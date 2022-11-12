Украина возвращает свое

Доброе утро!

Пять расследовательских редакций, в том числе команда Навального, запустили приложение “Самиздат” для обхода блокировок российских властей, устанавливайте и читайте. А новости вам никто, кроме 7:40, складно не расскажет:

Украинская армия вошла в Херсон, жители встречали военных с флагами Украины.

Зеленский назвал 11 ноября историческим днем: “Украина всегда возвращает свое”.

Русская служба “Би-би-си” и "Медиазона" подтвердили гибель почти девяти тысяч российских военнослужащих в Украине. Не менее 163 из них – мобилизованные.

Группе жен и матерей мобилизованных из Курской области удалось проникнуть в Старобельск Луганской области и увидеть своих мужей и сыновей.

Американский Международный научный центр имени Вудро Вильсона объявлен в России “нежелательной организацией”.

Путина не будет на саммите G20 ни в каком формате.

Исторический день

Днем в пятницу украинская армия вошла в Херсон, находившийся под российской оккупацией с начала марта. Жители города собрались на главной площади, чтобы поблагодарить военных, над городом подняты желто-голубые флаги, вот видео. Украинские медиа и государственные органы украсили свои юзерпики в соцсетях арбузами, а президент Украины назвал 11 ноября историческим днем и пообещал, что “Украина придет ко всем своим людям”. В Белом доме освобождение Херсона назвали “выдающейся победой”. Как прошла в Херсоне ночь перед освобождением, здесь рассказывает житель города.

Минобороны России отчиталось о завершении отвода российских войск с правого берега Днепра: в заявления ведомства утверждается, что ни одной единицы техники и вооружения врагам не досталось. На самом деле сведения о порядке российского отступления довольно противоречивы. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что уход российской армии из Херсона ничего не меняет, город остается в составе России, а в отводе войск ничего унизительного нет. Один из коллег погибшего замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пообещал поставить ему памятник и назвать в честь него улицу в Херсоне – и неважно, что Херсон уже деоккупирован (похороны Стремоусова прошли в пятницу в Симферополе в присутствии самого Кириенко). Российские “военкоры” много пишут о порочности “веры в собственную исключительность”. По телевизору об уходе России из Херсона почти ничего не говорили. Новой административной столицей Херсонской области оккупационные власти назначили город Геническ.

После отхода с правого берега российские военные разрушили Антоновский мост через Днепр и подорвали железнодорожный (вот снимок из космоса). В городе взорваны теплостанции, телецентр, другие важные объекты. Электричества в Херсоне нет, связь ловится только с левого берега Днепра (здесь об этом рассказывает депутат Херсонского облсовета Сергей Рыбалко). По словам офицера украинского спецназа Тараса Березовца, находящегося под Херсоном, на правом берегу остаются российские диверсионно-разведывательные группы, несколько тысяч брошенных при эвакуации военнослужащих, которые переоделись в гражданское, а также мины – заминировано всё, от дорог до административных зданий и школ. В Бериславском районе уже найдены останки троих мирных жителей, убитых, по всей видимости, еще весной, в ходе оккупации области.

При продвижении украинской армии к Херсону была освобождена вся Николаевская область, кроме входящей в ее состав части Кинбурнского полуострова. Водовод, по которому в Николаев идет питьевая вода, перешел под контроль украинской армии, восстановительные работы начнутся после разминирования территории вокруг него.

Как будет развиваться дальше украинское наступление, неизвестно, однако логично предположить, что форсировать Днепр украинцы не собираются, потому что тогда уже они, а не российская армия, окажутся отрезанными от снабжения. Тем не менее, россияне роют окопы на левом берегу Днепра, а глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий почему-то заговорил об “эвакуации населения” из района Запорожской АЭС.

Прочее военное

В результате российского ракетного удара по Николаеву в пятницу утром разрушена жилая пятиэтажка, погибли по меньшей мере шесть человек, есть раненые. Ради борьбы с российскими ракетами, часть из которых запускается с кораблей из акватории Черного моря, президент Украины объявил сбор средств на создание флотилии морских дронов. Первый дрон, средства на который были собраны в первый же день, решено назвать “Херсон”. На разных участках украино-белорусской границы начали строить стены для защиты от вторжения.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои – вот репортаж с передовой в оккупированной части Харьковской области, где российское командование бросает под украинские танки и артиллерию огромное число мобилизованных. Русская служба “Би-би-си” и “Медазона” обновили свои данные о погибших на войне российских военнослужащих: ко вчерашнему дню по открытым источникам удалось подтвердить гибель 8712 человек, 163 из которых – мобилизованные. Эти данные заведомо неполные, реальное число потерь, скорее всего, в несколько раз выше.

В результате очередного обмена военнопленными в Украину вернулись 45 человек – солдаты и сержанты ВСУ. Российская сторона ничего об обмене не сообщала. Зато государственные новостные агентства рассказали о покушении на сотрудника оккупационной администрации Мелитополя, а бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что возглавил на Донбассе группу военных советников и добровольных инспекторов “Царские волки”, которая уже провела под его чутким руководством успешные испытания “умного прицела”.

О том, стоит ли в ближайшее время ждать возобновления переговоров между Украиной и Россией, здесь рассуждают украинский политолог Владимир Фесенко и американист Александра Филиппенко (спойлер: нет, не стоит, а множество недавних американских публикаций об этих переговорах имели главным образом предвыборный смысл).

Война: вид из России

Родственники мобилизованных из Курской области, проторчав несколько дней в Валуйках, куда им обещали привезти их мужей и сыновей, но так никого и не дождавшись, пробрались на своих машинах в Старобельск Луганской области, где им удалось их найти. Как рассказала “Би-би-си” жена одного из солдат, они нашли своих родных в одном из сел неподалеку, где, расположившись на земле, они грелись у костров, никакой еды у них не было. Буквально на глазах у женщин военный конвой забрал солдат и отвез в какой-то подвал, где их накормили и откуда обещали отправить в госпиталь. Верить или не верить этим обещаниям, женщины не знают. Мобилизованные после всего пережитого восприняли этот подвал как царские хоромы.

Анастасия, тоже жена мобилизованного из Курской области, провела в Валуйках три дня, но в Старобельск не поехала, ограничившись разговором с военным прокурором в Белгородской области. Она рассказала Настоящему Времени, что ее муж с сослуживцами по-прежнему укрывается в какой-то деревне, куда они отступили с передовой; конвой за ними пока не приехал. Муж рассказал Анастасии, что видел, как офицеры издевались над вернувшимися с поля боя мобилизованными: их раздевали, рисовали на лбу кресты зеленкой и приставляли оружие к голове. Ту же историю другие люди уже рассказывали журналистам других изданий. Что стало с мобилизованными, над которыми издевались, неизвестно.

Гарнизонный военный суд в Махачкале отказал военнослужащему-контрактнику Камильпаше Хасбулатову в иске о признании контузии, которую тот получил в Украине. Диагноз, поставленный врачами полевого госпиталя, изменили на “синдром хронической усталости”, чтобы не выплачивать военному компенсацию.

О том, как на войну пытаются отправить контрактников-отказников, прошедших этим летом через подвалы в Брянке, рассказывается тут. После объявления мобилизации уволенных военнослужащих можно заново призвать в армию уже на общих основаниях. Таким образом, выбор у них теперь между войной и тюрьмой.

Из России решено депортировать старшего брата гражданина Таджикистана Эхсона Аминзоды, который, предположительно, устроил стрельбу на военном полигоне в Белгороде и был там убит. Документы у старшего брата в порядке – депортация связана с инцидентом на полигоне. Как попал на этот полигон Эхсон Аминзоды, по-прежнему остается неясным. Предположительно, его “мобилизовали” силой.

Региональные власти продолжают "помогать" семьям мобилизованных чем угодно, только не деньгам: в Якутии компенсировать отправку близких на войну решили оленьими тушами. "Члены семей мобилизованных были рады гуманитарной помощи", – говорится в сообщении на сайте администрации Анбарского района республики.

Российская повседневность

На фоне военного поражения в Украину российские власти решили заняться моралью, нравственностью и патриотическим воспитанием. Совет Федерации рвется поправить Семейный кодекс, чтобы внести туда понятие “традиционных ценностей”, а в Госдуме коллекционируют поправки ко второму чтению законопроекта о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений": предлагают ввести штрафы за "ЛГБТ-пропаганду" в компьютерных играх и даже уголовную ответственность за повторное нарушение закона. Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова планирует запретить аборты у подростков 15–17 лет без согласия родителей (сейчас несовершеннолетние начиная с 15 лет могут самостоятельно принимать решения о любых медицинских вмешательствах). Другой вице-премьер, Дмитрий Чернышенко, работает над тем, чтобы включить метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки в нормы ГТО, а сами нормы ГТО – в школьные программы. В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за диверсии (вплоть до пожизненного срока, если диверсия привела к гибели людей).

На уходящей неделе Госдума одобрила в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые отменяют оглашение мотивировочной части приговоров в зале суда и удлиняют сроки рассмотрения жалоб на действия следователей и прокуроров. Очень своевременное решение, учитывая растущий поток уголовных дел:

Суд в Белгороде на два года ограничил свободу местному жителю, написавшему на остановке "Нет войне. Фашизм – это Россия. Путин – убийца" ("вандализм по мотивам политической ненависти или вражды”).

Жителя Коврова Владимирской области отправили в СИЗО по уголовному делу о “фейках”, возбужденному по мотивам его постов в Telegram.

Жителю Кстова Нижегородской области Андрею Россиеву предъявили обвинения по уголовным делам о военных “фейках” и возбуждении ненависти из‑за 37 комментариев в ВК. Россиева задержали в Краснодаре, где он жил в последнее время. Ранее он уже был осужден по уголовным статьям об оправдании терроризма и возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов (ему назначили 300 тысяч рублей штрафа) и оштрафован на 30 тысяч по административному протоколу о “дискредитации” армии.

В федеральный розыск объявлена Ольга Мисик – девушка, прославившаяся чтением конституции силовикам во время летних московских протестов 2019 года. Позже Мисик приговорили к ограничению свободы по уголовному делу о вандализме за якобы облитую краской “будку федерального значения”, а в августе она уехала из России. С каким уголовным делом связано объявление в розыск, она не знает, но предполагает, что “это по антивоенщине”.

Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда Москвы, постановившего выдворить из России в Молдову 22-летнего тиктокера Некоглая (Николая Лебедева). В заседании суда он участвовал по видеосвязи из центра временного содержания, где его зачем-то обрили наголо и, видимо, избили. Некоглай расплакался и попросил судью депортировать его как можно быстрее. РИА Новости распространили покаянное видео, на котором Некоглай говорит, что “чувствует себя как животное”. Тиктокер снял пародию на разошедшееся в “патриотических” пабликах видео, на котором российский солдат, лежа в окопе, отбрасывает от себя гранаты, сыплющиеся сверху с украинского дрона.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 60 тысяч рублей “эзотерического следователя” Валентину Когут по двум протоколам о “дискредитации” армии. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел инвалидность обвиняемой, но к делу было приложено письмо начальника регионального управления ФСБ о “деструктивной деятельности” Когут.

В Перми составлен протокол о “дискредитации” армии на активистку запрещенной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольгу Сюткину: она вышла к Законодательному собранию города с плакатом "Сдали Херсон – сдадут и Москву" (который выражал не надежду на скорое падение путинского режима, а возмущение сдачей Херсона – нацболы поддерживают российское вторжение в Украину).

Новых “иностранных агентов” в пятницу почему-то не объявили, но Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" американский Международный научный центр имени Вудро Вильсона.

Международное эхо войны

МИД России запретил въезд в страну 200 американцам, в том числе родственникам президента Джо Байдена и сыну филантропа Джорджа Сороса.

Новой внешнеполитической доктриной России станет, по слухам, борьба с колониализмом. Россия будет претендовать на роль мирового лидера среди угнетенных стран, к которым в Кремле относят некоторые государства южной Европы (например, Грецию и Португалию), а также государства Латинской Америки, Азии и Африки. Организовывать антиколониальную борьбу будет Россотрудничество во главе с Евгением Примаковым, сыном Евгения Примакова. Только на Южную Америку выделяют несколько десятков миллионов долларов.

Путин не будет участвовать в саммите G20 ни в каком формате. Песков объяснил это тем, что он нужен России. Зеленский, которого пригласил к участию в саммите президент Индонезии, предположительно, выступит по видеосвязи.

В американской пустыне проходят двухнедельные учения США, Великобритании и Австралии, имитирующие российское вторжение в Европу. На следующий год учения с той же фабулой планируется провести в самой Европе.

Компания SpaceKnow, анализирующая спутниковые данные, обнаружила два крупных корабля, которые прошли рядом с “Северными потоками” с отключенными транспондерами за несколько дней до утечек на газопроводах. Эти данные передали в НАТО.

Шпиономания: бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит сознался в шпионаже в пользу России (его судят в Лондоне); прокуратура Швеции обвинила в шпионаже в пользу России двух братьев, старший из которых работал в службе военной разведки Must, а младший предположительно держал связь с россиянами; в Норвегии сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею предъявлены обвинения в нарушении закона о санкциях из-за съемки с дрона (Якунин-младший арестован до суда, который пройдет 29 ноября).

В Беларуси и вокруг света

В Беларуси активистка Анастасия Кухта приговорена к пяти годам колонии за участие в протестах и чтение независимых медиа, соцсети которых признаны в стране “экстремистскими”.

Власти Беларуси продали с аукциона дачу 75-летней активистки Нины Багинской – в счет оплаты назначенных ей штрафов, которые Багинская принципиально не платит. Дача ушла меньше чем за 300 долларов. В 2016 году на принудительный аукцион выставляли другой участок Багинской, но тогда покупателей не нашлось. По подсчетам активистки, еще в 2019 году она должна была государству около 19 тысяч долларов. В счет уплаты штрафов у нее принудительно забирают часть пенсии. Нина Багинская уже 20 с лишним лет участвует во всех акциях протеста с бело-красно-белыми флагами, которые шьет сама.

В ближайшие несколько недель все рестораны McDonald’s в Беларуси переименуются во “Вкусно и точка”.

Третья по размеру криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве.

В четверг вечером около железнодорожного вокзала в Брюсселе было совершено нападение с ножом на сотрудников полиции. Один полицейский скончался от ранений, еще один госпитализован. Нападавшего тяжело ранили, он умер в больнице. Дело расследует отдел по борьбе с терроризмом.

США выделяют сто миллионов долларов на климатические программы в Африке.

Ссылки для чтения

История идей. Читайте, как сформировалось представление о типичной женской роли “Kinder, Küche, Kirche”, которое взяли на вооружение нацисты, и какими средствами государство и интеллектуалы довоенной Японии утверждали власть императора.

Читайте, как сформировалось представление о типичной женской роли “Kinder, Küche, Kirche”, которое взяли на вооружение нацисты, и какими средствами государство и интеллектуалы довоенной Японии утверждали власть императора. Преступления против человечности. Рассказ аргентинца, похищенного сразу после рождения в 1976 году у политически “неблагонадежных” родителей – такая практика была широко распространена в годы военной диктатуры. Или глава из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя” (изд-во “Напильник”), в которой объясняется, почему в китайском Синьцзяне уйгуров сажают в лагеря за трезвость, хранение гантелей и уроки турецкого.

Рассказ аргентинца, похищенного сразу после рождения в 1976 году у политически “неблагонадежных” родителей – такая практика была широко распространена в годы военной диктатуры. Или глава из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя” (изд-во “Напильник”), в которой объясняется, почему в китайском Синьцзяне уйгуров сажают в лагеря за трезвость, хранение гантелей и уроки турецкого. Писатели на английском. Эссе Юрия Сапрыкина о Курте Воннегуте – к столетию автора “Бойни номер пять”. Или отрывок из биографической книги Александра Ливерганта “Агата Кристи. Свидетель обвинения” (изд-во АСТ) – о знаменитом исчезновении писательницы.

Эссе Юрия Сапрыкина о Курте Воннегуте – к столетию автора “Бойни номер пять”. Или отрывок из биографической книги Александра Ливерганта “Агата Кристи. Свидетель обвинения” (изд-во АСТ) – о знаменитом исчезновении писательницы. Интервью с художниками. Беседа с Михаилом Раем, автором цифровых фотоколлажей “Херсонский дневник”, выставленных сейчас в Доме кино в Киеве (Рай прожил всю оккупацию в Херсоне и вчера встретил украинские войска) – о творчестве во время войны. Или разговор на ту же тему с московским художником Игорем Самолетом, тоже ведущим свой визуальный дневник.

Беседа с Михаилом Раем, автором цифровых фотоколлажей “Херсонский дневник”, выставленных сейчас в Доме кино в Киеве (Рай прожил всю оккупацию в Херсоне и вчера встретил украинские войска) – о творчестве во время войны. Или разговор на ту же тему с московским художником Игорем Самолетом, тоже ведущим свой визуальный дневник. Кино. Отрывок из книги левого теоретика Дэвида Гребера “Утопия правил” (изд-во Ad Marginem), в котором автор утверждает, что заключительный фильм нолановской трилогии о Бэтмене был пропагандой против движения “Захвати Уолл-стрит”. Или рассказ о зарождении политической сатиры в кино.

Отрывок из книги левого теоретика Дэвида Гребера “Утопия правил” (изд-во Ad Marginem), в котором автор утверждает, что заключительный фильм нолановской трилогии о Бэтмене был пропагандой против движения “Захвати Уолл-стрит”. Или рассказ о зарождении политической сатиры в кино. Котики. Права человека и свободы животных: чем защита зверей отличается от защиты людей. Или фрагмент из книги Кати Крыловой “Рынок удобных животных” (изд-во “НЛО”) об аутсорсинге заботы, на который обречена современная городская жизнь.

Искренне Ваши,

Семь Сорок