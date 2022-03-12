Доброе утро!

Запрет на использование воздушного пространства на юге России продлен до 20 марта – значит, до этой даты Кремль точно не собирается прекращать войну. В остальном так:

ЧВК Вагнера массово вербует наемников для отправки в Украину. Путин велел помочь “добровольцам с Ближнего Востока” попасть “в зону боевых действий” в Украине.

14 марта в России заблокируют Instagram. Генпрокуратура требует признать Meta “экстремистской организацией”.

Навальный снова призвал россиян выходить на антивоенные акции. Пресс-секретарь Навального объявлена в розыск.

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот, закупки русской водки, икры и алмазов, а также ввели санкции против семьи Пескова и нескольких депутатов Госдумы. Великобритания подвергла санкцию всю Думу целиком.

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Фронтовые сводки

Утро пятницы началось в Украине взрывами в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске – последний город до сих пор не подвергался ударам; есть жертвы. Российская армия продолжала обстрел осажденных украинских городов:

Число погибших в Мариуполе, по словам местных властей, составило 1582 человека, большинство из них жертвы обстрелов. Доставить продовольствие и медикаменты в город украинским властям по-прежнему не удается, новая попытка запланирована на сегодня. Вот репортаж о жизни в осажденных российской армией населенных пунктах.

Из-за повреждения водопровода без воды остался Чернигов. Комментируя это известие, президент Украины Владимир Зеленский назвал слова “гуманитарная катастрофа” “полным синонимом двух других слов – Российская Федерация”.

Были обстрелы в Харьковской, Сумской и Киевской областях. Корреспондент украинской службы Радио Свобода пострадал в результате удара в Киевской области (видео). Вот пронзительный репортаж из практически уничтоженного Ирпеня, а вот рассказ харьковчанина о том, как в городе боятся авианалетов.

Россия продолжает наступление на юге в районе Николаева, но без особых успехов.

В ночь на субботу воздушная тревога объявлялась в Житомире и в Киеве. В Киеве были слышны сильные взрывы.

Здесь общее положение на фронтах описывает народный депутат Украины, в прошлом журналист Сергей Рахманин (спойлер: относительные успехи российской армии на юге объясняются налаженными поставками из Крыма, на остальных направлениях – хаос).

Вероятно, к “успехам российской армии на юге” следует отнести и похищение мэра Мелитополя Ивана Федорова. Вскоре после того, как его вывели из администрации с мешком на голове, генпрокуратуры так называемых “ДНР” и “ЛНР” сообщили о возбуждении против Федорова уголовных дел за “содействие террористической деятельности” (да, опять “Правый сектор”). Какое отношение “ДНР” и “ЛНР” имеют к Мелитополю, находящемуся в Запорожской области, не известно. Известно только, что в подвалах МГБ “ДНР” и “ЛНР” заключенным приходится несладко. Там и не в подвалах несладко: вот рассказ мужчины из Луганска, который уже 20 дней не выходит на улицу, чтобы его не мобилизовали насильно (по словам его знакомых, попавших под “мобилизацию”, их уже отправляют в Украину через Белгородскую область).

Другие источники подкрепления воюющей в Украине российской армии – “добровольцы с Ближнего Востока”, то есть выделенные Асадом сирийцы, которым Путин просит “помочь” оказаться в “зоне боевых действий”, и вагнеровцы – как удалось выяснить Русской службе “Би-би-си”, ЧВК занято массовой вербовкой, берут вообще всех. Отправлять на фронт призывников, как выяснилось, опасно: уже появилось обращение к Путину от матери потерявшегося солдата-срочника из Петербурга. Вот истории других женщин, не знающих, где искать своих сыновей, а вот репортаж CNN о работе украинской горячей линии “Ищи своих”, на которую беспрерывно звонят матери, жены и сестры российских военнослужащих (он почти полностью по-русски) – украинцы пытаются донести до россиян правду о войне в том числе и таким образом.

Ходят слухи о начале репрессий в российской ФСБ: генерал Сергей Беседа (начальник 5-й службы, отвечавшей за разведдеятельность в Украине) и его заместитель якобы помещены под домашний арест за нецелевое расходование средств, выделявшихся на то, чтобы мутить воду в Украине, а также плохую разведывательную информацию.

По подсчетам ООН, число украинских беженцев перевалило за 2,5 миллиона. Вот репортаж о тех, кто, несмотря на сложности, добрался до Израиля. А вот рассказ о львовском театре, где пережидают войну украинцы, не желающие уезжать из страны. Есть и те, кто не собирается никуда уезжать – например, Верка Сердючка: вот разговор с ней (то есть с Андреем Данилко). Вот фотографии 16-го дня войны.

Мрачные опасения

Две украинских АЭС , находящиеся под контролем российских войск. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, “любой атомный объект под оккупацией – уже угроза”. Здесь об опасности, которой подвергается Чернобыльская АЭС, рассказывает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Ближе к ночи глава “Энергоатома” Украины Петр Котин сообщил, что некие “представители военно-гражданской администрации” уведомили сотрудников Запорожской АЭС, что теперь станция находится на территории России, является частью “Росатома” и должна работать по его инструкциям.

, находящиеся под контролем российских войск. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, “любой атомный объект под оккупацией – уже угроза”. Здесь об опасности, которой подвергается Чернобыльская АЭС, рассказывает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Ближе к ночи глава “Энергоатома” Украины Петр Котин сообщил, что некие “представители военно-гражданской администрации” уведомили сотрудников Запорожской АЭС, что теперь станция находится на территории России, является частью “Росатома” и должна работать по его инструкциям. Участившиеся разговоры о химическом и биологическом оружии. На заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе России ради обсуждения программы по созданию биологического оружия, якобы развернутой в Украине при поддержке США, высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сказала, что ООН не известно ни о каких таких программах. Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила обеспокоенность тем, что подобные обвинения со стороны России обычно являются отвлекающим маневром для совершения химических атак ею самою. Ранее то же самое говорили представители Белого дома и президент Украины.

На заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе России ради обсуждения программы по созданию биологического оружия, якобы развернутой в Украине при поддержке США, высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сказала, что ООН не известно ни о каких таких программах. Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила обеспокоенность тем, что подобные обвинения со стороны России обычно являются отвлекающим маневром для совершения химических атак ею самою. Ранее то же самое говорили представители Белого дома и президент Украины. Белорусское подкрепление. Лукашенко прилетал в Москву повидать Путина. Перед встречей он рассказал о некоей карте, которая якобы доказывает, что Украина собиралась напасть не только на Донбасс, но и на Беларусь. На встрече, вполне вероятно, обсуждалось участие белорусский военных в “спецоперации”.

Лукашенко прилетал в Москву повидать Путина. Перед встречей он рассказал о некоей карте, которая якобы доказывает, что Украина собиралась напасть не только на Донбасс, но и на Беларусь. На встрече, вполне вероятно, обсуждалось участие белорусский военных в “спецоперации”. Третья мировая. Президент США в очередной раз повторил, что готов защищать “каждый дюйм” территории стран НАТО, но не будет воевать с Россией на территории Украины. Потому что это сразу будет Третья мировая.

Поэтому санкции

США ввели персональные санкции против жены путинского пресс-секретаря и двух его взрослых детей, еще нескольких российских “магнатов” и 12 депутатов Госдумы, руководивших процессом признания так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Кроме того, Вашингтон запрещает ввоз в Россию долларовых банкнот и предметов роскоши и вывоз из России водки, икры и натуральных алмазов. Президент Байден также объявил, что США отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, после чего торговые тарифы взлетят до небес (для этого нужно одобрение Конгресса, но оно будет).

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов российской Госдумы за поддержку вооруженного вторжения в Украину. Они предусматривают запрет на поездки и разбирательство с их счетами в этой стране.

Евросоюз согласовал и анонсировал четвертый пакет санкций, лишающий Россию преференций в торговле, ограничивающий операции с криптовалютами, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, импорт стали, а также инвестиции в российскую энергетику. Отдельным списком будут введены санкции в отношении ближайшего окружения Путина.

Продолжается исход из России западных компаний:

Уходит British American Tobacco (это беда для любителей Kent, Lucky Strike и “Явы”);

Nestle ограничивает ввоз своей продукции (воды S.Pellegrino больше не будет);

Deutsche Bank сворачивает бизнес в России;

Приостанавливается продажа антивирусников Norton, Avast и Bitdefender;

Закрывается сервис заказа такси “Ситимобил”;

С цифровых платформ исчезает вся музыка Pink Floyd, доставайте старые пластинки;

McDonalds назвал дату закрытия всех ресторанов – 14 марта.

Генпрокурор Краснов поручил усилить надзор за уходящими с рынка западными компаниями: вдруг они правила пожарной безопасности нарушали или что-то еще.

Как санкции повлияют на жизнь простых россиян, рассказывает регионалист Наталья Зубаревич (спойлер: постепенно все станут беднее, но особенно сильно изменится реальность жителей благополучных мегаполисов, и вот один только пример – как теперь меняют валюту); почему вводятся именно такие, а не другие санкции, объясняет экономист Константин Сонин (спойлер: вводится все, что придет в голову, потому что цель – остановить бомбежки); достаточно ли введенных санкций для того, чтобы Россия утратила возможность финансировать войну, нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин не знает: “То, что происходит, никакой логике не поддается – это чистое безумие”.

Безумие почище того

14 марта в России будет заблокирован Instagram. Поводом стали те самые изменения “правил сообщества”, которые позволили россиянам и белорусам желать смерти Путину и Лукашенко, а украинцам писать “смерть российским оккупантам”. Теперь в отношении материнской компании Facebook, Instagram, WhatsApp и др. возбуждено уголовное дело о “содействии терроризму”, а Генпрокуратура требует признать Meta “экстремистской организацией”. Здесь юрист Павел Чиков пытается объяснить, что все это будет значить для простого россиянина (спойлер: пока ничего, потому что раньше июня все равно признать “экстремистской” не успеют, а потом да – будут сажать за логотип Fb и Instagram).

До кучи Роскомнадзор заблокировал сайты движения за права избирателей "Голос", движения "За права человека", евразийского отделения Amnesty, изданий "Важные истории" и Colta, а также Sotnik-tv. Зато редакция “Эха Москвы” начала выпускать передачи на YouTube-канале "Живой гвоздь".

Есть большие сомнения, что это продлится сколько-нибудь долго, потому что YouTube дал повод для гнева: сервис объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ и удалении всего контента о войне в Украине, нарушающего “правила сервиса”. Теперь не имеющее телевизоров интернет-поколение будет узнавать о том, что говорят по российскому телевизору, исключительно из постов Навального в Telegram.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Тот, к кому можно присоединиться

Навальный призвал россиян выйти в воскресенье на антивоенные акции, несмотря на страх, аресты и кажущуюся бесполезность этой борьбы: “Говорю вам как телезритель. Даже официальную цифру потерь армии РФ – 498 человек – по телевизору не назвали НИ РАЗУ. Картина происходящего, рисуемая путинской пропагандой: погибших почти нет с обеих сторон, украинская армия разбежалась, разрушений почти нет, кое-где засели “банды нацистов”, но их скоро уничтожат. Украинцы встречают русские танки цветами. Жить такой картине мира – даже в головах самых тупых и упертых – осталось недолго”. Когда начнется прозрение, протестующие, по мысли Навального, должны быть на площади, чтобы прозревшим было к кому присоединиться.

С начала войны на антивоенных акциях по всей России задержали 13 916 человек. В Петербурге за это время арестовали больше 700 участников антивоенных акций, оштрафовали больше двух тысяч. В Петербурге же на два месяца отправлен в СИЗО Игорь Мальцев, сжегший чучело в военной форме (“хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти”). В Кузбассе назначены два штрафа размером 35 и 40 тысяч рублей за “дискредитацию использования российской армии” (как именно производилась дискредитация, пресс-служба МВД не сообщает, а свободной прессы нет). Против 26-летнего жителя Феодосии возбуждено уголовное дело из-за граффити с “оскорбительными” надписями, касающимися войны в Украине (какими именно, не сказано) – “вандализм по мотивам политической ненависти”. Наконец, в Беларуси задержали редактора "Википедии" Марка Бернштейна: провластный телеграм-канал опубликовал его личные данные, фотографию и надпись "Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы".

Прочий террор

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку о едином реестре лиц, персонально объявленных "иностранными агентами" или связанных с организациями, объявленными “иностранными агентами”. Здесь объясняется, кто туда попадет и что с ними будет. Спойлер: пока ничего, кроме необходимости писать везде “данное сообщение” (хотя писать уже как бы и негде). Предположительно, это делается для того, чтобы затруднить сотрудникам “неправильных” организаций участие в выборах (хотя какие уже выборы?).

В покровской колонии, где сидит Навальный, продолжается суд по делу о воровстве донатов ФБК и оскорблении судьи. В пятницу показания давал сам Навальный – говорил спокойно, уверенно, убедительно. Прения сторон назначены на 15 марта.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш объявлена в розыск в связи с тем, что ей хотят заменить условный срок по “санитарному делу” на реальный. Кира за границей.

Суд в Калужской области приговорил пятерых участников прошлогоднего митинга в поддержку Навального к четырем годам колонии общего режима (насилие по отношению к полицейскому).

ФСБ сообщает, что в России и Беларуси задержали восьмерых подростков, якобы отправлявших письма о минировании зданий (младшему – 13 лет). Лидерами преступной группировки якобы были 16-летние ребята – один из Подмосковья, а другой из Витебской области. Неделю назад в рамках уголовного дела о том же самом минировании прошли обыски у нескольких петербургских активистов. До войны российские власти любили повторять, что письма о минировании приходят из Украины.

Все остальное

Европейские лидеры на саммите в Версале поддержали евроинтеграцию Украины. Чтобы не возникало лишних иллюзий в связи со сроками вступления в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что европинтеграция не будет экстренной, потому что в условиях войны это невозможно, но что ЕС усилит давление на Москву и будет наращивать помощь Украине.

В Беларуси из СИЗО неожиданно освободили троих бывших сотрудников издания TUT.BY, уничтоженного властями. Они просидели 10 месяцев. Обвинения с них не сняты.

Зато снят глобальный бойкот с узбекского хлопка. Ограничения ввели в 2010 году из-за использования на полях детского и принудительного труда, но в прошлом году ситуация вдруг резко улучшилась.

В Москве в возрасте 83 лет умер сценарист Рустам Ибрагимбеков ("Белое солнце пустыни", "Кочевник", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем").

Шесть ссылок

Украинское кино. Разговор с руководительницей пиар-отдела "Довженко-Центра" Марией Глазуновой об организации кинопоказов для детей и взрослых на станциях киевского метро, которые служат сейчас бомбоубежищами. Или беседа с украинской документалисткой Алисой Коваленко о шести днях, которые она провела на Донбассе во время российского вторжения.

Разговор с руководительницей пиар-отдела "Довженко-Центра" Марией Глазуновой об организации кинопоказов для детей и взрослых на станциях киевского метро, которые служат сейчас бомбоубежищами. Или беседа с украинской документалисткой Алисой Коваленко о шести днях, которые она провела на Донбассе во время российского вторжения. Современное искусство. Пять работ современных художников, проблематизирующие историю войн конца XX – начала XXI века. Или рассказ о сожжении Вавилонской башни в Никола-Ленивце с краткими объяснениями смысла этого действа эзоповым языком от авторов проекта.

Пять работ современных художников, проблематизирующие историю войн конца XX – начала XXI века. Или рассказ о сожжении Вавилонской башни в Никола-Ленивце с краткими объяснениями смысла этого действа эзоповым языком от авторов проекта. Другие войны. Эссе сценаристки фильма “Нога” Надежды Кожушаной о способах говорить и писать о войне (эссе 1993 года, имеется в виду война в Афганистане). Или репортаж американской журналистки Нелли Блай о кошмаре на Восточном фронте в Первую мировую войну (из сборника Блай “Профессия: репортерка”, изд-во Individuum).

Искренне Ваши,

Семь Сорок