Финляндия в НАТО, Трамп в суде

Доброе утро!

Радиолюбителя из подмосковных Люберец привлекли к административной ответственности за организацию радиовещания Радио Свобода. Теперь думают, не возбудить ли против него еще и уголовное дело о распространении “фейков”, потому что, по меркам российских правоохранителей, ничего, кроме фейков, Радио Свобода не распространяет. В остальном так:

Российские войска продолжают штурм Бахмута. На других направлениях наступление невозможно из-за проблем с логистикой.

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях за рубежом.

Суд в Москве отправил в СИЗО Дарью Трепову по делу о теракте, жертвой которого стал военкор-пропагандист Владлен Татарский. В то же время ответственность за теракт взяла на себя Национальная республиканская армия.

Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, объявился в России, где ему сменили арест на подписку о невыезде.

Музыканта Григория Мумрикова приговорили к полутора годам принудительных работ по делу о несостоявшейся акции его приятеля Данилы Ткаченко.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Дональду Трампу предъявлены обвинения в финансовых махинациях по 34 пунктам. Он не признал вины ни по одному из них.

Военные сводки

Российские войска продолжают штурм Бахмута – по данным Генштаба украинской армии, за сутки было отражено около 20 российских атак. В то же время, командование ВСУ отмечает, что на других участках фронта россияне наступать не способны из-за проблем с логистикой. Что не мешает обстрелам городов Донецкой области: во вторник, по данным областной прокуратуры, жертвами таких обстрелов стали шесть человек, еще семь ранены (вот фотографии разрушений). По свидетельствам украинских медиков, занимающихся эвакуацией раненых с передовой, россияне намеренно уничтожают их “скорые”: красный крест на машинах приходится прикрывать, чтобы не вызывать огонь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Настоящему Времени констатировал, что война в Украине стала войной на истощение и что теперь ее исход будет определяться “битвой логистики”. США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2,6 млрд, в который войдут боеприпасы для HIMARS, систем ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, гранатометы, стрелковое оружие, военные грузовики.

В Украине начинается уже вторая военная посевная – здесь о трудностях с разминированием полей и замещением украденной и уничтоженной сельхозтехники рассказывает члена комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Хмельницкий облсовет запретил деятельность Украинской православной церкви после того, как в минувшее воскресенье священник избил пришедшего на службу военного. Храм, в котором это произошло, перерегистрирован по решению общины в подчинение Православной церкви Украины.

Война, вид из России

Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", способный применять тактические ядерные боеприпасы, а часть самолетов штурмовой авиации Беларуси получили способность наносить удары "средствами поражения в ядерном оснащении". Белорусские военные уехали в Россию учиться всем этим пользоваться.

Журналистам Idel.Реалий удалось установить имена 139 военных из Самарской области, погибших при обстреле Макеевки Донецкой области в новогоднюю ночь. Это на треть больше, чем заявляло Минобороны – а есть еще пропавшие без вести, о которых семьям до сих пор ничего не известно.

По данным британской военной разведки, российские власти ищут новые частные военные компании на замену ЧВК “Вагнер”, руководство которой открыто конфликтует с Минобороны. Такие компании есть, но по боеспособности с ЧВК “Вагнер” сравниться не могут. Так, The Moscow Times утверждает, что батальон “Урал”, воюющий в Луганской области, полностью финансирует “православный олигарх” Игорь Алтушкин, владелец Русской медной компании. В этот батальон пытались, по образцу “Вагнера”, вербовать заключенных из колоний Свердловской области, но впоследствии сосредоточились на ветеранах боевых действий.

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать срочников в миротворческих операциях за рубежом. Когда закон вступит в силу, войну в Украине, вероятно, переименуют из “специальной” операции в “миротворческую”.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, рассказала на пресс-конференции о задержании на белорусской границе подростка, вывезенного в Россию из Мариуполя. По словам Львовой-Беловой, "с помощью манипуляций и угроз его пытались выманить обратно на территорию Украины". Возможность того, что он сам хотел вернуться на родину, Львова-Белова не рассматривает. Где сейчас находится этот подросток, не известно. Сегодня Львова-Белова будет выступать на неформальном заседании Совбеза ООН об “эвакуации детей из зоны конфликта”, инициированном председательствующей в Совбезе Россией. Великобритания заблокировала видеотрансляцию этого заседания, российский представитель обещал организовать “альтернативный” стрим.

Суд в Москве заочно арестовал командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина, обвиняемого в организации "диверсии" с захватом двух сел в Брянской области и подготовке покушения на владельца телеканала “Царьград” Константина Малофеева.

Центр "Досье" опубликовал интервью с бежавшим из России офицером ФСО Глебом Каракуловым. Он называет Путина военным преступником и говорит, что в последние годы российский президент совершенно оторван от мира: интернетом он не пользуется, мобильного телефона у него нет, все, кто с ним контактируют, до сих пор вынуждены сидеть в карантине. Рабочие кабинеты во всех резиденциях Путина идентичны, чтобы по трансляции было невозможно понять, где он находится. Чтобы запутать иностранные разведки, путинский самолет часто летает пустым. В России против Каракулова возбуждено уголовное дело о дезертирстве в период мобилизации.

Жителя Волгоградской области приговорили к 6,5 годам колонии за госизмену – он якобы собирался принять участие в войне на стороне Украины.

В Нижнем Тагиле ФСБ задержала по обвинению в госизмене супружескую пару, которая якобы передавала спецслужбам Украины некие чертежи с “предприятия оборонно-промышленного комплекса”. В Нижнем Тагиле находится “Уралвагонзавод”.

Российское карательное

Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по статьям о терроризме и незаконном ношении взрывчатки. Суд в Москве, проходивший в закрытом режиме, отправил ее в СИЗО. Одновременно ответственность за теракт, жертвой которого стал военкор-пропагандист Владлен Татарский, взяла на себя Национальная республиканская армия, в реальном существовании которой есть некоторые сомнения. Эта же структура называла себя ответственной за убийство Дарьи Дугиной летом прошлого года. Гадания о том, кто на самом деле может стоять за взрывом в пригожинском кафе в Петербурге, здесь производят автор телеграм-канала "Занимательная конспирология" Сергей Ковальченко и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. “Медуза” предусмотрительно объясняет, что после предъявления Треповой обвинения в терроризме любые комментарии с одобрением ее действий могут рассматриваться в России как “оправдание терроризма”.

Суд в Москве назначил 1,5 года принудительных работ музыканту Григорию Мумрикову за несостоявшуюся антивоенную акцию его приятеля художника Данилы Ткаченко. Мумриков признан виновным в “пособничестве в покушении на хулиганство”.

Бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев и бывшая замминистра просвещения Марина Ракова признали вину в мошенничестве в особо крупном размере. Дело слушается в Никулинском суде Москвы.

Житель Бурятии получил 1,5 года условно за комментарии во “ВКонтакте” с предложением “скинуться на бомбу для чинуш” (“экстремизм в интернете”).

Заключенного из колонии в Красноярском крае оштрафовали на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” армии во время разговора с сокамерниками.

Житель Краснодара арестован на семь суток за перформанс с автомобилем, стилизованным под американский патруль, который он пригнал к зданию краевой администрации (“организация несогласованной акции”).

Жительница Чебоксар обратилась в полицию с сообщением, что Wi-Fi у соседей называется "Слава Украине". Полиция начала проверку. В Чебоксарах же отменили концерт Дианы Арбениной – и тоже по доносу бдительных граждан.

Школьницу Машу Москалеву, чей отец Алексей Москалев был осужден на два года по статье о “дискредитации” российской армии, не отдадут родной матери. Ей ищут замещающую семью. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по обвинению в шпионаже, во вторник впервые встретился со своими адвокатами. Ранее у него в “Лефортове” побывали члены московской ОНК. Скоро, впрочем, эти визиты приобретут имитационно-постановочный характер: ФСИН хочет обязать ОНК предупреждать о своих посещениях за 48 часов.

Совет ООН по правам человека назначил правозащитницу Марьяну Катцарову докладчицей по внутренним репрессиям в России. Она в свое время документировала нарушения прав человека в Чечне.

Международное эхо войны

КГБ Беларуси объявил о задержании россиянина и белоруса, которые собирались устроить теракты в Гродно: в военкомате, в воинской части, на двух нефтебазах и в генконсульстве России. Взорвать всё это задержанные якобы должны были под руководством украинской разведки. Отдельно глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил следующее: “Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории”. Потом он еще рассказывал о пойманных прибалтах и десятках арестованных украинцев, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью. Закончил Тертель предсказанием серьезной эскалации в регионе.

Сейм Литвы принял законопроект "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины", который ограничивает в правах граждан России и Беларуси: они не смогут покупать недвижимость, им не будут выдавать виды на жительство и принимать от них заявки на получение гражданства, просто визы им выдавать тоже не будут (ограничения касаются не всех – например, членов семей граждан ЕС и обладателей ВНЖ или национальных виз стран ЕС они не затронут). Ограничения вводятся на год с возможностью продления.

Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС. Под санкции подпали 87 физических лиц и 34 организации из России.

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс объявился в России. По решению итальянского суда Усса должны были экстрадировать в США, где его обвиняют в обходе санкций и отмывании денег, но он сбежал – как утверждает итальянская пресса, при содействии российских спецслужб. Чтобы предотвратить экстрадицию Усса в США, Россия тоже требовала его экстрадиции, в связи с чем его даже заочно арестовали. Но как только он оказался дома, арест был заменен на подписку о невыезде.

Украинские журналисты засняли в ресторане в Куршевеле Светлану Иванову – жену первого заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Компанию ей составлял певец Валерий Меладзе. В декабре прошлого года ФБК выпустил расследование о роскошной жизни Ивановой, доказав, что часть ее покупок оплачивает один из основных подрядчиков Минобороны России компания “Олимпситистрой” (сейчас она ведет активное строительство в Мариуполе). Здесь о дырявости европейских санкций рассуждает украинский волонтер Антон Швец.

По данным Financial Times, в Великобритании сняли часть обвинений с совладельца “Альфа-групп” Михаила Фридмана, но в отмывании денег его все еще подозревают.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Граница России с альянсом увеличилась вдвое. Песков пригрозил финнам “мерами военно-технического характера”, хотя ранее Путин говорил, что ничего против вступления Финляндии в НАТО Россия не имеет. Здесь рассказывается, что теперь изменится в регионе, а здесь бывший начальник военной миссии НАТО в России Гарри Табах объясняет, какой месседж отправлен тем самым в Москву.

Вокруг света

Суд Манхэттена огласил уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Он стал первым в истории США бывшим или действующим главой государства, официально обвиненным в суде. Трампу предъявлены обвинения в финансовых махинациях по 34 пунктам, вины он не признал. Меру пресечения ему избирать не стали, следующее очное слушание состоится в Нью-Йорке 4 декабря. Суть обвинений объясняется здесь. О том, как все это повлияет на избирательную кампанию Трампа, здесь рассказывает политолог-американист Ян Веселов.

Космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Брэнсона объявила о банкротстве.

Группа врачей, следящих за состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, констатировала дальнейшие ухудшения.

Шесть ссылок

Географические открытия. История адмирала Невельского, который разрешил амуро-сахалинскую загадку, нарушив прямой запрет императора Николая I. Или рассказ о том, как ученые и мечтатели в течение полутора веков искали Землю Санникова.

История адмирала Невельского, который разрешил амуро-сахалинскую загадку, нарушив прямой запрет императора Николая I. Или рассказ о том, как ученые и мечтатели в течение полутора веков искали Землю Санникова. Музыка. Труды и дни Филиппа де Витри (1291–1361), которого при жизни превозносили как утонченного поэта и композитора, а в XX веке стали считать теоретиком и основоположником новой музыкальной эпохи. Или беседа с Ильей Кормильцевым о российской поп-музыке конца 1990-х, записанная в 2001 году (ах, если б он знал!).

Труды и дни Филиппа де Витри (1291–1361), которого при жизни превозносили как утонченного поэта и композитора, а в XX веке стали считать теоретиком и основоположником новой музыкальной эпохи. Или беседа с Ильей Кормильцевым о российской поп-музыке конца 1990-х, записанная в 2001 году (ах, если б он знал!). Вулканы. Ликбез о вулканах – с фотографиями, схемами, комментариями ученых и страшными историями. Или отрывок из книги философа Тоби Орда “На краю пропасти. Экзистенциальный риск и будущее человечества” (изд-во “Corpus”) – тоже о вулканах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок