Единая форма доноса

Доброе утро!

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о “реабилитации нацизма” против “неустановленных сотрудников” ликвидированного, то есть юридически не существующего “Мемориала”. Здесь – гипотеза о том, в чем могло состоять преступление “неустановленных сотрудников”, а новости вот:

Российские войска пока не окружили Бахмут, бои в городе продолжаются.

Число жертв российского удара по пятиэтажке в Запорожье выросло до 13 человек.

Немецкий концерн Rheinmetall обсуждает строительство танкового завода в Украине.

В России отмечен резкий рост преступлений по террористическим и экстремистским статьям.

Житель Адыгеи оштрафован на 800 тысяч рублей за ссылку на антивоенный ролик “Навальный LIVE” в WhatsApp.

Bloomberg: Россия может закупать микрочипы в обход санкций.

На парламентских выборах в Эстонии правящая Партия реформ.

Военные сводки

Битва за Бахмут продолжается, несмотря на признаки подготовки организованного отступления украинской армии, на которые обратил внимание американский Институт изучения войны в своей субботней сводке: взорваны два важных моста – один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один на пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута. Британская разведка отмечает, что украинские войска находятся под огромным давлением; в субботу россиянам удалось продвинуться на востоке города, однако он по-прежнему не окружен. Здесь о ситуации в городе рассказывает вице-мэр Бахмута Александр Марченко, а вот история этой битвы века.

Под обстрел под Угледаром попал российский пропагандист Владимир Соловьев. По данным анонимного телеграм-канала “ВЧК-ОГПУ”, Соловьева и съемочную группу “России-1” под Угледар распорядился отправить лично глава росийского Генштаба, командующий вторжением в Украину Валерий Герасимов. Ранее “зону спецоперации” посетил министр обороны Шойгу – по крайней мере, так заявляет его ведомство.

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области в субботу погибли два человека. Окончен разбор завалов пятиэтажки в Запорожье, которую в ночь на 2 марта почти полностью разрушила российская ракета: число погибших выросло до 13 человек, еще пять человек остаются пропавшими без вести. В ночь на понедельник над половиной территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Киеве и о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях. Свежие фотографии войны смотрите здесь и здесь.

По данным Financial Times, Украина просит ЕС увеличить поставки боеприпасов до 250 тысяч в месяц. Евросоюз в данный момент занят немедленной отправкой в Украину имеющихся боеприпасов и разработкой плана их совместных закупок. Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

О борьбе украинского подполья на оккупированных территориях читайте в интервью с одним из создателей и координаторов движения "Желтая лента". Министр энергетики Украины Герман Галущенко отчитался о преодолении энергетического кризиса: вот уже три недели в Украине не было ограничений на потребление электроэнергии. Министр экономики Украины Юлия Свириденко утверждает, что для разминирования страны после окончания войны потребуется 70 лет.

История войны

К годовщине начала осады Мариуполя появилось множество материалов о защитниках и жителях города:

Здесь об обороне города рассказывает старший офицер морской охраны Госпогранслужбы Украины Александр Морской – на своем катере он держал связь между “Азовсталью” и остальными украинскими военными, после ранения потерял руку, попал в российский плен, откуда вернулся в Украину в первой волне обмена.

Вот монолог самого юного защитника Мариуполя Назария Гринцевича: в 18 лет он присоединился к “Азову”, а 19-летие встречал уже на фронте.

Истории спасения мариупольцев, разбросанных теперь по всему миру, читайте тут.

Вот рассказ о том, как провела год молодая семья Вики Кузнецовой и Дениса Федотова, получившая убежище в Финляндии: у них родился ребенок и они воссоединились с родителями.

В Бородянке Киевской области, освобожденной от российской оккупации чуть меньше года назад, продолжается эксгумация тел убитых мирных жителей после обнаружения новых могил – вот видео Reuters. Здесь житель Бородянки, оператор теленовостей Сергей Килимник показывает свои кадры, сделанные во время оккупации, и вспоминает об ужасе, пережитом во время российских авианалетов.

Во Львове проходит международный форум United for Justice, в котором приняла участие жена президента Украины. Елена Зеленская говорила о сексуализированном насилии, 171 случай которого сейчас расследует Генпрокуратура Украины.

Война, вид из России (и Беларуси)

По данным генштаба Украинской армии, на Донбассе началась новая волна мобилизации в российскую армию, хотя после года войны там уже, кажется, некого мобилизовывать. В России отлученный от тюрем Пригожин начал вербовку добровольцев через спортивные клубы – только в Москве таких вербовочных пунктов уже восемь.

В Белгородской области беспилотник врезался в пустой нефтяной резервуар и повредил его. На коксогазовом заводе в подмосковном Видном произошел взрыв, за которым последовал пожар (причины не называются). В Госдуме российским компаниям посоветовали закупить системы ПВО для самостоятельной защиты от украинских дронов.

Поврежденный белорусскими партизанами российский самолет-разведчик А-50 улетел на ремонт в Таганрог. В Минской области белорусский КГБ проводит облавы на противников режима Лукашенко, подозревая их в причастности к нападению на этот самолет.

МВД России объявило в розыск предполагаемого участника диверсии в Брянской области – это бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, перебравшийся в 2014 году в Украину. Ранее Богданова опознали на видео "Русского добровольческого корпуса", взявшего на себя ответственность за нападение в Брянской области. В чем был смысл этого нападения и кто его организовал, так и остается неясным.

Суд в Москве отправил в СИЗО местную жительницу, обвиняемую в госизмене за "финансовую помощь Вооруженным силам Украины". Имя обвиняемой не называется – известно только, что задержали ее “при попытке покинуть Россию”.

Российская карательно-воспитательная работа

В Тульской области школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, не отпускают из приюта. Ее отца, отправленного под домашний арест по уголовному делу о “повторной дискредитации” российской армии, хотят лишить родительских прав.

Жителя Адыгеи оштрафовали на 800 тысяч рублей по уголовному делу о “фейках” про российскую армию за ссылку на антивоенный ролик "Навальный LIVE", отправленную в чат в WhatsApp.

В отношении томского активиста Леонида Рыбакова возбудили уголовное дело о “повторной дискредитации" российской армии за комментарии под постом о генерале Суровикине (он назвал его “сирийским мясником”).

Художник Богдан Зиза, арестованный по делу о подготовке к совершению теракта (он облил желтой и синей краской мэрию Евпатории), рассказал в интервью “Крым.Реалиям”, что силовики избивали его, заставляя на камеру извиниться за антивоенную акцию.

Вот последнее слово сибирского журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют по статье о “фейках” про российскую армию. Обвинение запросило для него 11 месяцев исправительных работ, почти год он провел под домашним арестом.

В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады. Вероятно, потому что не так высказалась о мобилизации в интервью RTVI в конце декабря.

В 2022 году в России в суды направлено рекордное количество уголовных дел по экстремистским и террористическим статьям.

Минпросвещения вводит официально утвержденную единую форму для доносов.

Международное эхо войны

По данным Bloomberg, Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций через Турцию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Российское грузовое судно, внесенное в санкционные списки США, следуя из Сирии в Новороссийск с тяжелым грузом, в ночь на воскресенье прошло контролируемый Турцией пролив Босфор. После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля оно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь, а затем отправилось обратно в Россию в сопровождении российского корвета "Стерегущий". Издание Naval News предполагает, что на его борту находится военное оборудование.

Китай вновь запланировал увеличение оборонного бюджета – на этот раз на 7,2%.

Как международные санкции подействовали на экспорт российских нефти и газа и доходы российского бюджета от их продажи, подробно разбирается здесь.

Все остальное

В Нагорном Карабахе произошло столкновение между местными полицейскими и азербайджанскими военными. Обе стороны сообщили о погибших, обе обвиняют в нападении друг друга.

В турецком городе Шанлыурфа обрушился семиэтажный дом, сильно пострадавший при землетрясении. Обрушение заняло несколько секунд.

На выборах в парламент Эстонии (Рийгикогу) побеждает правящая правоцентристская Партия реформ премьер-министра Каи Каллас, она может даже упрочить свое положение в парламенте. Сами выборы показали рекордную явку – более 63%.

Более 100 стран-членов ООН одобрили Договор об открытом море, который предусматривает защиту частей Мирового океана, находящихся за пределами территориальных вод разных стран. Переговоры об этом документе начались еще в 2004 году.

Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума за 44 года наблюдений.

В Италии умер журналист Серджо Д’Анджело. В 1956 году он вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго", после чего она была опубликована в итальянском переводе и затем по-русски. Д’Анджело было 100 лет.

Семь ссылок

К 70-летию смерти Сталина. Беседа с историком Анатолием Разумовым о реакции советских людей на смерть диктатора, интервью с профессором истории и политологии Мичиганского университета Рональдом Григором Суни о личности Сталина и его (мнимой) необходимости в российской истории. Или смерть Сталина глазами американских дипломатов в Москве и руководства в Вашингтоне.

Беседа с историком Анатолием Разумовым о реакции советских людей на смерть диктатора, интервью с профессором истории и политологии Мичиганского университета Рональдом Григором Суни о личности Сталина и его (мнимой) необходимости в российской истории. Или смерть Сталина глазами американских дипломатов в Москве и руководства в Вашингтоне. Осмысление текущего. Сборник статей “Перед лицом катастрофы”, в которых русскоязычные философы, обитающие по всему миру, пытаются осмыслить войну в Украине, ее причины и последствия (на удивление утешительное чтение). Или статья Юрия Сапрыкина “Будущее закончилось, началась реальность” из коллективного сборника “24 слова”, вышедшего в Петербурге в “Подписных изданиях”.

Сборник статей “Перед лицом катастрофы”, в которых русскоязычные философы, обитающие по всему миру, пытаются осмыслить войну в Украине, ее причины и последствия (на удивление утешительное чтение). Или статья Юрия Сапрыкина “Будущее закончилось, началась реальность” из коллективного сборника “24 слова”, вышедшего в Петербурге в “Подписных изданиях”. Советское. Рассказ о самых интересных советских гостиницах и правилах, которые были в них заведены. Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Кратчайшая история Советского Союза” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный уязвимостям экономической системы СССР, которые стали очевидны в 1960-х годах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок