Поздно пить боржоми

Доброе утро!
Из России ушли мишки Haribo, но войну это не остановило:
- В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.
- Украинская армия сообщает о взятии важного села Русская Лозовая под Харьковом.
- “Би-би-си” удалось установить имена 1899 российских военных, убитых в Украине. Военком Пермского края просит губернатора не сообщать о погибших, чтобы не мешать призыву.
- Суд в Петербурге обязал экс-главу штаба Навального выплатить 3,9 млн рублей за "сверхурочную работу" полицейских на акциях в поддержку политика.
Военные сводки
Российское наступление на Донбассе продолжается; украинские позиции подвергаются интенсивным обстрелам, препятствующим перегруппировке сил. Особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские военные несут значительные потери, но еще большие потери несет российская армия. Вот репортаж из прифронтовых городов Донецкой и Луганской областей, здесь жительница города Лиман Донецкой области рассказывает о погибшем при обстреле внуке, а тут глава Лисичанской администрации Александр Заика объясняет, как город живет под непрекращающимися обстрелами.
Украина заявила о взятии под контроль села Русская Лозовая, стоящего на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Ожидается, что в связи с этим прекратятся обстрелы Харькова с севера.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, за время войны Россия выпустила по Украине 1900 крылатых ракет. Минобороны России прокомментировало ракетный обстрел Киева 28 апреля: уничтожены, мол, производственные корпуса завода "Артем". Но при этом погибла журналистка украинской службы Радио Свобода Вера Гирич – она была у себя дома, ее тело нашли под обломками утром 29 апреля. Ранения получили еще 10 человек.
По словам официального представителя украинской разведки Вадима Скрибицкого, Россия подтягивает резервы из глубоких тылов, а в Приднестровье объявлены военные сборы. Москва, скорее всего, будет использовать территорию непризнанной республики для атак на Украину (вероятно, в связи с этим Одессе введен комендантский час с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая). Из Беларуси российские войска, по словам Скрибицкого, тоже полностью не выведены.
Стало известно, что Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Ранее такие же танки передала Украине Чехия. Польша заявила о готовности охранять воздушное пространство Словакии, если Братислава отдаст Киеву свои МиГи-29. В интервью “Медузе” заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд объясняет, чего добивается Вашингтон, поддерживая Украину оружием: стратегического поражения Владимира Путина.
Вот новые фотографии войны.
На оккупированных территориях
Новостей об эвакуации гражданских лиц с мариупольского завода “Азовсталь”, на которую утром в пятницу надеялись в Офисе президента Украины, пока нет. Зато есть рассказ советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о грозящей городу эпидемии, отсутствии лекарств, нехватке врачей и попытках оккупационных властей провести “фильтрацию” остающегося в городе населения. Что представляет собой эта “фильтрация”, здесь рассказывает 17-летняя жительница Мариуполя, которой удалось после этой процедуры уехать с семьей на подконтрольную Киеву территорию.
Люди, признанные в ходе этой “фильтрации” неблагонадежными, исчезают. Некоторые из них впоследствии обнаруживаются в списках террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Вот истории украинцев, насильно вывезенных на территорию России. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, Москва берет заложников, чтобы попытаться (незаконно) обменять их на военнопленных. По ее данным, таких заложников не менее тысячи, половина из них женщины, их держат в тюрьмах и СИЗО в Курске, Брянске, Рязани, Ростове. В Пензе задержали волонтерку Ирину Гурскую, которая собирала вещи для украинских беженцев и помогала им уехать из России.
Министерство госбезопасности так называемой "ДНР" задержало за “шпионаж” третьего сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. ОБСЕ объявила об окончательном закрытии миссии в Украине. В Запорожье – после встречи с российскими военными – пропали британские волонтеры, помогавшие эвакуироваться из оккупированной деревни матери с двумя детьми, их тоже приняли за шпионов. Это хорошо отработанная тактика обращения с людьми: суд в России приговорил к 19,5 годам колонии строго режима украинского военного эксперта Дмитрия Штыбликова по статье о госизмене (ранее его осудили на пять лет по делу "крымских диверсантов") – ужас в том, что не известно никаких, вообще никаких деталей обвинения.
В этой обзорной статье описана политика, которую российские военные проводят на оккупированных территориях на юге Украины; здесь о жизни в оккупированном Мелитополе рассказывает жительница города Нина Соболева. В оккупированных селах Черниговской области политика была чуть жестче: людей просто расстреливали.
В России войны нет
На фармацевтическом предприятии “Синтез” в Кургане произошел взрыв, один человек пострадал. “Синтез” – один из лидеров по производству антибиотиков для госпитального сектора.
Губернаторы Курской и Брянской областей заявили об обстреле пограничных пунктов утром 29 апреля. Пострадавших, по их словам, нет. Скоро не будет и погибших: военком Пермского края попросил губернатора региона скрыть данные о погибших в Украине. “Это вызывает резонанс при проведении призывной кампании”, – сказал он.
Русская служба “Би-би-си”, ведущая учет российских потерь на этой войне, установила уже имена 1899 погибших. Большая их часть – выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России (больше всего – из Дагестана и Бурятии). Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя москвичи составляют почти 9% населения России. Из всех российских регионов о потерях не сообщали только Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Официальная цифра потерь по версии Минобороны – 1351 человек.
Родители солдат, воюющих в Украине, далеко не всегда осуждают войну: вот интервью с матерью российского военнослужащего Алексея Птаха (в 2004 году он был заложником в Беслане). В ответ на вопрос о целях войны она воспроизводит все, что знает о зверствах немецких нацистов на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. И потом добавляет: “Чем сейчас этот фашизм отличается от того, что было в 1945 году?”
Один из изобретателей “этого фашизма”, глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, побывал на похоронах ветерана разведки. Получается, что сообщения о его аресте были попыткой выдать желаемое за действительное.
“Война против всех”
- Жителя Омска оштрафовали на 50 тысяч рублей за поврежденный плакат в поддержку армии – по статье о “дискредитации” вооруженных сил, она же статья о “фейках”.
- В Набережных Челнах по уголовному делу о “фейках”, возбужденному 4 апреля “в отношении неустановленных лиц”, проведен обыск у школьного учителя истории Раушана Валиуллина.
- В Воронеже возбуждено уголовное дело о “фейках” в отношении депутата от КПРФ Нины Беляевой, которая осудила войну в Украине на заседании райсовета.
- В Москве заочно арестована находящаяся за границей муниципальный депутат Елена Котеночкина. Ее коллега по совету депутатов Красносельского округа Москвы Алексей Горинов отправлен в СИЗО, а другие депутаты допрошены в качестве свидетелей. Вот рассказ о сути этого дела.
Вот разговор с главой правозащитной организации “Агора” Павлом Чиковым о смысле статьи о “фейках” и особенностях ее применения (спойлер: это “война против всех”).
В войне участвуют и другие статьи:
- Суд в Петербурге обязал экс-главу штаба Навального Ирину Фатьянову выплатить 3,9 млн рублей за "сверхурочную работу" полицейских на акциях в поддержку политика 23 и 31 января 2021 года. Фатьянова уехала за границу после арестов глав штабов Навального в других регионах и платить эти деньги не собирается, вот разговор с ней.
- В Москве на 10 суток арестовали администратора телеграм‑канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова (организация митинга).
- На Красной площади задержали правозащитников Олега Орлова и Ирину Галкову, вышедших на антивоенный пикет.
Есть еще блокировки (они коснулись сайтов WikiArt, Syg.ma и “Новая газета. Европа”), прямая травля (по данным американской разведки, нападение с краской на главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова организовала ФСБ), а также идеологическое давление:
- Из краснодарской гимназии уволили учительницу русского языка, не удержавшуюся от рассуждений об Украине во время урока. Школьных учителей сейчас заставляют проводить военно-патриотические уроки едва ли не по всем предметам (даже по биологии!), навязывая им готовые презентации.
- Директор премии “Большая книга” Георгий Урушадзе объявил об увольнении. После публикации длинного списка премии его подвергли травле за то, что в лонг-лист вошли книги Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Гузели Яхиной и Александра Архангельского, выступающих против войны.
- Начинает ставиться вопрос о полном запрете отдельных авторов, хотя реализовать его крайне сложно.
- Из телеигры “Что? Где? Когда?” ушли едва ли не все известные знатоки. Программа впервые за долгие годы выходит в записи.
Необъяснимые новости: Минюст впервые в истории исключил из реестра СМИ – "иностранных агентов" двух человек – политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину, а Роспатент предоставил государственному телеканалу RT исключительное право на товарный знак “иноагент”.
Дипломатические победы и российское экономическое чудо
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины, а Песков объявил, что на параде 9 мая глав иностранных государств не будет – конечно же, потому что их не приглашали.
Минфин России расплатился в долларах по евробондам, по которым раньше собирался платить в рублях, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда в России “достаточно спокойной”.
Есть проблемы со сбытом российской нефти – она вдруг стала “токсичной” (пояснения экономиста Александра Титова), зато газ как шел, так и идет в Европу (и будет еще долго идти – пояснения экономиста Игоря Юшкова).
Как выяснил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в день вторжения России в Украину долю ВТБ в одном из крупнейших банков Кипра перекупила компания экс-менеджера ВТБ Кирилла Зимарина – того самого Зимарина из расследования Навального, который подарил зазнобе Андрея Костина телеведущей Наиле Аскер-заде квартиру в жилкомплексе "Новая Остоженка".
Проблемы, конечно, есть, но мелкие:
- Грузинская компания IDS Borjomi временно прекращает производство на разливочных заводах в Грузии в связи с тем, что она принадлежит попавшей под западные санкции российской "Альфа-Групп".
- Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты дочери Пескова, падчерицы Лаврова и сына владельца телеканала "Царьград" Малофеева.
- Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group, которому принадлежит Holiday Inn и InterContinental, собирается уходить с российского рынка.
Ссылки для чтения
- Попытки понять Россию умом. Художник Дмитрий Виленский рассуждает о возможностях продолжения жизни и искусства в ситуации катастрофы; политолог Денис Греков объясняет, как россияне привыкли предавать себя ради выживания.
- Художества. Рассказ искусствоведа Валентина Дьяконова о самом актуальном российском художественном проекте – Партии мертвых. Беседа с петербургской художницей Евгенией Исаевой о ее акции “Сердце кровью обливается”. История о том, как в феврале 1983 года КГБ внезапно заинтересовался современным искусством в лице Никиты Алексеева – в реконструкции Саши Обуховой.
- Жучки и птички. Отрывок из книги палеоэнтомолога Александра Храмова “Краткая история насекомых: Шестиногие хозяева планеты” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о появлении насекомых, ведущих паразитический образ жизни. Или беседа с биологом Сергеем Петровым о повадках птиц, гражданской науке и эволюции беспозвоночных.
- Математика. Фрагмент из книги Стивена Хокинга “Бог создал целые числа. Математические открытия, изменившие историю” (изд-во “АСТ”), посвященный жизни и работам Огюстена Луи Коши, заложившего фундамент матанализа. Или отрывок из работы британского математика Криса Уоринга “Формулы на все случаи жизни: Как математика помогает выходить из сложных ситуаций” (изд-во “Альпина Паблишер”) о поиске простого числа, состоящего из ста миллионов знаков.
- Античность. Фрагмент из книги историка Сьюзен Вудфорд “Образы мифов в классической античности” (изд-во Ad Marginem) о том, как определять мифологические сюжеты на античной керамике. Или отрывок из книги историка Ольги Ким “Настоящий Древний Рим” (изд-во “АСТ”) – о древнем Риме с точки зрения современной урбанистики.
Искренне Ваши,
Семь Сорок