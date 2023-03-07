Винтажные танки и антикварные БТРы

Доброе утро!

Лия Ахеджакова получила больше 15 тысяч писем со словами поддержки после того, как театр “Современник” отменил последний спектакль с ее участием. Она, как утверждает инициатор акции с письмами Кирилл Серебренников, “совершенно счастлива”. В остальном счастья мало:

Украинское командование приняло решение удерживать Бахмут, бои продолжаются.

Разведка НАТО утверждает, что российские потери под Бахмутом в пять раз превышают украинские.

Украинские власти требуют расследовать расстрел военнопленного, предположительно запечатленный на видео, которое распространилось в сети.

Мобилизованные из Белгородской области жалуются, что их отвезли в так называемую “ДНР” и заставляют “штурмовать деревни” без подготовки.

Генпрокуратура России признала Transparency International "нежелательной организацией".

Сибирский журналист Андрей Новашов приговорен к восьми месяцам исправительных работ по делу о “фейках” про российскую армию.

Суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, Павла Латушко – к 18-ти.

Военные сводки

Офис президента Украины выпустил заявление, в котором говорится, что командование Вооруженных сил Украины высказалось за продолжение оборонительной операции в Бахмуте и укрепление украинских позиций. Пресс-релиз был ответом на публикацию немецкого издания Bild, в которой утверждалось, что генерал Залужный рекомендовал Зеленскому отвести войска из Бахмута, но тот настоял на продолжении обороны. По словам офицера 1-й отдельной бригады спецназа Тараса Березовца, украинские военные в Бахмуте отражают до 20 российских штурмов ежедневно, эти штурмы осуществляются в основном силами бойцов ЧВК Вагнера. Вот свежий репортаж с украинских позиций в Бахмуте: бойцы ВСУ жалуются, что у них часто клинит оружие – настолько интенсивными бывают российские атаки, отмечают общую усталость, но в своей способности держать оборону и дальше не сомневаются. Здесь о боях вокруг Бахмута рассказывают бойцы чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, а вот съемки разрушенного города с высоты птичьего полета.

CNN сообщает со ссылкой на источник в НАТО, что по подсчетам западных разведок российские потери под Бахмутом превышают украинские в пять раз. По данным британской военной разведки, российские войска восполняют потери в тяжелой технике винтажными танками Т-62 и бронетранспортерами БТР-50, взятыми на вооружение в 1954 году. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин жалуется в телеграме, что его представителя не пускают в штаб российского командования вторжением в Украину, и предупреждает: если ЧВК Вагнера отступит от Бахмута из-за нехватки снарядов, то “фронт посыплется”. Украина, скорее, испытывает недостаток в живой силе, который старается спешно восполнить – здесь о нарушениях в ходе мобилизации в Украине рассказывает правозащитник Роман Лихачев.

Reuters пишет со ссылкой на двух представителей Конгресса США, что Киев непублично просит у Вашингтона кассетные боеприпасы, которые могли бы помочь остановить волнообразные атаки российских войск на украинские укрепрайоны на Донбассе. По информации Financial Times, Россия не решается закупить у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ Киев получит от Запада ракеты ATACMS дальностью до 300 км.

В украинских и российских телеграм-каналах распространилось видео, на котором безоружный мужчина в военной форме, похожей на форму ВСУ, стоя в лесном массиве докуривает сигарету, произносит "Слава Украине!", после чего в него стреляют из автоматов, и он падает. Предположительно это расстрел украинского военнопленного. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о нарушении обычаев войны, украинские власти обратились с соответствующими заявлениями в международные организации, в том числе Международный уголовный суд.

В Беларуси неподалеку от места атаки на российский самолет-разведчик задержали 20 человек, шестерых отправили в СИЗО. Что именно произошло с самолетом, до сих пор остается неясным: здесь версию о запуске дронов белорусскими партизанами оспаривает бывший белорусский военный Сергей Бульба.

О проблемах, которые российские ракетные обстрелы создали для украинских гидротехнических сооружений, читайте тут.

Война, вид из России

Белгородский губернатор сообщил, что в Новом Осколе сработала система ПВО, она сбила три ракеты, осколочные ранения получил один человек. Белгородские мобилизованные, до сих пор находившиеся в поселке Шебекино, записали видеообращение, в котором жалуются, что их перевезли в так называемую “ДНР”, где без подготовки отправили “штурмовать деревни”.

Минобороны России утверждает, что министр Шойгу посетил оккупированный Мариуполь, где “проинспектировал готовность уже сданных объектов”. Из опубликованного видео не понятно, где оно снято.

ФСБ заявляет, что предотвратила покушение на “православного олигарха”, владельца телеканала "Царьград" и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. Организатором предполагаемого покушения в ФСБ назвали Дениса Никитина (Капустина), командира “Русского добровольческого корпуса”, несколько дней назад совершившего вылазку с территории Украины в Брянскую область и на короткое время занявшего два села. В ФСБ считают, что он действует совместно с СБУ. Подробнее об обвинениях ФСБ и самом Никитине (Капустине) рассказано здесь.

В военной части в Курской области солдат-срочник выстрелил в двоих сослуживцев, один из них погиб. В Домодедове Московской области задержан сбежавший из части мобилизованный с гранатой. В Новосибирске кто-то снова попытался поджечь помещение, в котором собирают вещи и плетут маскировочные сети для мобилизованных, – и вновь неудачно.

Карательные операции против всего антивоенного продолжаются:

Суд в Прокопьевске Кемеровской области назначил восемь месяцев исправительных работ журналисту Андрею Новашову по делу о "фейках" про российскую армию. В течение года ему также запрещено публиковаться в интернете. Новашов почти год провел под домашним арестом.

Суд в Набережных Челнах дал десять месяцев исправительных работ веб-разработчику Руслану Ганееву. Его тоже обвиняли в распространении “фейков” о российской армии из-за двух комментариев в ВК, опубликованных в феврале и марте прошлого года. С начала декабря Ганеев сидел в СИЗО.

В Бурятии отправили в отдаленный детдом 15-летнего приемного сына активистки Натальи Филоновой. Ее арестовали после антивоенного митинга и обвинили в применении насилия к полицейским. Она сидит в СИЗО в Улан-Удэ.

Политику Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в распространении “фейков” о российской армии, участии в деятельности “нежелательной организации” и до кучи в госизмене, продлили арест сразу на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года.

Роскомнадзор заблокировал сайт "Медиазона Беларусь", а Генпрокуратура объявила “нежелательной организацией” Transparency International, занимающуюся борьбой с коррупцией (чем это грозит, объясняется здесь).

Исчерпывающие разъяснения об анимэшниках из “ЧВК Рёдан”, участников которой недавно массово задерживали по всей России, а также в Украине и Беларуси, читайте здесь. В Украине на эту субкультуру смотрят иначе, непосредственно связывая ее с войной – и вот как.

Российская и белорусская повседневность

РБК рассказывает, что администрация Путина вовсю занимается подготовкой к переизбранию Путина в 2024 году, причем перед региональными властями ставится задача добиться для Путина более высокого результата, чем в 2018 году. При этом важен не только процент поддержки, но и явка – нужно, чтобы Путин военного времени набрал больше голосов и в абсолютных цифрах.

Путин повысил главу управления ФСИН по Владимирской области – он стал замдиректора всей ФСИН. Видимо, это награда за эффективное сдерживание заключенного Навального А.А., отбывающего наказание во Владимирской области.

Минфин России отчитался об исполнении бюджета за январь и февраль текущего года: за два месяца дефицит составил 88% от запланированного на весь год, а нефтегазовые доходы снизились на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

РБК описал планы раздела “Яндекса” на российский и международный бизнес. В инвесторы российской структуры планируют пригласить Керимова, Потанина, Вексельберга и других миллиардеров, но сами они, похоже, еще об этом не знают.

Суд в Краснодаре вновь оштрафовал на 30 тысяч рублей лишенного статуса адвоката Михаила Беньяша по делу о нападении на полицейских в 2018 году. Ранее Беньяш добился отмены точно такого же приговора в апелляционных инстанциях, но повторное рассмотрение дела закончилось повторением пройденного. Новый приговор Беньяш тоже собирается обжаловать, поскольку в 2018 году не он напал на полицейских, а они на него – и побои зафиксированы у судмедэкспертов.

В Хабаровске активиста Зигмунда Худякова арестовали на 20 суток по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Причина ареста, скорее всего, в том, что в годовщину убийства Бориса Немцова он дал интервью, в котором очень резко отозвался о Путине.

Зоозащитница из карельского Медвежьегорска Ирина Поворозник рассказала, что директор муниципального приюта избил ее и сломал ей ребро. Ранее она жаловалась на условия содержания собак в этом приюте.

Белорусский расследовательский центр выяснил, что бывший тренер Лукашенко по теннису, а ныне преуспевающий бизнесмен Сергей Тетерин поставляет в Беларусь шоколад из Европы в обход белорусских же “контрсанкций”. Поскольку поставляет этот шоколад он один (другим запрещено), то продается он втридорога.

Минский городской суд заочно приговорил лидера белорусских протестов 2020 года Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, а Павла Латушко – к 18-ти. Еще трем обвиняемым по делу о “заговоре с целью захвата власти”, создании “экстремистского формирования” и т.д. дали по 12 лет.

Аукцион по продаже минской квартиры Тихановских не состоялся – желающих ее купить не нашлось.

Международное эхо войны

Как подсчитала “Медиазона”, в 2022 году россияне установили рекорд по регистрации гражданских актов за рубежом. При этом количество россиян, которые стоят на учете в консульствах, снизилось по сравнению с 2021 годом.

Казахстан подозревают в том, что он помогает России закупать чипы в обход санкций – здесь экономист Айдар Алибаев объясняет, что власти страны собираются делать, чтобы избежать вторичных санкций. По его информации, западные страны дали Астане год на исправление ситуации.

В Тбилиси прошли массовые протесты против законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", внесенных в парламент правящей партией “Грузинская мечта”. По мнению оппозиции, эти законопроекты внедряют в Грузии опыт борьбы с неугодными, наработанный за последние десять лет в России. Неприязнь к российским практикам сильно обострила война в Украине: грузинское общество в большинстве своем поддерживает Украину, тогда как правительство Грузии никакой особой поддержки Киеву не оказывает.

О том, как изменил Польшу наплыв украинских беженцев, рассказывается тут.

Вокруг света

В непризнанной Абхазии до суда дошло дело, которое правозащитники считали безнадежным: обвинение в пытках туриста из Петербурга и запугивании его жены и ее подруги предъявлены пятерым местным силовикам. Зачем они выбивали из российского туриста признание в продаже наркотиков, не очень понятно, но выбивали усердно.

Кыргызстан экстрадировал в Беларусь Владимира Кадарию, задержанного по запросу белорусских властей в связи с уголовным делом 2008 года. Сразу после возбуждения этого дела Кадария уехал в Украину, где сначала получил статус беженца, а потом и украинский паспорт на имя Андрея Ковалева. После задержания в Кыргызстане Кадария получил статус беженца и в этой стране, в связи с чем решение об экстрадиции и вовсе выглядит странным.

Главой Национального антикоррупционного бюро Украины назначен Семен Кривонос – человек, которого подозревают в коррупции.

Оппозиция в Турции выдвинула единого кандидата на пост президента – им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Народно-республиканскую партию, основателем которой был Кемаль Ататюрк. Выборы должны состояться в мае.

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что американские власти подозревают Китай в шпионаже через портовые краны производства компании ZPMC.

Шесть ссылок

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Семь Сорок