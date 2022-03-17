Рабское сознание поедателей устриц

Доброе утро!
В московском аэропорту Шереметьево временно закрыли за ненадобностью международные терминалы E и D – ну то есть сказали, что временно. А война продолжается:
- В Мариуполе разбомблен Драматический театр, где укрывались сотни людей. Украинским властям удалось освободить мэра Мелитополя.
- Президент Украины выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США, призвав продолжить наращивать военную помощь его стране – и тут же ее получил.
- Международный суд ООН потребовал от России немедленно остановить войну в Украине. Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства.
- Путин рассказал об успешном развитии "операции" в Украине и высказался за очищение российского общества от "национал-предателей", выступающих против войны.
Фронтовые сводки
Особых перемен на фронтах в Украине нет: продолжаются бои под Киевом и обстрелы города, идет битва за Мариуполь, украинская армия ведет бои на юге, российские военные корабли начали обстрел районов вокруг Одессы. В Чернигове, который окружила и обстреливает российская армия, погибли десять человек, стоявшие в очереди за хлебом. В Минобороны России заявили, что раз российских военных в городе нет, значит украинцы сами убили этих людей.
Драматичнее всего ситуация в Мариуполе. Вот репортаж агентства Associated Press, корреспондентам которого каким-то чудом удается работать в городе, а вот страшное видео из больницы, которое они сняли. То, что рассказывают и показывают корреспонденты AP, подтверждают жители города, которым удалось оттуда выбраться: Алексей, Светлана. Эвакуация из города идет, но это касается только тех, у кого есть свои машины. Украинский конвой с гуманитарной помощью и пустыми автобусами для вывоза людей в Мариуполь по-прежнему не пропускают.
Во второй половине дня в среду жертвой авиаударов стал мариупольский Драматический театр. Здание, в котором скрывались сотни человек в надежде на эвакуацию, полностью разрушено, вход в бомбоубежище завален обломками, сразу начать разбор завалов было невозможно из-за непрекращающихся обстрелов. Данных о количестве жертв пока нет. На спутниковой фотографии, сделанной ранее, видно, что на тротуарах перед театром крупными буквами написано “ДЕТИ”. Бомба попала также в бассейн “Нептун”. Российские власти возложили ответственность за уничтожение Драматического театра на “националистов” из батальона “Азов” (батальон “Азов”, сформировавшийся из добровольцев в 2014 году, давно входит в состав Вооруженных сил Украины).
Сегодня утром в Киеве, постоянно подвергающемся ракетным обстрелам, заканчивается 35-часовой комендантский час. Город готов к осаде – вот хороший репортаж с места. По мнению военного эксперта Олега Жукова, российская армия уже не способна на штурм Киева, однако на осадном положении город будет оставаться до конца войны (потому что нельзя просто уйти и оставить в покое столицу Украины). С оценками Жукова согласен и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович: он уверен, что к концу апреля война закончится подписанием мирного соглашения, текст которого обсуждается сейчас на переговорах российской и украинской делегаций. По слухам, доносящимся с обеих сторон, Украина провозгласит нейтральный статус, но ее безопасность должны будут гарантировать несколько других государств. Российские чиновники говорят об “австрийской” и “шведской” моделях нейтралитета – здесь объясняется, что это значит.
Украинским властям удалось освободить похищенного мэра Мелитополя – его обменяли на девятерых российских солдат-срочников. В Украине начал действовать закон о коллаборационизме, призванный предотвратить размножение “народных республик” и создание марионеточных администраций в захваченных Россией городах.
Журналистам “Украинской правды” удалось доказать, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Украине не был. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает декоративность присутствия там кадыровцев – он убежден, что чеченские бойцы не воюют, а только фотографируются. Кроме того, они явно не подчиняются руководству Росгвардии, частью которой они номинально являются.
Обстановка на Чернобыльской АЭС не меняется: персонал станции уже три недели работает без смены, оказавшись в заложниках у российских военных. Общения между ними нет – вот пересказ репортажа The Wall Street Journal, журналистам которого удалось поговорить с родственниками атомщиков.
Около полуночи появились сообщения о взрывах в белорусских городах, объяснения которым пока нет (есть гипотеза, что они связаны с военными учениями). В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу – вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мозырь и Гомель. Трупы – поездами и самолетами в Россию. По неподтвержденным данным, отправлено уже не меньше 2,5 тысяч тел. На войне в Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова – 23-летний Георгий Дудоров, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета, был политруком.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что жертвами войны стали 103 украинских ребенка. Столкнувшиеся с войной дети – тоже жертвы (посмотрите, как они рассказывают о пережитом). Число беженцев достигло 3,5 миллионов человек – вот рассказы украинцев, благополучно добравшихся до Риги.
Фотографии 21-го дня войны – здесь.
Вашингтон, Гаага, Страсбург
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США, вот текст его речи и видео, которое он показал сенаторам и конгрессменам. Зеленский призвал президента Байдена наращивать военную помощь Украине – и призыв был услышан: США передадут Украине 800 систем ПВО, противотанковые системы и беспилотники. Сегодня Зеленский обратится к Бундестагу.
Международный суд ООН потребовал от России немедленно остановить войну в качестве обеспечительной меры по иску Украины о геноциде. Как проходит процесс, от участия в котором Россия отказалась, прислав лишь письменные комментарии, рассказывается здесь.
Россию исключили из Совета Европы за нарушение устава организации. ЕСПЧ приостановил рассмотрение дел против России. В Москве в ответ заявили, что Европейская конвенция по правам человека будет денонсирована. Она была принята 26 лет назад, и именно в связи с этим в России был введен мораторий на смертную казнь. Теперь ее легко вернуть, что, скорее всего, и будет сделано.
Швейцария ввела санкции против девяти организаций и 197 российских граждан, в числе которых Роман Абрамович и Константин Эрнст. В Испании арестована яхта, которую связывают с главой “Роснефти” Игорем Сечиным. От закупок российского газа отказалась немецкая компания E.ON; американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции и клинические испытания в России, а также ввоз некоторых своих лекарств на территорию страны; ВОЗ приостановила сертификацию “Спутника V”; Slack отключает российских клиентов, попавших под санкции; Берлинале не будет принимать официальные делегации из России, ФИДЕ исключила сборные РФ и Беларуси из соревнований, а президент США назвал Путина военным преступником.
Самоочищение, “необходимое и естественное”
Путин выступил с очередной программной речью в зум-совещании с членами правительства. Подробно рассказал, как Украина создавала ядерное оружие, чтобы уничтожить Россию, как в данный момент живущих на Западе русских подвергают травле, которую можно сравнить с антисемитскими погромами в Германии 30-х годов, и как “коллективный Запад” будет теперь делать ставку на “национал-предателей”, зарабатывающих в России, но ментально, “по своему рабскому сознанию”, живущих там. Цитата: “Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы”. Для порядка отметим, что Украина не создавала ядерное оружие (этому нет никаких доказательств), русских на Западе не подвергают никакой травле, а виллы на французской Ривьере есть у членов семьи самого Путина.
Но процесс “самоочищения” российского общества уже идет полным ходом:
- Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "национал-предателем" председателя фонда "Сколково", бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".
- В России заблокированы еще 32 сайта, среди которых “Кавказский узел”, “Новые известия”, белорусское “Еврорадио”, эстонская газета Postimees, израильский Девятый канал, сайт “Усть-Кут 24” (это такой город в Иркутской области), сайт либертарианского издания SVTV и англоязычные сайты “Би-би-си” и Bellingcat. Издание "ЮграПРО" само приостановило работу после “беседы” главреда с ФСБ.
- Заседание о признании Meta “экстремистской организацией” назначено на 21 марта.
- Возбуждены первые уголовные дела за “дискредитацию российской армии”: против двух томичей и кулинарного блогера, издательницы петербургского журнала Sobaka.ru Ники Белоцерковской.
- Томича Станислава Кармакских по этому же закону оштрафовали на 45 тысяч рублей за "молчаливую поддержку" антивоенной акции.
- Молчать, получается, тоже нельзя – надо активно выступать в поддержку. С этой целью 18 марта студентов российских вузов собирают на митинги в поддержку “спецоперации” под лозунгом “Zа мир!”. А за антивоенные сториз в заблокированном уже Instagram отчисляют из Плехановки.
- Московская прокуратура в ходе проверки РАНХиГС обнаружила в программе Liberal Arts, которую предлагает вуз, “направленность на разрушение традиционных ценностей” и обязала учреждение оградить студентов от “деструктивного иностранного влияния”.
- Автору телеграм‑канала “Протестный МГУ” Дмитрию Иванову и активистке Ольге Мисик изрисовали двери буквами Z и призывом “не продавать родину”.
- Глава петербургской полиции объяснил задержания журналистов на антивоенных акциях тем, что жилетку с надписью “ПРЕССА” может надеть людей “проходимец”.
- Задержанные в Москве на антивоенной акции 6 марта рассказали, что их избили и обрили в ОВД “Академический”.
- Совет Адвокатской палаты Петербурга рассмотрел жалобы Минюста и приостановил статус адвоката Ивана Павлова.
Но есть отдельные сложности:
- Не задалась карьера у Тиграна Худавердяна: через день после назначения гендиректором “Яндекса” он покинул свой пост в связи с введенными против него санкциями.
- На фоне трудностей с поставками “АвтоВАЗ” отправляет сотрудников в 20-дневный отпуск. “Лады” подорожали второй раз за месяц.
- По подсчетам Forbes, в компаниях, прекративших свою деятельность в России, были заняты около 200 тысяч человек (больше всего – в MacDonalds).
- Сайты арбитражных судов в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке. На их главных страницах появились призывы к импичменту Путина.
- Приставы запретили посетителям Ленинградского облсуда пользоваться стоящим перед входом банкоматом, потому что наличность, которая в нем имеется, – это “деньги для суда”. Видимо, налицо нехватка наличности.
Все остальное
- Полицейским, осужденным за фабрикацию уголовного дела против журналиста Ивана Голунова и подбрасывание ему наркотиков, снизили сроки – каждому примерно на полгода.
- В Беларуси активисту Павлу Виноградову дали пять лет колонии по трем статьям Уголовного кодекса: клевета на Лукашенко, разжигание вражды и ненависти, организация массовых беспорядков. Он просто написал в фейсбуке, что "Лука ******** [избил] всех, кто в его сторону косо смотрел".
- Зато в Казахстане – демократизация. Президент Токаев предложил уйти от суперпрезидентской формы правления.
Шесть ссылок
- Голоса из Киева. (1) Беседа с российским фотографом Викторией Ивлевой, которая уже после начала войны уехала в Киев, чтобы хоть чем-то помочь украинцам и своими глазами увидеть последствия российской агрессии. (2) Интервью с украинским режиссером Алиной Горловой – о жизни под обстрелами и ее последнем фильме, тоже посвященном войне. (3) Разговор с украинской актрисой Адой Роговцевой – о спектре чувств, переживаемых сейчас украинцами, и о том, что Путин – дьявол.
- Рассказы украинских беженцев. Гейм-дизайнер Александра Легенченко рассказывает о своем пути из Киева в Прагу и объясняет, почему украинцы – хоббиты; мать и сын Плотниковы, выбравшиеся из Харькова, рассказывают о жизни под обстрелами, настроениях в городе и судьбах своих друзей.
- Что будет с Россией. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов рассказывает о международных космических проектах с участием России, которые уже не реализуются.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.