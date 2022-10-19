К непростым решениям готовы

Доброе утро!

Кассационный суд отклонил жалобу Навального на девятилетний приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обращаясь к судьям, Навальный сказал: “Я прошу вас как людей, сидящих под флагом и гербом, сделать что-то, чтобы помочь нашей стране, чтобы спасти ее от этих сумасшедших, которые уничтожают все вокруг себя” (вот текст его речи целиком). Судьи не вняли, уничтожение, продолжается:

Утром во вторник Россия нанесла удары по ТЭС в Киеве – часть Левобережья осталась без воды и электроснабжения. Ударам подверглись также объекты энергетики в Днепре и Житомире. В офисе президента Украины ситуацию назвали “критической”.

Оккупационные власти Херсонской области объявили об “организованном перемещении” жителей правобережной части области (но не Херсона) на левый берег.

Генерал Суровикин записал видеоролик, в котором назвал ситуацию на херсонском направлении сложной и не исключил “непростых решений”.

Число жертв крушения Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до 15. В городе объявлен трехдневный траур.

В России возбуждено первое уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранцами. Обстоятельства засекречены.

Верховная Рада Украины объявила Ичкерию территорией, оккупированной Россией; Эстония признала Россию государством – спонсором терроризма.

Цель – террор

Утром во вторник Россия продолжила разрушать энергетическую систему Украины. В результате ударов по ТЭС на северо-востоке Киева спальный район Троещина весь день оставался без света и воды, энергоподачу удалось возобновить только к вечеру. В результате этого удара один человек погиб, еще семеро ранены; энергетики оценивают ущерб как значительный. Число погибших в Киеве от налета дронов-камикадзе в понедельник выросло до пяти человек – под завалами нашли тело пожилой женщины.

Два ракетных удара были нанесены по энергетическому объекту в Днепре, возник пожар, город частично остался без света и воды. Объект энергообеспечения был поврежден также в Житомире. В Харькове целью ракетных ударов стало промышленное предприятие. Ракетным ударам подвергся также Кривой Рог, по Запорожью прилетели сразу и ракеты, и дроны-камикадзе. Николаев был обстрелян ракетами C-300 – одна из них попала в двухэтажное здание, под завалами нашли тело мужчины. Удары по Кривому Рогу продолжились и в ночь на среду – несколько районов города остались без света из-за разрушений на объекте энергетической инфраструктуры.

Президент Украины заявил в твиттере, что с 10 октября в стране уничтожены 30% электростанций. В офисе Зеленского ситуацию охарактеризовали как “критическую” и призвали украинцев экономить электроэнергию и готовиться к отключениям света, воды и тепла по всей стране. Здесь глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус объясняет, как энергетики пытаются справиться с проблемами (спойлер: “Они уничтожают, а мы ремонтируем”).

Как бороться с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру, тут объясняет украинский военный эксперт Сергей Грабский (спойлер: иранские дроны-камикадзе можно сбивать простыми и дешевыми средствами – проблема в том, чтобы эффективно скоординировать разные уровни противовоздушной обороны). К иранским дронам скоро прибавятся иранские ракеты “земля-земля”, соглашение об этом было заключено 6 октября, когда Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности приезжали в Москву. На этом фоне МИД Украины предлагает президенту Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном. Израильский военный аналитик Игаль Левин оценивает шансы на помощь Украине со стороны Сил обороны Израиля, которые могли бы уничтожить иранские военные производства, как ничтожные.

В то же время, и Грабский, и Левин не видят военного эффекта от использования Россией иранского оружия для атак на гражданские объекты в Украине и называют единственной целью этих обстрелов террор и запугивание населения. То же мнение высказывает и американский Институт изучения войны: уничтожая украинскую энергетику, Россия пытается создать давление на власти Украины со стороны граждан и принудить их сесть за стол переговоров. Президент Украины заявил, что само обращение России за помощью к Ирану означает признание Кремлем собственного банкротства. По данным Gallup, 70% украинцев считают, что войну нужно продолжать до полной победы, то есть до возвращения всех территорий, включая Крым.

Военные сводки

Командующий российской группировкой в Украине генерал Суровикин записал видеоролик (полный текст, краткий пересказ), большая часть которого посвящена обстановке на южном фронте. Он назвал ее “весьма непростой” и не исключил принятия “непростых решений”, предварительно обвинив Украину в подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС (что может вызвать затопление больших территорий). На этом фоне оккупационные власти Херсонской области объявили об "организованном перемещении гражданского населения" правобережных районов (но не самого Херсона) на левый берег Днепра, объяснив это все тем же ожидаемым подрывом плотины Каховской ГЭС. Беда с этим объяснением в том, что подлежащие эвакуации районы находятся выше по течению Днепра, чем Каховская ГЭС, то есть затопление им не грозит. И уж совсем необъяснимым выглядит обещание вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина выделить сертификаты на квартиры в России жителям Херсонской области, которые согласятся в Россию переехать. (Многие жители Белгородской или Курской областей, где из-за обстрелов наблюдаются перебои с электричеством и периодически прерывается движение поездов, наверняка не отказались бы от таких сертификатов, но им их почему-то никто не предлагает). При этом украинские военные, участвующие в боях в Херсонской области, не прогнозируют взятия областного центра раньше Нового года.

На сегодня в Москве назначено заседание Совета безопасности и продленное заседание Совета Федерации. Возможно, в ходе одного из них интрига с Херсоном прояснится.

Новостей о ситуации на Донбассе нет, разве что Генштаб ВСУ сообщает, что в данный момент половина состава воюющих там вагнеровцев половину – это завербованные в колониях заключенные. О настроении украинских военных, несущих службу на границе с Беларусью, откуда некоторые аналитики ожидают нового нападения, читайте в интервью с офицером ВСУ Алексеем Гиренко.

Военные преступления

В докладе, подготовленном Комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине к следующей Генеральной Ассамблее, говорится, что подавляющее большинство военных преступлений в Украине совершила российская армия. В документе перечисляются случаи похищения, пыток и внесудебных расправ, расстрелов эвакуационных колонн и неизбирательного применения оружия в густонаселенных районах. Речь в докладе идет о событиях в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Вот лишь одно из многих свидетельств – рассказ Екатерины из Бородянки об оккупации и убийстве ее близких.

Похищения не прекращаются и сейчас: 17 октября российские военные похитили двух сотрудников Запорожской АЭС. В России при этом судорожно ищут новых сотрудников на захваченную атомную станцию: набирают всех – от охранников до инженеров-ядерщиков, но последние ехать туда не хотят.

Вот репортаж о состоявшемся в понедельник обмене пленными: освобожденные женщины рассказывают, что плену их постоянно били и унижали.

Российская война

Число жертв падения Су-34 в жилом квартале Ейска Краснодарского края выросло до 15, среди них трое детей. 19 человек пострадали, повреждены 72 квартиры. В городе объявлен трехдневный траур, пострадавшим обещаны выплаты, полусгоревшую девятиэтажку обещают восстановить. Вот рассказы жителей этого дома. Следственный комитет России назвал основной версией падения самолета техническую неисправность. Здесь о состоянии российской военной авиации рассуждает украинский летчик-испытатель Роман Свитан (он отмечает проблемы с двигателями и недостаток профессиональных пилотов, особенно после военных потерь в Украине). Свитан убежден, что пилоты могли предотвратить падение самолета на жилой квартал, не рискуя собственной жизнью.

И две военных истории:

Рассказ Ирины Чистяковой из Петрозаводска о том, как она седьмой месяц ищет тело своего сына, убитого, предположительно, в Малой Рогани Харьковской области в конце марта. За это время она нашла нескольких чужих детей, но ее сына по-прежнему нет ни в списках погибших, ни в списках пропавших без вести.

Хроника 26-дневной войны Егора Чеботарева из Липецка: 22 сентября его мобилизовали прямо с работы, 26-го он был уже в Сватово Луганской области, 1 октября попал в плен, а 17 октября оказался в Москве после обмена военнопленных. Трудно понять, зачем все это было.

Хроники мобилизации

Думская фракция "Единой России" почти в полном составе отказалась голосовать за предоставление отсрочки от мобилизации отцам с тремя детьми и отцам детей-инвалидов, то есть соответствующую поправку не приняли. При этом военные вернули домой москвича Евгения Райляна – единственного кормильца в семье с тремя сыновьями, у младшего из которых инвалидность из-за заболеваний сердца.

Объясняется это просто. Если верить околокремлевским источникам “Медузы”, мобилизацию в Москве остановили из опасений социального взрыва (“население фрустрировано”). Через несколько дней мобилизация, скорее всего, прекратится и в Петербурге. Недобор в столицах планируют возместить “доборами” в тех регионах, где народ особо не возмущается и покорно идет на фронт (в качестве примера приводится Ростовская область).

В Петербурге, тем не менее, с непокорными особенно не церемонятся: суд отказал в альтернативной службе мобилизованному пацифисту Кириллу Березину, он остается в военной части. Но и в Москве цацкаются не со всеми: к анархисту Илье Романову, освобожденному из колонии после инсульта, приходили полицейские и сотрудники военкомата. Сиделка открыла им дверь; полицейские ушли, только когда убедились, что правая рука у Романова парализована, а левая – ампутирована.

Объясняя тонкости российской мобилизации, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что призвать на фронт планируется 300 тысяч человек (так якобы написано в засекреченном пункте путинского указа) и что они якобы уже призваны. Но мобилизация, тем не менее, не закончена, потому что Путин не издавал указа о ее окончании.

На этом фоне в рунете вырос спрос на фальшивые удостоверения сотрудников силовых структур, предположительно помогающие избежать мобилизации, в Башкирии местные активисты объявили о создании вооруженного сопротивления, а в Госдуме решили не показывать заседания в прямом эфире, потому что война. В Совете Федерации не собирались отступать от принципов транспарентности, но их аккаунты в YouTube заблокировал Google.

Российские будни

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, исключающий службу в полиции из числа отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Сделать ее смягчающим обстоятельством пока не предлагают.

В России возбуждено первое уголовное дело по введенной в июле 2022 года статье УК о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Арестован Павел Пищулин, ранее судимый за “призывы к экстремистской деятельности в интернете”. С каким государством он сотрудничал и по каким вопросам, не известно, потому что материалы дела засекречены.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации террористической деятельности против защитника прав мигрантов Бахрома Хамроева. Организация террористической деятельности в его случае состоит в том, что он представлял интересы фигурантов дел о терроризме и общался с их родственниками. С 25 февраля Хамроев сидит в “Лефортове” по обвинению в оправдании терроризма из-за шести постов в фейсбуке.

Акционист Павел Крисевич приговорен к пяти годам колонии за перформанс с имитацией самоубийства на Красной площади – он стрелял себе в голову из охолощенного пистолета, что было квалифицировано как “хулиганство с применением оружия”.

Второй Западный окружной военный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей мать четверых детей, жительницу Нижегородской области Ирину Дмитриеву по статье о призывах к терроризму. Она писала антивоенные комментарии во “ВКонтакте”.

Калмыцкий активист и бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров приговорен к трем годам колонии по делу о “фейках” про российскую армию, которое было возбуждено из-за постов в телеграм-канале “Вольный Улус”, которые Очиров, по его заверениям, не писал. Он не признал вину.

Московская учительница начальных классов Евгения Холодова приговорена к полутора годам условно по обвинению в нападении на полицейского на антивоенной акции 24 февраля: она замахнулась тряпичной сумкой с тетрадками на полицейского, который тащил в автозак другую участницу акции.

Верхотурский райсуд Свердловской области приговорил иеромонаха неканонической православной церкви Никандра (Евгения Пинчука) к штрафу в 100 тысяч рублей по уголовному делу о повторной “дискредитации” российской армии в антивоенных постах и постах с критикой РПЦ. Ранее Пинчука приговорили к принудительным работам за неуплату штрафа за первичную “дискредитацию” армии.

Жительницу Новороссийска оштрафовали на 50 тысяч рублей за фотографию с приспущенными брюками на фоне крейсера-музея "Михаил Кутузов" (мелкое хулиганство, состоящее в “демонстрации явного неуважения к государству”).

Московского муниципального депутата Василия Дикарева, задержанного в понедельник по статье о “демонстрации нацистской символики”, оставили в ОВД на вторую ночь подряд несмотря на то, что он отец-одиночка. Во вторник суд отказался рассматривать составленный на него протокол, поскольку запрещенный в России символ “Мертвая голова”, который углядела полиция, находится на аватарке другого юзера, пост которого Дикарев репостил. Сегодня Дикарева повезут в другой райсуд Москвы, где судья может оказаться не столь разборчивой.

Стриминговый сервис Twitch в третий раз оштрафовали за интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем – на этот раз на восемь миллионов рублей. Россия заняла 65-е место из 70 в рейтинге уровня свободы в интернете, который составляет Freedom House.

Вокруг света

Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией территорией.

Парламент Эстонии одобрил резолюцию, в которой осуждает аннексию украинских территорий и объявляет Россию государством – спонсором терроризма.

Несовершеннолетнюю внебрачную дочь Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства, потому что ее отчим, гражданин Литвы, не сообщил литовским властям о получении российского гражданства.

Несколько банков в Кыргызстане приостановили обслуживание российских карт "Мир".

В Германии уволили главу службы кибербезопасности – по подозрению в связях с Россией.

В США коллегия присяжных оправдала российского аналитика Игоря Данченко, который был одним из источников для “досье Стила” о сговоре экс-президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Всемирный банк перевел предоставленные Беларуси займы в разряд необслуживаемых.

В Беларуси задержали Дарью Лосик – жену осужденного на 15 лет блогера Игоря Лосика. По слухам, ей вменяют “содействие экстремистской деятельности” за интервью телеканалу “Белсат”. Маленькую дочь Лосиков отдали бабушке.

Полиция Дании установила, что "Северный поток – 1" был взорван в четырех местах; в Швеции опубликованы фото и видео разрушенного газопровода, подтверждающие версию о подрыве. Еврокомиссия предлагает обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае чрезвычайных ситуаций.

Шесть ссылок

К 150-летию Михаила Кузмина. Интервью с литературоведом с Ладой Пановой, специалистом по русскому модернизму и автором многих работ о творчестве Кузмина. Или фрагмент ее статьи, посвященной Кузмину советского периода.

Интервью с литературоведом с Ладой Пановой, специалистом по русскому модернизму и автором многих работ о творчестве Кузмина. Или фрагмент ее статьи, посвященной Кузмину советского периода. Советское кино. Эссе Ассы Новиковой о кинематографе Динары Асановой – к 80-летию режиссера. Или рассказ о том, как в позднесоветском кино изображался развод.

Эссе Ассы Новиковой о кинематографе Динары Асановой – к 80-летию режиссера. Или рассказ о том, как в позднесоветском кино изображался развод. Тайны вейпинга. Отрывок из книги Тома и Дэвида Чиверсов “Цифры врут. Как не дать статистике обмануть себя” (изд-во “Individuum”), в котором на примере ложной связи между вейпингом и курением марихуаны объясняется, что такое искажающий фактор. Или рассказ о “болезни вейперов”, ее происхождении и до сих пор неразрешенных загадках.

Искренне Ваши,

Семь Сорок