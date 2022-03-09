"Держать двери дурдома"

Доброе утро!

В городе Вытегре Вологодской области жертвой войны стали большие буквы “МИРУ – МИР!”, установленные на крыше кирпичной пятиэтажки в далекие 1970-е. Их демонтировали и передали на “ответственное хранение” начальнику ЖЭКа. На войне так:

В Украине началась эвакуация из Сум, которые подвергаются массированным обстрелам. Гуманитарный коридор из Мариуполя так и не был открыт – там голод.

Владимир Зеленский и его партия допустили обсуждение будущего Донбасса и Крыма и подготовили проект международного договора о гарантиях безопасности Украины (и заодно России).

Банк России ввел особый режим снятия валюты со счетов: не более 10 тыс. долларов, остальное в рублях. Продажа наличной валюты запрещена.

США запретили импорт нефти, газа и угля из России. В России приостановили работу McDonalds, Coca-Cola, Starbucks и другие.

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Фронтовые сводки

В украинских городах, взятых в блокаду российскими войсками, назревает гуманитарная катастрофа. Хуже всего ситуация в Мариуполе: город отрезан от подачи воды, электроэнергии, каналов связи и каких-либо поставок. Люди голодают, а порой им даже нечего пить – по словам украинских властей, один ребенок умер от обезвоживания. Подробности – в интервью Татьяны Игнатченко-Тюриной, начальника управления информационной деятельности Донецкой облгосадминистрации. Договоренности о гуманитарных коридорах в случае Мариуполя не сработали: российские власти готовы выпускать мирных жителей в направлении “ДНР”, но они не хотят туда идти. Состояние близлежащего города Волноваха Игнатченко-Тюрина описывает словами “лунная поверхность”.

Удалось начать эвакуацию мирных жителей Сум: Россия предоставила коридор, воспользовавшись прекращением огня для перегруппировки собственной военной техники. Вечером 8 марта жертвами обстрела города стали 22 человека, в том числе трое детей – все они были убиты одной бомбой. За день из города удалось вывезти около пяти тысяч человек. Первым делом из Сум эвакуировали иностранных студентов (видео) – их на удивление много. В то же время в Украину прибывают добровольцы со всего мира, чтобы воевать в иностранном батальоне (видео).

Продолжилась эвакуация из Ирпеня – почти полностью разрушенного города в Киевской области (видео с дрона). На выезде из поселка Макаров в Киевской области российские военные практически в упор расстреляли машину с двумя пенсионерами. Доброволец находящегося под Киевом украинского медицинского батальона “Госпитальеры” Евгений Титаренко показывает на конкретных примерах, что Россия ведет войну на уничтожение, и много рассуждает о ее идеологических основах, подчеркивая, что Украина сейчас “держит двери дурдома”, защищая республики Балтии и другие страны Восточной Европы.

По словам аналитика из Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, цель российских войск – выстроить пояс блокады восточнее Броваров и Борисполя, выйти к Днепру и полностью отрезать Киев от восточной части Украины. По его оценкам, сил российской армии может хватить еще недели на две – после этого Кремлю придется объявлять мобилизацию. По оценкам ЦРУ, с начала войны россияне потеряли от двух до четырех тысяч убитыми.

Херсон российская армия заняла уже давно – вот рассказ находящегося там журналиста о жизни в полуголодном городе (люди отказываются от российской “гуманитарной помощи”, не желая создавать картинку для российской телепропаганды) и бесчинствах российских военных (расстреляли зачем-то осетров в бассейне). Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что российские военные подвергают пыткам сотрудников Запорожской АЭС. Власти Запорожской области сообщают, что в оккупированном Бердянске российские власти распространяют листовки, в которых говорится о референдуме и объединении России и Украины.

Беглый президент Украины Виктор Янукович обратился через российское информационное агентство РИА Новости с отеческим посланием к Владимиру Зеленскому: я, мол, сбежал “во избежание кровопролития” – и ты сбеги (в Украине Янукович приговорен к 13 годам колонии за госизмену). Со своей стороны, Владимир Зеленский и его партия “Слуга народа” допустили возможность обсуждения с Россией будущего Крыма и Донбасса, но только в ходе честных переговоров, которые закончатся подписанием юридически обязывающих гарантий безопасности Украины (и заодно России).

Украинский политолог Олег Саакян в результативность таких переговоров не верит, подчеркивая, что потенциал для эскалации еще не исчерпан: по его мнению, война завершится только через изменение политического режима в России. Адвокат Илья Новиков, давно живущий в Украине, настроен в этом смысле оптимистично – он считает, что “из-под Путина уходит страна”, и рассказывает, как будут устроены суды над российскими военными преступниками, пропагандистами, судьями и другими винтиками системы.

По данным ООН, число украинских беженцев превысило два миллиона – вот фотографии людей, вынужденно оставляющих родину. Здесь – фотографии (страшные) 13-го дня войны.

Международное давление на Россию

Президент США Джо Байден объявил о санкциях, еще несколько дней назад казавшихся невообразимыми: США полностью прекращают закупки российских нефти, угля и газа. “Мы не будем субсидировать путинскую войну”, – заявил он. Байден признал, что отказ от импорта приведет к “издержкам” для самих США, но “сейчас не время получать прибыль”. Вслед за США Великобритания объявила, что полностью откажется от закупок российских энергоносителей до конца текущего года. Выступая по видеосвязи в британском парламенте, Владимир Зеленский напомнил о знаменитой речи Уинстона Черчилля 1940 года (“Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся”) и поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку.

Евросоюз зависит от российских поставок нефти и газа гораздо сильнее, чем США и Великобритания, но и Еврокомиссия разработала черновой план по отказу от российских угля, нефти и газа к 2030 году. Нефтегазовая компания Shell заявила об отказе от российских нефти и газа; BP обязалась не заключать с Россией новых контрактов.

Парад корпоративных бойкотов продолжился: McDonald's временно закрывает все свои 850 российских ресторанов, Starbucks закрывает свои кофейни, Netflix аннулирует все российские подписки, Coca-Cola и PepsiCo тоже уходят с российского рынка.

Федеральная прокуратура Германии начала расследование предполагаемых военных преступлений России на территории Украины после вооруженного вторжения (такие преступления имеют универсальную юрисдикцию).

Не прекращается и международный активизм. Хакеры взломали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росстата, разместив на их главных страницах картинку с украинцем, останавливающим танк, и толпой россиян, бегущих от полицейского с дубинкой. Картинка сопровождается подписью "Why?". В Литве запустили проект "Позвони России", цель которого – убедить россиян выступить против войны в Украине (организаторы утверждают, что в их распоряжении – база данных, содержащая 40 миллионов российских частных телефонных номеров.

Живущий в Польше драматург и режиссер Иван Вырыпаев сообщил 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы, что будет перечислять авторское вознаграждение в фонды помощи украинским беженцам: "Я рад, что таким образом деньги из бюджета культуры РФ будут справедливо отданы тем, кто пострадал и страдает от варварского нападения России", – отметил драматург.

“Антикризисные меры”

Путин подписал закон об антикризисных мерах и пообещал дополнительные выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям “с невысоким доходом” (размер выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей). Российское правительство запретило вывоз зарубежных медицинских изделий, проходящих в данный момент разтаможку, и разрешило попавшим под санкции госкомпаниям не публиковать сведения о своих закупках и не раскрывать своих поставщиков и кредиторов, чтобы и они не попали под санкции.

Но настоящая сенсация случилась вечером: российским банкам запретили продавать наличную валюту и выдавать с валютных счетов больше 10 тысячи долларов (если клиенту нужно больше – то только в рублях).

В связи с чем уехать за границу россиянам стало еще сложнее. Вот большой разговор с создательницей телеграм-чата “Гайд по релокации из РФ” Ириной Лобановской. Она говорит, что в чат приходит не только молодежь, которая не видит в России будущего, но и люди, которым, например, требуется лечение от рака за рубежом.

Террор крепчает

По новой статье о "фейках о российской армии" полиция составила уже 144 протокола – среди регионов лидером в этом виде спорта оказался Калининград (видимо, в силу своей окруженности “недружественными странами”).

Иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви в деревне Карабаново Костромской области тоже будут судить по закону о “фейках” – за то, что он напомнил в своей проповеди о заповеди “Не убий”. Вот большой разговор с ним.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о сожжении чучела в военной форме с надписью "Заберите" (“хулиганство по мотивам политической вражды”). Перформанс отсылает к потерям российской армии в Украине – логично ожидать, что гибель военнослужащих, особенно срочников, вызовет взрыв возмущения в российском обществе. Но глава “Солдатских матерей Санкт-Петербурга” Оксана Парамонова говорит, что вряд ли: “Есть общее состояние бездействия: “апатия”, “бессилие”. Можно подобрать много более резких слов. Но есть ощущение отсутствия ценности жизни человека как таковой”. В подтверждение ее слов – монолог отца, чей сын попал в плен в Украине.

8 марта в Петербурге и Москве продолжились задержания – на этот раз участников женских акций. Об издевательствах над задержанными в московском ОВД “Братеево” стало известно больше: во-первых, появились свидетельства других девушек (обзывали “жирной жабой”, говорили, что “паспорт выдаст Зеленский”), во-вторых, сама Александра Калужских, записавшая издевательства и избиения на диктофон, рассказала о происходившем там подробнее.

В Петербурге начали отчислять студентов, участвующих в антивоенном движении, некоторым пока только угрожают. От имени СПбГУ распространяются сразу два заявления – одно антивоенное, другое – верноподданническое. Под первым подписей больше, но из соображений безопасности они скрыты.

На московской частоте "Эха Москвы" заработает государственная радиостанция Sputnik, сообщается в телеграм-канале RT. Здесь сотрудники российских государственных СМИ рассказывают, как им сейчас работается (спойлер: антивоенных настроений у них там не наблюдается).

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Четыре ссылки

Свидетельства. Фб-дневник Анатолия Стреляного (р. 1939) – знаменитого журналиста, писателя и сценариста, живущего в Ахтырке, которую с начала войны пытаются взять российские войска. Или новый проект Игоря Померанцева и Ивана Толстого с историями украинских беженцев – рассказывает Анна Гудым, студентка Медицинского университета в Киеве.

Фб-дневник Анатолия Стреляного (р. 1939) – знаменитого журналиста, писателя и сценариста, живущего в Ахтырке, которую с начала войны пытаются взять российские войска. Или новый проект Игоря Померанцева и Ивана Толстого с историями украинских беженцев – рассказывает Анна Гудым, студентка Медицинского университета в Киеве. Манифест 121. Декларация о праве на уклонение от военной службы на войне в Алжире, подписанная французскими интеллектуалами.

Декларация о праве на уклонение от военной службы на войне в Алжире, подписанная французскими интеллектуалами. С той стороны. Рассказ о мемуарах ветерана ВДВ Марата Габидуллина “В одну реку дважды. Сирийская война глазами наемника” – полезно для понимания устройства российских “спецопераций”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок