Военкор, или Вечера на Васильевском острове

Доброе утро!

По итогам парламентских выборов в Финляндии Социал-демократическая партия во главе с действующим премьером Санной Марин с минимальным отрывом проиграла консерваторам, которым придется формировать коалицию – скорее всего, с той же Мартин. К востоку от Хельсинки дела обстоят так:

В Петербурге при взрыве в кафе, принадлежащем Пригожину, убит военкор-пропагандист Владлен Татарский.

В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области убиты шесть мирных жителей.

В Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев.

Суд в Киеве отправил митрополита Украинской православной церкви Павла под домашний арест. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российской агрессии.

По данным Washington Post, в 2005 году Роман Абрамович купил в Тель-Авиве квартиру для бывшей учительницы Путина.

Умер японский композитор Рюити Сакамото.

Военные сводки

Подводя итог зимнего российского наступления на Донбассе, американский Институт изучения войны пишет, что своих целей оно не достигло, и предсказывает скорые перестановки в российском военном руководстве. Оценивая происходящее на фронтах, ветеран украинского батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что Россия явно пытается добиться замораживания конфликта по линии фронта – и для этого начала прибегать к разным инновационным методам терроризирования приграничных территорий, в частности к применению крылатых управляемых авиабомб в Сумской, Черниговской и Харьковской областях (идея в том, чтобы измотать гражданское население и вынудить его оказать политическое давление на украинские власти).

Что не отменяет и постоянных обстрелов городов Донбасса: рано утром в воскресенье российскому обстрелу подвергся центр Константиновки – погибли шесть человек, еще восемь ранены, повреждены многоэтажки и частные дома. Вот репортаж из осажденной Авдеевки, где до сих пор остаются не просто мирные жители, но и дети – в ночь на субботу жертвами российского обстрела там стали младенец и его бабушка.

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению: в Польше заказаны сто бронетранспортеров Rosomak, немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Румынии базу для обслуживания танков Leopard, США думают, какое оружия большой дальности можно было бы поставить Украине вместо ATACMS.

На оккупированных территориях

Украинская армия вновь обстреляла локомотивное депо в Мелитополе Запорожской области. По неподтвержденным данным, повреждены локомотивы, которые используются для перевозки составов с российскими боеприпасами и военной техникой.

Россияне готовятся проводить призыв на оккупированных территориях – о признаках такой подготовки здесь рассказывает украинский правозащитник Павел Лисянский (среди таких признаков – составление списков мужчин в учебных заведениях и на предприятиях, закрытие границ регионов для мужчин призывного возраста, вербовка заключенных в колониях).

Три материала о том, что оставляет после себя Россия на территориях, с которых ей приходится отступать: пыточные (разговор с двумя жителями Херсонской области, в них побывавшими), мины (репортаж о работе украинских саперов на Донбассе) и пустые интернаты (история Ольги Мазур из Херсона, которой удалось вернуть домой из Крыма сына-подростка с тяжелой формой аутизма).

Война у Благовещенского моста

В воскресенье вечером в Петербурге при взрыве в кафе на Университетской набережной, принадлежащем Евгению Пригожину, был убит военкор-пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По данным Минздрава, при взрыве пострадали 30 человек, 24 госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.

Татарский, телеграм-канал которого насчитывает более 500 тысяч подписчиков, проводил в кафе “творческий вечер”. Некая девушка, представившаяся скульптором и поклонницей, вручила Татарскому бюст Татарского собственной работы. Через несколько минут этот бюст якобы взорвался. Вот рассказы очевидцев о происходившем на “творческом вечере”. Девушку пока не задержали. Ее якобы зовут Дарья Трепова, ее с мужем задерживали на антивоенной акции в феврале прошлого года.

Татарский, уроженец Макеевки Донецкой области, на момент начала военных действий на Донбассе в 2014 году сидел в тюрьме. Он сбежал оттуда, чтобы присоединиться к пользовавшимся российской поддержкой сепаратистам, и несколько лет провоевал в так называемой “ЛНР”. С 2020 года жил в Москве. Псевдоним, под которым он выпустил несколько книг, Фомин взял из романа Пелевина “Generation П”. Настоящая слава пришла к Татарскому после того, как в интернете разошлось видео, снятое в кулуарах путинского мероприятия по случаю аннексии четырех украинских областей осенью 2022 года. Татарский сказал на камеру: “Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. С богом!”

Российские пропагандисты после убийства Татарского стали требовать возмездия (они не сомневаются, что взрыв устроил “киевский режим”). Евгений Пригожин в память об убитом в очередной раз объявил о взятии Бахмута (на администрации города якобы разместили флаг с надписью “Владлену Татарскому добрая память”). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв на Васильевском острове проявлением “внутреннего терроризма”: “Пауки поедают друг друга в банке”.

Война, вид из других мест в России

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле украинскими военными села Николаево-Дарьино в Суджанском районе области. По его сведениям, ранения получили семь человек.

Вечером в субботу в Брянской области мобилизованный, узнав о смерти племянников на войне в Украине, взял в заложники сослуживцев. Через некоторое время он сдался полиции, заложники не пострадали.

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии-поселения мобилизованного Ивана Каратаева, который выпивал с сослуживцем и ударил его табуретом по голове.

Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Астемира Джаппуева виновным в самовольном оставлении части в условиях мобилизации и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, потому что тот выразил готовность немедленно вернуться на войну.

Вот разговор с внуками пенсионерки, которую убил заключенный, вернувшийся из “ЧВК Вагнера” в родное село в Кировской области.

Российско-белорусское карательное

В Свердловской области задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Сама она думала, что участвует в “секретной операции ФСБ”.

Жителю Новосибирска Илье Бабурину, задержанному в сентябре 2022 года по подозрению в попытке поджога военкомата, следователи ФСБ предъявили еще одно обвинение – в покушении на госизмену. При этом новых эпизодов в деле не появилось.

Суд в Ижевске оштрафовал местную юристку на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии из-за антивоенных высказываний во время консультации женщин, чьих родственников в колонии завербовали на войну в Украине. Донос написали сами эти женщины.

Вот интервью с жителем Симферополя Андреем Белозеровым, приговоренным к штрафу в 100 тысяч рублей по уголовной статье о “дискредитации” российской армии. Он говорит, что морально был готов к тюремному сроку.

Журналисту петербургского издания “Ротонда” стали поступать угрозы после того, как он попытался взять интервью у бывшего главреда пригожинского сайта “Политика сегодня”, которая недавно уехала в Испанию по учебной визе.

The Wall Street Journal утверждает, что за арестованным по обвинению в шпионаже корреспондентом издания Эваном Гершковичем еще до его задержания могли следить российские спецслужбы, а его телефон, скорее всего, прослушивался. Издание открыло бесплатный доступ к публикациям Гершковича. В воскресенье судьбу журналиста обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров. Лавров просил “не политизировать” арест журналиста, а Блинкен потребовал его освободить.

Суд в Москве приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы, основанной в 1949 году посольствами Великобритании, США и Канады для обучения детей дипломатов и других сотрудников посольств. Преподавание там ведется на английском языке по международной программе.

"Свободный университет", основанный в 2020 году бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми вуз отказался продлить контракты, объявил о прекращении деятельности в России в связи с полученным на прошлой неделе статусом "нежелательной организации".

В Москве полицейские попытались сорвать концерт пианистки Полины Осетинской, публично выступающей против войны в Украине.

О белорусской кампании по возвращению политэмигрантов читайте тут. По сценарию, придуманному белорусскими властями, политэмигранты должны вернуться на родину, оговорить себя, отсидеть положенное – и только потом “строить будущее” вместе с Лукашенко, если он к тому времени еще будет жив. Что не факт, учитывая сроки, которые дают в Беларуси.

Международное эхо войны

Служба безопасности Украины обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Дома у митрополита прошел обыск, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Обвинение было предъявлено после того, как монахи Украинской православной церкви (УПЦ) отказались покинуть Киево-Печерскую лавру в день истечения срока договора аренды между государством и УПЦ. В чем суть церковного конфликта в Украине, здесь объясняет украинский религиовед Людмила Филипович (главная претензия в том, что УПЦ – в отличие от ПЦУ, созданной в 2019 году, – остается дочерней структурой РПЦ, несмотря на ее заверения в обратном).

Президент Украины подписал указы о новых санкциях против физических и юридических лиц. Под санкции, среди прочих, попали глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, бизнес-омбудсмен Борис Титов, президент и председатель "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, жена и сын Дмитрия Медведева, мать Алины Кабаевой, а также бывший президент запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России.

The Washington Post пишет со ссылкой на обнаруженные недавно отчеты, что квартира в Тель-Авиве, купленная в 2005 году для школьной учительницы Путина Мины Юдицкой-Берлинер, была оплачена с офшорного счета, контролировавшегося Романом Абрамовичем. Это свидетельствует о наличии финансовых связей между Путиным и Абрамовичем. Абрамович пытается добиться снятия европейских и британских санкций, настаивая, что никаких связей с Кремлем у него нет.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что у Еревана нет намерения или желания арестовывать президента России по ордеру Международного уголовного суда в случае визита Путина в Армению. Ранее Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. В разные годы при возникновении политических разногласий между Россией и другими странами жертвами бдительности Россельхознадзора становились грузинские вина, турецкие помидоры, литовские молочные продукты и т.д.

Российские эмигранты в Аргентине и дипломаты говорят, что граждане РФ начали массово получать отказы на пребывание в республике без визы на срок больше, чем 90 дней в течение полугода.

Все остальное

Второй тур президентских выборов в Черногории выиграл 36-летний Яков Милатович, ранее занимавший пост министра экономики и экономического развития. Он сменит на посту президента Мило Джукановича, который в разных должностях и с небольшими перерывами фактически руководит Черногорией с 1991 года.

Умер японский композитор Рюити Сакамото.

Шесть ссылок

Советское. Рассказ Сергея Ташевского об авариях на производстве бактериологического оружия в СССР. Или воспоминания советского ветерана-"афганца" Александра Науменко о непонятной войне, торговле с афганцами, дедовщине и наркомании в советской армии и нелегкой послевоенной жизни.

Рассказ Сергея Ташевского об авариях на производстве бактериологического оружия в СССР. Или воспоминания советского ветерана-"афганца" Александра Науменко о непонятной войне, торговле с афганцами, дедовщине и наркомании в советской армии и нелегкой послевоенной жизни. До запрета “ЛГБТ-пропаганды”. История антигомосексуального законодательства в России. Или беседа с исследовательницей здравоохранения Яной Кирей-Ситниковой об истории трансгендерной медицины и психиатрии в России.

История антигомосексуального законодательства в России. Или беседа с исследовательницей здравоохранения Яной Кирей-Ситниковой об истории трансгендерной медицины и психиатрии в России. Кино. Беседа с кинокритиком Антоном Долиным об эмигрантской жизни и ответственности российского кино и русской культуры за вторжение в Украину. Или отрывок из книги Армена Медведева “Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино” (изд-во “Киноведческая артель”) о “Кубанских казаках” Ивана Пырьева.

Искренне Ваши,

Семь Сорок