Голливудский символизм

Доброе утро!

Власти Грузии продолжают отказывать во въезде известным россиянам – на этот раз в страну без объяснения причин не пустили главреда образовательного сайта Arzamas Филлипа Дзядко, причем не пустили довольно грубо. А в новостях так:

С необъявленным визитом в Киеве побывал президент США Джо Байден.

ISW: у России не хватает резервов для наступления в Луганской области.

Пригожин требует снарядов для ЧВК Вагнера от российского Минобороны.

В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих.

В России возбуждено первое уголовное дело против военного врача, отказавшегося ехать в Украину.

Навальный опубликовал 15 принципов своей политической платформы: Украина в границах 1991 года, демонтаж диктатуры Путина, федерализм и парламентская форма правления.

В Турции произошло еще два землетрясения, есть новые разрушения и жертвы.

Военные сводки

На фронтах без особых перемен: Россия продолжает попытки наступления под Бахмутом, давит на Угледар и старается продвинуться в Луганской области. Под Бахмутом, по словам украинских военных, наемников ЧВК Вагнера сменила регулярная российская армия. Чем это объясняется, неизвестно, но Пригожин гневно требует от российского Минобороны поставок снарядов для своей ЧВК, говорит, что на складах они есть и что при Суровикине такого бардака не было. Президент Украины заявил в интервью итальянской Corriere della Sera, что Бахмут для Украины очень важен, но отстаивать его любой ценой никто не собирается. Британская разведка предполагает, что к годовщине войны Россия объявит о взятии Бахмута независимо от реального положения дел. Под Угледаром, по словам украинских военных, дела обстоят “тяжеловато” – вот подборка видео из Бахмута и Угледара. Что же до Луганской области, то, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, российской армии остро не хватает техники для наступления на этом участке – даже если наступление продолжится, успехом оно не увенчается.

Считать ли текущие бои на Донбассе тем самым российским наступлением, о котором уже несколько месяцев предупреждают военные, или Москва планирует что-то еще, наверняка сказать никто не берется. В последние дни увеличилось количество новостей из оккупированной части Запорожской области – к примеру, “Энергоатом” сообщает о размещении на Запорожской АЭС 600 российских мобилизованных. Украинские энергетики предполагают, что их перебросят на донецкое направление, но нельзя исключать, что Россия попытается прорвать украинскую оборону и в Запорожской области.

Байден в Киеве

В понедельник утром в центре Киева заметили президента США, прогуливающегося со своим украинским коллегой. Вскоре в официальных аккаунтах обоих президентов появилось подтверждение: Джо Байден приехал в Киев в девятую годовщину расстрела протестующих на Майдане и в преддверии годовщины российского полномасштабного вторжения. Сам Байден заявил, что цель его визита – “подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины”. Это был первый визит американского президента в Украину за последние 15 лет, но Байден неоднократно бывал в Киеве в бытность вице-президентом США. Визит до последнего держали в секрете, хотя готовили давно; Москву предупредили о поездке Байдена за несколько часов до его вылета из Вашингтона.

На пресс-конференции в Киеве Джо Байден произнес главные слова: “Решившись на вторжение, Путин думал, что Украина слаба, а Запад расколот – вряд ли он думает так сейчас”. Кроме того, американский президент объявил о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн, упомянул очередной финансовый транш и анонсировал новый пакет санкций в отношении России к годовщине вторжения. Президент Украины, со своей стороны, заявил, что результаты его переговоров с Байденом повлияют на ситуацию на поле боя. Вместе с Байденом в Киев приезжал советник по национальной безопасности Джейк Салливан: по его словам, Байден и Зеленский обсуждали военные планы на предстоящий год и пытались прийти к общему пониманию целей.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый утверждает, что приезд в Киев почти наверняка был заявкой Байдена на второй президентский срок, другие комментаторы упирают на почти “голливудский символизм” этого визита, в том числе и по части “привета” Путину: неспешная прогулка по Киеву под звуки сирены воздушной тревоги сильно затруднит российскому президенту описание успехов “специальной военной операции” в сегодняшнем послании Федеральному собранию. В этом смысле символизм усилили и посещение учений украинских военных в Великобритании королем Карлом III, и приезд в Киев директора МВФ Кристалины Георгиевой – для обсуждения многолетней кредитной программы для Украины. Сегодня Байден выступит с речью на главной площади Варшавы.

Пережитое за год

Истории украинских беженцев, попавших в Россию весной прошлого года: кому-то удалось выехать в Европу, кто-то вернулся в разрушенные родные города, теперь оккупированные Россией, кто-то пытается устроиться в России, потому что больше никуда не готов ехать. Большинство героев – бывшие жители Мариуполя.

Рассказ о 85‑летней беженке из Мариуполя, которая три месяца без документов бежала от России через “ДНР”, Беларусь и дальше в Латвию “заячьей тропой”.

Репортаж о женской футбольной команде “Мариупольчанка”, члены которой 21 день просидели в подвале под обстрелами, но смогли выехать на подконтрольную Украине территорию и теперь возобновили тренировки в Киеве. На жизнь они зарабатывают тем, что лепят пельмени.

История жительницы Днепра, которая пережила сердечный приступ во время эвакуации, со второй попытки уехала в Литву и теперь подала в литовский суд иск против России с требованием крупной компенсации за ущерб здоровью. По ее словам, это делается для того, чтобы создать прецедент.

Интервью об итогах первого года войны с украинским адвокатом и военным Маси Найемом: пережив тяжелое ранение, он создал организацию по защите прав раненых военнослужащих.

Здесь итоги первого военного года подводит митрополит Дубнинский Иоанн, глава Православной церкви русской традиции в Западной Европе, чьи приходы в основном находятся во Франции и Швейцарии.

Попыткам укрощения “нелояльных” российским властям крымских татар сильно больше года, но осеннюю мобилизацию уже сравнивают с геноцидом: вот история новейших российских репрессий с их советской предысторией.

Война, вид из России

Минобороны России сообщило о гибели шести военнослужащих при пожаре в блиндаже в Курской области (по данным Baza, они были срочниками и пытались разжечь печь бензином).

О тяжкой окопной жизни можно почитать в монологе россиянина, который летом вытащил своего сына из лагеря для отказников в Брянке, но после объявления мобилизации сам пришел в военкомат, попал на фронт, где голодал, рыл окопы, спал в одном мешке с крысами, лишился здоровья и ушел обратно в Россию своим ходом. Теперь он почему-то надеется, что его не посадят.

В России возбуждено первое уголовное дело против военного врача за отказ ехать в Украину: выпускник Военно-медицинской академии 2022 года отправке на фронт предпочел службу на Земле Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, но до объявления мобилизации уехать туда не успел. Теперь ему грозит срок до трех лет.

Журналисты Idel.Реалий записали монолог матери российского заключенного, который уехал на войну в составе ЧВК Вагнера, хотя сидеть ему оставалось меньше полугода. Она убеждена, что в колонии сыну угрожали новыми сроками, но поражает в ее монологе то, что она заранее смирилась с его гибелью: “Он женат. Жена ждет его, переживает. Дочь во втором классе учится. Что ей потом сказать? Я уже себя готовлю к тому, что мой сын не вернется. Дочери скажем, что папа летчиком был и на войне умер”.

Мигранты из Таджикистана, работавшие на рытье окопов в оккупированной Россией части Запорожской области, не получили от подрядчика обещанные деньги и обратились с жалобой в российскую полицию, после чего получили вал звонков с угрозами: или они забирают заявления, или с ними “расправятся”.

На фронтах борьбы с антивоенщиной новости такие:

Из петербургского РГИСИ (быв. ЛГИТМиК, быв. Театральная академия) уволили профессора Константина Учителя после того, как на его антивоенные посты обратил провластный телеграм-канал “Подковерка”. Учитель писал о попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре.

В шести городах России отменили концерты группы "Мумий Тролль" (музыканты осудили войну сразу после российского вторжения).

Московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к семи годам колонии по статье о “фейках” про российскую армию, поставили на учет в колонии как склонного к побегу. До этого он почти два месяца провел в тюремной больнице.

Вот история иркутянки Камелии Слиш, против которой возбуждено уголовное дело о “фейках” за посты в соцсетях, опубликованные весной прошлого года.

Прочее российское (и белорусское)

Навальный к годовщине российского вторжения в Украину опубликовал 15 тезисов своей политической платформы. Вот текст полностью, а если кратко, то он выступает за восстановление границ Украины 1991 года (то есть с Крымом), поиск путей для компенсации ей ущерба (например, через направление Киеву части доходов от российского экспорта углеводородов), демонтаж диктатуры Путина и возвращение России на европейский путь развития через свободные выборы, созыв Конституционного собрания, восстановление федерализма и превращение России в парламентскую (а не президентскую) республику.

На этом фоне Законодательное собрание Новосибирской области отменило прямые выборы мэра города. В знак протеста в городе прошла серия одиночных пикетов, потому что все прочие формы протеста в России уже запрещены.

Бывшего главу “Открытой России” Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам колонии за участие в деятельности “нежелательной организации”, нашли в ИК-7 в Сегеже. Вестей от него не было больше месяца. Как оказалось, сразу после прибытия в карельскую колонию Пивоварова поместили в ПКТ (помещение камерного типа) до 30 апреля. Какие ограничения это накладывает, здесь объясняет соратница Пивоварова Татьяна Усманова. Почему это чистый произвол, она тоже объясняет.

Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей адвоката Ивана Павлова за “недобросовестное иноагентство”. Это первый приговор по обновленной “иноагентсткой” статье – раньше штрафы за отсутствие маркировок в соцсетях были гораздо ниже.

“Адвокатская лига” (один из основателей которой “защищал” пленных иностранцев, которых судили в так называемой “ДНР” после российского вторжения в Украину) требует лишить адвокатского статуса Илью Новикова, представлявшего интересы ФБК, “Мемориала”, украинской летчицы Надежды Савченко и др. С 2021 года Новиков живет в Киеве. В ноябре прошлого года его объявили в России “иностранным агентом”.

Суд в Москве направил на принудительное лечение в психиатрический стационар тату-блогера Полину Моругину (Полину Фейс) – ее обвиняли в “оскорблении чувств верующих” за публикацию фотографии в обнаженном виде на фоне церкви. ТАСС уверяет, что Моругина “не возражала” против принудительного лечения (вероятно, потому что оно освобождает от уголовной ответственности).

Генпрокуратура России признала "нежелательным" движение Free Nations League из Литвы. Оно объединяет башкир, бурятов, татар и представителей других российских народов.

Как утверждает DOXA, студентам московских и областных вузов пообещали баллы и освобождение от занятий за посещение концерта к годовщине начала войны. При этом расследовательский телеграм-канал “Можем объяснить” убедился, что просто так на этот концерт пускать не будут: от посетителей требуют паспортные данные и некоторым отказывают.

Суд в Минске приговорил к 2,5 годам "домашней химии" владельца бара, на террасе которого певица Мерием Герасименко исполнила песню "Океана Ельзи". Певице ранее дали три года “домашней химии”.

Международное эхо войны

Журналисты из нескольких европейских изданий утверждают, что Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь. Они ссылаются на внутренний документ российских властей под названием “Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси”, датированный летом 2021 года. Просуществует ли Россия до 2030 года, европейские журналисты не спрашивают. Власти Беларуси тем временем собираются набрать в народное ополчение до 150 тысяч человек – и кажется, не для защиты от России.

МИД Германии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию, а обладателям двойного российско-немецкого гражданства – не надеяться на консульскую помощь Германии в случае неприятностей, потому что Россия будет считать их исключительно своими гражданами.

Нидерланды уточнили, что высылают 17 российских дипломатов. В МИД России это назвали "шагом к разрушению двусторонних отношений". Разведка Нидерландов считает, что российские спецслужбы готовят серию диверсий в голландских территориальных водах.

Более 30 стран поддержали запрет на участие России в Олимпийских играх.

Польша полностью закрывает границу для белорусских грузовиков.

Россия упростила процедуру выдачи виз для граждан 19 стран, в том числе Ирана и Северной Кореи.

Япония выделяет Украине $5,5 млрд на реконструкцию пострадавшей во время войны инфраструктуры.

Вокруг света

Среди наемников ЧВК Вагнера, участвовавших в пытках и убийстве сирийца Эль-Исмаила летом 2017 года, были двое бывших сотрудников российского МВД, мелкий уголовник, казак-монархист из Красноярска и помощник депутата от КПРФ из Приморья. Об этом говорится в совместном расследовании центра "Досье", изданий Die Welt, Insider, Paris Match и Arte. Расследование опирается на внутренние документы пригожинского холдинга “Конкорд”, которые были получены от анонимной группы хакеров. В ЧВК расследовали не убийство сирийца, а утечку видео этого убийства. Через несколько часов после публикации YouTube удалил видео о расследовании, а Telegram – посты о нем. Авторы предполагают, что жалобы на публикации отправили "боты Пригожина".

По данным Bloomberg, эксперты МАГАТЭ нашли в Иране уран, обогащенный чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Токио запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

В Турции с разницей в три минуты произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Есть новые жертвы и разрушения.

Шесть ссылок

Философическое. Ликбез о йенских романтиках. Или история Мигеля де Унамуно, сперва поддержал франкистов, а потом выступил против них.

Ликбез о йенских романтиках. Или история Мигеля де Унамуно, сперва поддержал франкистов, а потом выступил против них. Поэты. Эссе поэта и левого активиста Кирилла Медведева к 35-летию со дня гибели Александра Башлачева. Или рассуждения Татьяны Сохаревой о творчестве Всеволода Некрасова и его рецепции в России.

Эссе поэта и левого активиста Кирилла Медведева к 35-летию со дня гибели Александра Башлачева. Или рассуждения Татьяны Сохаревой о творчестве Всеволода Некрасова и его рецепции в России. Города. Фрагмент из монографии Робина Виссера “Города окружают деревню. Урбанистическая эстетика в культуре постсоциалистического Китая” (изд-во “Библиороссика”) – о постсоциалистическом “новом духе” Пекина. Или отрывок из книги урбаниста Вукана Вучика “Транспорт в городах, удобных для жизни” (изд-во “Альпина PRO”), в котором объясняется, почему важно стимулировать использование общественного транспорта и отказ от личных автомобилей.

Искренне Ваши,

Семь Сорок