Херсон принял – Херсон сдал

Доброе утро!

В Харькове демонтировали и отправили на ответственное хранение бюст Пушкина. После войны он может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, активисты которого предлагали демонтировать этот бюст еще перед революцией 1917 года. Кто ждет – тот дождется, и новости это подтверждают:

Генерал Суровикин предложил сдать Херсон. Шойгу согласился.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб – якобы в ДТП.

Родственники мобилизованных воронежцев заявили, что едут в Луганскую область вызволять их с фронта. В Валуйки приехали близкие мобилизованных курян.

По обвинению в госизмене арестован 21-летний астраханец.

По данным Bloomberg, российские богачи обеспокоены усилением Пригожина.

Путин подписал указ о примате духовного над материальным.

“Важные истории” нашли виллу и лесные угодья в Испании, которыми семья Кириенко владеет через подставное лицо.

Переправа, переправа! Берег левый, берег правый

Командующий объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Шойгу (которого он называет “товарищем”) об успехах российской армии: она уничтожает украинскую технику, успешно сдерживает попытки наступления противника на Луганщине и сама наступает в Донецкой области (полный текст). Перейдя к успехам в Херсонской области, Суровикин предложил отвести войска с правого берега Днепра – и Шойгу согласился. Обосновывалось это все рассказами о неминуемом подрыве плотины Каховской ГЭС и заботой о драгоценных жизнях российских военнослужащих. Доклад Суровикина показывали по телевизору, чуть позже мудрое решение генерала о сдаче Херсона одобрили Пригожин и Кадыров.

В Украине заявление об уходе России с правобережья восприняли скептически: глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал: “Кто-то думает, что очень хитрый”, советник главы офиса президента Михаил Подоляк не верит, что россияне сдадут Херсон без боя, глава администрации Николаевской области Виталий Ким считает, что “если русские что-то говорят, значит, сделают наоборот”. Пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк утверждает, что заявления об уходе с правого берега могут быть обманом – она напомнила, что россияне выстроили под Херсоном рубежи обороны, и их боевые части остаются на позициях. Американский институт изучения войны пишет, что битва за Херсон еще не закончена, но российская армия начала отступление.

По неподтвержденным сообщениям, украинские войска вошли в Снигиревку Николаевской области и, возможно, взяли село Правдино в 30 км к западу от Херсона. Украинские военные, впрочем, ничего об этом не говорят, а замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром в среду уверял своих подписчиков, что украинское наступление на Снигиревку отбито. Через несколько часов после этого оккупационные власти сообщили, что Стремоусов погиб в ДТП, а Путин наградил его орденом Мужества посмертно. Источники “Медузы”, близкие к политическому блоку Кремля, утверждают, что несколько дней назад российским провластным медиа было рекомендовано поменьше цитировать Стремоусова.

Если Россия действительно уйдет с правого берега Днепра, под контролем украинской армии окажется примерно половина территорий, захваченных РФ с начала войны. Какое военное значение будет иметь этот уход, здесь объясняет украинский военный эксперт Сергей Грабский (спойлер: Украина получает полный контроль над своим черноморским побережьем, а Россия забывает о планах взятия Николаева и Одессы). О том, как Россия попала в бесперспективное положение на правом берегу Днепра, о сложностях выстраивания обороны на левом берегу и вероятности создания “крепостей” из Херсона, Каховки или Берислава, рассказано тут.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уход России из Херсона – свидетельство успешной поддержки Украины альянсом. Министр обороны Великобритании обещал, что зимой его страна увеличит помощь Украине.

За несколько часов до телевыступления Суровикина и Шойгу представитель МИД России Мария Захарова в который раз сказала, что Россия готова к переговорам с Украиной. В Кремле, по слухам, ожидают, что оставление Херсона Россией в Киеве воспримут как приглашение к переговорам. Здесь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще раз объясняет украинское отношение к разговорам с Москвой: Украина считает, что осмысленный диалог с Россией возможен лишь после вывода российских войск с ее территории, выплаты репараций и наказания военных преступников, а Россия стремится не к договоренностям о мире, но к установлению перемирия, которое позволит ей докупить оружие в Иране и КНДР, обучить мобилизованных и весной начать новое наступление. Киев – предсказуемо – в этом не заинтересован.

Прочие военные новости

В ночь на среду атаке дронов-камикадзе подвергся Днепр – возник большой пожар на складах, есть раненые; ночью же российская армия обстреливала из “Градов” Никопольский район, а вечером в среду россияне нанесли удары в районе села Лозоватка Криворожского района – предположительно, кассетными боеприпасами.

В Донецкой области Россия пытается вести наступление сразу на трех направлениях, новостей из Луганской области нет – разве что сообщается, что пресс-секретарь Путина съездил в Луганск, чтобы поделиться “наработками” с местной прессой.

Российские войска начали рыть окопы на севере Крыма: возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" и у города Армянска на Перекопском перешейке. Британская военная разведка отмечает, что ремонт Крымского моста затягивается – вполне может оказаться, что до сентября следующего года он к нормальному функционированию не вернется. Радио Свободная Азия сообщает со ссылкой на анонимные северокорейские источники, что Россия заказала у Северной Кореи пошив зимней военной формы, что нарушает санкции ООН, за введение которых Россия же и голосовала.

О ходе расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине, здесь рассказывает глава соответствующего департамента Генпрокуратуры Украины Юрий Белоусов – таких преступлений зарегистрировано уже 44 тысячи. Наибольшее их количество связано с обстрелами гражданских объектов, после этого идут пытки, жестокое обращение, незаконное лишение свободы.

Из истории войны: The New York Times публикует большой материал, доказывающий, что помощь, которую пригожинские тролли и российские хакеры оказали Трампу на выборах 2016 года, могла быть услугой, на которую президент Трамп должен был ответить принятием российского плана по контролю над востоком Украины. В схеме участвовали бывший консультант Януковича и советник Трампа Пол Манафорт, а также связанный с российскими спецслужбами Константин Килимник. Вот пересказ этой статьи.

Война: вид из России

Родные мобилизованных, попавших на передовую в Луганской области, всерьез занялись их спасением. Жены мобилизованных воронежцев, которым губернатор обещал вернуть их мужей в военную часть в Валуйках Белгородской области, ничего в этой военной части не добились и теперь собираются ехать в Старобельск Луганской области: по последним данным, именно там их мужья сидят в военной прокуратуре. В Валуйки прибыли и десятки жен мобилизованных из Курской области: там они требуют в военной прокуратуре, чтобы их мужьям позволили выйти из зоны боев. По словам одной из женщин, ее муж и еще 150 человек сидят без воды, еды и боеприпасов в какой-то деревне, куда им удалось бежать от обстрелов. Другие рассказывают, что бежавших с передовой мобилизованных офицеры называют дезертирами, рисуют им на лбу кресты и угрожают расстрелять.

Появляются рассказы жен, которые пытаются спасти своих мужей еще до того, как они попали на фронт: кому-то удается уберечь мужа от похода в военкомат, кому-то нет – вот несколько историй. “Фонтанка” публикует рассказ 38-летнего петербуржца, которого мобилизовали, несмотря на то что на его попечении находятся родители-инвалиды, и теперь обучают на стрелка, несмотря на астигматизм. В военкомате, куда его вызвали смской, он записал разговор с сотрудником: тот объясняет, что забрать могут всех, а кто попытается уклоняться – тем устроят “показательные суды”.

О том, как чувствуют себя в условиях мобилизации транслюди, читайте тут. “Медуза” рассказала совсем уж тяжелую историю – о трансгендерной военнослужащей из Хабаровска, у которой к тому же украинский бойфренд (сейчас она находится на обследовании в психбольнице – естественно, в мужском отделении).

Госдума предприняла очередную попытку оградить от мобилизации многодетных отцов. Ранее законопроект, признающих многодетными отцов троих детей, не поддержала “Единая Россия”, и вот теперь внесен новый, в соответствии с которым мобилизации не подлежат отцы четверых детей в возрасте до 18 лет (сейчас – до 16). Примут ли его – неясно.

Всем поступающим в военные части мобилизованным раздают брошюру Минобороны РФ "Приемы и способы нейтрализации фашистского (неонацистского) информационного психологического воздействия" – полюбоваться на этот документ можно тут.

Следственный комитет России подтвердил гибель 20-летнего солдата-срочника Дениса Таскаева в Белгородской области. Его случайно застрелил сослуживец-ефрейтор, приняв в темноте за украинского диверсанта.

Война породила в России новый тип семейных конфликтов: отцы, не принимавшие никакого участия в воспитании сыновей и не платившие алиментов, после гибели этих сыновей в Украине охотно получают свою долю “гробовых”, и матерям приходится лишать их этого богатства через суд – вот типичная история.

Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на свои источники, что российские чиновники и богачи сильно обеспокоены ростом влияния Пригожина и Кадырова, их угрозами в адрес не поддерживающих войну и явным нежеланием (или неспособностью) Кремля защищать “своих”. При этом сами богачи и чиновники не горят желанием поддержать выступающих против войны деятелей культуры, которых председатель Госдумы Володин в очередной раз публично смешал с грязью.

Российская повседневность

В России расследуется 161 уголовное дело о “фейках” про армию, в суды поступило больше пяти тысяч административных протоколов о “дискредитации” армии. Вот лишь некоторые случаи:

В федеральный розыск объявлен главный редактор Republic Дмитрий Колезев: он находится в Вильнюсе и подробностей не знает, но РИА Новости утверждает, что основание – уголовное дело о “фейках”. В рамках уголовного дела по той же статье заочно арестована и объявлена в федеральный розыск бывший московский муниципальный депутат Елена Филина. Она тоже за границей.

Суд в Майкопе оштрафовал пенсионерку Елену Сумину на 209 811 рублей по уголовному делу о “фейках” – сумма штрафа равняется ее пенсии за год. На попечении Суминой находятся двое несовершеннолетних детей.

В отношении нижегородского активиста Алексея Оношкина возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. До этого Оношкина оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии и принудительно отправили на трехмесячное обследование в психушку, ссылаясь на видео, в котором он говорит, что власти России доводят его до самоубийства. После выхода из психушки на него завели уголовное дело о “фейках” и отправили в СИЗО, откуда он по ходатайству следователя был снова сослан в психушку. И вот теперь новое уголовное дело.

В Краснодаре прошел обыск у активиста Андрея Россиева – уголовное дело возбуждено по статьям о “фейках” и возбуждении ненависти или вражды через интернет с угрозой применения насилия. При обыске ничего не изъяли. Россиева задержали и собираются везти на допрос в Нижний Новгород, потому что дело возбудило Следственное управление по Нижегородскому региону.

Но есть и другие статьи:

Вынесен первый приговор в связи поджогами военкоматов: в Удмуртии бывший сельский учитель Илья Фарбер получил 3 года и 2 месяца колонии строгого режима.

В Москве по делу о госизмене отправлен в “Лефортово” 21-летний студент-архитектор из Астрахани Глеб Вердиян. До этого он отбыл 10 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Материалы дела засекречены – известно только, что отец арестованного живет в городе Ясиноватая близ Донецка. Вердиян стал самым молодым обвиняемым в госизмене.

В Екатеринбурге на семь суток арестован левый активист Михаил Ерохин: его обвинили в распространении запрещенных материалов за найденный у него дома журнал с анархистской статьей, которую суд в России признал “экстремистской”.

Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства и постановил депортировать в Молдову тиктокера Некоглая (Николая Лебедева). Некоглай опубликовал видео, на которое дочь Мизулиной написала донос: видео представляло собой пародию на ролик, в котором российский военный, лежа в окопе, отбрасывает в сторону гранаты, летящие на него с украинского беспилотника.

Сегодня Навальный должен выйти после седьмой отсидки в ШИЗО – вот путеводитель по всем его ШИЗО, с 12 августа по сегодняшний день.

Из “Яндекс Музыки” по требованию Роскомнадзора убрали песню “Червона калина” в разных исполнениях.

Российские торговцы алкоголем предупреждают об истощении запасов шампанского и французского коньяка в преддверии Нового года. Вероятно, чтобы решить эту проблему, Путин подписал указ о защите традиционных ценностей: одной из них является приоритет духовного над материальным, и под духовным там понимаются отнюдь не spirits.

Вокруг света

Санкции. По данным Financial Times, Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, потому что они не дают ему инвестировать в экономику страны. 17-летняя дочь Евгения Пригожина стала владелицей отеля в центре Петербурга – такое богатство ей перепало в связи с тем, что она единственная из всей семьи не попала под европейские и американские санкции. “Важные истории” нашли виллу и лесные угодья в Испании, которыми семья первого замглавы администрации президента России владеет через подставное лицо – однокурсника сына Кириенко Роберта Гндоляна. Тоже повод попасть под санкции.

По данным Financial Times, Узбекистан просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, потому что они не дают ему инвестировать в экономику страны. 17-летняя дочь Евгения Пригожина стала владелицей отеля в центре Петербурга – такое богатство ей перепало в связи с тем, что она единственная из всей семьи не попала под европейские и американские санкции. “Важные истории” нашли виллу и лесные угодья в Испании, которыми семья первого замглавы администрации президента России владеет через подставное лицо – однокурсника сына Кириенко Роберта Гндоляна. Тоже повод попасть под санкции. Украина. Журналисты проекта “Схемы” обнаружили у главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева квартиру и склад в Москве, которые он никогда не декларировал. Богуслаев обвиняется в коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти национализировали более 50 объектов недвижимости и другое имущество запрещенной Компартии Украины.

Журналисты проекта “Схемы” обнаружили у главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева квартиру и склад в Москве, которые он никогда не декларировал. Богуслаев обвиняется в коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти национализировали более 50 объектов недвижимости и другое имущество запрещенной Компартии Украины. США. По результатам промежуточных выборов, контроль над Палатой представителей с небольшим перевесом получают республиканцы, а борьба Сенат продолжается – возможно, контроль над ним удастся сохранить демократам. Учитывая сложную экономическую ситуацию, это неплохой для демократов результат.

Шесть ссылок

Первая мировая. Рассказ об особенностях мобилизации коренных народов Сибири в 1914 году. Или история “бабьих бунтов”, начавшихся вместе с мобилизацией и ставших преамбулой революции.

Рассказ об особенностях мобилизации коренных народов Сибири в 1914 году. Или история “бабьих бунтов”, начавшихся вместе с мобилизацией и ставших преамбулой революции. Поэты. Литературовед Валерий Шубинский рассказывает о литературных прототипах героев “Золотого ключика” и убедительно доказывает, что Буратино – это Гумилев; историки литературы Леонид Большухин и Мария Александрова разбирают, какими средствами Маяковский создает образ Ленина и приходят к выводу, что это всегда антропоморфный гротеск, дающий возможность раскритиковать советскую действительность.

Литературовед Валерий Шубинский рассказывает о литературных прототипах героев “Золотого ключика” и убедительно доказывает, что Буратино – это Гумилев; историки литературы Леонид Большухин и Мария Александрова разбирают, какими средствами Маяковский создает образ Ленина и приходят к выводу, что это всегда антропоморфный гротеск, дающий возможность раскритиковать советскую действительность. Философическое. Отрывок из сборника статей Славоя Жижека “Небеса в смятении” (изд-во АСТ), в котором анализируются три самые распространенные этические позиции современности. Или разбор гегельянского, модернистского и марксистского подходов к социальным потрясениям.

Искренне Ваши,

Семь Сорок