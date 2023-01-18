В третий раз взяли они Соледар

Доброе утро!

На фоне кампании по борьбе с коррупцией в отставку ушел президент Вьетнама. В иных странах до этого еще далеко:

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Прошло два года со дня возвращения Навального в Россию. Соратники запустили кампанию по его освобождению.

В администрации Путина подтвердили, что его указ о “частичной мобилизации” продолжает действовать. ISW ожидает объявления второй волны мобилизации.

В Днепре закончили разбирать завалы на месте разрушенных российской ракетой подъездов жилого дома. Число жертв удара выросло до 45.

В офисе президента Украины приняли отставку Алексея Арестовича.

В Казахстане, куда тысячи россиян бежали от мобилизации, запретят "визаран".

Президент Сербии потребовал прекратить вербовку сербов в ЧВК Вагнера.

“В том числе 11-месячный мальчик”

Днем во вторник в Днепре закончилась поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в девятиэтажку. Число погибших выросло до 45 человек. Шесть из них – дети, в том числе, как сообщил президент Украины, мальчик, которому было всего 11 месяцев. Около 20 человек остаются пропавшими без вести. Ранения получили 79 человек. Живыми из-под завалов спасатели вытащили 39 человек.

В городе начали хоронить погибших: во вторник простились с тренером по боксу Михаилом Кореновским, хозяином желтой кухни, фотография которой облетела весь мир. Вот репортаж с похорон. Истории других жителей разрушенного подъезда собраны тут.

В офисе президента Зеленского приняли отставку Алексея Арестовича. Свое заявление о том, что ракета, частично разрушившая девятиэтажку в Днепре, была сбита украинской ПВО, Арестович назвал серьезной ошибкой. Теперь эту версию радостно повторяют российские официальные лица, в том числе постпред России при ООН Василий Небензя, как бы снимая с Москвы ответственность за гибель мирных граждан. Вот краткий комментарий о феномене Арестовича и той исключительной роли, которую он сыграл в первые дни войны.

В Москве у стихийного мемориала погибшим в Днепре полиция задержала четырех человек. Одна из задержанных гуляла с собакой – собаку бросили на улице. Другую задержанную оставили в участке на ночь, ей вменяют мелкое хулиганство. Адвоката в отдел полиции так и не пустили.

Военные сводки

Штаб теробороны так называемой “ДНР” объявил о захвате Соледара. Это третье за неделю заявление о взятии города. Украинские военные закрепились на подступах к Соледару и продолжают оборонять Бахмут. Попыток наступления на линии Кременная – Сватово в Луганской области украинцы тоже не оставляют: вот репортаж с этого участка фронта (украинские бойцы жалуются на численное преимущество противника).

Российское преимущество в военной технике к настоящему моменту испарилось – настолько, что в зону боевых действий в Луганской области отправили внедорожники миссии ОБСЕ, почти год простоявшие в центре Ростова-на-Дону после экстренной эвакуации наблюдателей. Как написал российский военкор Коц, “чего добру пропадать-то” – и неважно, что добро чужое.

С украинской стороны на фронте работают предоставленные западными союзниками артиллерийские установки; поставки систем ПВО Patriot твердо обещаны (и Нидерланды добавят несколько своих), США анонсируют всё новые пакеты военной помощи. На границе Польши и Украины состоялась встреча главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. На 20 января намечена очередная международная встреча в формате Рамштайн, по итогам которой, как ожидается, будет объявлено о передаче Украине современных танков. Ранее этому препятствовала Германия, но с приходом нового министра обороны Бориса Писториуса всё должно поменяться. В четверг Писториус будет принимать у себя главу Пентагона Ллойда Остина. На этом фоне ветеран американской политики Генри Киссинджер, ранее выступавший за сохранение нейтралитета Украины и территориальные уступки, признал, что удерживать Киев от вступления в НАТО больше не имеет смысла.

Война, вид из России

Вездесущий Шойгу, если верить официальным сообщениям Минобороны РФ, одновременно побывал в “зоне спецоперации” и провел совещание по вопросам увеличения численности российской армии. На совещании было объявлено о создании “самодостаточных” группировок войск на оккупированных территориях Украины и в Карелии, а также о восстановлении отдельных Московского и Ленинградского военных округов (“Санкт-Петербургский” звучит не очень).

Как сообщает “Медиазона”, к 17 января журналистам удалось установить имена 11 662 россиян, убитых на войне в Украине (644 из них – мобилизованные). Мобилизованные продолжают гибнуть, не доезжая до фронта: число убитых при взрыве гранаты на территории воинской части близ хутора Тоненькое в Белгородской области выросло до семи человек, четверо остаются пропавшими без вести. Вот репортаж из этого хутора: его жители не в восторге от непосредственного соседства с военными, которые постоянно пьют и угрожают местным. У доехавших до фронта мобилизованных тоже случаются проблемы: вот рассказ о 150 артиллеристах, которых почему-то приписали к пехоте и оставили в Донецкой области без снабжения, а также о брошенном в Мелитополе одиноком разведчике.

В администрации Путина подтвердили, что его указ о “частичной мобилизации” продолжает действовать – такой ответ был дан на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. Американский Институт изучения войны пишет, что вторая волна мобилизации может быть объявлена уже сегодня.

Российские суды выносят соответствующие военному времени приговоры:

Контрактника из Челябинска приговорили к пяти годам колонии за неявку на место службы в период мобилизации.

Житель Саратова получил пять лет колонии строгого режима за попытку уехать воевать на стороне Украины (“покушение на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства”).

Формулировка, идеально характеризующая действия “вагнеровцев” – но в России их за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства не осуждают, а героизируют. Впрочем, в России сейчас никто не знает, что считать “территорией иностранного государства”: в Госдуме, например, повесили новую карту страны, на которой она включает в себя Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины в их административных границах. Если следовать этой интересной логике, то вагнеровцы бьются за освобождение территорий своего государства от “украинских захватчиков”.

Но остается проблема вербовки: президент Сербии Александр Вучич потребовал прекратить вербовку граждан страны в ЧВК Вагнера для участия в войне России с Украиной (о том, как эта вербовка осуществляется, подробно рассказано тут). Чтобы замусорить тему, государственный телеканал “Беларусь 1” обвинил в вербовке наемников посольство Украины: в качестве “доказательства” были показаны кадры “оперативной съемки”, на которой задержанный гражданин Грузии, якобы собиравшийся на войну, приходит на встречу с теми, кого он считает сотрудниками посольства Украины, а ими – вот неожиданность! – оказываются белорусские силовики.

Международное эхо войны

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы. Речь идет о 21 международном соглашении, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия. К каким последствиям это приведет, объясняется здесь (спойлер: ни к каким, все эти последствия уже наступили).

Как утверждает “Коммерсант”, депутатам и чиновникам в регионах неофициально запретили покидать Россию. Песков назвал этот вопрос этическим, а запрет – оправданным в нынешних условиях.

Отдельным указом Путин разрешил российским компаниям принимать решения без учета мнения совладельцев из “недружественных” стран. Об этом президента просил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об уходе из России. Ранее ее обвиняли в том, что газовый конденсат, которой компания добывает в России, используется в военных целях.

За минувший год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов и скупили рекордное количество недвижимости в Турции (больше, чем за предыдущие шесть лет, вместе взятые). Кипр заморозил 105 миллионов евро на счетах россиян (при этом граждане России разместили в кипрских банках 5,6 миллиарда евро только в 2022 году).

Казахстан, куда бежали от мобилизации многие тысячи россиян, ужесточил условия пребывания в стране: начиная с 27 января гражданам стран Евразийского экономического союза – России, Беларуси, Армении и Кыргызстана – будет позволено находиться в республике не больше 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, то есть “визаран” (формальное пересечение границы раз в три месяца) работать больше не будет. Чтобы легализоваться в стране, придется получать разрешение на временное пребывание или вид на жительство).

Выступая на экономическом форуме в Давосе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций ЕС против России – в него войдут меры, направленные на борьбу с обходом ограничений, наложенных ранее. Кроме того, фон дер Ляйен предсказала России “десятилетия регрессии”. Пока у российской экономики внешне всё хорошо (почему – здесь объясняет экономист Татьяна Михайлова), но меры, которые правительство будет предпринимать для покрытия дефицита бюджета, неизбежно ее отравят. Экономист Игорь Липсиц утверждает, что деньги на войну у России совсем-совсем закончатся в 2024 году.

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, задержанный в Италии по запросу США за нарушение санкций и отмывание денег, просит экстрадировать его в Россию. Куда его отправить, решит суд.

Два года за решеткой

17 января исполнилось два года, как Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после отравления “Новичком” и был задержан по сфабрикованным уголовным делам. С тех пор он сидит в тюрьме, откуда и прислал пост к очередной годовщине: “Когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаешь себе вопрос: сколько еще этих юбилейных постов предстоит написать? Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось”.

Соратники Навального запустили к этой дате кампанию по его освобождению. Здесь о начинании (и о состоянии Алексея) рассказывает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Воспоминания бывших и действующих сотрудников ФБК о том, что они думали и делали в день возвращения Навального в Россию два года назад, читайте здесь.

Прочее российское и белорусское

Фонд защиты национального исторического наследия (есть и такой) направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о конфискации имущества “иностранных агентов”, “дискредитирующих” российскую армию. В самой Госдуме настроения помягче: депутат Елена Драпеко призывает не вырезать из фильмов сцены с актерами – “иностранными агентами”, а ограничиться тем, чтобы запретить иноактерам сниматься в фильмах с госфинансированием.

В отношении председателя правления международного “Мемориала” Яна Рачинского начата проверка по статье о “реабилитации нацизма” – ее собираются усмотреть в фб-посте Рачинского о том, что Гитлер и Сталин несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. В России принято забывать, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, поэтому в словах Рачинского, скорее всего, усмотрят отрицание вероломного нападения Германии на СССР в июне 1941-го, а совместный парад в Брест-Литовске никто не вспомнит. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву: 15 лет лишения свободы. Верховный суд России утвердил пятилетний срок подростку из Канска Никите Уварову: он признан виновным в обучении террористической деятельности за обсуждение взрыва здания ФСБ в Minecraft.

В Петропавловске-Камчатском в отношении антивоенного активиста возбудили уголовное дело о распространении порнографии. Зато в Якутске суд прекратил дело о “дискредитации” армии против местного журналиста, сказавшего в интервью “Дождю”, что “женщину на фронт не отправишь” (в поступившем на него доносе говорилось, что под “фронтом” журналист подразумевал “войну”, тем самым дискредитируя российскую армию, ведущую “специальную военную операцию”).

В Беларуси начался заочный суд над Светланой Тихановской и ее соратниками (сама Тихановская сейчас в Давосе). Жителя Бреста приговорили к полтора годам колонии за оскорбление Лукашенко по доносу женщины, которая услышала, как мужики во дворе "ругают власть".

Вокруг света

Украинские власти решили выдворить из страны гражданина России Романа Сапугу, который получил гражданство Украины по упрощенной процедуре в 2012 году, но с тех пор так и не смог выйти из российского гражданства и получить украинский паспорт. В день полномасштабного вторжения России в Украину он раскрасил свой российский загранпаспорт в желто-голубой цвет и написал в нем, что “Путин – х*йло”. Ситуация безвыходная.

Армения обвинила Азербайджан в перекрытии поставок газа в Нагорный Карабах. Очередное объяснение того, что там происходит, читайте здесь (кратко: единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией, с середины декабря блокируют люди, называющие себя экоактивистами).

Полиция Германии задержала группу экоактивистов, протестовавших против расширения угольной шахты в деревне Лютцерат. Среди задержанных – Грета Тунберг.

Население Китая сократилось впервые за 60 лет, несмотря на введенные в 2021 году меры по стимулированию рождаемости. Власти объявили, что Китай вступает в "эпоху отрицательного роста населения". Индия вот-вот обгонит Китай по количеству жителей.

Семь ссылок

Политическая теория. Статья французского философа Рене Жирара “Истоки насилия и уникальность христианства”, в которой он описывает единственный способ долгосрочного избавления от насилия. Или фрагмент из книги политолога Никиты Савина “Демократия и политические события” (издательский дом ВШЭ), рассказывающий, что такое отрицание политического порядка.

Статья французского философа Рене Жирара “Истоки насилия и уникальность христианства”, в которой он описывает единственный способ долгосрочного избавления от насилия. Или фрагмент из книги политолога Никиты Савина “Демократия и политические события” (издательский дом ВШЭ), рассказывающий, что такое отрицание политического порядка. Перевод и переводчики. Двухчастное интервью с переводчицей Ириной Алексеевой о ее профессиональном становлении, особенностях переводческой работы с 1970-х годов до наших дней и немецкой литературе: часть первая, часть вторая. Или беседа с филологом Еленой Земсковой об истории советского журнала “Интернациональная литература” и переводческих практиках 1930-х годов.

Двухчастное интервью с переводчицей Ириной Алексеевой о ее профессиональном становлении, особенностях переводческой работы с 1970-х годов до наших дней и немецкой литературе: часть первая, часть вторая. Или беседа с филологом Еленой Земсковой об истории советского журнала “Интернациональная литература” и переводческих практиках 1930-х годов. История сексуальности. Краткий гид по миру советского секспросвета и смятенных чувств. Или рассказ о сексистской кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем, которая проводилась в США с 1910-х по 1970-е годы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок