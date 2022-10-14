Чайка, вобла, терроризм

Доброе утро!
Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим и призвала страны Европы ускорить создание международного трибунала по российским военным преступлениям в Украине, параллельно усилив военную поддержку Киеву. Обращаясь к ПАСЕ, президент Украины сказал, что Россия должна увидеть ноль на своих счетах, чтобы задуматься о мире. Пока же новости по большей части военные:
- В ночь на четверг российская армия обстреляла Николаев, есть погибшие; вечером ракетному обстрелу подвергся Харьков, некоторые районы остались без света.
- В Белгороде сработала система ПВО – обломок ракеты обрушил крышу шестнадцатиэтажки. Близ Белгорода горел и взрывался склад боеприпасов.
- Появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян в Украине: убиты по меньшей мере шесть человек, призванных из Челябинской области, и один из Москвы.
- В Петербурге по делу о взятке задержан главврач военкомата.
- Генпрокуратура РФ объявила “нежелательной” немецкую неправительственную организацию Dekabristen; петербургский филиал ВШЭ уволил преподавателя, объявленного “иностранным агентом”.
- Amnesty International обвинила власти Латвии в жестоком обращении с иракскими беженцами, пытавшимися прорваться в страну из Беларуси.
- Дональду Трампу выписали повестку на слушания по делу о штурме Капитолия.
Военные сводки
В ночь на четверг российская армия обстреляла Николаев ракетами С-300: одна из них попала в жилой дом, погибли по меньшей мере четыре человека. Обстрелам подвергся также Никополь Днепропетровской области. Днем воздушная тревога объявлялась по всей Украине, кроме аннексированного Крыма. В Львовской области ракетный удар пришелся по военному объекту, уничтожено имущество. Вечером в четверг Россия обстреляла ракетами Харьков, некоторые районы остались без электричества; от обстрелов также пострадали объекты критической инфраструктуры в Харьковской области. Власти Полтавской области сообщили о падении двух украинских самолетов. Вот репортаж из Запорожья, где с 30 сентября по 11 октября жертвами российских обстрелов стали около 70 человек.
В России под обстрел попали деревни в Курской и Белгородской областях; в Белгороде сработала система ПВО, после чего обломок ракеты обрушил крышу 16-этажного жилого дома. Вечером под Белгородом горел и взрывался склад боеприпасов.
Украинские военные сообщили об освобождении еще пяти деревень в Херсонской области, в них власти Украины восстанавливают сейчас социальную и критическую инфраструктуру – вот репортаж оттуда. По мнению британской военной разведки, украинские военные уверенно продвигаются к Херсону, о том же сообщают и корреспонденты CNN. В Херсоне, кажется, тоже о чем-то подозревают: оккупационные власти Херсонской области попросили Россию помочь с эвакуацией населения, и российский вице-премьер Хуснуллин пообещал всех вывезти и разместить, а желающим остаться жить в России – предоставить бесплатное жилье.
В то же время президент Украины говорит, что прибывающие на передовую российские мобилизованные оказывают “существенное давление” на украинскую армию, а в украинском проекте “Хочу жить”, помогающем россиянам сдаваться в плен, сообщили о поступлении трех тысяч соответствующих обращений.
Глава украинского Генштаба Валерий Залужный сообщил, что Россия опять имеет преимущество в артиллерии и что новые западные поставки не помешали бы. Оружие уже обещано, вот обзор того, что Киев должен получить в ближайшее время. Министр обороны Украины сообщил, что Испания отправила Украине четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk. По данным CNN, компания SpaceX больше не может финансировать поставки комплектов для приема спутникового интернета Starlink в Украину и просит помощи у Пентагона.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выложил в твиттере фотографию из киевского бункера и сообщил, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС “продвигается”. В Киев он приехал из Москвы, где встречался с Путиным.
Россия и Украина провели новый обмен пленными в формате 20 на 20. Здесь о жутких условиях в российском плену рассказывает освободившийся ранее боец “Азова” Илья Самойленко, а вот история морского пехотинца Юрия Коропа, взятого в плен в Мариуполе в апреле и с тех пор ни разу не выходившего на связь с родными. Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал на совещании в Мелитополе, что в российских СИЗО находятся 402 служащих полка “Азов”, тогда как по подсчетам Украины их должно быть около 700 человек.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей объявил в интервью российским “Известиям”, что в республике введен режим контртеррористической операции. Версии о том, что может стоять за последними милитаристскими заявлениями белорусского руководства, читайте тут.
Российская мобилизация
Появляется информация о гибели мобилизованных – только подтвержденных смертей уже больше десятка. Из новых сообщений: погибли шестеро призванных из Челябинской области (в реальности их может оказаться гораздо больше), о гибели начальника одного из отделов в правительстве Москвы, 28-летнего Алексея Мартынова, сообщила заместительница главреда холдинга "Россия сегодня" Наталья Лосева. Всех их отправили на фронт без надлежащей подготовки. Какой в этом военный смысл, объясняется здесь.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны России сделало “жест доброй воли”, и теперь отсрочку от мобилизации смогут получить мужчины, на иждивении которых находятся трое несовершеннолетних детей, а не четверо, как было раньше (хотя в реальности повестки получали и отцы шестерых детей – вот описания особенно абсурдных случаев мобилизации). О том, как военкоматы торгуются с предприятиями за работников, которых забирают на войну, рассказывается здесь. В Петербурге по делу о взятке задержан главврач одного из военкоматов. Свежую карту поджогов этих учреждений смотрите тут.
“Важные истории” рассказывают, как с начала войны в Чечне была организована вербовка добровольцев: единоразовую выплату в 300 тысяч рублей они якобы получали “из кармана Рамзана”, а боевые – от Минобороны или ЧВК Вагнера, контракты с которыми заключались от их имени задним числом и часто без их ведома.
В Совете Федерации – тоже задним числом – разработали законопроект об участии в войне осужденных: за мужество и героизм их предполагается освобождать от отбывания оставшейся части срока. Этот закон не коснется осужденных по политическим статьям. Для более эффективной ловли “политических” мэрия Москвы будет собирать данные с камер видеонаблюдения по всей России и обрабатывать их в столичной системе распознавания лиц.
Российские будни
- Генпрокуратура России объявила “нежелательной” немецкую неправительственную организацию Dekabristen e.V (она занимается укреплением гражданского общества в странах бывшего СССР и Центральной Европы); петербургский филиал ВШЭ уволил старшего научного сотрудника Искандера Ясавеева после того, как российские власти внесли его в список “иностранных агентов”.
- По подсчетам “Медиазоны”, в российские суды поступило 4 644 протокола о “дискредитации” армии. По одному из них на 40 тысяч рублей оштрафован петербургский муниципальный депутат Василий Кунин, уже уехавший из России. В Тюмени суд прекратил дело о “дискредитации” против Алисы Климентовой: ей удалось доказать, что “нет в***е” означает “нет вобле” и что надпись на асфальте объясняется тем, что она испытывает неприязнь к данному виду рыб – вот интервью с воблоненавистницей.
- Житель той же Тюмени оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о “возбуждении ненависти” за комментарий под видео с главой RT Маргаритой Симоньян.
- Вот история родителей пятерых детей из Череповца, которых обвинили в оправдании терроризма за посты в поддержку Украины. Детей забрали в детдом, сами они в СИЗО.
- В Институте теплофизики Сибирского отделения РАН прошел обыск – предположительно, по делу о коррупции. Пресс‑секретарь института назвала это “рутинной проверкой”.
Будни российских элит
- Washington Post пишет со ссылкой на анонимные рассказы представителей “российской элиты”, что многие государственные чиновники и бизнесмены “опустошены и подавлены”, ждут ухудшения обстановки в стране и констатируют вползание в “революционную ситуацию”.
- Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, не дожидаясь санкций, выставила на продажу дом в Португалии, обнаруженный у нее командой Алексея Навального – в связи с этим в сети появилось много фотографий этой прекрасной виллы, а также прояснилась ее рыночная стоимость: 10 млн евро (тогда как в ФБК считали, что дом скромнее, и оценили его 1,2 млн).
- Центр “Досье” публикует расследование о том, как люди из окружения Путина уже 15 лет финансируют бывшую гимнастку Алину Кабаеву: ей и ее ближайшим родственникам дарят дома и квартиры, Геннадий Тимченко предоставляет в ее распоряжение дом в Швейцарии и яхту “Шахерезада”, а сын друга Путина Петра Колбина одалживает 12 млрд рублей, чтобы возглавляемая Кабаевой “Национальная медиагруппа” купила телеканал СТС.
- Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, которого российские власти после выхода расследования Навального переименовали в ЛСДУ3, стал советником Рамзана Кадырова. Будет координировать “гуманитарные проекты” в республике. Юрий Чайка после отставки с поста генпрокурора в январе 2020 года был назначен полномочным представителем Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.
- Сбербанк за сентябрь закрыл 527 отделений по всей России. Это рекорд с 2006 года.
Вокруг света
- Россия требует допустить ее к расследованию взрывов на “Северных потоках”, угрожая тем, что в противном случае не признает его результатов, но теперь уже никого особенно не волнует. Франция впервые в истории начала прямые поставки газа в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России.
- Песков рассказал публике об аресте “диверсантов”, пытавшихся взорвать “Турецкий поток” на территории России. Ту же историю Путин рассказал Эрдогану. О чем были их переговоры, не ясно, но в официальном сообщении говорится, что Украина не обсуждалась.
- В Армении возбуждено уголовное дело о пособничестве терроризму по мотивам подрыва Крымского моста. В аннексированном Россией Крыму суд арестовал пятерых обвиняемых по этому делу в России. С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков.
- В Беларуси "рельсового партизана" из Осиповичей приговорили к 11 годам колонии усиленного режима. КГБ Беларуси внес в "список террористов" журналисток Ольгу Лойко и Елену Толкачеву – обе проходят по "делу портала TUT.BY".
- Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с иракскими беженцами, пытавшимися попасть в страну через белорусскую границу.
- Бывшему президенту США Дональду Трампу выдали повестку на слушания по делу о штурме Капитолия. В штате Вирджиния начался процесс над выходцем из Перми Игорем Данченко, который был главным источником данных для "досье Стила" – давно дискредитированного собрания небылиц о Трампе (Данченко инкриминируют ложь представителям ФБР, а дело было затеяно еще при Трампе, который видел в собирании досье против себя заговор спецслужб).
Шесть ссылок
- Экономическая история. Фрагмент из книги Екатерины Правиловой “Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается, как отмена крепостного права привела к массовой вырубке и реформам частного лесного хозяйства. Или отрывок из исследования Олега Хлевнюка “Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР” (тоже “НЛО”) – о деятельности авантюриста Николая Павленко во Львове (сразу после войны он создал фиктивную строительную организацию, получившую множество госзаказов и просуществовавшую до ареста своего учредителя в 1952 году).
- Кино. Беседа с Гаспаром Ноэ о его фильме “Вихрь”. Или разговор с киноведом Николаем Изволовым о процессе восстановления “Истории Гражданской войны” Дзиги Вертова.
- Художества. Что делает живопись современный – развернутый ответ куратора Натальи Серковой. Или рассказ о революции в восприятии творчества Эдгара Дега – сравнительно недавно он из женоненавистника превратился в борца с патриархатом.
Искренне Ваши,
Семь Сорок