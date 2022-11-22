Воблу вернули в суд

Доброе утро!

Путин по видеосвязи открыл племенную птицефабрику в Тюменской области, пообещав продовольственную поддержку всем голодающим из-за “авантюрной политики западных стран”. В реальности же дела обстоят так:

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать трибунал по российской агрессии в Украине.

Сити-менеджер Читы сложил с себя полномочия, чтобы уйти на фронт.

В России создан “Совет матерей и жен” воюющих в Украине.

В Луганской области убит бывший российский полицейский, приговоренный к 15 годам за убийство жены. Посмертно он награжден медалью “За отвагу”.

В Тюмени полиции удалось вернуть в суд дело о надписи “Нет в***е”, прекращенное после заявления обвиняемой, что это значит “Нет вобле”.

Польша разместит на границе с Украиной ПВО Patriot, переданные Германией.

Военные сводки

В ночь на понедельник российская армия обстреляла Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области, в поселке Шевченково Харьковской области погибла женщина. Днем российские снаряды прилетели в Херсон, там тоже погиб один человек, еще три получили ранения. МАГАТЭ не обнаружило критических повреждений на Запорожской АЭС после ее обстрелов в выходные (безопасность станции Зеленский обсуждал в понедельник в разговоре с президентом Франции).

Жители Херсона рассказали журналистам The Guardian, что российские военные сжигали на городской свалке трупы – вероятнее всего, своих погибших товарищей. По утверждению украинской прокуратуры, в Херсоне нашли четыре пыточных – одна из них показана в этом репортаже из города. О пытках рассказывают и в Херсонской области: вот история семьи Ольги и Сергея Баланов из поселка Большая Александровка – они не смогли убежать и прожили под российской оккупацией больше полугода.

Первый поезд, прибывший в Херсон из Киева, встречали аплодисментами и украинскими флагами (видео), но использоваться этот поезд будет, судя по всему, в основном для эвакуации. Здесь о ситуации в городе, оставшемся после российского отступления без света, водоснабжения и отопления, рассказывает журналист Константин Рыженко. По его словам, люди сами придумывают, как пережить зиму без всех этих удобств. Вот свежие фотографии из заснеженной и обесточенной Украины.

Сегодня плановые отключения электричества затронут все регионы Украины. Президент Зеленский в вечернем обращении призвал граждан экономить электроэнергию. В киевских школах меняют расписание уроков – так, чтобы они шли только в течение светового дня. Насколько тяжела ситуация в украинской энергетике, здесь объясняет бывший глава комитета по ЖКХ при Киевской горадминистрации Олег Попенко. Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Хенри Клюге заявил, что российские удары по энергосистеме Украины угрожают жизням миллионов человек – он имел в виду угрозы для работы медучреждений и медицинской инфраструктуры в целом. Впрочем, небоевые потери Украина несет с первых дней войны: в этом материале рассказывается о многократно участившихся смертях среди стариков, значительном омоложении инфарктов, инсультов и сахарного диабета на фоне стресса, трудностях лечения рака в военных условиях и ужасах жизни с сахарным диабетом при отсутствии инсулина.

Военные преступления

Газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на которых, предположительно, украинские военные убивают пленных российских солдат. Снятое происходило в Макеевке Луганской области. Опрошенные изданием эксперты говорят, что доказать факт военного преступления по этим видео сложно, потому что из них не ясно, стреляли ли украинские военные в ответ на огонь россиянина, который должен был сдаться в плен, или они расправились с ними позже. Украина обещает расследовать случившееся, в России ролики уже несколько дней всесторонне обсуждают государственные лица и телепропагандисты.

Вот история украинца, который восемь месяцев просидел в центре временного содержания для иностранных граждан в подмосковном Сахарове. Он давно ездил на заработки в Россию, там его и застали новости о начале войны. Уехать домой он не смог, продлить документы – тоже. Довольно быстро его задержали. С находящимися в ЦВС, по его словам, обходились крайне сурово, всех вербовали на войну, и некоторые соглашались. Выбраться из Сахарова и улететь в Кыргызстан ему помогли правозащитники.

Суд в Украине приговорил к лишению свободы на сроки от 12 до 15 лет по обвинению в госизмене еще десять граждан страны, воевавших в вооруженных силах так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала создать специальный международный трибунал по российской агрессии в Украине и признала Россию террористическим государством.

Война: вид из России

По подсчетам “Новой газеты. Европа”, по меньшей мере 159 российских детей остались без отцов с начала мобилизации. Всего, утверждает издание, в Украине погибли уже как минимум 217 мобилизованных. В среднем от призыва до гибели проходило 23,5 дня.

В России создан “Совет матерей и жен” – он объединил женщин из 89 городов, чьи сыновья и мужья тем или иным образом оказались в российской армии во время войны с Украиной: это и срочники, и контрактники, и мобилизованные. Женщины требуют от российский властей не допускать нарушений при мобилизации, запретить использование ядерного оружия и провести мирные переговоры, чтобы быстрее свернуть "спецоперацию". Вот интервью с основательницей организации Ольгой Цукановой. Она убеждена, что попытаться остановить войну снизу сейчас могут только женщины, потому что “мужчины и морально, и психологически задавлены”. Женские протесты в России действительно становятся всё заметнее – вот карта, на которой рассказано о региональных акциях. Активность влечет за собой репрессии: в Батайске Ростовской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии сестру мобилизованного Олесю Шишканову – за публикацию видео с жалобами мобилизованных.

Часто родственники действуют через журналистов: вот еще один рассказ, подтверждающий огромные потери, которые российская армия понесла в боях за Павловку Донецкой области (ранее власти Приморья пытались замять скандал, заставив контрактников записать бодрые видео о высоком боевом духе в частях). Жена одного из задержанных перед строем на полигоне в Белгородской области рассказала предысторию этого действа: строй состоит из мобилизованных, уже побывавших на передовой и после этого отказавшихся воевать и добившихся возвращения на территорию России; в Белгороде с ними проводили душеспасительные беседы о необходимости вернуться на фронт, но ничего не добились; двоих показательно задержали перед строем по уголовному делу об отказе выполнять приказ, а остальных погрузили в КАМАЗы и увезли в Луганскую область – там согласившихся воевать вернули на передовую, а отказавшихся – в печально известные подвалы.

Без активного вмешательства родственников невозможно и исправление ошибок, допущенных при мобилизации (вот рассказы о том, как жены мобилизованных с оборонных предприятий в Алтайском крае пытаются вернуть домой своих мужей), и вызволение отказников из подвалов и ям – здесь несколько леденящих душу историй о психологическом давлении и пытках, которым подвергают отказников в том числе и боевики-вагнеровцы. На этом фоне военные суды выносят мягкие приговоры контрактникам, сбежавшим с войны еще до начала мобилизации.

Мобилизация в том или ином виде продолжается: в Чечне создается новый боевой резерв, а суфийским братствам поручено сформировать по одному именному батальону для отправки в Украину. Чтобы стимулировать желающих, Путин подписал указ о присвоении добровольцам статуса ветеранов (и инвалидов) боевых действий. Власти Самарской области креативно подошли к вопросу подготовки мобилизованных: обучать их стрельбе поручили страйкболистам.

На войне в Луганской области убит бывший полицейский из Ростова-на-Дону, который был осужден на 15 лет за убийство жены и покушение на убийство тестя. Глава так называемой “ЛНР” выдал ему посмертно медаль “За отвагу”. По подсчетам журналистов, всего на войне убито уже около 500 российских заключенных. Основательница “Руси сидящей” Ольга Романова утверждает, что около 40 из них казнили за разного рода нарушения.

Руководители российских регионов окончательно переселились в военную реальность: губернатор Белгородской области пригрозил одной из своих министров публичной “казнью через отрубание головы” и сообщил о возведении в регионе “засечных сооружений” (да, это из X века), а глава Читы ушел со своей должности, чтобы отправиться на войну в Украину.

Какой может быть российская “мобилизационная экономика”, о создании которой все чаще говорят чиновники, рассказано тут.

Российская повседневность

Число жертв крупного пожара в центре Москвы выросло до семи человек, жертв взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине – до десяти.

Кадыров заявил об убийстве сотрудника ГИБДД в центре Грозного. Нападавшего, по его словам, "ликвидировали". Что именно произошло, неизвестно.

Координатора неформального движения "За вынос Ленина" приговорили к трем годам колонии по статье о “реабилитации нацизма” за посты о том, что советская власть в России была “порождением сатаны”.

В Москве задержана участница воскресной акции No nukes перед Министерством обороны России Мария Волох – полицейские караулили ее утром у дома. Других участниц тоже скоро найдут.

Тюменский областной суд отправил на новое рассмотрение административное дело о "дискредитации" армии против Алисы Климентовой, отменив решение районного суда: ранее девушка смогла убедить судью, что под надписью "нет в***е" имела в виду "нет вобле", но полиция смогла добиться пересмотра дела в суде более высокой инстанции.

Навальный подает в суд на администрацию колонии из-за того, что ему не выдают зимние сапоги. Прогулки в осенних ботинках приводят к простудам, а простуды дают администрации дополнительные рычаги давления на заключенного.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ подготовил поправки к закону об "иностранных агентах", которые существенно ужесточат ответственность физических и юридических лиц, получивших этот статус. В частности, власти получат доступ к их банковской тайне. Ранее описанные в поправках ограничения применялись лишь по запросу органов, работающих над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как в этих условиях продолжать политическую борьбу, читайте в интервью с председателем незарегистрированной Либертарианской партии России Борисом Федюкиным и бывшим председателем совета правозащитного центра “Мемориал” Александром Черкасовым.

Вокруг света

В Беларуси активистов начали задерживать по второму кругу: первым оказался гомельский активист Илья Миронов, в октябре отбывший наказание в полтора года по статье о "дискредитации Беларуси". Теперь на него составлен протокол по административной статье о распространении экстремистских материалов, он в ИВС.

Со следующего года Украина повышает стоимость транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" – в ответ на массированные ракетные обстрелы украинской энергосистемы.

Польша разместит на границе с Украиной ПВО Patriot, полученные от Германии.

ЦИК Казахстана подтвердил, что на внеочередных выборах президента более 80% голосов набрал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Зачем ему вообще нужны были эти выборы, здесь объясняет политолог Димаш Альжанов (только видео).

Три человека погибли, шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела города Каркамыш в Турции. По словам турецких властей пять ракет были выпущены с севера Сирии ополченцами из группировки "Рабочая партия Курдистана" (признанной в Турции террористической). Это ответ на турецкие удары по курдским военным базам, нанесенные в ночь на воскресенье. Что стоит за этим смертоносным обменом, тут объясняет политолог Руслан Айсин (спойлер: Эрдоган использует ослабление России из-за войны в Украине для решения своих давних проблем с курдами, причем действует он в координации с Ираном – тоже ослабленным, но протестами внутри страны).

Шесть ссылок

Войны и семьи. История семьи, 17 членов которой так или иначе участвовали в Гражданской войне по разные стороны фронта. Или рассказы о советских отказниках от военной службы по религиозным мотивам.

История семьи, 17 членов которой так или иначе участвовали в Гражданской войне по разные стороны фронта. Или рассказы о советских отказниках от военной службы по религиозным мотивам. Кино. Путеводитель по лучшим фильмам фестиваля документального кино в Амстердаме. Или отрывок из книги Артемия Аграфенина “Легенды “Ленфильма”: заметки о старейшей российской киностудии” (изд-во “Лимбус Пресс”) – о том, как Алексей Герман снимал фильм “Мой друг Иван Лапшин”).

Путеводитель по лучшим фильмам фестиваля документального кино в Амстердаме. Или отрывок из книги Артемия Аграфенина “Легенды “Ленфильма”: заметки о старейшей российской киностудии” (изд-во “Лимбус Пресс”) – о том, как Алексей Герман снимал фильм “Мой друг Иван Лапшин”). Звери. Беседа с научным журналистом Антоном Нелиховым, который написал книгу “Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – очень остроумная. Или фрагмент из книги Кристоффера Эндресена “Почти как мы: Вся правда о свиньях” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется отсутствие свиней в европейской наскальной живописи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок