Военкор, или Вечера на Васильевском острове

Доброе утро!
По итогам парламентских выборов в Финляндии Социал-демократическая партия во главе с действующим премьером Санной Марин с минимальным отрывом проиграла консерваторам, которым придется формировать коалицию – скорее всего, с той же Мартин. К востоку от Хельсинки дела обстоят так:
- В Петербурге при взрыве в кафе, принадлежащем Пригожину, убит военкор-пропагандист Владлен Татарский.
- В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области убиты шесть мирных жителей.
- В Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев.
- Суд в Киеве отправил митрополита Украинской православной церкви Павла под домашний арест. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российской агрессии.
- По данным Washington Post, в 2005 году Роман Абрамович купил в Тель-Авиве квартиру для бывшей учительницы Путина.
- Умер японский композитор Рюити Сакамото.
Военные сводки
Подводя итог зимнего российского наступления на Донбассе, американский Институт изучения войны пишет, что своих целей оно не достигло, и предсказывает скорые перестановки в российском военном руководстве. Оценивая происходящее на фронтах, ветеран украинского батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что Россия явно пытается добиться замораживания конфликта по линии фронта – и для этого начала прибегать к разным инновационным методам терроризирования приграничных территорий, в частности к применению крылатых управляемых авиабомб в Сумской, Черниговской и Харьковской областях (идея в том, чтобы измотать гражданское население и вынудить его оказать политическое давление на украинские власти).
Что не отменяет и постоянных обстрелов городов Донбасса: рано утром в воскресенье российскому обстрелу подвергся центр Константиновки – погибли шесть человек, еще восемь ранены, повреждены многоэтажки и частные дома. Вот репортаж из осажденной Авдеевки, где до сих пор остаются не просто мирные жители, но и дети – в ночь на субботу жертвами российского обстрела там стали младенец и его бабушка.
Украина продолжает готовиться к контрнаступлению: в Польше заказаны сто бронетранспортеров Rosomak, немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Румынии базу для обслуживания танков Leopard, США думают, какое оружия большой дальности можно было бы поставить Украине вместо ATACMS.
На оккупированных территориях
Украинская армия вновь обстреляла локомотивное депо в Мелитополе Запорожской области. По неподтвержденным данным, повреждены локомотивы, которые используются для перевозки составов с российскими боеприпасами и военной техникой.
Россияне готовятся проводить призыв на оккупированных территориях – о признаках такой подготовки здесь рассказывает украинский правозащитник Павел Лисянский (среди таких признаков – составление списков мужчин в учебных заведениях и на предприятиях, закрытие границ регионов для мужчин призывного возраста, вербовка заключенных в колониях).
Три материала о том, что оставляет после себя Россия на территориях, с которых ей приходится отступать: пыточные (разговор с двумя жителями Херсонской области, в них побывавшими), мины (репортаж о работе украинских саперов на Донбассе) и пустые интернаты (история Ольги Мазур из Херсона, которой удалось вернуть домой из Крыма сына-подростка с тяжелой формой аутизма).
Война у Благовещенского моста
В воскресенье вечером в Петербурге при взрыве в кафе на Университетской набережной, принадлежащем Евгению Пригожину, был убит военкор-пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По данным Минздрава, при взрыве пострадали 30 человек, 24 госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии.
Татарский, телеграм-канал которого насчитывает более 500 тысяч подписчиков, проводил в кафе “творческий вечер”. Некая девушка, представившаяся скульптором и поклонницей, вручила Татарскому бюст Татарского собственной работы. Через несколько минут этот бюст якобы взорвался. Вот рассказы очевидцев о происходившем на “творческом вечере”. Девушку пока не задержали. Ее якобы зовут Дарья Трепова, ее с мужем задерживали на антивоенной акции в феврале прошлого года.
Татарский, уроженец Макеевки Донецкой области, на момент начала военных действий на Донбассе в 2014 году сидел в тюрьме. Он сбежал оттуда, чтобы присоединиться к пользовавшимся российской поддержкой сепаратистам, и несколько лет провоевал в так называемой “ЛНР”. С 2020 года жил в Москве. Псевдоним, под которым он выпустил несколько книг, Фомин взял из романа Пелевина “Generation П”. Настоящая слава пришла к Татарскому после того, как в интернете разошлось видео, снятое в кулуарах путинского мероприятия по случаю аннексии четырех украинских областей осенью 2022 года. Татарский сказал на камеру: “Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. С богом!”
Российские пропагандисты после убийства Татарского стали требовать возмездия (они не сомневаются, что взрыв устроил “киевский режим”). Евгений Пригожин в память об убитом в очередной раз объявил о взятии Бахмута (на администрации города якобы разместили флаг с надписью “Владлену Татарскому добрая память”). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв на Васильевском острове проявлением “внутреннего терроризма”: “Пауки поедают друг друга в банке”.
Война, вид из других мест в России
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле украинскими военными села Николаево-Дарьино в Суджанском районе области. По его сведениям, ранения получили семь человек.
- Вечером в субботу в Брянской области мобилизованный, узнав о смерти племянников на войне в Украине, взял в заложники сослуживцев. Через некоторое время он сдался полиции, заложники не пострадали.
- Читинский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии-поселения мобилизованного Ивана Каратаева, который выпивал с сослуживцем и ударил его табуретом по голове.
- Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Астемира Джаппуева виновным в самовольном оставлении части в условиях мобилизации и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, потому что тот выразил готовность немедленно вернуться на войну.
- Вот разговор с внуками пенсионерки, которую убил заключенный, вернувшийся из “ЧВК Вагнера” в родное село в Кировской области.
Российско-белорусское карательное
- В Свердловской области задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Сама она думала, что участвует в “секретной операции ФСБ”.
- Жителю Новосибирска Илье Бабурину, задержанному в сентябре 2022 года по подозрению в попытке поджога военкомата, следователи ФСБ предъявили еще одно обвинение – в покушении на госизмену. При этом новых эпизодов в деле не появилось.
- Суд в Ижевске оштрафовал местную юристку на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии из-за антивоенных высказываний во время консультации женщин, чьих родственников в колонии завербовали на войну в Украине. Донос написали сами эти женщины.
- Вот интервью с жителем Симферополя Андреем Белозеровым, приговоренным к штрафу в 100 тысяч рублей по уголовной статье о “дискредитации” российской армии. Он говорит, что морально был готов к тюремному сроку.
- Журналисту петербургского издания “Ротонда” стали поступать угрозы после того, как он попытался взять интервью у бывшего главреда пригожинского сайта “Политика сегодня”, которая недавно уехала в Испанию по учебной визе.
- The Wall Street Journal утверждает, что за арестованным по обвинению в шпионаже корреспондентом издания Эваном Гершковичем еще до его задержания могли следить российские спецслужбы, а его телефон, скорее всего, прослушивался. Издание открыло бесплатный доступ к публикациям Гершковича. В воскресенье судьбу журналиста обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров. Лавров просил “не политизировать” арест журналиста, а Блинкен потребовал его освободить.
- Суд в Москве приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы, основанной в 1949 году посольствами Великобритании, США и Канады для обучения детей дипломатов и других сотрудников посольств. Преподавание там ведется на английском языке по международной программе.
- "Свободный университет", основанный в 2020 году бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми вуз отказался продлить контракты, объявил о прекращении деятельности в России в связи с полученным на прошлой неделе статусом "нежелательной организации".
- В Москве полицейские попытались сорвать концерт пианистки Полины Осетинской, публично выступающей против войны в Украине.
- О белорусской кампании по возвращению политэмигрантов читайте тут. По сценарию, придуманному белорусскими властями, политэмигранты должны вернуться на родину, оговорить себя, отсидеть положенное – и только потом “строить будущее” вместе с Лукашенко, если он к тому времени еще будет жив. Что не факт, учитывая сроки, которые дают в Беларуси.
Международное эхо войны
- Служба безопасности Украины обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Дома у митрополита прошел обыск, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Обвинение было предъявлено после того, как монахи Украинской православной церкви (УПЦ) отказались покинуть Киево-Печерскую лавру в день истечения срока договора аренды между государством и УПЦ. В чем суть церковного конфликта в Украине, здесь объясняет украинский религиовед Людмила Филипович (главная претензия в том, что УПЦ – в отличие от ПЦУ, созданной в 2019 году, – остается дочерней структурой РПЦ, несмотря на ее заверения в обратном).
- Президент Украины подписал указы о новых санкциях против физических и юридических лиц. Под санкции, среди прочих, попали глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, бизнес-омбудсмен Борис Титов, президент и председатель "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, жена и сын Дмитрия Медведева, мать Алины Кабаевой, а также бывший президент запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России.
- The Washington Post пишет со ссылкой на обнаруженные недавно отчеты, что квартира в Тель-Авиве, купленная в 2005 году для школьной учительницы Путина Мины Юдицкой-Берлинер, была оплачена с офшорного счета, контролировавшегося Романом Абрамовичем. Это свидетельствует о наличии финансовых связей между Путиным и Абрамовичем. Абрамович пытается добиться снятия европейских и британских санкций, настаивая, что никаких связей с Кремлем у него нет.
- Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что у Еревана нет намерения или желания арестовывать президента России по ордеру Международного уголовного суда в случае визита Путина в Армению. Ранее Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. В разные годы при возникновении политических разногласий между Россией и другими странами жертвами бдительности Россельхознадзора становились грузинские вина, турецкие помидоры, литовские молочные продукты и т.д.
- Российские эмигранты в Аргентине и дипломаты говорят, что граждане РФ начали массово получать отказы на пребывание в республике без визы на срок больше, чем 90 дней в течение полугода.
Все остальное
- Второй тур президентских выборов в Черногории выиграл 36-летний Яков Милатович, ранее занимавший пост министра экономики и экономического развития. Он сменит на посту президента Мило Джукановича, который в разных должностях и с небольшими перерывами фактически руководит Черногорией с 1991 года.
- Умер японский композитор Рюити Сакамото.
Шесть ссылок
- Советское. Рассказ Сергея Ташевского об авариях на производстве бактериологического оружия в СССР. Или воспоминания советского ветерана-"афганца" Александра Науменко о непонятной войне, торговле с афганцами, дедовщине и наркомании в советской армии и нелегкой послевоенной жизни.
- До запрета “ЛГБТ-пропаганды”. История антигомосексуального законодательства в России. Или беседа с исследовательницей здравоохранения Яной Кирей-Ситниковой об истории трансгендерной медицины и психиатрии в России.
- Кино. Беседа с кинокритиком Антоном Долиным об эмигрантской жизни и ответственности российского кино и русской культуры за вторжение в Украину. Или отрывок из книги Армена Медведева “Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино” (изд-во “Киноведческая артель”) о “Кубанских казаках” Ивана Пырьева.
Искренне Ваши,
Семь Сорок