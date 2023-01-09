Виртуальная операция возмездия

Доброе утро!

В Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в здания Конгресса, Верховного суда и президентский дворец. Они призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить в отставку президента да Силву, инаугурация которого состоялась неделю назад. Да Силва, со своей стороны, призвал армию подавить беспорядки. В Северном полушарии дела обстоят так:

В ночь на воскресенье Россия обстреляла Харьковскую, Запорожскую и Донецкую область. По Краматорску было нанесено семь ракетных ударов.

Минобороны России объявило ракетный обстрел Краматорска “операцией возмездия”, результатом которой стала гибель 600 украинских военных. Журналисты не нашли в Краматорске никаких свидетельств их гибели.

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 50 на 50.

Губернатор Курской области рассказал, что прошел курс подготовки в лагере "ЧВК Вагнера".

Украина ввела санкции против Михалкова, Киркорова, Симоньян и еще 116 российских артистов и других публичных лиц.

Военные сводки

В ночь на воскресенье Россия обстреляла город Мерефа Харьковской области (погиб один человек), Орехов Запорожской области (под обстрел попала миссия ООН с гуманитарным грузом) и окрестности Запорожья.

Семь ракет были выпущены по Краматорску Донецкой области. Позже в воскресенье Минобороны России объявило этот ракетный обстрел “операцией возмездия” за новогодний удар по Макеевке, результатом которой стало якобы “уничтожение более 600 украинских военнослужащих”. Украина назвала это заявление ложью, а корреспонденты западных медиа не нашли в Краматорске никаких свидетельств массовой гибели украинских военных.

Зато обнаружилось еще одно свидетельство о смертоносном ударе по Макеевке: на видео, разошедшемся по российским и украинским телеграм-каналам, раненный в Макеевке российский мобилизованный говорит, что под Новый год их всех собрали в ПТУ слушать новогоднее обращение Путина. Приказ об этом якобы отдал полковник Роман Еникеев.

Украинские власти утверждают, что при обстреле Бахмута во время объявленного Путиным “рождественского перемирия” погибли два человека, ранения получили еще 13, а сразу после окончания “перемирия” последовали обстрелы Херсона и Запорожской области. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило об ударе по общежитию медуниверситета в Рубежном Луганской области, в котором располагались российские военные – утверждается, что погибли 14 мобилизованных. Россия не комментировала это заявление.

По данным британской военной разведки, Россия ожидает крупного наступления украинской армии либо на севере Луганской области, либо в Запорожской. В Украине установились серьезные морозы, что, по мнению главы Луганской области Сергея Гайдая, создает возможности для продвижения тяжелой военной техники – здесь рассказывается, как зима влияет на ход войны.

Тем не менее, самые тяжелые бои по-прежнему ведутся на участке между Бахмутом и Соледаром Донецкой области. В субботу российские источники утверждали, что украинская оборона в Соледаре прорвана, но Украина настаивает, что город остается под ее контролем. В ночь на воскресенье россияне интенсивно обстреливали город, погиб один мирный житель, еще один ранен. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Соледаре “очень тяжелой”, а президент Зеленский рассказал о визите на передовую командующего украинскими сухопутными войсками генерала Александра Сырского и переброске подкреплений под Бахмут и Соледар.

Россия и Украина подтвердили еще один обмен пленными в формате 50 на 50. В Украину вернулись 33 офицера, а также 17 рядовых и сержантов из различных подразделений, включая тероборону и силы специальных операций.

Рассказ о предполагаемой деятельности проукраинских партизан в аннексированном Крыму читайте здесь.

В Беларусь прибыла авиация воздушно-космических сил России – якобы для проведения совместных “лётно-тактических учений”. Белорусская оппозиция не исключает, что в ближайшее время в стране начнется мобилизация.

Война, вид из России

Главное управление разведки Минобороны Украины настаивает, что 15 января новая волна мобилизации начнется и в России (хотя люди, кажется, еще не справились с уроном, нанесенным предыдущей: вот рассказ о том, как не справляются без отцов семьи с детьми-инвалидами).

У депутатов и губернаторов – своя война:

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (уехавшего из России) из-за его интервью “Новой газете. Европа” (заблокированной в России). После этого в дискуссию о “предателях” включились другие депутаты Госдумы и даже Дмитрий “Иблис” Медведев.

Депутат курской облдумы Максим Васильев опубликовал поздравление с рождеством, записанное на пляже в Мексике. Оно вызвало суровую критику со стороны секретаря генсовета “Единой России” Андрея Турчака и курского губернатора Романа Старовойта.

Сам Старовойт – отличник, новогодние каникулы он, по его словам, провел на тренировочной базе ЧВК Вагнера в Курской области, обучаясь обращению с оружием (и возможно, кувалдой).

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравняет к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России", то есть те, где аннексированные украинские территории не указаны как российские. Мудрое правительство, правда, призвало законодателей указать, что это не касается карт, выпущенных до аннексии Крыма и полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

С перечнем репрессивных статей, появившихся в российском Уголовном кодексе в 2022 году, можно ознакомиться здесь, а словарь новой российской реальности (от “англосаксов” и “бавовны” до “хлопков” и “фильтрации”) читайте здесь.

В Москве умер писатель и сценарист Алексей Слаповский. Ему было 65 лет.

Вокруг света

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Михалкова, Киркорова, Петросяна, Якубовича, Симоньян и еще 114 российских артистов и других публичных лиц. Среди попавших под санкции есть трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская, футбольный тренер Анатолий Тимощук. Кроме того, Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата, после чего глава РПЦ патриарх Кирилл сравнил руководителей Украины с “советскими вождями, поднявшими руку на Церковь”.

Великобритания организует в марте этого года конференцию с участием министров юстиции разных стран, на которой будет обсуждаться расследование российских военных преступлений в Украине (его ведет Международный уголовный суд) и, возможно, создание отдельной судебной структуры по российскому вторжению.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не готов выполнить все требования, которые Турция выдвигает для ободрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Тем не менее, он убежден, что Анкара вступление все же одобрит. Заявки Швеции и Финляндии одобрили уже все страны НАТО, кроме Венгрии и Турции. Ожидается, что Будапешт сделает это в ближайшее время.

В Казахстане в день годовщины январских событий задержали несколько активистов.

В Армении на акции протеста у российской военной базы задержали сто человек: демонстранты устроили блокаду базы, требуя от российских военных восстановить движение по Лачинскому коридору и прекратить тем самым блокаду Нагорного Карабаха.

По данным правозащитного центра "Весна", в Беларуси за 2022 год по политическим мотивам осудили 1242 человека.

В Германии предотвращен теракт с использованием отравляющих веществ, который якобы готовили граждане Ирана, в Иране казнили еще двух участников осенних протестов.

Китай открыл границы для иностранцев после трех лет ковидной изоляции.

Шесть ссылок

Как читать “Повесть о Горе и Злочастии” – памятник русской словесности XVII века, возникший на скрещении фольклора, церковной книжности и зарождающейся светской литературы, и “Повесть о Шемякином суде” – одно из первых комических произведений русской литературы.

“Повесть о Горе и Злочастии” – памятник русской словесности XVII века, возникший на скрещении фольклора, церковной книжности и зарождающейся светской литературы, и “Повесть о Шемякином суде” – одно из первых комических произведений русской литературы. Женщины в Иране. Отрывок из книги Бруно де Никола “Женщины в Иране. 1206–1335 гг.” (изд-во Academic Studies Press) – об экономической роли женщин в Монгольской империи. Или рассказ о нынешних протестах в Иране в контексте вековой истории антипатриархальных движений в этой стране.

Отрывок из книги Бруно де Никола “Женщины в Иране. 1206–1335 гг.” (изд-во Academic Studies Press) – об экономической роли женщин в Монгольской империи. Или рассказ о нынешних протестах в Иране в контексте вековой истории антипатриархальных движений в этой стране. Есть и пить. Фрагмент из книги польского журналиста Витольда Шабловского “Как накормить диктатора” (изд-во Corpus) – о том, как красные кхмеры пользовались голодом для подчинения граждан. Или рассказ Николая Герберга об истории кофейной культуры.

Искренне Ваши,

Семь Сорок