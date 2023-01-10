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Так и выглядит безумие

Все, что нужно знать рано утром 10 января

Доброе утро!

В Минске начался процесс над сотрудниками Tut.by – в прошлом главного независимого медиа в Беларуси. О деталях уголовного дела и истории портала подробно рассказано здесь. В остальном так:

  • В Минобороны Украины заявили, что ЧВК Вагнера начала “мощный штурм” Соледара.
  • Российская армия обстреляла рынок в поселке Шевченково Харьковской области, а также Херсон, Краматорск и Очаков. Есть погибшие и раненые.
  • В Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных.
  • По данным члена СПЧ Евы Меркачевой, заключенных, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", помиловали тайным указом Путина еще перед отправкой на фронт.
  • Перед Новым годом Навального в десятый раз отправили в ШИЗО – он умылся на полчаса раньше положенного. Сейчас он болен.
  • “Дождь” получил лицензию на вещание в Нидерландах.

Военные сводки

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боевики ЧВК Вагнера начали “мощный штурм” позиций украинской армии в Соледаре Донецкой области. Украинскую оборону они прорвали во время объявленного Россией “рождественского перемирия”. По словам президента Украины, “вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов – вот так и выглядит безумие”. По мнению украинского военного эксперта Сергея Грабского, пытаясь захватить Бахмут и Соледар, россияне преследуют чисто политические цели, поскольку стратегического смысла в этом сейчас нет. Из-за переключения сил на Соледар интенсивность обстрелов соседнего Бахмута несколько снизилась: вот рассказ помощника председателя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко о ситуации в Бахмуте, а вот подборка видео из Бахмута и Соледара. В то же время на севере Луганской области украинская армия вплотную подошла к Кременной.

В понедельник утром российская армия обстреляла рынок в поселке Шевченково Харьковской области, – погибли две женщины, еще пять человек ранены. Несмотря на регулярные обстрелы, в Харьковскую область возвращается жизнь – вот репортаж из поселка Старый Салтов, жители которого пытаются, как могут, навести порядок.

В понедельник днем жертвой артиллерийского обстрела жилого квартала в Херсоне стал один человек. Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску (погибли двое) и обстреляла ракетами Очаков Николаевской области – там повреждено около сотни зданий.

В Украине ждут поставок нового оружия из США, союзники уговаривают Германию разрешить поставки танков Leopard в Украину, Великобритания ведет переговоры о поставках Украине танков Challenger 2. О поставках этого оружия и готовящемся контрнаступлении Украины здесь рассказывает секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Почему союзники Украины медлят с поставками Киеву тяжелых танков, тут объясняет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (спойлер: на Западе боятся последствий полного поражения России – ее коллапса и распада). Кстати, почти половина политических экспертов, опрошенных Financial Times, считают этот распад неизбежным.

У России с оружием дела обстоят так:

  • По данным британской военной разведки, Россия использует истребитель пятого поколения Су-57 против Украины, но делает это крайне осторожно. Что это за самолет, рассказано тут.
  • Командующий Киевской группировкой украинской армии Александр Павлюк утверждает, что вероятность нового вторжения россиян из Беларуси остается низкой. По его данным, военная техника, которую везут из России в Беларусь, нуждается в ремонте – собственно, для ремонта ее туда и везут.
  • В Москве умер разработчик ракет “Калибр” Павел Камнев, ему было 85 лет.

Война, вид из России

  • В учебной части в селе Нижняя Павловка Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Виновниками пожара мобилизованные называют пьяных офицеров. Жертв нет, но личные вещи, в том числе купленное за свой счет обмундирование, сгорели. В Братске Иркутской области горел военкомат: предположительно, его кто-то поджег, хотя местные власти настаивают на неисправности электропроводки.
  • Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара по Макеевке Донецкой области, потому что перечнем погибших якобы могут воспользоваться иностранные разведки.
  • Член Совета по правам человека при Путине Ева Меркачева утверждает, что заключенных, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", помиловали тайным указом еще перед отправкой на фронт – родственники заключенных якобы получили документы об их освобождении. Когда Пескова спросили, так это или не так, он ответил, что помиловать заключенного можно только указом Путина, а был ли такой указ – тайна.
  • Правительство России не поддержало законопроект о предоставлении участникам боевых действий, закончившим военную службу, бесплатной психологической помощи. Сказали, что это “избыточная мера”.
  • Пятеро россиян, сбежавших от мобилизации, уже несколько месяцев живут в аэропорту "Инчхон" в Южной Корее. Им отказали в убежище, потому что уклонение от призыва в армию корейские власти достаточным основанием для предоставления статуса беженца не считают.

Хроники российских репрессий

  • Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова в связи с его интервью “Новой газете. Европа”. По какой статье его надо возбуждать, Бастрыкин не уточнил. Ранее начать уголовное преследование актера требовали в соцсетях депутаты Госдумы.
  • Воодушевленный их успехом, депутат Госдумы Андрей Луговой (власти Великобритании обвиняют его в отравлении полонием Александра Литвиненко в 2006 году) попросил генпрокурора России дать правовую оценку поведению певца Валерия Меладзе (считается, что тот шепотом произнес “Слава Украине!” на корпоративе в Дубае).
  • МВД России объявило в розыск предпринимателя и мецената Бориса Зимина – предположительно, по делу о мошенничестве. Зимин, среди прочего, известен тем, что финансирует деятельность Алексея Навального.
  • Самого Навального в канун Нового года в десятый раз отправили в ШИЗО – за то, что он умывался на полчаса раньше положенного. Адвокаты говорят, что сейчас Алексей заболел – предположительно, заразившись от “подсадного бомжа”, которого тюремное начальство несколько дней держало в медчасти вместе с больными гриппом.
  • В Ухте суд оштрафовал пенсионера на 120 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за антивоенные картинки в ВК.
  • На петербургских политиков Бориса Вишневского и Максима Резника составили протоколы по статье о "дискредитации" армии РФ из-за постов о Буче. В Петрозаводске такого же протокола удостоилась депутат Заксобрания Карелии от “Яблока” Эмилия Слабунова.
  • Вот интервью с женой московского политика, преподавателя мехмата МГУ Михаила Лобанова. После брутального обыска он отбывает 15 суток за “сопротивление полиции”, а далее ожидает возбуждения уголовного дела о “фейках” по “сценарию Яшина”.
  • Пропавший якутский антивоенный активист Айхал Аммосов сообщил, что уехал в Казахстан. В Росси против него возбуждено уголовное дело о “повторной дискредитации” российской армии.
  • “Ведомости” утверждают, что искусственный интеллект произвел чистку базы сторонников “Единой России”, исключив из нее тех, кто не поддерживает войну. Из 25 миллионов любителей Путина осталось девять.

Зачем нужны все эти репрессии и чистки и насколько далеко они могут зайти, здесь предполагают Борис Зимин и политолог Кирилл Рогов.

Прочее российское

  • Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать издателя "Медиазоны" Петра Верзилова по уголовному делу о неуведомлении о канадском гражданстве. Судья объяснила свой отказ тем, что эта статья не предполагает лишения свободы. Уголовное дело возбудили еще в 2020 году.
  • Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
  • В Чечне силовики похитили около 20 жителей села Алхан-Кала, некоторых из них пытали за критику властей.
  • Жительница Дагестана обратилась с заявлением в полицию после того, как ее четыре месяца насильно удерживали и пытали в “реабилитационном центре „Альянс Рекавери““. Таким образом родители пытались “вылечить” ее от бисексуальности и атеизма.
  • Житель Казани получил 19 лет лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".
  • В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2, погибли два человека.

Лирика: интервью политолога Владимира Гельмана о том, как война трансформировала режим Путина и что произойдет с ним дальше, и колонка Романа Анина о возможных преемниках российского президента.

Вокруг света

  • Служба безопасности Украины арестовала имущество бывшего министра Дмитрия Табачника почти на $2 млн. Его подозревают в госизмене за активное участие в организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал пост министра образования и науки с 2010 по 2014 годы во время президентства Виктора Януковича. Сейчас он в Крыму.
  • Американское издание Politico пишет со ссылкой на отчеты внешней разведки США, что ЧВК Вагнера наращивает свою активность в Сербии (где запугивает политэмигрантов) и странах Африки: Центральноафриканской Республике, Ливии, Мадагаскаре.
  • МВД Латвии предложило правительству приостановить действие закона "О репатриации", поскольку большинство заявок на репатриацию в последнее время поступает от граждан России.
  • Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах, что, вероятно, позволит ему распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии, ранее лишившей телеканал лицензии.
  • Суд в Чехии признал невиновным экс-премьера и кандидата в президенты Андрея Бабиша по делу о финансовых махинациях. Гособвинение может обжаловать это решение, но оно наверняка положительно скажется на результатах Бабиша в первом туре президентских выборов, который пройдет в эти выходные.
  • Иранские власти приговорили футболиста Азадани к 26 годам тюрьмы за участие в антиправительственных протестах.
  • Полиция Бразилии освободила занятые сторонниками бывшего президента Болсонару здания Конгресса, Верховного суда и президентский дворец, задержаны около 400 человек. Сам Болсонару госпитализирован в США.

Шесть ссылок

  • Зима и застой, литературное. Трактат Ивана Котова о теме зимы в русской литературе XIX–XX веков. Или поэтический цикл Дмитрия Голынко-Вольфсона “Кругом невозможно 3D” с предисловием Алексея Конакова об особой поэтике нынешнего застоя.
  • Художества. Ликбез по эстетике кубизма. Или история изображения застолья в искусстве.
  • Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам 2022 года. Или беседа с киевским актером и сценаристом Вячеславом Бабенковым, который снимает в разгар войны черную комедию о туповатых русских диверсантах.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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