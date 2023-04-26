Странные композиции XIX века

Доброе утро!

В Свердловской области сгорел поселок Сосьва, соседние сильно пострадали от огня; один человек погиб. В новостях так:

Российские войска нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области, два человека погибли, десять ранены, разрушено здание краеведческого музея.

В Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК "Вагнер".

В Беларусь привозят “на оздоровление” украинских детей.

“Система” опубликовала еще один разговор богатых россиян о войне. Из него следует, что в России "все рушится", а власть находится "в руках мудил".

Навальный рассказал, как ему показывают купленную им еду, заставляют расписаться в ее получении, а потом – в ее уничтожении. Есть ее нельзя.

Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

В Судане захвачена лаборатория с возбудителями кори и холеры.

Военные сводки

Во вторник утром Россия обстреляла из С-300 город Купянск Харьковской области. Разрушено здание краеведческого музея, погибли две женщины, еще десять человек ранены. При этом из сводки Генштаба украинской армии следует, что россияне оставили попытки наступления на Купянск и Лиман и занялись “фортификационным обустройством позиций”.

Британская военная разведка пишет о резком снижении потерь российской армии в апреле, и объясняет это тем же: военные окапываются, а не воюют. Ту же картину описывает и бывший полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев: российское упорство в штурме Бахмута (где, по данным американского Института изучения войны, россияне медленно продвигаются) он объясняет желанием выровнять фронт и организовать глубокоэшелонированную оборону. Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что и на дипломатическом уровне Россия пытается принудить Украину к перемирию. Комментируя сообщения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра, он говорит, что некая борьба мелких украинских разведывательных групп с российскими ведется в “серой” двадцатикилометровой зоне на левом берегу Днепра с момента освобождения Херсона, но во что это выльется, знает только командование. На востоке, в Луганской области украинские военные ждут приказа о наступлении – вот репортаж с украинских позиций под Кременной. Там им, по их словам, противостоит профессиональная российская армия, действующая осторожно и рационально.

История войны

По данным источников “Верстки”, Путин принял решение о вторжении в Украину в 2021 году. Ключевую роль в этом будто бы сыграла личная обида, в том числе за Медведчука, деятельность которого в Украине планомерно запрещали, а также дезинформация: со стороны Медведчука – о ситуации в Украине, а со стороны Ковальчука – о расколотости Запада, который точно не станет помогать Киеву.

Радио Свобода обнаружило среди утекших в сеть секретных документов Пентагона сообщение о том, что в феврале 2023 года Главное оперативное управление Генштаба российской армии отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси. Впрочем, однозначных свидетельств того, что украинское командование в это наступление действительно поверило, в общем-то, нет.

Сегодня исполняется 37 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь сотрудники станции вспоминают о российской оккупации – ЧАЭС была оккупирована в первый день войны и оставалась под российским контролем до 1 апреля 2022 года. Одна цитата из монолога начальника смены электроцеха ЧАЭС Алексея Шелестия: «"А почему нельзя ходить по траве?" – спрашивал один из них у моего дежурного электромонтера во время проверки удостоверения на улице. А тот ему: "Это зона отчуждения ЧАЭС". Военный: "А что тут такого?" Мой монтер говорит: "Ребята, вы откуда такие, что не знаете, что такое ЧАЭС?" Они отвечали: "Из Челябинска"».

Война, вид из России и Беларуси

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на свои источники на Ближнем Востоке, что Иран за полгода отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов. Поставки осуществляются через Каспий.

В Украине убит депутат Верховного Совета Хакасии от КПРФ Дмитрий Иванов – глава региона сказал, что у героя остались вдова и пятеро детей. Он воевал в ЧВК “Вагнер”.

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружено новое массовое захоронение вагнеровцев. По подсчетам, сделанным на основании видео, речь идет примерно о 200 могилах.

Военный суд в Ставрополе назначил многодетному контрактнику 5,5 лет колонии по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации.

Две истории поехавших на фронт: 21-летний студент истфака СПбГУ погиб в Украине (здесь рассказывается, как однокурсники, руководство факультета и даже петергофский военком пытались отговорить его от службы); 38-летний мобилизованный из Подмосковья за семь месяцев войны успел надорвать спину, копая окопы, заразиться ВИЧ и посидеть в яме-темнице под Херсоном – почитайте.

Но этого мало, и в армию правдами и неправдами завлекают всё новых людей. У 50-летнего жителя Южно-Сахалинска с инвалидностью взломали аккаунт на “Госуслугах”, чтобы записать его добровольцем на войну. В Москве, пока не заработал реестр военнообязанных, военкоматы с помощью полиции устраивают облавы на студентов (вот подробное описание известных случаев и советы правозащитников). Как создается этот реестр, рассказывается тут (этим занимается структура Ростелекома “РТ Лабс” под контролем ФСБ, сроки поставлены нереальные).

Прокуратура России зафиксировала 15 тысяч случаев незаконной мобилизации граждан. Исходя из количества мобилизованных, о котором заявляло министерство обороны, получается, что незаконным действиям со стороны военкоматов подвергся почти каждый двадцатый призывник.

Серая зона

"Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил к 22 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Петренко: его признали виновным в применении запрещенных методов войны и убийстве по мотивам политической ненависти.

Вот история трудового мигранта из Кыргызстана, который поехал работать строителем в так называемую “ЛНР”, а теперь не может оттуда выбраться, потому что пограничники не пускают его обратно в Россию. Если он сдастся властям Украины, его могут посадить на 20 лет, власти России видеть его не хотят, а до властей Кыргызстана достучаться пока не получилось.

Белорусский провластный активист, паралимпиец и учредитель благотворительного фонда Алексей Талай с гордостью рассказал, что более тысячи детей и подростков с Донбасса и оккупированной части Запорожской области приедут в апреле – мае в Беларусь в детский оздоровительный лагерь "Дубрава". Оздоровление, утверждает Талай, проходит по поручению Лукашенко. Международному уголовному суду пора готовить еще один ордер на арест.

Суд в Москве заочно арестовал по уголовному делу о “фейках” уроженку Севастополя Марию Карташеву, о которой ничего, кроме этого, не известно.

Пыль в судах глотать замучились

Навальный рассказал о новом способе издевательства, придуманном в его колонии. Сидящим в помещении камерного типа (Навального туда отправили на полгода) можно заказывать дополнительную еду в столовой на пять тысяч рублей в месяц. Заказывать ее надо на месяц вперед. Но если в течение этого месяца человек попадает в ШИЗО, то получать еду нельзя. Раньше в таких случаях заказ отменялся, а деньги возвращались. Теперь новые правила: еду приносят в ШИЗО, показывают заключенному, дают расписаться в ее получении, а потом просят расписаться в ее утилизации. Потому что она скоропортящаяся и до выхода зека из ШИЗО не доживет. Сегодня в Басманном суде Москвы должен начаться новый процесс над Навальным – по его итогам Навальному, вероятно, дадут срок, до конца которого не должен дожить никто.

рассказал о новом способе издевательства, придуманном в его колонии. Сидящим в помещении камерного типа (Навального туда отправили на полгода) можно заказывать дополнительную еду в столовой на пять тысяч рублей в месяц. Заказывать ее надо на месяц вперед. Но если в течение этого месяца человек попадает в ШИЗО, то получать еду нельзя. Раньше в таких случаях заказ отменялся, а деньги возвращались. Теперь новые правила: еду приносят в ШИЗО, показывают заключенному, дают расписаться в ее получении, а потом просят расписаться в ее утилизации. Потому что она скоропортящаяся и до выхода зека из ШИЗО не доживет. Сегодня в Басманном суде Москвы должен начаться новый процесс над Навальным – по его итогам Навальному, вероятно, дадут срок, до конца которого не должен дожить никто. Госизмена. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии строгого режима ефрейтора Илью Трачука по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне – что он сделал, не известно, потому что все засекречено. ФСБ обратилась в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого в госизмене. Известны лишь его фамилия и инициалы – Довгань А.С.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии строгого режима ефрейтора Илью Трачука по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне – что он сделал, не известно, потому что все засекречено. ФСБ обратилась в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого в госизмене. Известны лишь его фамилия и инициалы – Довгань А.С. “Теракт”. Прокурор запросил 8,5 лет заключения для Игоря Паскаря, бросившего коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре (помимо теракта, его обвиняют еще и в вандализме).

Прокурор запросил 8,5 лет заключения для Игоря Паскаря, бросившего коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре (помимо теракта, его обвиняют еще и в вандализме). “Дискредитация”. Прокурор запросил восемь лет колонии для жителя Тольятти Алексея Арбузенко за порчу баннеров с изображением российских военных: уголовная “дискредитация” российской армии с ущербом для имущества, вандализм по мотивам политической ненависти и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность по тем же мотивам (при чем здесь несовершеннолетние, неизвестно). Юристы “ОВД-Инфо” обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить административную статью о “дискредитации” армии – всего в суд будут поданы 20 жалоб.

Прокурор запросил восемь лет колонии для жителя Тольятти Алексея Арбузенко за порчу баннеров с изображением российских военных: уголовная “дискредитация” российской армии с ущербом для имущества, вандализм по мотивам политической ненависти и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность по тем же мотивам (при чем здесь несовершеннолетние, неизвестно). Юристы “ОВД-Инфо” обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить административную статью о “дискредитации” армии – всего в суд будут поданы 20 жалоб. “Фейки”. Обвинение запросило для 65-летней жительницы Северска Томской области Марины Новиковой три года колонии по делу о “фейках” про российскую армию. Новикова была одной из первых, кого обвинили по этой статье в марте прошлого года. Обвиняемая попросила суд назначить ей “не штраф, а сразу срок”, потому что платить штраф ей будет нечем. “Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет”, – сказала Новикова.

Обвинение запросило для 65-летней жительницы Северска Томской области Марины Новиковой три года колонии по делу о “фейках” про российскую армию. Новикова была одной из первых, кого обвинили по этой статье в марте прошлого года. Обвиняемая попросила суд назначить ей “не штраф, а сразу срок”, потому что платить штраф ей будет нечем. “Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет”, – сказала Новикова. Хулиганство. В отношении жителя Екатеринбурга, который сказал мальчику в шапке с буквой Z “забить ее себе в жопу”, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В отношении жителя Екатеринбурга, который сказал мальчику в шапке с буквой Z “забить ее себе в жопу”, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Убийство Дугиной. Суд в Москве заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко, которого ФСБ обвиняет в причастности к убийству Дарьи Дугиной. О том, что он причастен к убийству дочери публициста, ФБС заявила еще в августе прошлого года. Почему он арестован только сейчас, не известно.

Суд в Москве заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко, которого ФСБ обвиняет в причастности к убийству Дарьи Дугиной. О том, что он причастен к убийству дочери публициста, ФБС заявила еще в августе прошлого года. Почему он арестован только сейчас, не известно. Неудаление. “Википедия” получила новый штраф – 800 тысяч рублей за отказ удалить статьи о религиозном движении “Таблиги Джамаат”.

Российская мирная жизнь

Расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода "Система" опубликовал аудиозапись телефонного разговора между, предположительно, российским миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским. По словам собеседников, в России "все рушится". Миллиардер Троценко делится с товарищем, например, такими мыслями: "К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Которые исповедуют, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы". Журналистам собеседники, конечно, сказали, что этот разговор сгенерировал искусственный интеллект.

Российское правительство одобрило законопроект, который передаст регионам полномочия убивать бездомных собак, и отозвало из Госдумы свои поправки о повышении налога до 30% для работающих из-за границы фрилансеров – якобы для уточнений. Почему расслабляться в связи с этим не стоит, объясняется тут.

На фасад медицинского университета в Волгограде вернут контур барельефа Сталина и повесят табличку, сообщающую, что раньше на этом месте был барельеф вождя, но при Хрущеве его сбили. Потребность вернуть Сталина объясняют “восстановлением исторического облика здания”, а решение вернуть только контур, а не барельеф целиком – “возмущением либеральной общественности”.

Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы – с 27 апреля по 10 мая.

Новым директором Русского музея стала Алла Манилова – выпускница журфака ЛГУ, которая проработала в городском правительстве все годы губернаторствования Матвиенко и потом уехала вслед за ней в Москву, в Минкульт.

Актер Иван Охлобыстин озвучил серию мультиков “Азбука СВО”, в которых учат рыть окопы и вести уличный бой. Заказчик этих мультиков неизвестен.

Россия на мировой арене

Путин подписал указ, разрешающий вводить временное управление российским имуществом зарубежных компаний в ответ на изъятие российских за рубежом; он поручил начать с долей энергокомпаний Uniper и Forum.

Суд в Украине арестовал активы жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко более чем на $27 млн. Марченко живет в Москве.

Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов; Россия высылает молдавского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Кишинева российского.

Группа Ермака-Макфола, разрабатывающая рекомендации по санкциям в отношении России и Беларуси, предложила (1) снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель; (2) ввести санкции против Росатома и “Газпромбанка”, (3) расширить индивидуальные санкции в отношении чиновников, (4) при выдаче туристических виз россиянам брать “сбор на восстановление Украины” или вовсе прекратить выдавать эти визы; (5) разработать механизм выхода из-под санкций за “надлежащее поведение” (и там много еще всего, вот оригинал).

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что черноморская зерновая инициатива зашла в тупик. Сделка действует до 18 мая, и продлять ее Россия, видимо, не собирается. Есть ли у России возможности воспрепятствовать уже налаженному экспорту, неясно.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия “Африканский национальный конгресс” выступает за выход страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Через некоторое время канцелярия Рамафосы распространила заявление, что никто ниоткуда выходить не будет, несмотря на слова президента. Мучительные колебания вызваны тем, что в августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, на который собирался явиться Путин, и арестовывать российского президента власти ЮАР, видимо, опасаются (еще бы: Медведев давеча назвал ядерную бомбу “той самой скрепой”).

Эмигрантская Россия тем временем породила новое издательство, Freedom Letters – вот интервью с его создателем Георгием Урушадзе.

Вокруг света

Бывший глава департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по Алматы приговорен к шести годам лишения свободы по делу о превышении полномочий во время январских событий 2022 года. Ранее его начальники получили 18, 16 и 15 лет колонии.

В 2022 году гражданство Польши получило рекордное число иностранных граждан – в основном это были украинцы и белорусы.

ВОЗ предупредила о высоком риске биологической опасности из-за захвата в столице Судана Хартуме лаборатории с образцами возбудителей кори, холеры и другими материалами.

Президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Японская частная космическая компания Ispace потеряла связь со своим зондом “Белый кролик” (Hakuto) непосредственно перед его посадкой на поверхность Луны. Компания признала, что, по всей вероятности, аппарат потерян, и обещала повторить попытку. Кролик летел до Луны три месяца и еще несколько недель провел на ее орбите.

Шесть ссылок

Философическое. Разбор понятия прогресса. Или анализ основных аргументов философского пессимизма.

Разбор понятия прогресса. Или анализ основных аргументов философского пессимизма. Литературная экономика. Декан факультета экономики Европейского университета в СПб Юлия Вымятнина объясняет (1) почему Макбет плохой инвестор и (2) почему Скупой рыцарь – угроза всему обществу.

Декан факультета экономики Европейского университета в СПб Юлия Вымятнина объясняет (1) почему Макбет плохой инвестор и (2) почему Скупой рыцарь – угроза всему обществу. Лики колониализма. Новый облик Поля Гогена в свете постколониальной и феминистской теории. Или рассказ об антропологе Мишеле Лейрисе, который потребовал деколонизировать этнологические исследования.

Искренне Ваши,

Семь Сорок