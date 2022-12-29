Квота на заморозку спермы

Доброе утро!

Одесса встретит новый год уже без груза имперского наследия: памятники Екатерине II и Суворову после долгой дискуссии снесли, чтобы передать в художественный музей. На ход мировых событий это, правда, никак не повлияло:

Вечером в среду Россия запустила по Украине новую стаю дронов-камикадзе. Часть из них были сбиты. Четверг начался объявлением воздушной тревоги во всех областях Украины.

По наблюдениям американского Института изучения войны, российская наступательная активность вокруг Бахмута достигла пика и, вероятно, будет снижаться.

В Челябинской области арестован мобилизованный, забивший до смерти своего командира, тоже мобилизованного.

Жены мобилизованных отказников из Волгоградской области требуют освободить своих мужей из подвалов в Амвросиевке.

Медведев назвал бежавших за границу россиян предателями и врагами народа, а сенатор от Крыма Цеков предложил конфисковывать их имущество в пользу “участников СВО”.

Российским мобилизованным пообещали, что они смогут бесплатно заморозить сперму.

Военные сводки

В ночь на четверг Россия отправила на Украину новую стаю иранских дронов-камикадзе: часть из них сбили над Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областями. В Харьковской области что-то долетело до цели, но каковы последствия, пока не известно. Утром в четверг воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины – в ожидании новой массированной ракетной атаки.

В среду днем российским обстрелам подвергся Харьков и область, есть пострадавшие. Жители Херсона массово покидают город из-за интенсивных ежедневных обстрелов, вот репортаж. Из Бахмута Донецкой области все, кто хотел, давно уже уехали, а для оставшихся волонтеры пытаются создать праздничную атмосферу в двух “пунктах несокрушимости”: в одном ставят елку, другой украшают гирляндами – смотреть на это без слез почти невозможно.

По наблюдениям американского Института изучения войны, активность российских войск под Бахмутом достигла пика и теперь, вероятно, пойдет на спад. В последние дни россияне наступают очень маленькими группами, а как их выслеживает украинская аэроразведка и уничтожает артиллерия, показано тут.

О том, удалось ли Украине развить наметившийся успех под Кременной Луганской области, пока ничего не известно, но глава области Сергей Гайдай пишет, что из Кременной уехало российское командование и разного рода специалисты, командированные из России. Британская военная разведка, со своей стороны, отмечает, что россиянам удалось серьезно укрепить линию фронта на этом участке. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, ситуация на фронтах “просто подвисла”: Россия не в состоянии перейти в наступление, а Украина “очень сильно ждет” новых поставок вооружений.

Стали известны имена российских офицеров, убитых в ходе последней атаки на военный аэродром в Энгельсе: имена майора и двух старших лейтенантов, по которым служили заупокойную, опубликовали на сайте Покровской епархии РПЦ. Какими именно средствами украинцам удается добивать до Энгельса, пока доподлинно неизвестно, но есть рассказ бывшего командира партизанской ячейки на Донбассе Владимира Жемчугова о деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на этой войне – если верить ему, она обширна.

По данным главы погранслужбы Украины, в Беларуси сейчас находятся 10 200 российских военных, и этого для нового наступления на Киев недостаточно. С тем, что новое российское наступление со стороны Беларуси маловероятно, согласен и американский военный аналитик Майкл Кофман: вот большое интервью, в котором он, кроме прочего, комментирует отчаянные попытки россиян захватить Бахмут, подводит итоги первых 10 месяцев войны и объясняет, почему ответственные прогнозы о дальнейшем невозможны.

Потери: министр обороны Украины оценил число вывезенных в Россию украинских детей в 13 тысяч; МВД Украины насчитало 35 тысяч объектов, разрушенных российскими обстрелами с начала войны. Но есть ущерб, который трудно учесть и выразить в цифрах – почитайте рассказы жителей Херсона об ужасах оккупации.

Война, вид из России

Путин подписал закон о бесплатном соцобслуживании для инвалидов боевых действий, а Минздрав России пообещал участникам “спецоперации” бесплатную квоту на заморозку спермы. Звучит зловеще, но, видимо, возможность появления потомства когда-нибудь в будущем должна мотивировать россиян умирать прямо сейчас.

Умирать хочется далеко не всем – здесь можно почитать, на что идут молодые люди, чтобы не попасть под призыв (с комментариями юристов). Среди уже попавших на фронт мобилизованных отказники тоже не переводятся: новая группа жен (на этот раз из Волгоградской области) обратилась в военную прокуратуру с требованием освободить их мужей из подвала в Амвросиевке Донецкой области, где над ними издеваются уже больше недели.

Но можно умереть и не доехав до фронта: гарнизонный военный суд отправил в СИЗО мобилизованного старшего сержанта, который выпил лишнего и забил до смерти капитана, тоже мобилизованного (драка произошла в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш в Челябинской области). При отсутствии смертельного исхода военное правосудие относится к дракам очень толерантно: в Омске судья назначил капитану штраф в 100 тысяч рублей за жестокое избиение подчиненного, признав его виновным по статье, которая предусматривает наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

ФСБ отчиталась об убийстве в Кабардино-Балкарии двух “террористов”, якобы готовивших теракт по заданию Украины (по данным телеграм-канала Baza, они собирались напасть на военкомат в Чегеме).

Путин не стал отменять новогоднее телепоздравление (в отличие от пресс-конференции, прямой линии и обращения к Федеральному собранию), но вряд ли мы узнаем из него, что он на самом деле думает о развязанной им войне. Российские элиты, если верить “Верстке”, разделились в своем отношении к войне на три группы: одна жаждет войны до победного конца (даже ценой уничтожения человечества), другая, наиболее многочисленная, хочет передышки, а третья вообще уехала из России или отправила за границу семьи. Уехавшие не дают покоя бывшему президенту Медведеву: он ругает их “предателями”, “врагами общества” (даже латынь вспомнил, hostis publicus, говорит) и не советует им возвращаться. Сенатор от Крыма Сергей Цеков, человек более практический, предлагает конфисковать имущество уехавших в пользу участников “СВО”. Для жаждущих победы (а к ним относятся многие депутаты Госдумы) “Единая Россия” разработала кодекс поведения в соцсетях из 11 пунктов: запрещено, в частности, материться, нагло демонстрировать предметы роскоши и комментировать вопросы внешней политики.

Как война изменила российскую школу, подробно рассказано тут. Представление о настроениях, царящих в петербургской школе №358, можно составить по этому репортажу (там учится девочка, оставившая гневную надпись на сердечках “Петербург” и “Мариуполь”, которые выставлены на Дворцовой).

Российские будни

Суд в Перми приговорил к пожизненному заключению 18-летнего Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек и ранившего еще 20 в ходе нападения на местный университет в сентябре 2021 года.

Все остальное можно назвать репрессиями:

Российский суд в Крыму приговорил к семи годам колонии медсестру Ирину Данилович по делу о хранении взрывчатки в очешнике. На суде она рассказала о своем похищении и пытках в ФСБ.

Российский суд в Крыму арестовал троих местных жителей, "громко исполнявших песни украинских националистов". Всех троих признали виновным в "дискредитации" российской армии и “публичной демонстрации нацистской символики”. Им назначили 11, 12 и 13 суток ареста, а двоим еще и выписали штрафы – 30 и 35 тысяч рублей.

В Москве начался заочный суд над Александром Невзоровым – его обвиняют в распространении “фейков” о российской армии за рассказы о резне в Буче и обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров уехал за границу еще весной, в суде его интересы представляет адвокат по назначению.

В Петрозаводске вынесли приговор художнице и преподавателю живописи Ирине Быстровой, которую обвиняли в “оправдании терроризма” и “дискредитации” российской армии. Уголовное дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд, процесс был закрытым. Быстровой назначили штраф в размере 600 тысяч рублей с рассрочкой выплаты в течение пяти лет.

В Архангельске суд запретил пользоваться интернетом 19-летней студентке Олесе Кривцовой – такова мера пресечения по возбужденным против нее уголовным делам о “повторной дискредитации” армии и публичном “оправдании терроризма”.

В Москве силовики пришли с обыском в квартиру муниципального депутата Сергея Цукасова. Дома только его мать, ей 88 лет. Обыски проводятся также у Михаила Лобанова и Владимира Залищака.

Из ВШЭ за “аморальный поступок” уволен культуролог Илья Инишев. Под аморальным поступком подразумеваются антивоенные высказывания в фейсбуке.

Суд в Амурской области приговорил к 6,5 годам колонии двух Свидетелей Иеговы – Леонида Дружинина и Евгения Битусова (“организация деятельности экстремистской организации”).

К годовщине ликвидации “Мемориала” в России – разговор с историком и членом правления организации Ириной Щербаковой. Она объясняет особую ненависть российских властей к “Мемориалу” тем, что борьба за историю в умах россиян еще не проиграна.

Нефтегазовое

Глава “Газпрома” Алексей Миллер отчитался о работе компании в 2022 году: на ключевые рынки отправлено около 101 млрд кубометров газа. Reuters пишет, что это минимальный показатель по крайней мере с 2000 года. И перспектив для роста нет: в Финляндию, к примеру, прибыл первый плавучий терминал для переработки сжиженного газа, первая поставка ожидается в январе, “Газпром” уже не нужен.

В Украине заблокировали активы компании, которую власти страны связывают с “Газпромом”. Ее название в СБУ не раскрывают, но сумму активов оценивают в почти миллион долларов.

Комментируя указ Путина о запрете на продажу российской нефти тем, кто соблюдает введенный западными странами потолок цен, экономист Игорь Липсиц говорит, что Россия, по сути, утратила экономический суверенитет: теперь не она решает, кому, что и за сколько продавать.

Почему российская экономика не рухнула из-за санкций в уходящем году и что с ней будет в следующем, читайте тут.

Вокруг света

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. Выступление заранее не анонсировали из соображений безопасности, прессы на заседании тоже не было, но постфактум информационные агентства распространили пространные выдержки из его речи (он отметил военные успехи Украины, роль текущей войны в объединении Запада и призвал депутатов беречь сложившееся в стране единство). Президентское послание, реакцию на него и украинскую политическую ситуацию в целом здесь комментирует политолог Владимир Фесенко (спойлер: возникновения "диктатуры Зеленского” он не опасается).

Украинской православной церкви Московского патриархата не продлили аренду двух храмов Киево-Печерской лавры. Краткий обзор битвы за лавру читайте тут.

В Куршевеле задержан один из богатейших бизнесменов Украины, депутат Верховной Рады шести созывов Константин Жеваго. Его подозревают в растрате в особо крупных размерах, Киев добивается его экстрадиции.

В Беларуси задержан репетитор по физике и математике, основатель образовательного центра "100 баллов" Евгений Ливянт. Об этом сообщил провластный телеграм-канал "Сводки Центра". В приложенном к посту "покаянном видео” Ливянт говорит, что участвовал в одном из заседаний Координационного совета оппозиции в августе 2020 года (это в Беларуси считается “попыткой захвата государственной власти”).

Латвийские власти решили не отзывать рабочие визы у сотрудников “Дождя”, лишенного лицензии на вещание.

МИД России объявил персоной нон грата одного из дипломатов литовского посольства, он должен покинуть страну в течение пяти дней.

В Иране не менее ста участников протестов приговорены к смертной казни.

В Москве прошла встреча министров обороны Сирии и Турции – первая с 2011 года. Шойгу посредничал.

Шесть ссылок

История структур и связей. Отрывок из книги Джудит Фландерс “Всему свое место: Необыкновенная история алфавитного порядка” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный монастырским библиотекам, практикам иерархического упорядочивания знаний и появлению альтернативных систем организации материала. Или рассказ о борьбе канадца Сэмюэля Кунарда и американца Эдварда Коллинза за контроль над трансатлантическим судоходством.

Отрывок из книги Джудит Фландерс “Всему свое место: Необыкновенная история алфавитного порядка” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный монастырским библиотекам, практикам иерархического упорядочивания знаний и появлению альтернативных систем организации материала. Или рассказ о борьбе канадца Сэмюэля Кунарда и американца Эдварда Коллинза за контроль над трансатлантическим судоходством. Кино. Статья философа Михаила Куртова, в которой он пытается определить знаменитый Lubitsch Touch – особый дух кинематографа Эрнста Любича, вроде бы тривиального во всем, но при этом совершенно неповторимого. Или рассказ о творчестве самого удивительного из российских режиссеров научно-популярного и философского кино Владимира Кобрина (1942–1999).

Статья философа Михаила Куртова, в которой он пытается определить знаменитый Lubitsch Touch – особый дух кинематографа Эрнста Любича, вроде бы тривиального во всем, но при этом совершенно неповторимого. Или рассказ о творчестве самого удивительного из российских режиссеров научно-популярного и философского кино Владимира Кобрина (1942–1999). Биохимия. Ответ на главный вопрос современности: почему серотониновая теория депрессии идет ко дну, но антидепрессанты при этом продолжают работать. Или рассказ о D-аминокислотах, которые являются зеркальным отражением хорошо известных L-аминокислот, но выполняют совсем иные, малоизученные функции в живых организмах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок