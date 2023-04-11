Обстрел кладбища

Доброе утро!

В ночь на вторник на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Вулканический пепел накрыл ближайшие селения. С радиоактивным пеплом дела обстоят так:

Украинское командование характеризует действия России в Бахмуте как “тактику выжженной земли”. Ситуация в городе “на грани критической”.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: из плена на родину вернулись 106 россиян и 100 украинцев.

Госдума собирается приравнять электронные повестки к традиционным и запретить уклонистам выезд за границу.

Суд в Екатеринбурге дал по 19 лет лишения свободы двум офицерам по делу о несостоявшемся поджоге военно-учетного стола.

Микрофинансовая компания, связанная с бывшей женой Путина, за год войны увеличила прибыль на 140 миллионов рублей.

Госдеп США объявил журналиста Эвана Гершковича “неправомерно задержанным” Россией. Это открывает путь для переговоров об обмене.

Военные сводки

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские военные в Бахмуте перешли к “тактике выжженной земли”: ударами авиации и артиллерии уничтожается вообще всё. Украинский военный эксперт Олег Жданов назвал ситуацию в городе “очень сложной, на грани критической”, отметив мощь российский артиллерии и привлечение к боям за город 98-й десантной армии. На этом фоне о посещении Бахмута заявил глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин. Мэр Краматорска (это тоже Донецкая область) рассказал об очередном обстреле кладбища (фотографии последствий впечатляют).

Утром в понедельник сообщалось о взрыве и пожаре в Киевской области (причины не назывались) и ударе радиоуправляемыми бомбами по Херсонской области. К вечеру появилось сообщение о нападении беспилотника на лодку с мирными жителями в Херсонской области – два человека ранены. Вот репортаж из Херсона – города, живущего под постоянными российскими обстрелами с момента его освобождения украинской армией.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: из плена на родину вернулись 106 россиян и 100 украинцев (среди них около 20 женщин). Кроме того, в Украину вернулись 24 ребенка, вывезенных из Херсонской области – ФСБ устроило их родителям 13-часовой допрос и заставила сняться в пропагандистском репортаже. Истории мирных украинцев, похищенных российскими военными на оккупированных территориях, и оказавшихся в колониях и СИЗО на территории России, читайте тут – по сути, эти колонии превратились в концлагеря, потому что содержащихся там людей ни в чем не обвиняют, но содержат в скотских условиях и домой не отпускают. Родным в Украине узнать о таких узниках крайне сложно.

Утечку американских секретных материалов о планах украинского наступления расследует уже не только Пентагон, но и министерство юстиции США. CNN утверждает, что украинцы после утечки изменили свои военные планы. Чем была эта утечка, реальным сливом секретной информации или, наоборот, кампанией по дезинформации, до сих пор неясно. Вот комментарий украинского военного аналитика Александра Коваленко – он считает эту утечку спецоперацией российской разведки. Болгария заявила, что фигурирующие в утечке сведения о безвозмездной передаче Украине Мигов-29 не соответствуют действительности.

В оккупации и между странами

Российские власти заявили, что задержали "агента украинской разведки" в оккупированной части Запорожской области – им оказался 22-летний россиянин, который может быть причастным к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. Теперь его будут судить за госизмену (до 20 лет лишения свободы). Впрочем, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предполагающие пожизненное заключение за госизмену. Дел по этой статье в России становится все больше – вот обзор самых громких. Как граждан Украины задерживают в Беларуси и что с ними потом происходит, читайте тут.

Вот рассказ о том, как выглядит сейчас город-призрак Мариуполь (рассказывают трое волонтеров из Петербурга, которые поехали в разрушенный город, чтобы поддержать своих пожилых подопечных, которым помогали в России, когда те находились в пункте временного размещения). Цитата: “Сверху сбрасывают с этажей все, что не забрали мародеры: школьные дневники, семейные фотоальбомы, которые люди хранили, книги рецептов, больничные выписки, детские игрушки. Это все разносит ветром, втаптывается в грязь. Потом эти кучи увозят”. В подвалах, где прятались от бомбежек жители Мариуполя, теперь живут привезенные из России строители.

Служба безопасности Украины обвинила 56 депутатов российской Госдумы в нарушении территориальной целостности Украины – они проголосовали сначала за признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР", а затем поддержали ратификацию договора о взаимном сотрудничестве. Дело направлено в суд.

Война, вид из России

Курск вслед за Белгородом отменил парад Победы 9 мая, а о “Бессмертном полке” там пока думают.

Сегодня Госдума, как ожидается, примет во втором чтении законопроект, который узаконит электронные повестки в армию и бумажные повестки, отправленные заказным письмом. Уклонистам будут сначала запрещать выезд из страны, а потом ограничивать их в правах: запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и так далее.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло инициировал проверку по фактам издевательств над мобилизованными на херсонском направлении – поводом послужило видео, на котором командир бьет ногами плачущего мобилизованного из региона. По словам Меняйло, личность командира уже установлена.

Мобилизованного из Чувашии приговорили к 6,5 годам колонии за драку с командиром и побег из части.

Суд в Чите приговорил к семи годам колонии строгого режима военнослужащего по делу о дезертирстве – в ноябре прошлого года он сбежал из воинской части.

Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу потребовал, чтобы Россия "защищала Беларусь как собственную территорию".

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО начали отрабатывать “защиту границ” после вступления Финляндии в НАТО.

Полиция Армении отпустила россиянина, подозреваемого в дезертирстве и ранее задержанного по запросу Москвы. Помимо Армении, россияне массово укрываются от повесток в Грузии – только за первые три месяца текущего года граждане РФ зарегистрировали в этой стране 5332 различных предприятия. Люди с деньгами, включая чиновников, предпочитают Дубай.

Российское и белорусское карательное

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза на закрытом процессе выступил с последним словом – адвокаты распространили в прессе этот небольшой, но сильный текст. Приговор вынесут 17 апреля, и адвокат Вадим Прохоров милости от суда не ждет, считает, что “приговор будет сталинским”. Прокурор потребовал для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева за неудавшуюся попытку поджога здания администрации, в котором располагается военно-учетный стол (на досуге Насрыев и Нуриев вместе играли в одной рок-группе). Пока это самый жестокий приговор за попытку поджога. Всего таких попыток в прошлом году в России было предпринято 77. Обзор известных железнодорожных диверсий читайте тут.

Житель Набережных Челнов, который пьяным писал комментарии, получил три года условно по делу о военных “фейках” и экстремизме.

Суд в Калужской области составил протокол по административной статье о “дискредитации” российской армии на провоенного активиста, врача Юрия Евича. Поводом послужило то, что в лекциях по тактической медицине, которые Евич читал в Южно-Сахалинске для служащих Росгвардии, он упомянул плохое снабжение российской армии, в том числе медикаментами.

Общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве и Ялте из-за возможных фактов финансирования ВСУ.

В Мурманске закрасили мурал в цветах герба города – там сочетаются голубой и желтый.

Минский городской суд приговорил к 10 годам колонии адвоката Александра Данилевича: “пособничество санкциям” за подготовку обращений в норвежскую компанию Yara, которая покупает продукцию у ОАО "Беларуськалий", и Международный олимпийский комитет, а также “содействие экстремизму” за интервью изданию “Трибуна”, хотя это издание не признано “экстремистским формированием”.

Но есть и признаки процветания

По данным издания "Можем объяснить", в 2022 году микрофинансовая организация CarMoney, связанная с бывшей женой Путина Людмилой Очеретной, увеличила свою прибыль на 140 млн рублей, а сама Очеретная получила от CarMoney 58 млн рублей. Компания дает кредиты под залог машин. Кроме того, Очеретная вместе со своим давним финансовом партнером Антоном Зиновьевым владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто". Окучивают самых бедных.

Владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин планирует получить контроль над “Справедливой Россией” как минимум в пределах Петербурга. Там ему нужны собственные депутаты в городском парламенте, чтобы транслировать нападки на губернатора города Александра Беглова. Захватить партию на федеральном уровне ему, скорее всего, не дадут, потому что Пригожина сильно не любит Кириенко – главный по внутренней политике в путинской администрации.

Международное эхо войны

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича “неправомерно задержанным”, что потенциально открывает путь к переговорам о его обмене. Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге и обвиняют в шпионаже. Теперь его делом будет заниматься специальный отдел Госдепа по заложникам.

Жителя Нарвы оштрафовали на 444 евро за красную футболку с надписью "СССР".

"Аэрофлот" из-за санкций впервые в истории отправил свой самолет в Иран для ремонта.

Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России.

Украина с сегодняшнего дня возобновляет экспорт электроэнергии в Молдову. Почему минувшей зимой, вопреки угрозам Путина, не замерз Евросоюз, объясняется здесь (спойлер: еще может замерзнуть следующей зимой).

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалить твит бывшего российского президента Дмитрия Медведева о том, что “Украина исчезнет, потому что она никому не нужна”. Свое решение он объяснил тем, что любые новости в какой-то степени являются пропагандой, поэтому пусть читатели сами решают. Одновременно Twitter наградил некоторые аккаунты “Би-би-си” и американского National Public Radio ярлычком “финансируется государством”, хотя это не совсем корректно. Таким же ярлычком помечены аккаунты российского телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, агентства ТАСС и РИА Новости.

Вокруг света

В результате стрельбы в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, погибли пять человек, еще девять получили ранения. Стрельба произошла в банке в центре города, нападавшего убила полиция.

В Марселе обрушился жилой дом – предположительно, из-за взрыва газа. Из-под завалов достали тела четверых человек.

Шесть ссылок

Война. Учредитель комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина рассказывает, как живут украинцы в России в 2023 году. Или интервью Дмитрия Волчека с Катей Марголис – о “белом пальто”, порожденной войной новой оптике и помощи ВСУ.

Учредитель комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина рассказывает, как живут украинцы в России в 2023 году. Или интервью Дмитрия Волчека с Катей Марголис – о “белом пальто”, порожденной войной новой оптике и помощи ВСУ. Революционеры-сказочники. Судьба Ивана Худякова (1842–1876), собирателя фольклора и политического заговорщика из Тобольской губернии: он приятельствовал с Каракозовым и одолжил ему денег на пистолет. Или рассказ о том, как народники XIX столетия продвигали свои идеи при помощи сказок.

Судьба Ивана Худякова (1842–1876), собирателя фольклора и политического заговорщика из Тобольской губернии: он приятельствовал с Каракозовым и одолжил ему денег на пистолет. Или рассказ о том, как народники XIX столетия продвигали свои идеи при помощи сказок. Детство художника. Фрагмент из книги известного иллюстратора Мюда Мечева (1929– 2018) “Детство в Пуговичном переулке” (изд-во “Волчок”) о жизни в 1930-е годы. Или отрывок из книги Павла Пепперштейна “Бархатная кибитка” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о 1970-х.

Искренне Ваши,

Семь Сорок