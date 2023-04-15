Повелитель московского времени

Доброе утро!

Конституционный суд Франции признал законной пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Вероятно, это положит конец протестам, не утихающим во Франции с января. А конца войне не видно:

Россия обстреляла ракетами С-300 жилые дома в Славянске. Убиты по меньшей мере девять человек, 21 ранен.

По данным британской военной разведки, украинские военные организованно покидают Бахмут.

По подсчетам Русской службы “Би-би-си” и “Медиазоны”, в Украине убиты почти 20,5 тысяч российских военных. За последние две недели список пополнился 1820 именами – это рекорд с начала войны.

Путин подписал закон об изменении порядка призыва. Теперь россияне должны сами следить, не выписали ли им повестку.

Российский реестр “иностранных агентов” пополнили юморист Семен Слепаков, журналист Павел Каныгин и еще шесть лиц и организаций.

Федеральный суд в Бостоне предъявил сотруднику военной базы Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов.

Военные сводки

В пятницу днем российская армия обстреляла жилые дома в Славянске ракетами С-300. Удар разрушил два верхних этажа пятиэтажки – по последним данным, погибли девять человек, ранения получил 21. Продолжаются поиски еще четырех человек, вот видео последствий. Также в пятницу ракетному обстрелу подвергся Краматорск, где вроде бы обошлось без жертв, а по Черниговской области Россия нанесла бомбовый удар.

По данным британской военной разведки, в Бахмуте подразделения ЧВК “Вагнера” значительно улучшили взаимодействие с частями регулярной российской армии и активизировали наступление. Украинские военные организованно отходят со своих позиций как минимум на некоторых участках фронта. Вот репортаж с украинских позиций в селе Ивановка на окраине Бахмута – через него проходит единственная дорога, по которой осуществляется обеспечение украинских подразделений. Российские военные штурмуют ее ежедневно.

Прошел год с момента потопления крейсера “Москва”, исполнявшего обязанности флагмана российского Черноморского флота. По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, это позволило украинской армии обезопасить южные регионы от высадки российского десанта и артиллерийских обстрелов – вот интервью с ней. А вот разговоры с родителями российских солдат-срочников, погибших на этом крейсере – российские власти так и не объяснили им, что произошло, и официально не признали больших потерь.

Украинское наступление по-прежнему только ожидается. Глава военной разведки Кирилл Буданов заверил международную общественность, что утечка секретных документов американской разведки украинских военных планов не сорвет. Продолжается накопление вооружений: Дания обещала в ближайшее время передать Киеву еще 19 самоходных гаубиц Ceasar. Вот рассказ о шушпанцерах – изготовленной кустарными методами гибридной бронетехнике, которую используют в этой войне обе стороны.

Война, вид из России

Список убитых в Украине российских военных, который составляют по открытым источникам Русская служба “Би-би-си” и “Медиазона”, за последние две недели пополнился 1820 новыми именами – это рекорд с начала войны. Общее число погибших, чьи имена доподлинно известны, сейчас составляет почти 20,5 тысяч. По мнению журналистов, реальное число потерь должно быть как минимум в два раза больше. Комментируя пополнение списка, авторы отмечают, что в последнее время в него все чаще попадают люди, которые до войны никак не были связаны с армией. Мобилизованных в списке убитых – почти две тысячи.

The Washington Post пишет со ссылкой на материалы утечки документов американской разведки об огромных потерях в элитных подразделениях регулярной российской армии: в секретных бумагах утверждается, что три бригады российского спецназа за время войны потеряли убитыми и ранеными до 90-95% личного состава. Военную технику они будто бы тоже теряют в больших количествах.

Путин подписал указ о введении московского времени на оккупированных территориях Украины и ввел в действие “закон об электронных повестках”, который в скоростном режиме приняли на уходящей неделе обе палаты российского парламента. Закон обязывает граждан самостоятельно следить, не направили ли им повестку, создает единый электронный реестр военнообязанных и ограничивает уклонистов в гражданских правах. Еще до того, как этот закон подписал Путин, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий дальнейшее ограничение их прав: уклонистов собираются пожизненно лишить права занимать государственные должности, а также избираться в законодательные органы любого уровня. Ждем запрета на владение радиоприемниками и домашними канарейками.

Несмотря на то, что, в соответствии с новым порядком призыва, властям нетрудно загрести в армию кого угодно, в России продолжается набор в “нетрадиционные” военные формирования: подмосковные Люберцы уклеены плакатами, призывающими вступать в “Люберецкое ополчение”, которое будет воевать в “зоне СВО”. Запись добровольцев ведется через “Госуслуги”. Реклама “ополчения” размещена также в соцсетях и на сайтах городских учреждений, в том числе на странице люберецкой Детской школы искусств №1 – рядом с объявлениями о записи детей в кружки и спортивные секции.

Военный суд в Пскове приговорил военнослужащего к двум годам колонии по делу об оставлении места службы в период мобилизации. Российский военный суд в аннексированном Крыму дал 10 лет российскому контрактнику, застрелившему в зоне боевых действий сотрудника Росгвардии (которого он якобы принял за “украинского диверсанта”). “Диверсанты” от этого никуда не делись: крымская ФСБ отрапортовала о задержании двух граждан Украины, якобы воевавших в крымскотатарском добровольческом батальоне в составе ВСУ. Вполне возможно, что задержали их вовсе не в Крыму: российские спецслужбы с 2014 года охотятся за воюющими за Украину крымскими татарами, ловят их в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, чтобы потом привезти в Крым и отдать их там под суд по обвинению в терроризме.

Российское карательное

Ссылаясь на “террористическую опасность”, Федерация профсоюзов России рекомендовала своим членам не проводить шествия на 1 мая. Сотрудник команды Навального Дмитрий Низовцев предрекает дальнейшую рутинизацию и омассовление “терроризма”: обвинения в терроризме давно предъявляют тем, кто посягает на силовые структуры, некоторое время назад его распространили и на тех, кто обсуждает такие посягательства (жителя Ярославской области только что приговорили к 4,5 годам колонии за комментарии о взрыве в Архангельском УФСБ в 2018 году – “оправдание терроризма”), теперь же в связи с убийством военкора-пропагандиста Владлена Татарского в “подстрекательстве к терроризму” пытаются обвинить структуры Навального, а военный суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии радиолюбителя из Мордовии по статье о “призывах к терроризму с использованием СМИ” за антивоенные высказывания в радиоэфирах, которые слушают только такие же чудики-радиолюбители и которые никакими СМИ, естественно, не являются.

На фронтах “дискредитации” и “фейков” дела обстоят так:

Суд в Москве оштрафовал на 80 тысяч рублей 18-летнего активиста Максима Лыпканя, который с февраля находится в СИЗО по делу о военных “фейках”. 50 тысяч штрафа ему назначили за “организацию несогласованного митинга”, который не состоялся, потому что власти Москвы отказали Лыпканю в его согласовании, а еще 30 тысяч – за “дискредитацию” российской армии, потому что не состоявшийся и не согласованный митинг планировался на 24 февраля и носил название “Год ада”.

Жителя Томска оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за посты в “Одноклассниках” с фразами типа “Какой мурло развязал войну”.

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” вследствие спора, завязавшегося в кафе. Один из посетителей громко, агрессивно и нецензурно высказывался в адрес украинцев. Оштрафованная попросила его не материться публично и напомнила, что у многих россиян есть родственники и друзья в Украине. Оппонент пожаловался в полицию и удерживал женщину в кафе до прибытия наряда. Полиция изучила соцсети женщины и, обнаружив крамольный пост, составила протокол о “дискредитации”, посоветовав ей в дальнейшем “обсуждать Украину на кухне”.

Разбор феномена доносительства, в последнее время расцветшего в России бурным цветом, читайте тут; вот рассказ о военном враче Юрии Евиче, на которого по доносу бдительных граждан полицейские составили протокол о “дискредитации” российской армии – только чтобы получить его обратно от разгневанного судьи (Евич – активный сторонник войны и популяризатор тактической медицины, с 2014 года он работал военным врачом у донецких сепаратистов и лично участвовал в пытках украинских военнопленных); здесь – интервью с дирижером и композитором Прохором Протасовым: суд в Кирове заочно приговорил его к пяти годам лишения свободы за распространение “фейков”, однако апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело на новое рассмотрение – вероятно, для ужесточения наказания.

Прочее репрессивное:

Минюст России внес в единый реестр “иностранных агентов” комика Семена Слепакова, бывшего журналиста “Новой газеты” и основателя издания “Продолжение следует” Павла Каныгина, бывшего секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, мультипликатора, автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также издания “Агентство” и “Полигон”, Фонд Карнеги и объединение “Радужная ассоциация”. При этом "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" вместе с “Экологической вахтой Сахалина” из реестра “иностранных агентов” исключили в связи с ликвидацией этих организаций. Лососевые рыбы так и останутся неизученными.

В Госдуме создана рабочая группа под председательством Яровой, которая должна будет придумать, какими законодательными путями можно было бы лишить доходов “иностранных агентов” и противников войны. В состав комиссии вошел вице-спикер Госдумы Петр Толстой, потомок графа-пацифиста.

Роскомнадзор обратился в суд с требованием лишить регистрации издание KozaPress, основанное нижегородской журналисткой Ириной Славиной. Славина совершила акт самосожжения 2 октября 2020 года, написав предварительно в фейсбуке: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призывает запретить в России “Википедию”. Здесь исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский рассказывает о претензиях властей, число которых растет в последние дни в геометрической прогрессии.

Депутаты Госдумы от КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении нового директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, которая преступно заявила, что “Сталин сдох”, и сравнила его с Микки Маусом. По какой статье надо возбудить уголовное дело, коммунисты не пишут, но “оскорбление чувств верующих”, кажется, вполне подходит.

В Пятигорске в офисе “Команды против пыток” прошел обыск. Правозащитники утверждают, что не могут разглашать, с каким уголовных делом он связан.

О пытках в екатеринбургской закрытой спецшколе №124 читайте тут (не для слабонервных).

Бег

Оператор связи МТС с июня запретит своим сотрудникам удаленно работать из-за границы. За границей тучи в целом сгущаются:

Вот рассказ о том, как именно россиян не хотят видеть в Турции, Казахстане, Вьетнаме, США. С Грузией тоже есть проблемы – туда могут просто не впустить после заграничной поездки, но это не помешало россиянам купить там за год 6707 квартир. Как Аргентина стала местом массовой эмиграции для россиян и почему эта лавочка теперь тоже частично закрывается, подробно рассказано тут.

Банк ENBD, один из крупнейших в Объединенных Арабских Эмиратах, начал блокировать инвестиционные счета россиян, ссылаясь на “директиву ЕС”. Об отношениях России со странами Персидского залива читайте в интервью с политологом-востоковедом, доцентом Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николаем Кожановым.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон о санкциях в отношении россиян и белорусов – но не потому, что он с этими санкциями не согласен, а потому что считает нужным уравнять россиян и белорусов в ограничениях и упростить процедуру аннулирования им виз и видов на жительство. В принятом парламентом законе прописаны семь ограничений, четыре из которых касаются граждан обеих стран, а три относятся исключительно к россиянам. Науседа не доволен подобной дискриминацией белорусов.

В Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России, подробностей пока нет.

Комментируя высылку 15 российских дипломатов из Норвегии, полиция безопасности страны объяснила, что эти “дипломаты” работали на СВР, ГРУ и ФСБ. В России высылку разведчиков назвали “умышленным нагнетанием враждебности”.

Но есть страны, где россиянин может найти понимание: Албания отказалась экстрадировать в Россию фотоблогера Лану Сатор (Светлану Тимофееву), задержанную в албанском городе Грамши по обвинению в шпионаже. Сатор уже почти 20 лет фотографирует заброшенные военные и промышленные объекты – за этим занятием ее и застали на албанском военном заводе, производившем в советское время автоматы Калашникова. После задержания Сатор попросила в Албании политическое убежище. В России она заочно арестована по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, за проникновение на режимное НПО „Энергомаш“ в Химках в 2011 году (там производят ракетные двигатели).

Вокруг света

Федеральный суд в Бостоне предъявил сотруднику военной базы Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов, которые стали достоянием общественности и поставили под угрозу безопасность США. По сведениям The Washington Post, Тейшейра публиковал секретные данные в закрытом чате в Discord больше года и страшно злился, что другие участники ими не интересовались. Вот подробный рассказ о жизни виновника, пожалуй, самой нелепой в истории утечки секретных данных: мальчик просто не подумал…

В США окружной судья Тревор МакФадден приговорил к 7,5 годам тюрьмы участника нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Патрик Маккойи выхватил щит у полицейского во время прорыва в здание Конгресса США.

Леди Гагу назначили сопредседателем комитета по культуре при президенте США.

Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них принимают участие атлеты из Беларуси или России. Украинские спортсмены не сильно этому рады, хотя, конечно, всё понимают.

Ссылки для чтения

Жизнь после катастрофы. Филолог, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров рассказывает, как война, развязанная Россией против Украины, сказалась на его научных планах: “Только что мне пришлось отказаться от публикации лекций о социалистическом реализме. Эта работа выглядит странно сейчас”. Петербургский сомелье Кирилл Бурлуцкий объясняет, как российская агрессия против Украины скажется на культуре виноделия в Узбекистане (спойлер: положительно).

Филолог, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров рассказывает, как война, развязанная Россией против Украины, сказалась на его научных планах: “Только что мне пришлось отказаться от публикации лекций о социалистическом реализме. Эта работа выглядит странно сейчас”. Петербургский сомелье Кирилл Бурлуцкий объясняет, как российская агрессия против Украины скажется на культуре виноделия в Узбекистане (спойлер: положительно). Окаянные дни. Статья историков литературы Ильи Симановского и Ирины Тосунян, в которой они уточняют одно место в “Окаянных днях”, чтобы показать, что в документальном смысле знаменитая книга Бунина – источник сомнительный. Или отрывок из книги историка Константина Годунова “Красная Пасха: празднование годовщин Октября и политическая культура Гражданской войны” (изд-во ЕУ СПб), посвященный практике символического сожжения врагов революции на городских площадях.

Статья историков литературы Ильи Симановского и Ирины Тосунян, в которой они уточняют одно место в “Окаянных днях”, чтобы показать, что в документальном смысле знаменитая книга Бунина – источник сомнительный. Или отрывок из книги историка Константина Годунова “Красная Пасха: празднование годовщин Октября и политическая культура Гражданской войны” (изд-во ЕУ СПб), посвященный практике символического сожжения врагов революции на городских площадях. Наполеон. Два отрывка из книги историка Эндрю Робертса “Наполеон: биография” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый – о трудностях, с которыми французская армия столкнулась во время марша на Москву (тиф, перебои в снабжении и нарушения дисциплины), и второй, посвященной ее отступлению из Российской империи.

Два отрывка из книги историка Эндрю Робертса “Наполеон: биография” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый – о трудностях, с которыми французская армия столкнулась во время марша на Москву (тиф, перебои в снабжении и нарушения дисциплины), и второй, посвященной ее отступлению из Российской империи. Экономика. Краткое введение в теорию ценности. Или рассказ о теории английского экономиста Томаса Мальтуса о недостаточности ресурсов и ее политических последствиях для стран глобального Юга.

Краткое введение в теорию ценности. Или рассказ о теории английского экономиста Томаса Мальтуса о недостаточности ресурсов и ее политических последствиях для стран глобального Юга. Вокруг смерти. Два отрывка из книги Хейли Кэмпбелл “О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни”: первый, об уборщиках мест убийства, и второй – о бальзамировщиках трупов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок