Вирусы для уничтожения неугодных

Доброе утро!

В американском городе Нэшвилле, штат Теннеси, в результате стрельбы в школе погибли шесть человек. Нападение совершила женщина, полицейские ее застрелили, мотивы неизвестны. Но это, увы, не единственная стрельба за день:

В результате российского ракетного удара по центру Славянска убиты два человека, еще 32 ранены.

Киевскую и Днепропетровскую область атаковали дроны-камикадзе. 12 из 13 запущенных беспилотников были сбиты украинской ПВО.

В Украину прибыли британские и немецкие танки и БМП.

Суд в Москве заочно арестовал издателя “Медиазоны” Петра Верзилова по уголовному делу о “фейках” про российскую армию.

К Навальному в камеру ШИЗО опять посадили “старого друга-тракториста”, имеющего “большие проблемы с личной гигиеной”.

Премьер Израиля ненадолго отложил судебную реформу на фоне массовых протестов и всеобщей забастовки.

Военные сводки

Утром в понедельник в центр Славянска Донецкой области прилетели две российские ракеты С-300. Убиты два человека, еще 32 получили ранения. Повреждены семь частных и пять многоэтажных домов, вот видео последствий. Еще две ракеты попали в детдом в Дружковке Краматорского района Донецкой области, он почти полностью разрушен. Вечером атаке беспилотников иранского производства подверглись Днепропетровская и Киевская области. Все дроны над Киевом были сбиты, а при пожаре, возникшем из-за падения их обломков, по предварительным данным, никто не пострадал. Чуть позже воздушные силы Украины заявили, что всего беспилотников было 13, 12 из них сбили силы ПВО, а куда попал один не сбитый дрон, не сообщили.

Президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре; до этого он посетил Запорожскую область и Запорожье, где встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который снова едет на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский вновь побывал в Бахмуте, бои за который не прекращаются. Вот подборка свежих видео из города, окрестностей и с воздуха – от города мало что осталось.

В Украину прибыли танки Challenger 2 из Великобритании, а также Leopard 2 и БМП из Германии; обученные экипажи тоже вернулись домой. О том, как ведется подготовка новобранцев в украинской армии, здесь рассказывает ветеран Маси Найем (он не готов назвать ситуацию плачевной, как это сделал в разговоре с корреспондентами Washington Post командир батальона ВСУ Анатолий Козел).

Американский Forbes, анализируя русскоязычные военные паблики и телеграм-каналы, пишет, что там ожидают массированной атаки на российские позиции мелких гоночных дронов, оснащенных гранатами (по слухам, которым верят российские блогеры, Украина скупила в Китае все доступные на рынке комплектующие для таких дронов, речь идет о десятках тысяч). The Wall Street Journal утверждает, что за дроны-камикадзе “Шахед” Россия расплачивается с Ираном кибероружием (в том числе софтом, позволяющим взламывать мобильные телефоны и перехватывать сообщения по мобильной связи).

Американский институт изучения войны неожиданно посвятил свою ежедневную сводку мыслям Путина о войне в Украине. Как эксперты их прочитали, не сообщается, но они убеждены, что российский президент все еще верит, что ему удастся завоевать Украину. Какие мысли стояли за решением Путина разместить ядерное оружие в Беларуси и стремлением Лукашенко его заполучить, здесь объясняют российский политолог Иван Преображенский и бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич.

На оккупированных территориях

В оккупированном российской армией Мелитополе Запорожской области под обстрел попало здание, в котором, по словам украинского мэра города, размещались российские силовики. Назначенные Россией власти региона утверждают, что это был колледж, в котором во время обстрела шли занятия.

В Мариуполе взорвалась машина назначенного Россией "начальника" городской полиции Михаила Москвина. Российское агентство ТАСС утверждает, что он жив – только получил контузию.

Вот репортаж “Би-би-си” из оккупированного Северодонецка: в городе работают множество российских ремонтно-строительных бригад, которые в авральном порядке вставляют новые окна, красят стены, убирают обломки. Уцелевшие квартиры, владельцы которых эвакуировались из города во время осады, россияне используют как “маневровый фонд”, вынося оттуда ценные вещи. 80% зданий в городе разрушено или повреждено.

О том, как в аннексированном Крыму готовятся к предстоящему курортному сезону, читайте тут (а там готовятся, несмотря на окопы на пляжах).

Война, вид из России

Умер один из организаторов “Иловайского котла” 2014 года, командир батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрий Лисицкий. По одним данным, его убили украинские военные, по другим, он покончил с собой дома в Ставрополе.

Вот свежий отчет о недовольстве жителей разных российских регионов торжественными похоронами заключенных, убитых в Украине в рядах ЧВК “Вагнер”, а вот новая подборка жалоб на задержки с выплатами жалования добровольцам и мобилизованным (специалисты по-прежнему считают, что это связано с хаосом в армейских структурах, а не с недостатком денег в российском бюджете).

МВД России объявило в розыск командира так называемого Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. Капустина обвиняют в организации покушения на владельца телеканала “Царьград” Константина Малофеева, а также в нападении на два села в Брянской области в начале марта. Путин наградил медалью “За отвагу” 10-летнего мальчика Федора Симоненко, раненного во время этого нападения (он якобы помог укрыться двум другим детям). В чем состоял смысл нападения на эти села и кто его организовал, до сих пор неясно.

Как неясен и смысл проведения антивоенных конференций российской оппозиции – вот репортаж с четвертой такой конференции, состоявшейся в Риге.

Российское карательное

Борьба с антивоенщиной в разных ее проявлениях:

Генпрокуратура России признала "нежелательной" украинскую организацию "KpымSOS", занимающуюся освещением российских репрессий на аннексированном полуострове.

Суд в Москве заочно арестовал издателя "Медиазоны" Петра Верзилова по делу о военных "фейках" из‑за постов про убийства мирных жителей в Буче. В прошлом году тот же суд отказал в заочном аресте Верзилова по уголовной статье о неуведомлении о втором гражданстве.

Краснодарец Олег Важдаев, обвиняемый по статье о терроризме за неудавшуюся попытку поджога военкомата, рассказал, как его пытали в полиции, выбивая показания об “украинских заказчиках” поджога.

Гособвинение запросило два года колонии отцу Маши Москалевой – шестиклассницы из Тульской области, которая нарисовала антивоенный рисунок. Алексея Москалева обвиняют по уголовной статье о “повторной дискредитации” российской армии за публикации в соцсетях, приговор вынесут сегодня. Маша Москалева находится в приюте с начала марта, когда ее отца отправили под домашний арест. Позвонить отцу ей не дают.

В отношении создателя телеграм-канала "Сердитая Чувашия" и бывшего координатора штаба Навального в Чебоксарах Семена Кочкина возбудили уголовное дело о “дискредитации” российской армии за публикацию материала о руководителе главного вычислительного центра Минобороны Роберте Баранове (в центре рассчитывают траектории ракет, которыми обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины). Кочкин уехал из России еще до войны.

В Улан-Удэ завели уголовное дело о “реабилитации нацизма” на подростка, который кричал "Слава Украине!", стоя на памятнике красногвардейцам.

Суд в Подмосковье оштрафовал на 30 тысяч рублей заместительницу главреда независимого еженедельника “Жуковские вести” Элу Знаменскую за ютуб-стрим “Ваш донос очень важен для нас” с обсуждением войны в Украине. На стрим депутату Госдумы Хинштейну якобы пожаловался некий “ветеран СВО”, а депутат передал донос куда следует.

Суд в Каменске-Уральском оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Сергея Киселева за комментарий во “ВКонтакте” под постом с фотографией баннера на здании мэрии “Парни, мы ждем вас с победой!” (Киселев написал, что баннер висит “для показухи”). Коммент нашли фсбшники.

Департамент государственного и жилищного надзора Свердловской области разослал управляющим компаниям домов распоряжение, в котором потребовал вызывать полицию и сотрудников ФСБ в случае обнаружения антивоенных листовок.

Киевское направление Московской железной дороги решили переименовать в Калужское: официально – для “упрощения навигации пассажиров”, а на самом деле, надо думать, во избежание подозрений в “дискредитации” российской армии.

Суд в Москве прекратил административное дело против лидера "Ногу свело!" Макса Покровского по статье о "дискредитации" армии РФ – за истечением срока давности.

Какое наказание ждет музыкального продюсера Иосифа Пригожина и его собеседника миллиардера и бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова после публикации их телефонного разговора, в котором они матерят войну и Путина, здесь гадает оппозиционный политик в изгнании Дмитрий Гудков. Доводы в пользу того, что запись разговора подлинная, приводятся тут.

Карательные меры по довоенным поводам:

Суд в Хабаровском крае приговорил Свидетеля Иеговы к 6,5 годам колонии "за чтение Библии". Свидетели Иеговы были признаны в России “экстремистской организацией” в 2017 году – до сих пор не ясно, в связи с чем.

Тетю Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года, оштрафовали на 300 тысяч рублей за репосты посвященных племяннику стихов (“оправдание терроризма”). При взрыве никто, кроме самого Жлобицкого, не пострадал и не погиб.

В офисе калужского движения "За права человека" прошел обыск. В отношении главы организации Татьяны Котляр возбуждено шестое по счету уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев.

К Навальному в камеру ШИЗО снова посадили его “старого друга-тракториста”, которого он раньше называл “имеющим большие проблемы с гигиеной”. По словам Алексея, до этого “трактористу” два месяца не давали “элементарных гигиенических принадлежностей”, включая зубную пасту и туалетную бумагу, а перед самой отправкой в ШИЗО его еще “помариновали в санчасти”. “Используют человека как ватку с бактериями”, – заключил Навальный.

Новости российской науки, культуры и дипломатии

“Проект” опубликовал большой рассказ об уехавших из России ученых, уволенных преподавателях, закрытых образовательных программах и новой грантовой политике. Одна деталь из статьи: руководство ВШЭ потребовало изъять из библиотеки вуза книги “иностранных агентов” и тексты, “пропагандирующие ЛГБТ”.

Сотрудников Третьяковской галереи обязали прийти на "встречу с участниками СВО".

Студентов Ярославского театрального института, недовольных тем, что их обязали выступить на концерте в поддержку войны, вынудили уйти из вуза.

Глава "Россия сегодня" Дмитрий Киселев провел встречу со школьниками в центре Москвы, в ходе которой рассказал, что Россия окружена врагами, Навальный сделал мультик про "дворец Путина", а Юрий Дудь страдает нарциссизмом. Ради встречи с Киселевым школьников сняли с уроков.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью “Российской газете”, что Евросоюз близок к коллапсу, а США – к распаду, причем, по его мнению, для России "помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно" (а до этого, если кто не знал, Россия дважды помогла США в этом: во время Войны за независимость и Гражданской войны). Еще красивая цитата: “Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре”.

В российском МИДе назвали “абсолютно неприемлемыми” планы Армении присоединиться к Римскому статуту “на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных „ордеров“ МУС в отношении российского руководства”. Ереван предупредили о “крайне негативных” последствиях.

Международное эхо войны

Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения “Наши” Мария Дрокова, бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, сыновья владельца “Ароматного мира” и еще несколько крупных российских бизнесменов получили гражданство Кыргызстана. Соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал в декабре 2022 года.

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России арестован еще один иностранец.

По данным итальянской прессы, сын главы Красноярского края, предприниматель Артем Усс, бежавший на прошлой неделе из-под домашнего ареста в Милане, может скрываться на Сардинии. Усс совершил побег после того, как суд в Милане постановил выдать его США, где он обвиняется в торговле нефтью в обход санкций и мошенничестве. La Repubblica утверждает, что бежать Уссу помогли российские спецслужбы.

Совбез ООН отклонил предложенную Россией резолюцию о расследовании диверсии на “Северных потоках”.

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. Теперь за присоединение страны к Альянсу должна проголосовать Турция. Когда дело дойдет до Швеции, не ясно.

Протесты и забастовки

В понедельник утром, после мощных ночных демонстраций, израильский профсоюз Гистадрут объявил о всеобщей забастовке в знак протеста против судебной реформы. К забастовке присоединились врачи, учителя и некоторые чиновники. Из аэропорта Бен-Гурион отменили все вылеты. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу. Премьер-министр Израиля в ответ отложил голосование по закону до лета. Вечером в понедельник на улицах митинговали уже сторонники реформы. Здесь сложившуюся ситуацию объясняет профессор Университет имени Бар-Илана Зеэв Ханин.

В Германии прошла крупнейшая за 30 лет забастовка работников транспорта – профсоюзы требуют существенного повышения зарплат на фоне высокой инфляции.

Шесть ссылок

Сталин. Почему Сосо превратился в Сталина? – версия историка Александра Гогуна. Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Кратчайшая история Советского Союза” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о жертвах сталинских репрессий.

Почему Сосо превратился в Сталина? – версия историка Александра Гогуна. Или отрывок из книги Шейлы Фицпатрик “Кратчайшая история Советского Союза” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о жертвах сталинских репрессий. Неевропейское. 11 слов, помогающих понять культуру суахилийцев. Или беседа с индологом Ярославом Васильковым об Индии и о профессии.

11 слов, помогающих понять культуру суахилийцев. Или беседа с индологом Ярославом Васильковым об Индии и о профессии. Музыка. История Годрика Финхальского – человека, который дружил с оленями и змеями и первым начал писать музыку на английские тексты. Или беседа Дмитрия Голынко-Вольфсона с композиторами Сергеем Невским и Борисом Филановским, состоявшаяся в январе 2022 года, за месяц до войны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок