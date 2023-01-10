Доброе утро!

В Минске начался процесс над сотрудниками Tut.by – в прошлом главного независимого медиа в Беларуси. О деталях уголовного дела и истории портала подробно рассказано здесь. В остальном так:

В Минобороны Украины заявили, что ЧВК Вагнера начала “мощный штурм” Соледара.

Российская армия обстреляла рынок в поселке Шевченково Харьковской области, а также Херсон, Краматорск и Очаков. Есть погибшие и раненые.

В Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных.

По данным члена СПЧ Евы Меркачевой, заключенных, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", помиловали тайным указом Путина еще перед отправкой на фронт.

Перед Новым годом Навального в десятый раз отправили в ШИЗО – он умылся на полчаса раньше положенного. Сейчас он болен.

“Дождь” получил лицензию на вещание в Нидерландах.

Военные сводки

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боевики ЧВК Вагнера начали “мощный штурм” позиций украинской армии в Соледаре Донецкой области. Украинскую оборону они прорвали во время объявленного Россией “рождественского перемирия”. По словам президента Украины, “вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов – вот так и выглядит безумие”. По мнению украинского военного эксперта Сергея Грабского, пытаясь захватить Бахмут и Соледар, россияне преследуют чисто политические цели, поскольку стратегического смысла в этом сейчас нет. Из-за переключения сил на Соледар интенсивность обстрелов соседнего Бахмута несколько снизилась: вот рассказ помощника председателя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко о ситуации в Бахмуте, а вот подборка видео из Бахмута и Соледара. В то же время на севере Луганской области украинская армия вплотную подошла к Кременной.

В понедельник утром российская армия обстреляла рынок в поселке Шевченково Харьковской области, – погибли две женщины, еще пять человек ранены. Несмотря на регулярные обстрелы, в Харьковскую область возвращается жизнь – вот репортаж из поселка Старый Салтов, жители которого пытаются, как могут, навести порядок.

В понедельник днем жертвой артиллерийского обстрела жилого квартала в Херсоне стал один человек. Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску (погибли двое) и обстреляла ракетами Очаков Николаевской области – там повреждено около сотни зданий.

В Украине ждут поставок нового оружия из США, союзники уговаривают Германию разрешить поставки танков Leopard в Украину, Великобритания ведет переговоры о поставках Украине танков Challenger 2. О поставках этого оружия и готовящемся контрнаступлении Украины здесь рассказывает секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Почему союзники Украины медлят с поставками Киеву тяжелых танков, тут объясняет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (спойлер: на Западе боятся последствий полного поражения России – ее коллапса и распада). Кстати, почти половина политических экспертов, опрошенных Financial Times, считают этот распад неизбежным.

У России с оружием дела обстоят так:

По данным британской военной разведки, Россия использует истребитель пятого поколения Су-57 против Украины, но делает это крайне осторожно. Что это за самолет, рассказано тут.

Командующий Киевской группировкой украинской армии Александр Павлюк утверждает, что вероятность нового вторжения россиян из Беларуси остается низкой. По его данным, военная техника, которую везут из России в Беларусь, нуждается в ремонте – собственно, для ремонта ее туда и везут.

В Москве умер разработчик ракет “Калибр” Павел Камнев, ему было 85 лет.

Война, вид из России

В учебной части в селе Нижняя Павловка Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Виновниками пожара мобилизованные называют пьяных офицеров. Жертв нет, но личные вещи, в том числе купленное за свой счет обмундирование, сгорели. В Братске Иркутской области горел военкомат: предположительно, его кто-то поджег, хотя местные власти настаивают на неисправности электропроводки.

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара по Макеевке Донецкой области, потому что перечнем погибших якобы могут воспользоваться иностранные разведки.

Член Совета по правам человека при Путине Ева Меркачева утверждает, что заключенных, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", помиловали тайным указом еще перед отправкой на фронт – родственники заключенных якобы получили документы об их освобождении. Когда Пескова спросили, так это или не так, он ответил, что помиловать заключенного можно только указом Путина, а был ли такой указ – тайна.

Правительство России не поддержало законопроект о предоставлении участникам боевых действий, закончившим военную службу, бесплатной психологической помощи. Сказали, что это “избыточная мера”.

Пятеро россиян, сбежавших от мобилизации, уже несколько месяцев живут в аэропорту "Инчхон" в Южной Корее. Им отказали в убежище, потому что уклонение от призыва в армию корейские власти достаточным основанием для предоставления статуса беженца не считают.

Хроники российских репрессий

Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова в связи с его интервью “Новой газете. Европа”. По какой статье его надо возбуждать, Бастрыкин не уточнил. Ранее начать уголовное преследование актера требовали в соцсетях депутаты Госдумы.

Воодушевленный их успехом, депутат Госдумы Андрей Луговой (власти Великобритании обвиняют его в отравлении полонием Александра Литвиненко в 2006 году) попросил генпрокурора России дать правовую оценку поведению певца Валерия Меладзе (считается, что тот шепотом произнес “Слава Украине!” на корпоративе в Дубае).

МВД России объявило в розыск предпринимателя и мецената Бориса Зимина – предположительно, по делу о мошенничестве. Зимин, среди прочего, известен тем, что финансирует деятельность Алексея Навального.

Самого Навального в канун Нового года в десятый раз отправили в ШИЗО – за то, что он умывался на полчаса раньше положенного. Адвокаты говорят, что сейчас Алексей заболел – предположительно, заразившись от “подсадного бомжа”, которого тюремное начальство несколько дней держало в медчасти вместе с больными гриппом.

В Ухте суд оштрафовал пенсионера на 120 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за антивоенные картинки в ВК.

На петербургских политиков Бориса Вишневского и Максима Резника составили протоколы по статье о "дискредитации" армии РФ из-за постов о Буче. В Петрозаводске такого же протокола удостоилась депутат Заксобрания Карелии от “Яблока” Эмилия Слабунова.

Вот интервью с женой московского политика, преподавателя мехмата МГУ Михаила Лобанова. После брутального обыска он отбывает 15 суток за “сопротивление полиции”, а далее ожидает возбуждения уголовного дела о “фейках” по “сценарию Яшина”.

Пропавший якутский антивоенный активист Айхал Аммосов сообщил, что уехал в Казахстан. В Росси против него возбуждено уголовное дело о “повторной дискредитации” российской армии.

“Ведомости” утверждают, что искусственный интеллект произвел чистку базы сторонников “Единой России”, исключив из нее тех, кто не поддерживает войну. Из 25 миллионов любителей Путина осталось девять.

Зачем нужны все эти репрессии и чистки и насколько далеко они могут зайти, здесь предполагают Борис Зимин и политолог Кирилл Рогов.

Прочее российское

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать издателя "Медиазоны" Петра Верзилова по уголовному делу о неуведомлении о канадском гражданстве. Судья объяснила свой отказ тем, что эта статья не предполагает лишения свободы. Уголовное дело возбудили еще в 2020 году.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

В Чечне силовики похитили около 20 жителей села Алхан-Кала, некоторых из них пытали за критику властей.

Жительница Дагестана обратилась с заявлением в полицию после того, как ее четыре месяца насильно удерживали и пытали в “реабилитационном центре „Альянс Рекавери““. Таким образом родители пытались “вылечить” ее от бисексуальности и атеизма.

Житель Казани получил 19 лет лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2, погибли два человека.

Лирика: интервью политолога Владимира Гельмана о том, как война трансформировала режим Путина и что произойдет с ним дальше, и колонка Романа Анина о возможных преемниках российского президента.

Вокруг света

Служба безопасности Украины арестовала имущество бывшего министра Дмитрия Табачника почти на $2 млн. Его подозревают в госизмене за активное участие в организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал пост министра образования и науки с 2010 по 2014 годы во время президентства Виктора Януковича. Сейчас он в Крыму.

Американское издание Politico пишет со ссылкой на отчеты внешней разведки США, что ЧВК Вагнера наращивает свою активность в Сербии (где запугивает политэмигрантов) и странах Африки: Центральноафриканской Республике, Ливии, Мадагаскаре.

МВД Латвии предложило правительству приостановить действие закона "О репатриации", поскольку большинство заявок на репатриацию в последнее время поступает от граждан России.

Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах, что, вероятно, позволит ему распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии, ранее лишившей телеканал лицензии.

Суд в Чехии признал невиновным экс-премьера и кандидата в президенты Андрея Бабиша по делу о финансовых махинациях. Гособвинение может обжаловать это решение, но оно наверняка положительно скажется на результатах Бабиша в первом туре президентских выборов, который пройдет в эти выходные.

Иранские власти приговорили футболиста Азадани к 26 годам тюрьмы за участие в антиправительственных протестах.

Полиция Бразилии освободила занятые сторонниками бывшего президента Болсонару здания Конгресса, Верховного суда и президентский дворец, задержаны около 400 человек. Сам Болсонару госпитализирован в США.

Шесть ссылок

Зима и застой, литературное. Трактат Ивана Котова о теме зимы в русской литературе XIX–XX веков. Или поэтический цикл Дмитрия Голынко-Вольфсона “Кругом невозможно 3D” с предисловием Алексея Конакова об особой поэтике нынешнего застоя.

Трактат Ивана Котова о теме зимы в русской литературе XIX–XX веков. Или поэтический цикл Дмитрия Голынко-Вольфсона “Кругом невозможно 3D” с предисловием Алексея Конакова об особой поэтике нынешнего застоя. Художества. Ликбез по эстетике кубизма. Или история изображения застолья в искусстве.

Ликбез по эстетике кубизма. Или история изображения застолья в искусстве. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам 2022 года. Или беседа с киевским актером и сценаристом Вячеславом Бабенковым, который снимает в разгар войны черную комедию о туповатых русских диверсантах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок