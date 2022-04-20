Летят сверхтяжелые бомбы

Доброе утро!

Монахинь-лесбиянок Пола Верховена с позором изгнали из российских онлайн-кинотеатров, но пасхальные куличи с буквой Z освещать в церкви все-таки не разрешили. В остальном так:

Город Кременная Луганской области перешел под контроль российской армии.

Минобороны России вновь призвало украинские войска, обороняющие завод "Азовсталь" в Мариуполе, сложить оружие.

США, Великобритания и Канада объявили об отправки новых партий артиллерии в Украину.

Из России ушли General Motors, SAP, Henkel и автоконцерн Stellantis, владеющий брендами Peugeot, Citroen и Opel.

Фронтовые сводки

Во вторник утром российские официальные лица подтвердили то, о чем украинское руководство заговорило в понедельник: Россия начала наступление на Донбассе или, выражаясь словами главы российского МИДа Сергея Лаврова, перешла к “следующей фазе спецоперации” в Украине. Массированным обстрелам подвергаются города Луганской области, в том числе Лисичанск, Попасная и Рубежное, а город Кременная перешел под контроль “ЛНРовских” подразделений российской армии. Здесь о ситуации рассказывает глава региона Сергей Гайдай.

Постоянным обстрелам подвергается Николаев – мэр города Александр Сенкевич называет это местью за потопленный крейсер “Москва” (его строили на николаевской верфи). В городе нарушена централизованная подача воды. О жизни в оккупированном российской армией Херсоне здесь рассказывает украинский мэр города Игорь Колыхаев – накануне он получил распоряжение переходить на дистанционный режим работы в случае непосредственной угрозы для жизни со стороны российских военных.

По данным главы полиции Киевской области, за время российской оккупации там погибли более тысячи мирных жителей, и это число будет расти по мере обнаружения новых тел в подвалах и колодцах частных домов. The New York Times опубликовала рассказ о жизни психоневрологического интерната в Бородянке в условиях российской оккупации – вот его пересказ. Здесь – рассказ об убийстве священника в поселке Иванково Киевской области.

Власти Украины объявили о пятом обмене пленными с Россией; среди вернувшихся в Украину оказались волонтеры Красного Креста, похищенные в Киевской области 18 и 19 марта – они рассказали Reuters как их неделю держали в неотапливаемом помещении в поселке Дымер, а потом допрашивали в Украине, Беларуси и России, унижая и избивая.

Сердце войны

“ДНРовские” подразделения российской армии объявили о штурме завода “Азовсталь” – последнего очага обороны Мариуполя. “Сердцем войны” этот город назвал президент Украины Владимир Зеленский. По заявлениям украинских властей и командира батальона “Азов”, на заводе укрываются гражданские лица, в том числе дети. Власти Украины требовали открыть для них гуманитарный коридор, а российское Минобороны, со своей стороны, во вторник предлагало защитникам “Азовстали” сложить оружие и сдаться. Не получив ответа, оно выступило с предложением сделать это сегодня. В ночь на среду российское государственное агентство РИА Новости опубликовало короткое видео, на котором якобы запечатлена эвакуация 140 мирных жителей с территории "Азовстали" (что там на самом деле запечатлено, сказать сложно). Чуть раньше замкомандира “Азова” Святослав Паламар заявил, что завод практически полностью уничтожен российскими сверхтяжелыми бомбами, а под завалами находится “очень много людей”.

В Мариуполе побывали корреспонденты “Коммерсанта” Александр Черных и Анатолий Жданов – вот их репортаж, вызвавший возмущение украинских читателей. Появляется все больше бесед с жителями Мариуполя, эвакуировавшимися в Россию: вот репортаж из приграничной зоны, вот разговор с мариупольцами, уже доехавшими до Хайфы, а вот рассказ петербургского священника Григория Михнова-Вайтенко о лагере для беженцев из Мариуполя, расположенном под Тихвиным в Ленинградской области. Свежие фотографии войны смотрите здесь.

Зачем?

В чем состоит конечная цель наступления России на Донбассе, не всем понятно. Украинский военный эксперт Михаил Самусь полагает, что у российской армии недостаточно ресурсов для проведения наступательной операции масштабов Второй мировой войны и что без объявления всеобщей мобилизации в России захватить Донбасс невозможно. Эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов с этим в целом согласен, а обещание Кадырова выдавать каждому добровольцу по 300 тысяч рублей просто за то, что он согласился отправиться в Украину, косвенно подтверждает этот тезис.

В Евросоюзе считают, что промежуточной целью России является полный захват Донецкой и Луганской областей и обеспечение наземного коридора с Крымом – на достижение этой цели у России может уйти от четырех до шести месяцев, после чего война зайдет в тупик. Российский миллиардер Олег Тиньков написал в инстаграме, что не знает ни одного человека, который получал бы выгоду от нынешней войны, назвал ее безумной и призвал Запад “найти для Путина понятный выход из войны”. Станислав Белковский разъясняет, что могло бы считаться “понятным выходом из войны” с точки зрения Путина: увы, но это подписание Украиной безоговорочной капитуляции (и поскольку Украина подписывать ее не собирается, Белковский не исключает применения Россией ядерного оружия).

По итогам международного видеосаммита по проблеме Украины США, Великобритания и Канада объявили о предоставлении дополнительных вооружений украинской армии. Вопросы экономической помощи Украине и выплаты репараций освещены здесь.

Война глазами россиян

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром во вторник приграничное село Головчино Грайворонского района попало под обстрел со стороны Украины, погибли три человека. Вот сюрреалистический репортаж из области, в котором почти все опрошенные говорят, что у них все нормально.

У родителей срочников, пропавших без вести на затонувшем крейсере “Москва”, тоже все было нормально – пока их сыновья не пропали без вести. Вот что известно о некоторых из них: Марк Тарасов из Петербурга, Леонид Савин из Алупки, Никита Ефременко из Приозерска Ленинградской области, Сергей Грудинин из Благовещенска Амурской области, Никита Сыромясов из Севастополя.

Бывают родные, которые даже и смерть своих близких считают нормальной – вот интервью с бабушкой 19-летнего контрактника из Сегежи, погибшего в Украине. Последний совет, который она дала внуку, был такой: “Если попадешь в плен, лучше ты подорвися и возьми негодяев, которые тебя окружат, с собой! Чтоб меньше было их!” А чтобы журналисты брали поменьше таких интервью, Минобороны России предлагает оформлять льготы за погибших военных не через Пенсионный фонд, как сейчас, а через военкоматы, где все будет секретно.

“Единая Россия” предлагает приравнять к символам воинской славы георгиевскую ленточку, которая, по словам главы партии Турчака, “все чаще оказывается объектом нападок в республиках бывшего СССР”. Ради укрепления боевого духа и воспитания патриотизма министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о необходимости преподавать историю с 1-го класса (вот комментарии учителей). А чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто в текущей войне агрессор, министр обороны России обвинил Запад в затягивании войны “до последнего украинца”, а подведомственное ему министерство анонсировало “демонстративный расстрел” жителей Одесской области, который якобы проведут сотрудники Службы безопасности Украины, переодетые в российскую форму.

Россия вне мировой арены

Канада ввела санкции в отношении еще 14-ти россиян, среди которых Набиуллина, Авен, Фридман и дочери Путина. Анализ влияния на российскую экономику транспортных ограничений, наложенных ранее Евросоюзом, читайте тут.

Из России окончательно уходят General Motors, немецкий производитель программного обеспечения SAP, производитель бытовой химии Henkel. Автоконцерн Stellantis, владеющий брендами Peugeot, Citroen и Opel, объявил о приостановке производства в Калуге.

Россия, со своей стороны, объявила о высылке бельгийских и нидерландских дипломатов.

В России и Беларуси

По данным “Комитета против пыток”, судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов отказался вести дело Заремы Мусаевой – жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, где обвинили в нападении на полицейского. Причина преследования – оппозиционная деятельность их сыновей.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил детского тренера из Крыма к 17 годам лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".

В Беларуси замглавы госагентства БелТА по идеологической работе Сергей Адерихо приговорен к пяти годам колонии за "сливы" телеграм-каналу с целью "избежания люстрации после смены власти".

На кемеровского блогера и бывшего кандидата в Госдуму Владислава Чернова завели дело по экстремистской статье за пост в инстаграме.

Жительнице Кургана назначили 10 суток ареста и штраф в 40 тысяч рублей за комментарии о войне в Украине.

Московский активист Леопольд Банионис рассказал об обыске в его квартире. Изъяты четыре видеокамеры, хотя никакой информации об уголовном деле нет. Банионис назвал обыск акцией устрашения.

В Ханты‑Мансийске на студентку из Замбии завели уголовное дело из‑за “непристойного танца” на фоне Вечного огня (“осквернение символа воинской славы России”).

В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина – потому что не фиг, то есть “по техническим причинам”.

Шесть ссылок

Разговоры о войне – с российским литератором Дмитрием Глуховским, российско-американским философом Михаилом Ямпольским и украинским историком культуры Лидией Стародубцевой.

– с российским литератором Дмитрием Глуховским, российско-американским философом Михаилом Ямпольским и украинским историком культуры Лидией Стародубцевой. Российское общество. Довоенный текст историка Андрея Медушевского о нарушении связей общества и властных институтов современной России, многое объясняющий в сегодняшней ситуации.

Довоенный текст историка Андрея Медушевского о нарушении связей общества и властных институтов современной России, многое объясняющий в сегодняшней ситуации. Другие времена, другие нравы. Фрагмент из книги медиевиста Михаила Майзульса “Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный “позорным образам” – изображениям светского характера, которые возникали в городской среде и были призваны обесчестить человека. Или рассказ о том, как пандемия COVID-19 привела к расцвету националистического интернет-троллинга в Китае.

Искренне Ваши,

Семь Сорок