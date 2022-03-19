Единение вокруг вранья

Доброе утро!

Русская служба “Би-би-си” проанализировала изменения в эфире "Первого канала" и "России 1" с началом войны в Украине: политические ток-шоу заняли тайм-слоты дневных развлекательных передач, а сериалы теперь идут только после полуночи, хотя 17 марта даже ночью показывали документальный фильм “Русофобия”. В реальности дела обстоят так:

В России прошли “митинги-концерты” в честь восьмой годовщины “воссоединения с Крымом”. Путин в “Лужниках” цитировал Евангелие от Иоанна.

На войне пятница началась с удара по авиаремонтному заводу во Львове. Продолжались обстрелы Мариуполя. В результате российского удара по Николаеву убиты десятки украинских военных.

По данным ООН, четверть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

Президент США провел переговоры с председателем КНР, Путин опять разговаривал с Макроном. Мединский отчитался о сближении позиций России и Украины по вопросу о нейтральном статусе последней.

Фронтовые сводки

По данным Генштаба Украины, Россия за сутки нанесла четыре ракетных и больше сорока авиаударов. Утро пятницы началось с ракетных обстрелов Львова: разрушен авиаремонтный завод – единственное предприятие в стране, способное обслуживать Миг-29. Днем в центре Львова устроили акцию памяти – выставили на площади 109 пустых колясок, символизирующих погибших во время войны детей.

Бои за Мариуполь идут уже в центре города. Люди продолжают выезжать из города на свой страх и риск: вот фотография колонны машин, сделанная из космоса, а вот рассказ местной жительницы Афины Хаджиновой об ужасах этой эвакуации. Похожие вещи рассказывает и жительница Мариуполя Ирина, которой тоже удалось выехать. В пятницу из осажденного города выбрались почти пять тысяч человек, 130 человек вышли из-под развалин разбомбленного Драматического театра, но под завалами могут оставаться еще больше тысячи человек. Вот монолог матери украинского военного, сражающегося в Мариуполе. Разрушенный роддом берется восстановить Греция. Телеканал “Громадське” сообщил о похищении своего корреспондента Виктории Рощиной в оккупированном Россией Бердянске – целью ее поездки был как раз Мариуполь. Генштаб Украины признает, что после полной блокады Мариуполя Украина потеряла выход к Азовскому морю.

В результате ракетного удара по казарме на севере Николаева погибли по меньшей мере 45 человек. Население города массово эвакуируется в Одессу, которая сама активно готовится к обороне. Украинский Генштаб заявил об уничтожении российского командного пункта на окраине оккупированного Херсона. Вот замечательное видео о том, как жители Вознесенска Николаевской области встречали российскую армию – этот город в пятницу тоже подвергся обстрелам.

В Харькове все так же громко – здесь истории харьковчан, которые решили никуда из города не уезжать. Тяжелые бои идут в районе Изюма Харьковской области.

Наступление российской армии под Киевом застопорилось, но жертвы среди мирного населения все равно есть. Вот видео с похорон двухлетнего мальчика, убитого в результате ракетного обстрела. Солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в больнице от ранений – он попал под обстрел еще 26 февраля.

По оценкам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, активная фаза войны продлится еще две-три недели (Арестович отвечает за поддержание оптимизма в душах сограждан, однако свои обнадеживающие прогнозы он хорошо аргументирует). Военная аналитика “Медузы” чуть более мрачная, но радикально не противоречит тому, что говорит Арестович. НАТО наращивает военную помощь Украине – как Киеву это удается добиться, здесь рассказывает глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. А отдельные страны НАТО делают собственные выводы: Польша вдвое увеличит численность армии – до 300 тысяч человек.

Все западные наблюдатели отмечают огромные потери, которые несет российская армия. В России о них сообщают исключительно региональные власти, и глава одного из районов Иркутской области, рассказывая биографию погибшего земляка, нечаянно признал, что российская армия воюет на Донбассе с 2014 года.

Потери личного состава в России пытаются восполнить вербовкой наемников через структуры Вагнера, но, по оценкам российского журналиста Ильи Рождественского, больше 10 тысяч человек таким образом не набрать. Одна из причин больших российских потерь и неудач в наступлении – проблемы с защищенной связью: о природе этой проблемы и уникальных российских “Азартах” (в просторечии “зеленых крокодилах”) исчерпывающим образом рассказано тут.

По данным ООН, четверть украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, в одной только Польше уже больше двух миллионов украинских беженцев. Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных гражданских объектов на территории Украины. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в интервью “Би-би-си”, как ее ведомство ведет учет военных преступлений, совершаемых российской армией.

В то же время ведомство Венедиктовой начало предъявлять украинским гражданам подозрения в госизмене и коллаборационизме. Законы военного времени отражаются и на культуре: украинская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Сергея Лозницу за недостаточный патриотизм (Лозница, мол, считает себя космополитом, что в нынешних условиях недопустимо).

Фотографии 23-го дня войны – здесь.

Кто привязал колокольчик к тигру

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что стороны “максимально сблизили позиции” по нейтральному статусу Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призвал Москву не затягивать процесс и уступить.

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в серьезность этих переговоров не верит. Он признает их необходимость для решения тактических задач (создания гуманитарных коридоров, обмена убитыми и ранеными), но считает, что конец войне положит поражение российской армии, которая в данный момент пытается взять Украину измором. Правоту Рахамнина как будто подтверждает и очередной телефонный разговор Макрона с Путиным: французский президент выражал озабоченность российскими обстрелами Мариуполя, а российский в ответ выражал озабоченность обстрелами Мариуполя “националистами”. Учитывая, что Россия продолжает обсуждать в Совбезе ООН разработку биологического оружия в Украине, Путин к компромиссам явно не готов.

Президент США провел двухчасовые телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден рассказал китайскому коллеге о последствиях, которые повлечет за собой материальная поддержка России, а председатель Си заверил Байдена, что конфликты и конфронтация никому не нужны. В коммюнике, опубликованном китайской стороной, содержатся призыв к переговорам и две китайские пословицы: "для хлопка нужны две ладони" и "кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять". Что это значит, здесь объясняет профессор Северо-Западного Университета в штате Иллинойс Ольга Каменчук.

По мнению научного сотрудника Московского центра Карнеги Темура Умарова, на полноценную помощь Казахстана и других членов Евразийского экономического союза России тоже рассчитывать не стоит – и вот почему. Кто мог бы помочь Москве обойти санкции, рассказано здесь.

Но и санкции, похоже, не заставят Путина остановить войну: экономист Ярослав Романчук и политический обозреватель Аркадий Островский по-разному обосновывают свою точку зрения, но оба считают, что конец войне может положить только сила украинского оружия.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

А неприятности множатся

К санкциям Евросоюза в отношении России присоединилась Норвегия. Минторг США запретил обслуживание ста коммерческих и частных самолетов, используемых Россией, в том числе самолетов "Аэрофлота" и личного джета Романа Абрамовича. В Италии вслед за яхтой арестовали недвижимость миллиардера Алексея Мордашова на Сардинии. Британский медиарегулятор Ofcom отозвал у телеканала RT лицензию на вещание. Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными.

Болгария, Эстония, Латвия и Литва высылают российских дипломатов. Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здание Европарламента.

Поставки в Россию приостанавливают компании LG Electronics, Bosch и американская нефтесервисная компания Halliburton.

Родная гавань

В пятницу по всей России прошли “митинги-концерты” в честь восьмой годовщины “возвращения Крыма в родную гавань” и в поддержку текущей войны в Украине. В Москве и в Петербурге журналистов, приехавших освещать торжества, почему-то задержала полиция (в Москве двух репортеров издания Sota арестовали на трое и десять суток по статье о неповиновении законным требованиям полиции).

Крупнейший путинг состоялся в “Лужниках” – по оценкам МВД, на него собрались около 200 тысяч человек. Там выступал сам Путин; в своей речи он обосновал “спецоперацию по защите Донбасса” цитатой из Евангелия от Иоанна: “Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих”. Пели “Любэ”, Газманов и прочие, речи говорили Захарова, Симоньян и прочие. Вот репортаж с места (довольно страшный), а вот комментарий политолога Андрея Колесникова (довольно кислый). Колесников назвал это празднество “единением вокруг вождя и вокруг вранья”.

Вранье, соответственно, надо поддерживать в его существовании: Роскомнадзор заявил, что действия администрации YouTube носят террористический характер, и по эксклюзивной информации РИА Новости, сервис вот-вот заблокируют на территории России. Депутаты Госдумы и сенаторы от "Единой России" подготовили поправки в новый закон о "фейках о российской армии" и предложили ввести административную и уголовную ответственность за "фейки о российских госорганах, работающих за рубежом" – видимо, чтобы криминализировать рассуждения о грушниках-отравителях и дипломатах-шпионах (ну или еще зачем-то).

Кроме того, вокруг вранья приходится культивировать атмосферу страха:

Суд в подмосковном Красногорске отправил в СИЗО 25-летнего уроженца Украины по делу о “возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия” за антивоенный пост в соцсетях. После задержания в интернете появилось видео с его извинениями.

В Пскове прошли обыски у депутата-яблочника Льва Шлосберга и местных журналистов по делу о клевете на губернатора области. Следователи действовали очень грубо, вот подробности.

В Екатеринбурге в отношении стрит-художника Леонида Черного возбудили уголовное дело по статье "вандализм" – за расклейку антивоенных стикеров.

В Калининграде власти официально поощряют доносительство.

Суд в Ростове-на-Дону назначил до 15 лет колонии пятерым активистам "Крымской солидарности" по делу "Хизб ут-Тахрир" (это старая линия репрессий против крымских татар).

Не вполне лояльных в этих условиях увольняют (робко высказавшийся против войны Дворкович больше не возглавляет фонд “Сколково”), а исполнительных и преданных – повышают: судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова, которая на следующей неделе вынесет новый приговор Навальному, назначена судьей Мосгорсуда. Скоро узнаем, в каких словах Навальный поздравит ее с повышением.

Пять ссылок

Люди и бесы. К 90-летнему юбилею Фридриха Горенштейна – подборка отрывков из его текстов, помогающая понять происходящее сегодня между Россией и Украиной. Или интервью архимандрита Кирилла (Говоруна), соавтора открытого письма богословов против войны и “русского мира” – о смысле этого понятия.

К 90-летнему юбилею Фридриха Горенштейна – подборка отрывков из его текстов, помогающая понять происходящее сегодня между Россией и Украиной. Или интервью архимандрита Кирилла (Говоруна), соавтора открытого письма богословов против войны и “русского мира” – о смысле этого понятия. “Национал-предатели”. Историк Сергей Бондаренко объясняет, что имеет в виду Путин, используя этот термин немецких национал-социалистов (спойлер: ничего конкретного).

Историк Сергей Бондаренко объясняет, что имеет в виду Путин, используя этот термин немецких национал-социалистов (спойлер: ничего конкретного). Звери и люди. Беженцы из Украины рассказывают, как вывозили своих собак и кошек из зоны боевых действий; Оксана Коваленко из Кривого Рога описывает, как уезжала из родного города с двумя дочерями (все трое – диабетики).

Искренне Ваши,

Семь Сорок