Рабское сознание поедателей устриц

Доброе утро!

В московском аэропорту Шереметьево временно закрыли за ненадобностью международные терминалы E и D – ну то есть сказали, что временно. А война продолжается:

В Мариуполе разбомблен Драматический театр, где укрывались сотни людей. Украинским властям удалось освободить мэра Мелитополя.

Президент Украины выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США, призвав продолжить наращивать военную помощь его стране – и тут же ее получил.

Международный суд ООН потребовал от России немедленно остановить войну в Украине. Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства.

Путин рассказал об успешном развитии "операции" в Украине и высказался за очищение российского общества от "национал-предателей", выступающих против войны.

Фронтовые сводки

Особых перемен на фронтах в Украине нет: продолжаются бои под Киевом и обстрелы города, идет битва за Мариуполь, украинская армия ведет бои на юге, российские военные корабли начали обстрел районов вокруг Одессы. В Чернигове, который окружила и обстреливает российская армия, погибли десять человек, стоявшие в очереди за хлебом. В Минобороны России заявили, что раз российских военных в городе нет, значит украинцы сами убили этих людей.

Драматичнее всего ситуация в Мариуполе. Вот репортаж агентства Associated Press, корреспондентам которого каким-то чудом удается работать в городе, а вот страшное видео из больницы, которое они сняли. То, что рассказывают и показывают корреспонденты AP, подтверждают жители города, которым удалось оттуда выбраться: Алексей, Светлана. Эвакуация из города идет, но это касается только тех, у кого есть свои машины. Украинский конвой с гуманитарной помощью и пустыми автобусами для вывоза людей в Мариуполь по-прежнему не пропускают.

Во второй половине дня в среду жертвой авиаударов стал мариупольский Драматический театр. Здание, в котором скрывались сотни человек в надежде на эвакуацию, полностью разрушено, вход в бомбоубежище завален обломками, сразу начать разбор завалов было невозможно из-за непрекращающихся обстрелов. Данных о количестве жертв пока нет. На спутниковой фотографии, сделанной ранее, видно, что на тротуарах перед театром крупными буквами написано “ДЕТИ”. Бомба попала также в бассейн “Нептун”. Российские власти возложили ответственность за уничтожение Драматического театра на “националистов” из батальона “Азов” (батальон “Азов”, сформировавшийся из добровольцев в 2014 году, давно входит в состав Вооруженных сил Украины).

Сегодня утром в Киеве, постоянно подвергающемся ракетным обстрелам, заканчивается 35-часовой комендантский час. Город готов к осаде – вот хороший репортаж с места. По мнению военного эксперта Олега Жукова, российская армия уже не способна на штурм Киева, однако на осадном положении город будет оставаться до конца войны (потому что нельзя просто уйти и оставить в покое столицу Украины). С оценками Жукова согласен и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович: он уверен, что к концу апреля война закончится подписанием мирного соглашения, текст которого обсуждается сейчас на переговорах российской и украинской делегаций. По слухам, доносящимся с обеих сторон, Украина провозгласит нейтральный статус, но ее безопасность должны будут гарантировать несколько других государств. Российские чиновники говорят об “австрийской” и “шведской” моделях нейтралитета – здесь объясняется, что это значит.

Украинским властям удалось освободить похищенного мэра Мелитополя – его обменяли на девятерых российских солдат-срочников. В Украине начал действовать закон о коллаборационизме, призванный предотвратить размножение “народных республик” и создание марионеточных администраций в захваченных Россией городах.

Журналистам “Украинской правды” удалось доказать, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Украине не был. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает декоративность присутствия там кадыровцев – он убежден, что чеченские бойцы не воюют, а только фотографируются. Кроме того, они явно не подчиняются руководству Росгвардии, частью которой они номинально являются.

Обстановка на Чернобыльской АЭС не меняется: персонал станции уже три недели работает без смены, оказавшись в заложниках у российских военных. Общения между ними нет – вот пересказ репортажа The Wall Street Journal, журналистам которого удалось поговорить с родственниками атомщиков.

Около полуночи появились сообщения о взрывах в белорусских городах, объяснения которым пока нет (есть гипотеза, что они связаны с военными учениями). В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу – вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мозырь и Гомель. Трупы – поездами и самолетами в Россию. По неподтвержденным данным, отправлено уже не меньше 2,5 тысяч тел. На войне в Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова – 23-летний Георгий Дудоров, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета, был политруком.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что жертвами войны стали 103 украинских ребенка. Столкнувшиеся с войной дети – тоже жертвы (посмотрите, как они рассказывают о пережитом). Число беженцев достигло 3,5 миллионов человек – вот рассказы украинцев, благополучно добравшихся до Риги.

Фотографии 21-го дня войны – здесь.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Вашингтон, Гаага, Страсбург

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США, вот текст его речи и видео, которое он показал сенаторам и конгрессменам. Зеленский призвал президента Байдена наращивать военную помощь Украине – и призыв был услышан: США передадут Украине 800 систем ПВО, противотанковые системы и беспилотники. Сегодня Зеленский обратится к Бундестагу.

Международный суд ООН потребовал от России немедленно остановить войну в качестве обеспечительной меры по иску Украины о геноциде. Как проходит процесс, от участия в котором Россия отказалась, прислав лишь письменные комментарии, рассказывается здесь.

Россию исключили из Совета Европы за нарушение устава организации. ЕСПЧ приостановил рассмотрение дел против России. В Москве в ответ заявили, что Европейская конвенция по правам человека будет денонсирована. Она была принята 26 лет назад, и именно в связи с этим в России был введен мораторий на смертную казнь. Теперь ее легко вернуть, что, скорее всего, и будет сделано.

Швейцария ввела санкции против девяти организаций и 197 российских граждан, в числе которых Роман Абрамович и Константин Эрнст. В Испании арестована яхта, которую связывают с главой “Роснефти” Игорем Сечиным. От закупок российского газа отказалась немецкая компания E.ON; американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции и клинические испытания в России, а также ввоз некоторых своих лекарств на территорию страны; ВОЗ приостановила сертификацию “Спутника V”; Slack отключает российских клиентов, попавших под санкции; Берлинале не будет принимать официальные делегации из России, ФИДЕ исключила сборные РФ и Беларуси из соревнований, а президент США назвал Путина военным преступником.

Самоочищение, “необходимое и естественное”

Путин выступил с очередной программной речью в зум-совещании с членами правительства. Подробно рассказал, как Украина создавала ядерное оружие, чтобы уничтожить Россию, как в данный момент живущих на Западе русских подвергают травле, которую можно сравнить с антисемитскими погромами в Германии 30-х годов, и как “коллективный Запад” будет теперь делать ставку на “национал-предателей”, зарабатывающих в России, но ментально, “по своему рабскому сознанию”, живущих там. Цитата: “Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы”. Для порядка отметим, что Украина не создавала ядерное оружие (этому нет никаких доказательств), русских на Западе не подвергают никакой травле, а виллы на французской Ривьере есть у членов семьи самого Путина.

Но процесс “самоочищения” российского общества уже идет полным ходом:

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "национал-предателем" председателя фонда "Сколково", бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".

В России заблокированы еще 32 сайта, среди которых “Кавказский узел”, “Новые известия”, белорусское “Еврорадио”, эстонская газета Postimees, израильский Девятый канал, сайт “Усть-Кут 24” (это такой город в Иркутской области), сайт либертарианского издания SVTV и англоязычные сайты “Би-би-си” и Bellingcat. Издание "ЮграПРО" само приостановило работу после “беседы” главреда с ФСБ.

Заседание о признании Meta “экстремистской организацией” назначено на 21 марта.

Возбуждены первые уголовные дела за “дискредитацию российской армии”: против двух томичей и кулинарного блогера, издательницы петербургского журнала Sobaka.ru Ники Белоцерковской.

Томича Станислава Кармакских по этому же закону оштрафовали на 45 тысяч рублей за "молчаливую поддержку" антивоенной акции.

Молчать, получается, тоже нельзя – надо активно выступать в поддержку. С этой целью 18 марта студентов российских вузов собирают на митинги в поддержку “спецоперации” под лозунгом “Zа мир!”. А за антивоенные сториз в заблокированном уже Instagram отчисляют из Плехановки.

Московская прокуратура в ходе проверки РАНХиГС обнаружила в программе Liberal Arts, которую предлагает вуз, “направленность на разрушение традиционных ценностей” и обязала учреждение оградить студентов от “деструктивного иностранного влияния”.

Автору телеграм‑канала “Протестный МГУ” Дмитрию Иванову и активистке Ольге Мисик изрисовали двери буквами Z и призывом “не продавать родину”.

Глава петербургской полиции объяснил задержания журналистов на антивоенных акциях тем, что жилетку с надписью “ПРЕССА” может надеть людей “проходимец”.

Задержанные в Москве на антивоенной акции 6 марта рассказали, что их избили и обрили в ОВД “Академический”.

Совет Адвокатской палаты Петербурга рассмотрел жалобы Минюста и приостановил статус адвоката Ивана Павлова.

Но есть отдельные сложности:

Не задалась карьера у Тиграна Худавердяна: через день после назначения гендиректором “Яндекса” он покинул свой пост в связи с введенными против него санкциями.

На фоне трудностей с поставками “АвтоВАЗ” отправляет сотрудников в 20-дневный отпуск. “Лады” подорожали второй раз за месяц.

По подсчетам Forbes, в компаниях, прекративших свою деятельность в России, были заняты около 200 тысяч человек (больше всего – в MacDonalds).

Сайты арбитражных судов в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке. На их главных страницах появились призывы к импичменту Путина.

Приставы запретили посетителям Ленинградского облсуда пользоваться стоящим перед входом банкоматом, потому что наличность, которая в нем имеется, – это “деньги для суда”. Видимо, налицо нехватка наличности.

Все остальное

Полицейским, осужденным за фабрикацию уголовного дела против журналиста Ивана Голунова и подбрасывание ему наркотиков, снизили сроки – каждому примерно на полгода.

В Беларуси активисту Павлу Виноградову дали пять лет колонии по трем статьям Уголовного кодекса: клевета на Лукашенко, разжигание вражды и ненависти, организация массовых беспорядков. Он просто написал в фейсбуке, что "Лука ******** [избил] всех, кто в его сторону косо смотрел".

Зато в Казахстане – демократизация. Президент Токаев предложил уйти от суперпрезидентской формы правления.

Шесть ссылок

Голоса из Киева. (1) Беседа с российским фотографом Викторией Ивлевой, которая уже после начала войны уехала в Киев, чтобы хоть чем-то помочь украинцам и своими глазами увидеть последствия российской агрессии. (2) Интервью с украинским режиссером Алиной Горловой – о жизни под обстрелами и ее последнем фильме, тоже посвященном войне. (3) Разговор с украинской актрисой Адой Роговцевой – о спектре чувств, переживаемых сейчас украинцами, и о том, что Путин – дьявол.

(1) Беседа с российским фотографом Викторией Ивлевой, которая уже после начала войны уехала в Киев, чтобы хоть чем-то помочь украинцам и своими глазами увидеть последствия российской агрессии. (2) Интервью с украинским режиссером Алиной Горловой – о жизни под обстрелами и ее последнем фильме, тоже посвященном войне. (3) Разговор с украинской актрисой Адой Роговцевой – о спектре чувств, переживаемых сейчас украинцами, и о том, что Путин – дьявол. Рассказы украинских беженцев. Гейм-дизайнер Александра Легенченко рассказывает о своем пути из Киева в Прагу и объясняет, почему украинцы – хоббиты; мать и сын Плотниковы, выбравшиеся из Харькова, рассказывают о жизни под обстрелами, настроениях в городе и судьбах своих друзей.

Гейм-дизайнер Александра Легенченко рассказывает о своем пути из Киева в Прагу и объясняет, почему украинцы – хоббиты; мать и сын Плотниковы, выбравшиеся из Харькова, рассказывают о жизни под обстрелами, настроениях в городе и судьбах своих друзей. Что будет с Россией. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов рассказывает о международных космических проектах с участием России, которые уже не реализуются.

Искренне Ваши,

Семь Сорок