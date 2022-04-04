Лев Толстой как дискредитатор российской армии

Доброе утро!

Папа римский во время своего визита на Мальту назвал Путина человеком, “замкнутым в анахроничных притязаниях националистических интересов”. Путин папе пока не ответил, а на войне дела обстоят так:

Фотографии убитых мирных жителей киевских предместий потрясли мир. Российское Минобороны называет их постановочными.

Human Rights Watch выпустила доклад о внесудебных казнях, изнасилованиях и мародерстве российских войск в Украине.

На антивоенных акциях в России задержаны свыше 200 человек.

На выборах в Венгрии и Сербии победили действующие лидеры.

Буча, Гостомель, Ворзель

Минобороны Украины заявило о полном освобождении Киевской области от российской армии. Медиа по всему миру опубликовали кадры, снятые журналистами международных агентств в предместьях Киева, месяц находившихся под российской оккупацией. Улицы этих городков усеяны трупами мирных жителей, у многих связаны за спиной руки; некоторые тела российские военные перед уходом пытались сжечь. Обнаружены братские могилы. Вот видео, вот подборка фотографий. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорит, что из освобожденных от российских войск районов Киевской области вывезены тела 410 погибших мирных жителей.

Вот подборка рассказов жителей Бучи об оккупации, записанных корреспондентами разных изданий, здесь о жизни в оккупированном городе рассказывает депутат горсовета и доброволец теробороны Катерина Украинцева. The Guardian публикует (англ.) историю Тараса Шевченко, которому удалось бежать из Бучи через поля и леса в десятых числах марта. В селе Мотыжин обнаружены тела сельской старосты Ольги Сухенко, ее мужа и сына – вот рассказ об этой семье. Здесь инструктор по кикбоксингу Али Шехайтли рассказывает, как российские танки 1 марта открыли огонь по колонне гражданских автомобилей, которые пытались выехать из Киевской области по житомирской трассе. В киевской области обнаружено тело фотожурналиста Макса Левина, он посмертно награжден орденом “За мужество”.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских военных “убийцами, мародерами, палачами”. Лидеры западных стран и главы международных организаций призывают к тщательному расследованию убийств и привлечению военных преступников к ответственности. Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и других международных организаций как можно скорее приехать в Бучу для сбора доказательств. Уже установлено, какие именно части и подразделения армии России находились под Киевом. Здесь юрист Илья Новиков объясняет, как найдут тех, кто расстреливал мирных жителей. Евросоюз, Великобритания, США и другие западные страны готовят новые санкции в отношении России. Литва первой из стран Евросоюза отказалась от закупок российского газа.

Минобороны России назвало фото и видео из Бучи "очередной провокацией", приводя разные аргументы, каждый из которых – неправда. Россия запросила на сегодня заседание Совбеза ООН в связи с “чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче”. Ранее проведения заседания Совбеза ООН в связи с убийствами мирных жителей требовала Украина, но она предлагала в качестве даты вторник, 5 апреля.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины – там речь идет не только о Киевской области, но также о Черниговской и Харьковской.

По консервативным подсчетам ООН, в Украине с начала войны убиты 1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенок.

Фронтовые сводки

Вечером в воскресенье почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Взрывы были слышны в Тернополе, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Харькове. В воскресенье обстрелам с моря подверглась Одесса (российское Минобороны сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода, который не работает с 2014 года), российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву (один человек погиб, 11 ранены), обстреливался также Очаков Николаевской области; число жертв удара по зданию обладминистрации, нанесенного 29 марта, выросло до 36 человек. Кроме того, ударам подверглись нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, аэродром в Полтаве, несколько объектов в Днепре, нефтехранилище в Шепетовке на западе Украины и железнодорожная станция Павлоград недалеко от Днепра. Под огонь попала больница в городе Рубежное Луганской области, город Васильков к юго-западу от Киева и Харьков. Украинские военные взяли под контроль Припять и соответствующий участок украинско-белорусской границы.

В субботу российские войска разогнали стрельбой митинг в поддержку Украины в оккупированном Энергодаре, в воскресенье стреляли по митингу в Каховке. По данным министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские войска взяли в плен 11 глав местных общин. В воскресенье из двухнедельного российского плена освободили мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

В Мариуполе продолжаются бои, гуманитарный конвой Красного креста до города так и не доехал, люди эвакуируются самостоятельно. В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс – ранее он снял фильм “Мариуполис” о жизни в прифронтовом городе и теперь вернулся, чтобы зафиксировать последствия войны. В связи с авиаударом по роддому российский Следственный комитет возбудил против украинских военных уголовное дело о захвате заложников, перепутав при этом мариупольские роддома, а затем удалил свой пресс‑релиз. В центре Архангельска появился крест в память о погибших в Мариуполе. Ранее такой же установили в Петербурге. К их установке призывало фемантивоенное сопротивление.

Украинские военные ожидают массированного наступления российской армии на Донбассе – здесь военный эксперт Сергей Грабский объясняет, как предположительно они будут действовать и что с этим сможет сделать украинская армия.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия утверждает, что российская сторона сняла возражения против проведения в Украине референдума о нейтралитете страны, а также по другим вопросам, кроме вопроса о Крыме. Глава российской делегации Владимир Мединский в ответ на эти слова сказал, что проект мирного договора пока не готов для встречи “в верхах”. Что на этих переговорах делает Роман Абрамович, объясняется здесь.

Снежана прячет от матери похоронку брата

В выходные на антивоенных акциях в России задержали свыше двухсот человек. Здесь – описания и видео задержаний в разных регионах. В стране возбуждено 15 тысяч административных и 40 уголовных дел за антивоенные выступления.

В Москве полиция составила административный протокол по статье о “дискредитации российской армии” за плакат с цитатой из статьи Льва Толстого “Христианство и патриотизм” (1894): “Патриотизм – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти”. Преступление полицейские усмотрели вот в чем (цитата из протокола): “Лев Николаевич Толстой, согласно историческим фактам, является исторической фигурой, представляющей условно названное "зеркало революции", общеизвестный факт того, что в произведениях автора жестко критиковался правящий режим Таким образом, действия гр. Никитин, следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого”.

В Петербурге оштрафована на 40 тысяч рублей и арестована на 10 суток Ануш Панина – за антивоенные плакаты, сделанные “по аналогии с объявлениями о проституции, чтобы привлечь внимание широкого круга лиц”. В Петербурге очень много рекламы проституток: крупными буквами КАТЯ или АНЯ и внизу помельче номер телефона. Ануш Панина прикрепила к своей одежде внешне очень похожие сообщения: “Кира никогда больше не увидит папу”, “Наташа думает, что брат поехал на учения”, “Маша ждет сына домой”, “Анджела потеряла сон муж без вести пропал”, “Снежана прячет от матери похоронку брата”.

Петербуржца, которого дважды штрафовали за толстовку с надписью “Путин вор”, задержали по делу о ложных сообщениях о минировании и зачем-то отвезли в Лугу (это примерно 140 км от СПб).

В Омске за участие в антивоенном пикете уволили врача.

В Петербурге уволена завотделом культурных программ Российской национальной библиотеки (Публички) Ольга Кагановская. Виной тому – Юрий Лотман, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Сотрудники библиотеки сделали к этой дате поздравительный плакат, но глава департамента безопасности Публички решил, что на фотографии – не Лотман, а “представитель американской культуры” Марк Твен, и написал докладную директору, обвинив авторов плаката в “пропаганде экстремизма и терроризма”.

Редактора студенческого журнала DOXA Наташу Тышкевич, задержанную сразу после заседания суда по делу о “вовлечении несовершеннолетних” в опасную для них деятельность, арестовали на 15 суток за пост 2017 года.

Гендиректор “Яндекса” Елена Бунина покинула свой пост. По данным The Bell, она не вернулась в Россию из отпуска.

Все остальное

На парламентских выборах в Венгрии победу одержала партия действующего премьера Виктора Орбана; кандидатам от объединенной оппозиции удалось победить только в Будапеште. Орбан был премьером Венгрии в 1998–2002 годах, затем дважды проигрывал выборы, но вновь избрался в 2010 году и с тех пор остается бессменным руководителем страны и агентом влияния Кремля в Евросоюзе.

На президентских выборах в Сербии лидирует действующий президент Александр Вучич, на парламентских победу одержала коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. Сербия остается единственным кандидатом в члены Евросоюза, который не присоединился к европейским санкциям в отношении России.

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о задержании "агента", который должен был убить президента Токаева и "создать в обществе русофобские взгляды".

Афганское правительство талибов запретило выращивать опиумный мак. Запрещено также производство, использование и транспортировка других наркотиков.

Пять ссылок

Устройство России. Социолог Кирилл Шамиев рассказывает, кто служит в российской армии и почему эти люди бомбят роддома и убивают гражданских. Корреспондент “Новой газеты” Елена Костюченко объясняет, что чувствует журналист, когда его издание сначала подчиняется военной цензуре, а потом принимает решение закрыться.

Социолог Кирилл Шамиев рассказывает, кто служит в российской армии и почему эти люди бомбят роддома и убивают гражданских. Корреспондент “Новой газеты” Елена Костюченко объясняет, что чувствует журналист, когда его издание сначала подчиняется военной цензуре, а потом принимает решение закрыться. Деградация. Российские издатели рассказывают, что ждет российский книжный рынок в условиях санкций: быстрая культурная деградация и возвращение пиратства. Деградацию переживать не впервой – вот текст к столетию отплытия из Петрограда “философского парохода”.

Российские издатели рассказывают, что ждет российский книжный рынок в условиях санкций: быстрая культурная деградация и возвращение пиратства. Деградацию переживать не впервой – вот текст к столетию отплытия из Петрограда “философского парохода”. Средства выражения. Рассказ о том, как станцевать войну и преодолеть травму с помощью движения.

Искренне Ваши,

Семь Сорок