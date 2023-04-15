Повелитель московского времени

Доброе утро!
Конституционный суд Франции признал законной пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Вероятно, это положит конец протестам, не утихающим во Франции с января. А конца войне не видно:
- Россия обстреляла ракетами С-300 жилые дома в Славянске. Убиты по меньшей мере девять человек, 21 ранен.
- По данным британской военной разведки, украинские военные организованно покидают Бахмут.
- По подсчетам Русской службы “Би-би-си” и “Медиазоны”, в Украине убиты почти 20,5 тысяч российских военных. За последние две недели список пополнился 1820 именами – это рекорд с начала войны.
- Путин подписал закон об изменении порядка призыва. Теперь россияне должны сами следить, не выписали ли им повестку.
- Российский реестр “иностранных агентов” пополнили юморист Семен Слепаков, журналист Павел Каныгин и еще шесть лиц и организаций.
- Федеральный суд в Бостоне предъявил сотруднику военной базы Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов.
Военные сводки
В пятницу днем российская армия обстреляла жилые дома в Славянске ракетами С-300. Удар разрушил два верхних этажа пятиэтажки – по последним данным, погибли девять человек, ранения получил 21. Продолжаются поиски еще четырех человек, вот видео последствий. Также в пятницу ракетному обстрелу подвергся Краматорск, где вроде бы обошлось без жертв, а по Черниговской области Россия нанесла бомбовый удар.
По данным британской военной разведки, в Бахмуте подразделения ЧВК “Вагнера” значительно улучшили взаимодействие с частями регулярной российской армии и активизировали наступление. Украинские военные организованно отходят со своих позиций как минимум на некоторых участках фронта. Вот репортаж с украинских позиций в селе Ивановка на окраине Бахмута – через него проходит единственная дорога, по которой осуществляется обеспечение украинских подразделений. Российские военные штурмуют ее ежедневно.
Прошел год с момента потопления крейсера “Москва”, исполнявшего обязанности флагмана российского Черноморского флота. По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, это позволило украинской армии обезопасить южные регионы от высадки российского десанта и артиллерийских обстрелов – вот интервью с ней. А вот разговоры с родителями российских солдат-срочников, погибших на этом крейсере – российские власти так и не объяснили им, что произошло, и официально не признали больших потерь.
Украинское наступление по-прежнему только ожидается. Глава военной разведки Кирилл Буданов заверил международную общественность, что утечка секретных документов американской разведки украинских военных планов не сорвет. Продолжается накопление вооружений: Дания обещала в ближайшее время передать Киеву еще 19 самоходных гаубиц Ceasar. Вот рассказ о шушпанцерах – изготовленной кустарными методами гибридной бронетехнике, которую используют в этой войне обе стороны.
Война, вид из России
Список убитых в Украине российских военных, который составляют по открытым источникам Русская служба “Би-би-си” и “Медиазона”, за последние две недели пополнился 1820 новыми именами – это рекорд с начала войны. Общее число погибших, чьи имена доподлинно известны, сейчас составляет почти 20,5 тысяч. По мнению журналистов, реальное число потерь должно быть как минимум в два раза больше. Комментируя пополнение списка, авторы отмечают, что в последнее время в него все чаще попадают люди, которые до войны никак не были связаны с армией. Мобилизованных в списке убитых – почти две тысячи.
The Washington Post пишет со ссылкой на материалы утечки документов американской разведки об огромных потерях в элитных подразделениях регулярной российской армии: в секретных бумагах утверждается, что три бригады российского спецназа за время войны потеряли убитыми и ранеными до 90-95% личного состава. Военную технику они будто бы тоже теряют в больших количествах.
Путин подписал указ о введении московского времени на оккупированных территориях Украины и ввел в действие “закон об электронных повестках”, который в скоростном режиме приняли на уходящей неделе обе палаты российского парламента. Закон обязывает граждан самостоятельно следить, не направили ли им повестку, создает единый электронный реестр военнообязанных и ограничивает уклонистов в гражданских правах. Еще до того, как этот закон подписал Путин, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий дальнейшее ограничение их прав: уклонистов собираются пожизненно лишить права занимать государственные должности, а также избираться в законодательные органы любого уровня. Ждем запрета на владение радиоприемниками и домашними канарейками.
Несмотря на то, что, в соответствии с новым порядком призыва, властям нетрудно загрести в армию кого угодно, в России продолжается набор в “нетрадиционные” военные формирования: подмосковные Люберцы уклеены плакатами, призывающими вступать в “Люберецкое ополчение”, которое будет воевать в “зоне СВО”. Запись добровольцев ведется через “Госуслуги”. Реклама “ополчения” размещена также в соцсетях и на сайтах городских учреждений, в том числе на странице люберецкой Детской школы искусств №1 – рядом с объявлениями о записи детей в кружки и спортивные секции.
Военный суд в Пскове приговорил военнослужащего к двум годам колонии по делу об оставлении места службы в период мобилизации. Российский военный суд в аннексированном Крыму дал 10 лет российскому контрактнику, застрелившему в зоне боевых действий сотрудника Росгвардии (которого он якобы принял за “украинского диверсанта”). “Диверсанты” от этого никуда не делись: крымская ФСБ отрапортовала о задержании двух граждан Украины, якобы воевавших в крымскотатарском добровольческом батальоне в составе ВСУ. Вполне возможно, что задержали их вовсе не в Крыму: российские спецслужбы с 2014 года охотятся за воюющими за Украину крымскими татарами, ловят их в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, чтобы потом привезти в Крым и отдать их там под суд по обвинению в терроризме.
Российское карательное
Ссылаясь на “террористическую опасность”, Федерация профсоюзов России рекомендовала своим членам не проводить шествия на 1 мая. Сотрудник команды Навального Дмитрий Низовцев предрекает дальнейшую рутинизацию и омассовление “терроризма”: обвинения в терроризме давно предъявляют тем, кто посягает на силовые структуры, некоторое время назад его распространили и на тех, кто обсуждает такие посягательства (жителя Ярославской области только что приговорили к 4,5 годам колонии за комментарии о взрыве в Архангельском УФСБ в 2018 году – “оправдание терроризма”), теперь же в связи с убийством военкора-пропагандиста Владлена Татарского в “подстрекательстве к терроризму” пытаются обвинить структуры Навального, а военный суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии радиолюбителя из Мордовии по статье о “призывах к терроризму с использованием СМИ” за антивоенные высказывания в радиоэфирах, которые слушают только такие же чудики-радиолюбители и которые никакими СМИ, естественно, не являются.
На фронтах “дискредитации” и “фейков” дела обстоят так:
- Суд в Москве оштрафовал на 80 тысяч рублей 18-летнего активиста Максима Лыпканя, который с февраля находится в СИЗО по делу о военных “фейках”. 50 тысяч штрафа ему назначили за “организацию несогласованного митинга”, который не состоялся, потому что власти Москвы отказали Лыпканю в его согласовании, а еще 30 тысяч – за “дискредитацию” российской армии, потому что не состоявшийся и не согласованный митинг планировался на 24 февраля и носил название “Год ада”.
- Жителя Томска оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за посты в “Одноклассниках” с фразами типа “Какой мурло развязал войну”.
- Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” вследствие спора, завязавшегося в кафе. Один из посетителей громко, агрессивно и нецензурно высказывался в адрес украинцев. Оштрафованная попросила его не материться публично и напомнила, что у многих россиян есть родственники и друзья в Украине. Оппонент пожаловался в полицию и удерживал женщину в кафе до прибытия наряда. Полиция изучила соцсети женщины и, обнаружив крамольный пост, составила протокол о “дискредитации”, посоветовав ей в дальнейшем “обсуждать Украину на кухне”.
- Разбор феномена доносительства, в последнее время расцветшего в России бурным цветом, читайте тут; вот рассказ о военном враче Юрии Евиче, на которого по доносу бдительных граждан полицейские составили протокол о “дискредитации” российской армии – только чтобы получить его обратно от разгневанного судьи (Евич – активный сторонник войны и популяризатор тактической медицины, с 2014 года он работал военным врачом у донецких сепаратистов и лично участвовал в пытках украинских военнопленных); здесь – интервью с дирижером и композитором Прохором Протасовым: суд в Кирове заочно приговорил его к пяти годам лишения свободы за распространение “фейков”, однако апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело на новое рассмотрение – вероятно, для ужесточения наказания.
Прочее репрессивное:
- Минюст России внес в единый реестр “иностранных агентов” комика Семена Слепакова, бывшего журналиста “Новой газеты” и основателя издания “Продолжение следует” Павла Каныгина, бывшего секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, мультипликатора, автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также издания “Агентство” и “Полигон”, Фонд Карнеги и объединение “Радужная ассоциация”. При этом "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" вместе с “Экологической вахтой Сахалина” из реестра “иностранных агентов” исключили в связи с ликвидацией этих организаций. Лососевые рыбы так и останутся неизученными.
- В Госдуме создана рабочая группа под председательством Яровой, которая должна будет придумать, какими законодательными путями можно было бы лишить доходов “иностранных агентов” и противников войны. В состав комиссии вошел вице-спикер Госдумы Петр Толстой, потомок графа-пацифиста.
- Роскомнадзор обратился в суд с требованием лишить регистрации издание KozaPress, основанное нижегородской журналисткой Ириной Славиной. Славина совершила акт самосожжения 2 октября 2020 года, написав предварительно в фейсбуке: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”.
- Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призывает запретить в России “Википедию”. Здесь исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский рассказывает о претензиях властей, число которых растет в последние дни в геометрической прогрессии.
- Депутаты Госдумы от КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении нового директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, которая преступно заявила, что “Сталин сдох”, и сравнила его с Микки Маусом. По какой статье надо возбудить уголовное дело, коммунисты не пишут, но “оскорбление чувств верующих”, кажется, вполне подходит.
- В Пятигорске в офисе “Команды против пыток” прошел обыск. Правозащитники утверждают, что не могут разглашать, с каким уголовных делом он связан.
- О пытках в екатеринбургской закрытой спецшколе №124 читайте тут (не для слабонервных).
Бег
Оператор связи МТС с июня запретит своим сотрудникам удаленно работать из-за границы. За границей тучи в целом сгущаются:
- Вот рассказ о том, как именно россиян не хотят видеть в Турции, Казахстане, Вьетнаме, США. С Грузией тоже есть проблемы – туда могут просто не впустить после заграничной поездки, но это не помешало россиянам купить там за год 6707 квартир. Как Аргентина стала местом массовой эмиграции для россиян и почему эта лавочка теперь тоже частично закрывается, подробно рассказано тут.
- Банк ENBD, один из крупнейших в Объединенных Арабских Эмиратах, начал блокировать инвестиционные счета россиян, ссылаясь на “директиву ЕС”. Об отношениях России со странами Персидского залива читайте в интервью с политологом-востоковедом, доцентом Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николаем Кожановым.
- Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о санкциях в отношении россиян и белорусов – но не потому, что он с этими санкциями не согласен, а потому что считает нужным уравнять россиян и белорусов в ограничениях и упростить процедуру аннулирования им виз и видов на жительство. В принятом парламентом законе прописаны семь ограничений, четыре из которых касаются граждан обеих стран, а три относятся исключительно к россиянам. Науседа не доволен подобной дискриминацией белорусов.
- В Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России, подробностей пока нет.
- Комментируя высылку 15 российских дипломатов из Норвегии, полиция безопасности страны объяснила, что эти “дипломаты” работали на СВР, ГРУ и ФСБ. В России высылку разведчиков назвали “умышленным нагнетанием враждебности”.
Но есть страны, где россиянин может найти понимание: Албания отказалась экстрадировать в Россию фотоблогера Лану Сатор (Светлану Тимофееву), задержанную в албанском городе Грамши по обвинению в шпионаже. Сатор уже почти 20 лет фотографирует заброшенные военные и промышленные объекты – за этим занятием ее и застали на албанском военном заводе, производившем в советское время автоматы Калашникова. После задержания Сатор попросила в Албании политическое убежище. В России она заочно арестована по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, за проникновение на режимное НПО „Энергомаш“ в Химках в 2011 году (там производят ракетные двигатели).
Вокруг света
- Федеральный суд в Бостоне предъявил сотруднику военной базы Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов, которые стали достоянием общественности и поставили под угрозу безопасность США. По сведениям The Washington Post, Тейшейра публиковал секретные данные в закрытом чате в Discord больше года и страшно злился, что другие участники ими не интересовались. Вот подробный рассказ о жизни виновника, пожалуй, самой нелепой в истории утечки секретных данных: мальчик просто не подумал…
- В США окружной судья Тревор МакФадден приговорил к 7,5 годам тюрьмы участника нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Патрик Маккойи выхватил щит у полицейского во время прорыва в здание Конгресса США.
- Леди Гагу назначили сопредседателем комитета по культуре при президенте США.
- Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них принимают участие атлеты из Беларуси или России. Украинские спортсмены не сильно этому рады, хотя, конечно, всё понимают.
Ссылки для чтения
- Жизнь после катастрофы. Филолог, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров рассказывает, как война, развязанная Россией против Украины, сказалась на его научных планах: “Только что мне пришлось отказаться от публикации лекций о социалистическом реализме. Эта работа выглядит странно сейчас”. Петербургский сомелье Кирилл Бурлуцкий объясняет, как российская агрессия против Украины скажется на культуре виноделия в Узбекистане (спойлер: положительно).
- Окаянные дни. Статья историков литературы Ильи Симановского и Ирины Тосунян, в которой они уточняют одно место в “Окаянных днях”, чтобы показать, что в документальном смысле знаменитая книга Бунина – источник сомнительный. Или отрывок из книги историка Константина Годунова “Красная Пасха: празднование годовщин Октября и политическая культура Гражданской войны” (изд-во ЕУ СПб), посвященный практике символического сожжения врагов революции на городских площадях.
- Наполеон. Два отрывка из книги историка Эндрю Робертса “Наполеон: биография” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый – о трудностях, с которыми французская армия столкнулась во время марша на Москву (тиф, перебои в снабжении и нарушения дисциплины), и второй, посвященной ее отступлению из Российской империи.
- Экономика. Краткое введение в теорию ценности. Или рассказ о теории английского экономиста Томаса Мальтуса о недостаточности ресурсов и ее политических последствиях для стран глобального Юга.
- Вокруг смерти. Два отрывка из книги Хейли Кэмпбелл “О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни”: первый, об уборщиках мест убийства, и второй – о бальзамировщиках трупов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок