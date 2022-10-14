Чайка, вобла, терроризм

Доброе утро!

Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим и призвала страны Европы ускорить создание международного трибунала по российским военным преступлениям в Украине, параллельно усилив военную поддержку Киеву. Обращаясь к ПАСЕ, президент Украины сказал, что Россия должна увидеть ноль на своих счетах, чтобы задуматься о мире. Пока же новости по большей части военные:

В ночь на четверг российская армия обстреляла Николаев, есть погибшие; вечером ракетному обстрелу подвергся Харьков, некоторые районы остались без света.

В Белгороде сработала система ПВО – обломок ракеты обрушил крышу шестнадцатиэтажки. Близ Белгорода горел и взрывался склад боеприпасов.

Появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян в Украине: убиты по меньшей мере шесть человек, призванных из Челябинской области, и один из Москвы.

В Петербурге по делу о взятке задержан главврач военкомата.

Генпрокуратура РФ объявила “нежелательной” немецкую неправительственную организацию Dekabristen; петербургский филиал ВШЭ уволил преподавателя, объявленного “иностранным агентом”.

Amnesty International обвинила власти Латвии в жестоком обращении с иракскими беженцами, пытавшимися прорваться в страну из Беларуси.

Дональду Трампу выписали повестку на слушания по делу о штурме Капитолия.

Военные сводки

В ночь на четверг российская армия обстреляла Николаев ракетами С-300: одна из них попала в жилой дом, погибли по меньшей мере четыре человека. Обстрелам подвергся также Никополь Днепропетровской области. Днем воздушная тревога объявлялась по всей Украине, кроме аннексированного Крыма. В Львовской области ракетный удар пришелся по военному объекту, уничтожено имущество. Вечером в четверг Россия обстреляла ракетами Харьков, некоторые районы остались без электричества; от обстрелов также пострадали объекты критической инфраструктуры в Харьковской области. Власти Полтавской области сообщили о падении двух украинских самолетов. Вот репортаж из Запорожья, где с 30 сентября по 11 октября жертвами российских обстрелов стали около 70 человек.

В России под обстрел попали деревни в Курской и Белгородской областях; в Белгороде сработала система ПВО, после чего обломок ракеты обрушил крышу 16-этажного жилого дома. Вечером под Белгородом горел и взрывался склад боеприпасов.

Украинские военные сообщили об освобождении еще пяти деревень в Херсонской области, в них власти Украины восстанавливают сейчас социальную и критическую инфраструктуру – вот репортаж оттуда. По мнению британской военной разведки, украинские военные уверенно продвигаются к Херсону, о том же сообщают и корреспонденты CNN. В Херсоне, кажется, тоже о чем-то подозревают: оккупационные власти Херсонской области попросили Россию помочь с эвакуацией населения, и российский вице-премьер Хуснуллин пообещал всех вывезти и разместить, а желающим остаться жить в России – предоставить бесплатное жилье.

В то же время президент Украины говорит, что прибывающие на передовую российские мобилизованные оказывают “существенное давление” на украинскую армию, а в украинском проекте “Хочу жить”, помогающем россиянам сдаваться в плен, сообщили о поступлении трех тысяч соответствующих обращений.

Глава украинского Генштаба Валерий Залужный сообщил, что Россия опять имеет преимущество в артиллерии и что новые западные поставки не помешали бы. Оружие уже обещано, вот обзор того, что Киев должен получить в ближайшее время. Министр обороны Украины сообщил, что Испания отправила Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk. По данным CNN, компания SpaceX больше не может финансировать поставки комплектов для приема спутникового интернета Starlink в Украину и просит помощи у Пентагона.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выложил в твиттере фотографию из киевского бункера и сообщил, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС “продвигается”. В Киев он приехал из Москвы, где встречался с Путиным.

Россия и Украина провели новый обмен пленными в формате 20 на 20. Здесь о жутких условиях в российском плену рассказывает освободившийся ранее боец “Азова” Илья Самойленко, а вот история морского пехотинца Юрия Коропа, взятого в плен в Мариуполе в апреле и с тех пор ни разу не выходившего на связь с родными. Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал на совещании в Мелитополе, что в российских СИЗО находятся 402 служащих полка “Азов”, тогда как по подсчетам Украины их должно быть около 700 человек.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей объявил в интервью российским “Известиям”, что в республике введен режим контртеррористической операции. Версии о том, что может стоять за последними милитаристскими заявлениями белорусского руководства, читайте тут.

Российская мобилизация

Появляется информация о гибели мобилизованных – только подтвержденных смертей уже больше десятка. Из новых сообщений: погибли шестеро призванных из Челябинской области (в реальности их может оказаться гораздо больше), о гибели начальника одного из отделов в правительстве Москвы, 28-летнего Алексея Мартынова, сообщила заместительница главреда холдинга "Россия сегодня" Наталья Лосева. Всех их отправили на фронт без надлежащей подготовки. Какой в этом военный смысл, объясняется здесь.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны России сделало “жест доброй воли”, и теперь отсрочку от мобилизации смогут получить мужчины, на иждивении которых находятся трое несовершеннолетних детей, а не четверо, как было раньше (хотя в реальности повестки получали и отцы шестерых детей – вот описания особенно абсурдных случаев мобилизации). О том, как военкоматы торгуются с предприятиями за работников, которых забирают на войну, рассказывается здесь. В Петербурге по делу о взятке задержан главврач одного из военкоматов. Свежую карту поджогов этих учреждений смотрите тут.

“Важные истории” рассказывают, как с начала войны в Чечне была организована вербовка добровольцев: единоразовую выплату в 300 тысяч рублей они якобы получали “из кармана Рамзана”, а боевые – от Минобороны или ЧВК Вагнера, контракты с которыми заключались от их имени задним числом и часто без их ведома.

В Совете Федерации – тоже задним числом – разработали законопроект об участии в войне осужденных: за мужество и героизм их предполагается освобождать от отбывания оставшейся части срока. Этот закон не коснется осужденных по политическим статьям. Для более эффективной ловли “политических” мэрия Москвы будет собирать данные с камер видеонаблюдения по всей России и обрабатывать их в столичной системе распознавания лиц.

Российские будни

Генпрокуратура России объявила “нежелательной” немецкую неправительственную организацию Dekabristen e.V (она занимается укреплением гражданского общества в странах бывшего СССР и Центральной Европы); петербургский филиал ВШЭ уволил старшего научного сотрудника Искандера Ясавеева после того, как российские власти внесли его в список “иностранных агентов”.

По подсчетам “Медиазоны”, в российские суды поступило 4 644 протокола о “дискредитации” армии. По одному из них на 40 тысяч рублей оштрафован петербургский муниципальный депутат Василий Кунин, уже уехавший из России. В Тюмени суд прекратил дело о “дискредитации” против Алисы Климентовой: ей удалось доказать, что “нет в***е” означает “нет вобле” и что надпись на асфальте объясняется тем, что она испытывает неприязнь к данному виду рыб – вот интервью с воблоненавистницей.

Житель той же Тюмени оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о “возбуждении ненависти” за комментарий под видео с главой RT Маргаритой Симоньян.

Вот история родителей пятерых детей из Череповца, которых обвинили в оправдании терроризма за посты в поддержку Украины. Детей забрали в детдом, сами они в СИЗО.

В Институте теплофизики Сибирского отделения РАН прошел обыск – предположительно, по делу о коррупции. Пресс‑секретарь института назвала это “рутинной проверкой”.

Будни российских элит

Washington Post пишет со ссылкой на анонимные рассказы представителей “российской элиты”, что многие государственные чиновники и бизнесмены “опустошены и подавлены”, ждут ухудшения обстановки в стране и констатируют вползание в “революционную ситуацию”.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, не дожидаясь санкций, выставила на продажу дом в Португалии, обнаруженный у нее командой Алексея Навального – в связи с этим в сети появилось много фотографий этой прекрасной виллы, а также прояснилась ее рыночная стоимость: 10 млн евро (тогда как в ФБК считали, что дом скромнее, и оценили его 1,2 млн).

Центр “Досье” публикует расследование о том, как люди из окружения Путина уже 15 лет финансируют бывшую гимнастку Алину Кабаеву: ей и ее ближайшим родственникам дарят дома и квартиры, Геннадий Тимченко предоставляет в ее распоряжение дом в Швейцарии и яхту “Шахерезада”, а сын друга Путина Петра Колбина одалживает 12 млрд рублей, чтобы возглавляемая Кабаевой “Национальная медиагруппа” купила телеканал СТС.

Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, которого российские власти после выхода расследования Навального переименовали в ЛСДУ3, стал советником Рамзана Кадырова. Будет координировать “гуманитарные проекты” в республике. Юрий Чайка после отставки с поста генпрокурора в январе 2020 года был назначен полномочным представителем Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сбербанк за сентябрь закрыл 527 отделений по всей России. Это рекорд с 2006 года.

Вокруг света

Россия требует допустить ее к расследованию взрывов на “Северных потоках”, угрожая тем, что в противном случае не признает его результатов, но теперь уже никого особенно не волнует. Франция впервые в истории начала прямые поставки газа в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России.

Песков рассказал публике об аресте “диверсантов”, пытавшихся взорвать “Турецкий поток” на территории России. Ту же историю Путин рассказал Эрдогану. О чем были их переговоры, не ясно, но в официальном сообщении говорится, что Украина не обсуждалась.

В Армении возбуждено уголовное дело о пособничестве терроризму по мотивам подрыва Крымского моста. В аннексированном Россией Крыму суд арестовал пятерых обвиняемых по этому делу в России. С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков.

В Беларуси "рельсового партизана" из Осиповичей приговорили к 11 годам колонии усиленного режима. КГБ Беларуси внес в "список террористов" журналисток Ольгу Лойко и Елену Толкачеву – обе проходят по "делу портала TUT.BY".

Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с иракскими беженцами, пытавшимися попасть в страну через белорусскую границу.

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдали повестку на слушания по делу о штурме Капитолия. В штате Вирджиния начался процесс над выходцем из Перми Игорем Данченко, который был главным источником данных для "досье Стила" – давно дискредитированного собрания небылиц о Трампе (Данченко инкриминируют ложь представителям ФБР, а дело было затеяно еще при Трампе, который видел в собирании досье против себя заговор спецслужб).

Шесть ссылок

Экономическая история. Фрагмент из книги Екатерины Правиловой “Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается, как отмена крепостного права привела к массовой вырубке и реформам частного лесного хозяйства. Или отрывок из исследования Олега Хлевнюка “Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР” (тоже “НЛО”) – о деятельности авантюриста Николая Павленко во Львове (сразу после войны он создал фиктивную строительную организацию, получившую множество госзаказов и просуществовавшую до ареста своего учредителя в 1952 году).

Фрагмент из книги Екатерины Правиловой “Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается, как отмена крепостного права привела к массовой вырубке и реформам частного лесного хозяйства. Или отрывок из исследования Олега Хлевнюка “Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР” (тоже “НЛО”) – о деятельности авантюриста Николая Павленко во Львове (сразу после войны он создал фиктивную строительную организацию, получившую множество госзаказов и просуществовавшую до ареста своего учредителя в 1952 году). Кино. Беседа с Гаспаром Ноэ о его фильме “Вихрь”. Или разговор с киноведом Николаем Изволовым о процессе восстановления “Истории Гражданской войны” Дзиги Вертова.

Беседа с Гаспаром Ноэ о его фильме “Вихрь”. Или разговор с киноведом Николаем Изволовым о процессе восстановления “Истории Гражданской войны” Дзиги Вертова. Художества. Что делает живопись современный – развернутый ответ куратора Натальи Серковой. Или рассказ о революции в восприятии творчества Эдгара Дега – сравнительно недавно он из женоненавистника превратился в борца с патриархатом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок