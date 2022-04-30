Поздно пить боржоми

Доброе утро!

Из России ушли мишки Haribo, но войну это не остановило:

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Украинская армия сообщает о взятии важного села Русская Лозовая под Харьковом.

“Би-би-си” удалось установить имена 1899 российских военных, убитых в Украине. Военком Пермского края просит губернатора не сообщать о погибших, чтобы не мешать призыву.

Суд в Петербурге обязал экс-главу штаба Навального выплатить 3,9 млн рублей за "сверхурочную работу" полицейских на акциях в поддержку политика.

Военные сводки

Российское наступление на Донбассе продолжается; украинские позиции подвергаются интенсивным обстрелам, препятствующим перегруппировке сил. Особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские военные несут значительные потери, но еще большие потери несет российская армия. Вот репортаж из прифронтовых городов Донецкой и Луганской областей, здесь жительница города Лиман Донецкой области рассказывает о погибшем при обстреле внуке, а тут глава Лисичанской администрации Александр Заика объясняет, как город живет под непрекращающимися обстрелами.

Украина заявила о взятии под контроль села Русская Лозовая, стоящего на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Ожидается, что в связи с этим прекратятся обстрелы Харькова с севера.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, за время войны Россия выпустила по Украине 1900 крылатых ракет. Минобороны России прокомментировало ракетный обстрел Киева 28 апреля: уничтожены, мол, производственные корпуса завода "Артем". Но при этом погибла журналистка украинской службы Радио Свобода Вера Гирич – она была у себя дома, ее тело нашли под обломками утром 29 апреля. Ранения получили еще 10 человек.

По словам официального представителя украинской разведки Вадима Скрибицкого, Россия подтягивает резервы из глубоких тылов, а в Приднестровье объявлены военные сборы. Москва, скорее всего, будет использовать территорию непризнанной республики для атак на Украину (вероятно, в связи с этим Одессе введен комендантский час с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая). Из Беларуси российские войска, по словам Скрибицкого, тоже полностью не выведены.

Стало известно, что Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Ранее такие же танки передала Украине Чехия. Польша заявила о готовности охранять воздушное пространство Словакии, если Братислава отдаст Киеву свои МиГи-29. В интервью “Медузе” заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд объясняет, чего добивается Вашингтон, поддерживая Украину оружием: стратегического поражения Владимира Путина.

Вот новые фотографии войны.

На оккупированных территориях

Новостей об эвакуации гражданских лиц с мариупольского завода “Азовсталь”, на которую утром в пятницу надеялись в Офисе президента Украины, пока нет. Зато есть рассказ советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о грозящей городу эпидемии, отсутствии лекарств, нехватке врачей и попытках оккупационных властей провести “фильтрацию” остающегося в городе населения. Что представляет собой эта “фильтрация”, здесь рассказывает 17-летняя жительница Мариуполя, которой удалось после этой процедуры уехать с семьей на подконтрольную Киеву территорию.

Люди, признанные в ходе этой “фильтрации” неблагонадежными, исчезают. Некоторые из них впоследствии обнаруживаются в списках террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вот истории украинцев, насильно вывезенных на территорию России. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, Москва берет заложников, чтобы попытаться (незаконно) обменять их на военнопленных. По ее данным, таких заложников не менее тысячи, половина из них женщины, их держат в тюрьмах и СИЗО в Курске, Брянске, Рязани, Ростове. В Пензе задержали волонтерку Ирину Гурскую, которая собирала вещи для украинских беженцев и помогала им уехать из России.

Министерство госбезопасности так называемой "ДНР" задержало за “шпионаж” третьего сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. ОБСЕ объявила об окончательном закрытии миссии в Украине. В Запорожье – после встречи с российскими военными – пропали британские волонтеры, помогавшие эвакуироваться из оккупированной деревни матери с двумя детьми, их тоже приняли за шпионов. Это хорошо отработанная тактика обращения с людьми: суд в России приговорил к 19,5 годам колонии строго режима украинского военного эксперта Дмитрия Штыбликова по статье о госизмене (ранее его осудили на пять лет по делу "крымских диверсантов") – ужас в том, что не известно никаких, вообще никаких деталей обвинения.

В этой обзорной статье описана политика, которую российские военные проводят на оккупированных территориях на юге Украины; здесь о жизни в оккупированном Мелитополе рассказывает жительница города Нина Соболева. В оккупированных селах Черниговской области политика была чуть жестче: людей просто расстреливали.

В России войны нет

На фармацевтическом предприятии “Синтез” в Кургане произошел взрыв, один человек пострадал. “Синтез” – один из лидеров по производству антибиотиков для госпитального сектора.

Губернаторы Курской и Брянской областей заявили об обстреле пограничных пунктов утром 29 апреля. Пострадавших, по их словам, нет. Скоро не будет и погибших: военком Пермского края попросил губернатора региона скрыть данные о погибших в Украине. “Это вызывает резонанс при проведении призывной кампании”, – сказал он.

Русская служба “Би-би-си”, ведущая учет российских потерь на этой войне, установила уже имена 1899 погибших. Большая их часть – выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России (больше всего – из Дагестана и Бурятии). Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя москвичи составляют почти 9% населения России. Из всех российских регионов о потерях не сообщали только Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Официальная цифра потерь по версии Минобороны – 1351 человек.

Родители солдат, воюющих в Украине, далеко не всегда осуждают войну: вот интервью с матерью российского военнослужащего Алексея Птаха (в 2004 году он был заложником в Беслане). В ответ на вопрос о целях войны она воспроизводит все, что знает о зверствах немецких нацистов на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. И потом добавляет: “Чем сейчас этот фашизм отличается от того, что было в 1945 году?”

Один из изобретателей “этого фашизма”, глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, побывал на похоронах ветерана разведки. Получается, что сообщения о его аресте были попыткой выдать желаемое за действительное.

“Война против всех”

Жителя Омска оштрафовали на 50 тысяч рублей за поврежденный плакат в поддержку армии – по статье о “дискредитации” вооруженных сил, она же статья о “фейках”.

В Набережных Челнах по уголовному делу о “фейках”, возбужденному 4 апреля “в отношении неустановленных лиц”, проведен обыск у школьного учителя истории Раушана Валиуллина.

В Воронеже возбуждено уголовное дело о “фейках” в отношении депутата от КПРФ Нины Беляевой, которая осудила войну в Украине на заседании райсовета.

В Москве заочно арестована находящаяся за границей муниципальный депутат Елена Котеночкина. Ее коллега по совету депутатов Красносельского округа Москвы Алексей Горинов отправлен в СИЗО, а другие депутаты допрошены в качестве свидетелей. Вот рассказ о сути этого дела.

Вот разговор с главой правозащитной организации “Агора” Павлом Чиковым о смысле статьи о “фейках” и особенностях ее применения (спойлер: это “война против всех”).

В войне участвуют и другие статьи:

Суд в Петербурге обязал экс-главу штаба Навального Ирину Фатьянову выплатить 3,9 млн рублей за "сверхурочную работу" полицейских на акциях в поддержку политика 23 и 31 января 2021 года. Фатьянова уехала за границу после арестов глав штабов Навального в других регионах и платить эти деньги не собирается, вот разговор с ней.

В Москве на 10 суток арестовали администратора телеграм‑канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова (организация митинга).

На Красной площади задержали правозащитников Олега Орлова и Ирину Галкову, вышедших на антивоенный пикет.

Есть еще блокировки (они коснулись сайтов WikiArt, Syg.ma и “Новая газета. Европа”), прямая травля (по данным американской разведки, нападение с краской на главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова организовала ФСБ), а также идеологическое давление:

Из краснодарской гимназии уволили учительницу русского языка, не удержавшуюся от рассуждений об Украине во время урока. Школьных учителей сейчас заставляют проводить военно-патриотические уроки едва ли не по всем предметам (даже по биологии!), навязывая им готовые презентации.

Директор премии “Большая книга” Георгий Урушадзе объявил об увольнении. После публикации длинного списка премии его подвергли травле за то, что в лонг-лист вошли книги Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Гузели Яхиной и Александра Архангельского, выступающих против войны.

Начинает ставиться вопрос о полном запрете отдельных авторов, хотя реализовать его крайне сложно.

Из телеигры “Что? Где? Когда?” ушли едва ли не все известные знатоки. Программа впервые за долгие годы выходит в записи.

Необъяснимые новости: Минюст впервые в истории исключил из реестра СМИ – "иностранных агентов" двух человек – политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину, а Роспатент предоставил государственному телеканалу RT исключительное право на товарный знак “иноагент”.

Дипломатические победы и российское экономическое чудо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины, а Песков объявил, что на параде 9 мая глав иностранных государств не будет – конечно же, потому что их не приглашали.

Минфин России расплатился в долларах по евробондам, по которым раньше собирался платить в рублях, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда в России “достаточно спокойной”.

Есть проблемы со сбытом российской нефти – она вдруг стала “токсичной” (пояснения экономиста Александра Титова), зато газ как шел, так и идет в Европу (и будет еще долго идти – пояснения экономиста Игоря Юшкова).

Как выяснил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в день вторжения России в Украину долю ВТБ в одном из крупнейших банков Кипра перекупила компания экс-менеджера ВТБ Кирилла Зимарина – того самого Зимарина из расследования Навального, который подарил зазнобе Андрея Костина телеведущей Наиле Аскер-заде квартиру в жилкомплексе "Новая Остоженка".

Проблемы, конечно, есть, но мелкие:

Грузинская компания IDS Borjomi временно прекращает производство на разливочных заводах в Грузии в связи с тем, что она принадлежит попавшей под западные санкции российской "Альфа-Групп".

Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты дочери Пескова, падчерицы Лаврова и сына владельца телеканала "Царьград" Малофеева.

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group, которому принадлежит Holiday Inn и InterContinental, собирается уходить с российского рынка.

Ссылки для чтения

Попытки понять Россию умом. Художник Дмитрий Виленский рассуждает о возможностях продолжения жизни и искусства в ситуации катастрофы; политолог Денис Греков объясняет, как россияне привыкли предавать себя ради выживания.

Художник Дмитрий Виленский рассуждает о возможностях продолжения жизни и искусства в ситуации катастрофы; политолог Денис Греков объясняет, как россияне привыкли предавать себя ради выживания. Художества. Рассказ искусствоведа Валентина Дьяконова о самом актуальном российском художественном проекте – Партии мертвых. Беседа с петербургской художницей Евгенией Исаевой о ее акции “Сердце кровью обливается”. История о том, как в феврале 1983 года КГБ внезапно заинтересовался современным искусством в лице Никиты Алексеева – в реконструкции Саши Обуховой.

Рассказ искусствоведа Валентина Дьяконова о самом актуальном российском художественном проекте – Партии мертвых. Беседа с петербургской художницей Евгенией Исаевой о ее акции “Сердце кровью обливается”. История о том, как в феврале 1983 года КГБ внезапно заинтересовался современным искусством в лице Никиты Алексеева – в реконструкции Саши Обуховой. Жучки и птички. Отрывок из книги палеоэнтомолога Александра Храмова “Краткая история насекомых: Шестиногие хозяева планеты” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о появлении насекомых, ведущих паразитический образ жизни. Или беседа с биологом Сергеем Петровым о повадках птиц, гражданской науке и эволюции беспозвоночных.

Отрывок из книги палеоэнтомолога Александра Храмова “Краткая история насекомых: Шестиногие хозяева планеты” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о появлении насекомых, ведущих паразитический образ жизни. Или беседа с биологом Сергеем Петровым о повадках птиц, гражданской науке и эволюции беспозвоночных. Математика. Фрагмент из книги Стивена Хокинга “Бог создал целые числа. Математические открытия, изменившие историю” (изд-во “АСТ”), посвященный жизни и работам Огюстена Луи Коши, заложившего фундамент матанализа. Или отрывок из работы британского математика Криса Уоринга “Формулы на все случаи жизни: Как математика помогает выходить из сложных ситуаций” (изд-во “Альпина Паблишер”) о поиске простого числа, состоящего из ста миллионов знаков.

Фрагмент из книги Стивена Хокинга “Бог создал целые числа. Математические открытия, изменившие историю” (изд-во “АСТ”), посвященный жизни и работам Огюстена Луи Коши, заложившего фундамент матанализа. Или отрывок из работы британского математика Криса Уоринга “Формулы на все случаи жизни: Как математика помогает выходить из сложных ситуаций” (изд-во “Альпина Паблишер”) о поиске простого числа, состоящего из ста миллионов знаков. Античность. Фрагмент из книги историка Сьюзен Вудфорд “Образы мифов в классической античности” (изд-во Ad Marginem) о том, как определять мифологические сюжеты на античной керамике. Или отрывок из книги историка Ольги Ким “Настоящий Древний Рим” (изд-во “АСТ”) – о древнем Риме с точки зрения современной урбанистики.

Искренне Ваши,

Семь Сорок