Три воронки в лесу

Доброе утро!

В воскресенье стало известно о смерти сразу двух депутатов Госдумы, оба представляли “Единую Россию”. Спишем на совпадение. А новости такие:

Американский Институт изучения войны утверждает, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Первый дивизион системы ПВО Patriot встал на боевое дежурство в украинской армии.

В Белгороде недалеко от места взрыва бомбы 20 апреля обнаружили вторую неразорвавшуюся бомбу; эвакуировали 17 многоэтажек.

На Ставрополье военнослужащий арестован за убийство собственной бабушки.

Прокурор требует ужесточить наказание для Алексея Москалева.

Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, связывающем Нагорный Карабах и Армению.

Военные сводки

Россия интенсифицировала обстрелы Запорожской и Херсонской областей, Харькова и Никополя – города в Днепропетровской области, стоящего напротив Запорожской АЭС на другом берегу Днепра. Есть раненые и жертвы.

Эпицентрами боев на Донбассе остаются Бахмут и Марьинка – вот репортаж о медиках, занимающихся эвакуацией раненых украинских военных из Бахмута.

Американский Институт изучения войны утверждает, что российские армейские начальники убеждают Путина перейти к обороне – вероятно, пока безуспешно, потому что украинские военные в ближайшее время ждут новый штурм Угледара.

Воздушные силы Украины сообщают, что первый дивизион системы ПВО Patriot начал нести боевое дежурство, тогда как аналитики ISW пишут о высадке украинского десанта на левом берегу Днепра в Херсонской области. Возможно, это начало украинского наступления.

Война, вид из России

Утром в субботу украинская армия более 20 раз обстреляла Курскую область; никто не пострадал, утверждает губернатор Старовойт. В Белгороде в 200 метрах от места взрыва “нештатно сошедшего” авиационного боеприпаса обнаружили новую бомбу – она находилась в земле на глубине семи метров. Эвакуировать пришлось жителей 17 многоэтажек, бомбу успешно вырыли и увезли. Но чертовщина на этом не закончилась: жители Владимирской области сообщали о взрывах в лесу, полиция действительно нашла там три воронки – одну свежую и две старых; откуда они взялись, никто не знает.

Российский активист Ильдар Дадин, который в 2015 году стал первым осужденным по уголовной статье о “неоднократных нарушениях” правил проведения митингов, рассказал “Новой газете Европа”, что едет в Украину воевать в рядах "Русского добровольческого корпуса". Сын пресс-секретаря Путина подтвердил, что воевал в ЧВК “Вагнер” по поддельным документам, и теперь “часть его” хочет вернуться на фронт. Историю подхватил Соловьев, опубликовав свое январское интервью с человеком в маске – это, по словам пропагандиста, и был сын Пескова. Журналисты при этом обнаружили штрафы, выписанные его “Тесле” в Москве в тот период, когда Песков-младший, как он утверждает, работал простым артиллеристом на Донбассе. Зачем эта история вообще всплыла, пока не понятно.

Ставропольский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО военнослужащего, обвиняемого в убийстве своей бабушки: напился – поспорил – зарезал. Чем дольше будет длиться война, тем больше будет подобных случаев (здесь о невозможности вписаться в мирную жизнь рассказывают ветераны боевых действий из разных стран).

Российская мирная жизнь

Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника оружейного завода “Промтехнология” Дмитрия Кичу по делу о госизмене – здесь собрано все, что о нем известно.

Прокурор потребовал ужесточить приговор Алексею Москалеву, аргументируя это тем, что он совершил свое преступление, “дискредитацию” армии, в условиях вооруженного конфликта, а это отягчающее обстоятельство. При этом где находится Москалев, по-прежнему неизвестно, а в деле при загадочных обстоятельствах появился еще один адвокат – почему-то из Калининграда. 28 марта суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии, но он не присутствовал на оглашении приговора, потому что сбежал. Чуть позже его задержали в Минске, отправили в СИЗО, а потом экстрадировали в Россию. Дочь Алексея Машу, из-за антивоенного рисунка которой началась вся эта вакханалия, забрала к себе мать, не видевшая ее до этого несколько лет.

Радио Свобода публикует тюремный дневник Андрея Пивоварова – петербургского политика, приговоренного к четырем годам колонии за “руководство нежелательной организацией”. Вот интервью мультипликатора Павла Мунтяна Настоящему Времени – он делится впечатлениями от своего новоприобретенного “иноагентства”.

В субботу вечером полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге. Глава “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина обвиняла музыканта в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков на основании не подтвердившихся слухов о том, что на концерте от передозировки умерла посетительница.

Петербургский МДТ перенес еще один спектаклю с участием актера Данилы Козловского. Ранее донос на него написал Виталий Бородин, специализирующийся на мастерах сценических искусств.

Россия на мировой арене

В Италии арестовали активы сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса. Ранее он сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а его папа поблагодарил Путина за организацию этого побега, после чего лишился должности. В США Усса-младшего обвиняют в организации сложной схемы по обходу санкций, и суд в Италии постановил его туда экстадировать.

МИД России заявил о высылке немецких дипломатов в качестве "зеркального" ответа на “массовую” высылку сотрудников российских представительств в Германии. Сколько именно дипломатов выслали стороны, не очень ясно.

США отказали в визах российским прокремлевским журналистам, которые собирались сопровождать Лаврова в поездке в Нью-Йорк. Лавров ответил старым нацболовским лозунгом “Не забудем, не простим”.

Украина ввела санкции против российских граждан и организаций, в том числе против политических партий и ЦИК. Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией.

Посол Китая во Франции сказал в телеинтервью, что государства бывшего Советского Союза не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку "нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". МИДы Литвы, Латвии и Эстонии вызвали китайских послов для прояснения ситуации.

В Париже напротив дома, в котором находится квартира, принадлежащая бывшей жене замминистра обороны России, прошла акция с требованием ввести против нее санкции. Светлана Маниович, живущая в Европе по израильскому паспорту, в августе развелась с замминистра обороны Тимуром Ивановым, но в ФБК этот развод считают фиктивным. В расследовании ФБК говорится, что Светлана Маниович "излучает богатство", владеет бриллиантами, мехами и ездит на "Роллс-Ройсе", а также арендует в Сен-Тропе виллу за 150 тысяч евро в месяц.

По данным Bloomberg, в новом пакете санкций против России Евросоюз собирается расширить ограничения на транзит грузов через Россию – это значительно усложнит обход санкций.

Вокруг света

По данным New York Times, военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в деле об утечке секретных документов Пентагона, начал публиковать секретные данные менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения России в Украину. Удивительно, что их так долго никто не замечал.

Около 140 граждан России, находящихся в Судане, обратились в дипломатические представительства с просьбой об эвакуации, большинство из них находятся в российским посольстве в Хартуме. Американские и британские военные уже эвакуировали из Судана своих граждан.

В Израиле продолжаются массовые протесты против отложенной судебной реформы.

Издатели уволили главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle, в котором вышло "интервью" Михаэля Шумахера, сгенерированное искусственным интеллектом.

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказала журналистам, что за последние сутки ее сын дважды падал в больничной палате и оба раза на короткое время терял сознание.

Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, связывающем Нагорный Карабах с Арменией. Армения призвала вмешаться Россию и ООН.

Шесть ссылок

Русская поэзия. Новый большой проект “Полки” по истории русской поэзии, вот первые лекции: от ее возникновения из древнерусской до “Евгения Онегина”. Или рассказ пастернаковеда Лазаря Флейшмана о жизни и работе.

Новый большой проект “Полки” по истории русской поэзии, вот первые лекции: от ее возникновения из древнерусской до “Евгения Онегина”. Или рассказ пастернаковеда Лазаря Флейшмана о жизни и работе. Кино. Беседа Дмитрия Волчека с Игорем Садреевым, автором документального фильма “Белое пальто” о Валерии Новодворской. Или разговор Любови Аркус и Василия Степанова с Борисом Хлебниковым о его фильме “Снегирь”, которым открылся Московский международный кинофестиваль.

Беседа Дмитрия Волчека с Игорем Садреевым, автором документального фильма “Белое пальто” о Валерии Новодворской. Или разговор Любови Аркус и Василия Степанова с Борисом Хлебниковым о его фильме “Снегирь”, которым открылся Московский международный кинофестиваль. Вокруг Китая. История несостоявшегося антияпонского союза России, Китая и Кореи. Или отрывок из книги историка Карла Герта “Бесконечный капитализм. Как консюмеризм свел на нет коммунистическую революцию в Китае” (изд-во Academic Studies Press) – о торговле значками с Мао Цзэдуном.

Искренне Ваши,

Семь Сорок