое российское. Монологи волонтеров проекта “Помогаем уехать” о том, как они эвакуируют людей из Украины (почти все – бывшие сотрудники структур Навального). Или рассказ социолога Дмитрия Борунова о сообществах поддержки и взаимопомощи – единственном, что может спасти россиян в новой реальности.

Монологи волонтеров проекта “Помогаем уехать” о том, как они эвакуируют людей из Украины (почти все – бывшие сотрудники структур Навального). Или рассказ социолога Дмитрия Борунова о сообществах поддержки и взаимопомощи – единственном, что может спасти россиян в новой реальности. Фронтовики и блокадники. В 1970-е годы ветеран Великой Отечественной войны Валентина Федосеева написала для юных пионеров письмо об ужасах войны – ее внуки нашли этот текст во время войны с Украиной. Корреспонденты “Север.Реалий” поговорили о нынешней войне с женщинами, пережившими блокаду Ленинграда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок