В ожидании кувалды Вагнера

Доброе утро!

Продолжилась славная традиция, очередной мэр Владивостока признан виновным в совершении уголовного преступления: суд приговорил Олега Гуменюка к 16,5 годам колонии по обвинению во взяточничестве. За пределами Приморья дела обстоят так:

В Броварах под Киевом вертолет, в котором находилось руководство МВД Украины, упал на детский садик. Погибли 17 человек, ранены около 30.

Восемь российских мобилизованных уехали на такси из Луганской области в Подольск. Их задержали в отделении полиции, куда те пришли сдать оружие.

В Липецкой области застрелили рядового, который бежал с войны.

Пригожин анонсировал запрет YouTube в России и пригрозил “предателям” из администрации президента “кувалдой Вагнера”.

Суд в Беларуси заочно приговорил основателя Sports.ru Дмитрия Навошу и еще четырех человек к 12 годам колонии.

Президент Сербии публично осудил войну и сказал, что считает все аннексированные Россией территории украинскими.

Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявок на выход из гражданства.

Трагедия в Броварах

В пригороде Киева Броварах потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось руководство украинского МВД, в том числе министр Денис Монастырский. При падении вертолет задел здание детского сада, где начался пожар, обломки машины упали у подъезда 14-этажного жилого дома. По неокончательным данным, погибли 17 человек, еще около 30 получили ранения. Вот фотографии с места крушения, вот репортаж от полусгоревшего детсада "Родничок", вот рассказ школьника из Броваров, который помогал спасать детей из пожара.

По свидетельствам очевидцев, вертолет летел на малой высоте в густом тумане; очевидцам катастрофы показалось, что вернулись первые дни войны и город опять обстреливают с вертолетов. Причина крушения пока не определена, но возможны лишь три варианта: преднамеренное внешнее вмешательство, техническая неисправность и человеческий фактор.

Денис Монастырский вместе со своей командой летел из Киева в командировку в “одну из горячих точек”. Биографии погибшего министра и его ближайших помощников, которые летели вместе с ним, можно почитать тут. Владимир Зеленский сказал о погибших, что “это не те люди, которых можно легко заменить”. Исполняющим обязанности министра внутренних дел назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко. Как гибель Монастырского повлияет на политическую жизнь в Украине, здесь рассказывает политолог Олег Саакян.

Военные сводки

После взятия Соледара российская армия интенсифицировала боевые действия близ Бахмута – вот свежий репортаж с фронта, в котором украинские военные рассказывают о бесконечных атаках российских смертников. В Бахмуте – несмотря на то, что бои за город идут с лета – по-прежнему остаются мирные жители: вот репортаж о волонтерах, которые вывозят людей из-под обстрелов и работают в городе в “пунктах несокрушимости”. Неочевидные подробности о работе волонтеров в Украине можно узнать из интервью с Мартином Даничевым – израильтянином российского происхождения, который обеспечивает помощь (в том числе и Бахмуту), работая во Львове.

Российская армия продолжает обстреливать Херсон и область (вот фото вызванных стрельбой пожаров); в ночь на четверг воздушная тревога объявлялась в Запорожской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Президент Украины выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (лично там присутствует его жена). Зеленский призвал западных союзников не медлить с поставками наступательного вооружения Украине, потому что пока Запад думает, “государство-террорист убивает”. Кое-что Запад уже обдумал (Канада передает Украине 200 бронетранспортеров Senator, Латвия – зенитные ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники, Польша – 14 танков), но дискуссия о “Леопардах” продолжается. США выделяют 125 млн долларов на ремонт украинской энергосистемы.

В расследовании немецкого издания Welt рассказывается, как в первые месяцы войны Болгария тайно поставляла Украине оплаченные США и Великобританией боеприпасы советского образца, а также дизельное топливо, производившееся на заводе “Лукойл” в Бургасе из российской нефти. О том, как Россия в обход санкций достает чипы для своих ракет, читайте тут.

Война: символы и страхи

Предсказание американского Института изучения войны о том, что Путин объявит о новой волне мобилизации в ходе празднования 80-летия прорыва блокады в Петербурге, не сбылось. Путин побывал на Невском пятачке, на Пискаревском кладбище (есть замечательные фотографии, как на крышу одного из двух павильонов при входе высаживают снайперов), в Музее обороны и блокады Ленинграда – на снятое там официальное видео можно смотреть бесконечно. В музее он встретился с ветеранами, которым объяснил, что Россия ведет войну, чтобы прекратить войну, а потом поехал на Обуховский завод, где пообещал отсрочки от мобилизации работникам оборонной отрасли. Здесь практику использования блокадных годовщин как оружия в новой войне комментирует исследовательница ленинградской блокады Полина Барскова.

В разных городах России стали появляться стихийные мемориалы погибшим от удара российской ракеты по девятиэтажке в Днепре. В Петербурге и Краснодаре они образовались у памятников Тарасу Шевченко; в Пензе местный житель решил использовать для этой цели памятник Гоголю, но обнаружил, что он исчез. О том, как московские власти пытаются искоренить символизм, присущий связанным с Украиной местам, читайте здесь.

Российскую внешнюю политику, которая привела к войне, часто описывают как торговлю страхом – вот хороший пример такого описания. Украина должна была испугаться вторжения, Европа – перекрытия газового вентиля, США – ядерной войны, а россияне – преследования со стороны государства. В итоге испугались только россияне, и чтобы закрепить эффект, на сцену вывели еще и Пригожина. В среду он передал через свою пресс-службу, что YouTube в России скоро запретят, а “предателей”, угнездившихся – ни много, ни мало – в администрации президента, в будущем ждет “кувалда Вагнера”.

Американский военный аналитик Роб Ли объясняет рост военного значения ЧВК Вагнера прокрастинацией, характерной для стратегии Путина (он не делает ничего, пока совсем не прижмет). Российское Минобороны при этом утверждает, что ЧВК Вагнера ему не подчиняется – такой ответ глава Генштаба Герасимов дал на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Получается, что вагнеровцами с их кувалдами управляет лично Путин. Во всяком случае раненных в Украине бойцов ЧВК лечат в петербургской частной клинике, связанной с “постельничим Путина” Юрием Ковальчуком и старшей дочерью президента Марией Воронцовой.

Война, вид из России

Восемь мобилизованных из Калининградской области уехали с оружием из так называемой "ЛНР" в подмосковный Подольск на такси. Их задержали в отделе полиции, куда они пришли, чтобы сдать оружие. Возбуждено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта.

В Липецкой области спецназ застрелил при задержании военнослужащего, сбежавшего с войны в Украине с автоматом и гранатами.

Рядовой из Абакана, который в июне самовольно уехал из Луганской области домой, приговорен к 2,5 годам условно.

Мобилизованный из Омской области приговорен к шести годам колонии за нападение на командира. Старшина Рыбин хотел добиться от командира "снижения его требовательности к подчиненным": он толкнул начальника на кровать, приставил к его горлу охотничий нож и потребовал уволиться.

Мобилизованные из Ярославской области записали видеообращение к Путину, в котором рассказывают, что их собираются обвинить в дезертирстве. По их версии, они отступили по приказу командира роты, но тот теперь отрицает, что давал такой приказ.

В Бурятии троих подростков задержали за диверсию на железной дороге: они подожгли релейные шкафы у станции рядом с воинской частью.

Суд в Рязанской области оштрафовал годного к военной службе местного жителя на 50 тысяч рублей по делу об уклонении от призыва.

Из наказаний за всё антивоенное:

Редакционно-издательский дом "Новая газета" оштрафован на полмиллиона рублей по статье о "дискредитации” армии за интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в декабре прошлого года в журнале "Новая рассказ-газета". Кордочкин – один из авторов письма священнослужителей против войны в Украине.

Жителя Оренбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за то, что он сорвал с двери наклейки с буквой Z и надписью “Своих не бросаем”.

В отношении воронежского блогера, который сжег свой военный билет во время стрима и назвал идущих на войну россиян “москалями вонючими”, возбудили уголовное дело об экстремизме.

О мытарствах преподавателя крымского колледжа, который на перемене показал ученикам ролик про “Байрактар”, читайте тут: он лишился работы, подвергся травле, был избит силовиками и в итоге оказался под домашним арестом по уголовному делу о “дискредитации” российской армии.

Международное эхо войны

Сбербанк объявил о начале работы в аннексированном Крыму. Ранее компания боялась это делать из-за санкций Запада.

По данным детского омбудсмена Украины, из 14 тысяч незаконно вывезенных в Россию украинских детей домой удалось вернуть лишь 125. В декабре прошлого года Путин утвердил порядок подачи заявлений об отказе от украинского гражданства и получении гражданства России жителями аннексированных регионов, в котором особо прописаны нормы о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России.

Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства. Это создает проблемы для россиян, получающих гражданство Эстонии, потому что от российского гражданства они по закону обязаны отказаться. Бежавшие в Турцию россияне прямо объясняют усложнение процедуры выдачи ВНЖ в этой стране тем, что “дядя Вова попросил дядю Эрдогана” усложнить им жизнь. Вот хорошая колонка Яна Левченко о том, что делать бежавшим из России обладателям красного паспорта (спойлер: ввести временный мораторий на жалобы в отношении принимающих стран).

Сербия заметно отдаляется от Москвы: во вторник президент Александр Вучич потребовал прекратить вербовать сербов в ЧВК Вагнера, а в среду осудил войну и сказал, что все аннексированные Россией территории считает украинскими.

Прочее российское и белорусское

Более восьмидесяти российских депутатов подписали письмо в поддержку Навального. Ранее с требованием перестать его мучать выступили врачи и адвокаты.

Ведущий аналитик ФСИН по Москве Анна Каретникова уехала из России: на нее давили со стороны Управления собственной безопасности ФСИН (ведомство было недовольно ее телеграм-каналом: “Претензия была в том, что я вообще пишу”, – рассказала она). Каретникова была первым правозащитником, перешедшим на официальную должность в тюремную службу: до этого она входила в ОНК Москвы и занималась инспекцией мест принудительного содержания.

Вот интервью с доцентом мехмата МГУ, политиком Михаилом Лобановым об избиении во время обыска по делу о военных “фейках”. Лобанов считает, что таким образом ему дают понять: заниматься политикой не надо.

Суд в Набережных Челнах взыскал 2 900 рублей с активиста и учителя истории Раушана Валиуллина за командировки юристки МВД в Казань на судебные заседания. В 2021 году Валиуллин подал иск к МВД из-за того, что на митинге в поддержку Навального полицейские изъяли у него телефон, флаг и плакат. Валиуллин требовал взыскать с МВД 674 800 рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск суды отклонили, и вот теперь прилетела “ответочка”. В сентябре прошлого года Валиуллин уехал из России.

Суд в Минске заочно приговорил к 12 годам колонии сооснователя Sports.ru Дмитрия Навошу и еще четырех человек по делу о телеграм-канале "Черной книге Беларуси". Их обвинили в разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных. Все приговоренные находятся за границей.

Прокуратура Беларуси требует приговорить к двум годам Дарью Лосик, которая "позиционировала себя как жена политзаключенного". Муж Дарьи, блогер и медиаконсультант Радио Свобода Игорь Лосик в декабре 2021 года получил 15 лет в колонии усиленного режима. Его задержали еще до президентских выборов 2020 года, но при этом признали виновным в организации массовых беспорядков (получается, что он организовывал их из тюрьмы).

Вокруг света

В Майами арестовали сооснователя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова (он же Гэндальф и Толик). По версии следствия, через Bitzlato отмывались деньги крупнейшего даркнет-стора Hydra (он работал в русскоговорящих странах и был закрыт в апреле 2022 года в результате успешной операции уголовной полиции Германии).

В Кыргызстане засекретили "Кемпир-Абадское дело", в рамках которого в СИЗО сидят 26 активистов и журналистов. Все они выступали против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища в обмен на другие территории.

Лауреата Нобелевской премии мира, филиппинскую журналистку Марию Рессу оправдали по делу о неуплате налогов.

В Казахстане ни с того, ни с сего зарегистрировали новую политическую партию – ее название, Respublica, блогер и предприниматель Бейбит Алибеков позаимствовал у активистов Астаны, добивавшихся проведения политических реформ. Следующие парламентские выборы в Казахстане пройдут в 2023 году, оппозиции в регистрации партий по-прежнему отказывают.

Верховный суд Израиля заблокировал назначение ключевого союзника Нетаньяху, главы ультрарелигиозной политической партии ШАС Арье Дери на пост министра. Поводом стало обвинение депутата в уголовном преступлении в 2021 году: в рамках досудебного соглашения Дери обещал уйти из политики. ШАС входит в правящую коалицию, и решение суда может привести к развалу правительства и новым, шестым за четыре года, выборам.

По подсчетам World Population Review, Индия уже обошла Китай по численности населения. Во Франции умерла самая пожилая в мире женщина – монахиня Люсиль Рандон, ей было 118 лет.

Шесть ссылок

Христианство. Рассказ о четырех женщинах, которые стали Учителями Церкви – Терезе Авильской, Екатерине Сиенской, Хильдегарде Бингенской и Терезе из Лизьё. Или отрывок из книги немецкого китаиста Доминика Заксенмайера “Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал: конфликт между мирами в сознании китайского христианина XVII века” (изд-во “Библиороссика”), посвященный идеализированным представлениям героя книги о мире и церкви по ту сторону Китая.

Рассказ о четырех женщинах, которые стали Учителями Церкви – Терезе Авильской, Екатерине Сиенской, Хильдегарде Бингенской и Терезе из Лизьё. Или отрывок из книги немецкого китаиста Доминика Заксенмайера “Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал: конфликт между мирами в сознании китайского христианина XVII века” (изд-во “Библиороссика”), посвященный идеализированным представлениям героя книги о мире и церкви по ту сторону Китая. Диктатуры. Трактат историка медиа Алексея Бодяшкина о том, как Франко боролся с “иноагентами”, а испанские левые СМИ выживали в условиях военной диктатуры. Или рассказ Ильи Фальковского о том, как жители Китая обходят ограничения и запреты.

Трактат историка медиа Алексея Бодяшкина о том, как Франко боролся с “иноагентами”, а испанские левые СМИ выживали в условиях военной диктатуры. Или рассказ Ильи Фальковского о том, как жители Китая обходят ограничения и запреты. Художества. Статья искусствоведа Марии Мороз о том, как неоэкспрессионисты и другие художники XX и XXI века обращались к первобытному искусству – наскальной живописи и петроглифам. Или фрагмент из книги “Игры сюрреалистов” (изд-во “Городец”) – компендиума сюрреалистических игр, стратегий и процедур.

Искренне Ваши,

Семь Сорок