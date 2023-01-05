Вучетич под зооконтролем

Доброе утро!

Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что отправил послу Франции в Москве осколок, извлеченный из его тела после ранения. Рогозин убежден, что снаряд был выпущен из французской артиллерийской установки Caesar. На войне, куда Рогозин собирается вернуться уже через пару недель, дела обстоят так:

Украина нанесла удар по военной комендатуре в Васильевке в оккупированной части Запорожской области. Оккупационные власти говорят о пяти погибших.

По словам российского губернатора Севастополя, над аэродромом Бельбек были сбиты два украинских беспилотника.

По данным CNN, в сбитых над Украиной иранских дронах обнаружены детали европейского и американского производства.

Украинские журналисты назвали имена российских военных, управляющих иранскими дронами.

Франция поставит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC и бронетранспортеры Bastion; США обещают бронетранспортеры Bradley.

Военные сводки

Оккупационные власти Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по зданию военной комендатуры в Васильевке – по их информации, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Украина официально удар не комментировала. Генштаб ВСУ сообщил пока только об ударе по Токмаку Запорожской области, нанесенном 3 января: потери российской армии, по сведениям ВСУ, составили 80 человек убитыми и ранеными. Губернатор аннексированного Севастополя объявил о двух украинских беспилотниках, сбитых над военным аэродромом Бельбек. Украинские власти Запорожской области подтвердили, что в ночь на среду российский ракетный удар уничтожил “объект критической инфраструктуры” в городе, а одна из ракет C-300 образовала громадную воронку во дворе жилого дома (по счастью, никто не пострадал).

Издание “Верстка” сообщает со ссылкой на очевидца, что число российских военных, убитых в результате новогоднего удара по ПТУ в Макеевке Донецкой области, гораздо больше, чем 89 человек, смерть которых признало Минобороны России: по его оценкам, погибли около 200 человек. Родные военных, попавших под обстрел в Макеевке, говорят, что выжившие остались “полуголыми” и стабильной связи с ними нет. Британская военная разведка называет случившееся в Макеевке примером того, как непрофессионализм ведет к большим потерям. Потери в Макеевке – не первый случай массовой гибели мобилизованных: “Медиазона” обратила внимание на 24 октября, когда погибли 34 мобилизованных (это то, что установлено по открытым источникам, их могло быть гораздо больше): в тот день украинская армия обстреляла ракетами HIMARS железнодорожную станцию в Белокуракино, дом в Старобельске и населенный пункт Золотое-2, но официальных сообщений о потерях никто тогда не публиковал.

Ситуация на линии фронта в последние дни не меняется. The Wall Street Journal пишет, что российская армия устала от неудач под Бахмутом и переключилась на Соледар. Украинские пограничники с гордостью заявили, что продвинулись на 300 метров под Бахмутом – красноречивое свидетельство о масштабах “наступлений” на этом участке. По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, Бахмут разрушен более чем на 60%.

Как воюющие стороны попытаются выйти из тупика, рассказано в этом аналитическом материале, подводящем итоги войны за прошлый год. Авторы отмечают, что обе стороны испытывают серьезный снарядный голод и собираются переходить от артиллерийской войны к какой-то другой – в частности, вернуть в действие авиацию и сделать войну более мобильной. Очевидно, для этой цели Франция обещает Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC и бронетранспортеры Bastion (здесь объясняется, что это такое), а США – бронетранспортеры Bradley. Чтобы утолить снарядный голод, Норвегия направила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов.

В интервью американскому телеканалу ABC глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что следует ожидать новых ударов в глубине российской территории, причем, как он выразился, диверсии будут происходить "все глубже и глубже". Другой представитель украинской военной разведки, Вадим Скибицкий, в интервью РБК-Украина сказал, что, по имеющимся оперативным данным, Россия способна нанести по Украине еще два-три массированных удара, в каждом из которых могут быть задействованы до 80 ракет; отдельно он отметил нехватку у России “Кинжалов” и проблемы с самолетами.

Пресс-центр Вооруженных сил Украины сообщает, что с сентября, когда Россия начала атаки при помощи иранских дронов-камикадзе, противовоздушные силы страны сбили более 540 таких беспилотников и около 500 крылатых ракет. Как отмечает The New York Times, проблема с этими сбитиями в том, что Украина стреляет дорогими ракетами по дешевым беспилотникам. CNN тоже сообщает неприятное: в сбитых над Украиной “Шахедах” обнаружены детали, произведенные десятком западных компаний; как они попали в Иран в условиях санкций, не ясно. Зато украинские журналисты установили имена российских военнослужащих, управляющих иранскими дронами.

Война, вид из России

Путин по видеосвязи отправил фрегат с гиперзвуковыми ракетами “Циркон” в поход по Атлантическому и Индийскому океанам. Сказал, что “Циркон” не имеет аналогов в мире и поэтому надежно защитит Россию от этого мира.

Не желающим “защищать” Россию приходится туго: военные суды массово отказывают контрактникам в увольнении, вне зависимости от оснований, которые они указывают в своих исках. Антивоенный протест тоже последовательно изничтожается:

Петербуржца, оставившего на детской площадке надпись “Слава Украине! Героям слава!”, приговорили к году ограничения свободы – его признали виновным в вандализме.

В Чите подросткам, оставившим надписи примерно такого же содержания на гаражах, грозит до пяти лет колонии: их обвинили не только в вандализме, но и в призывах к осуществлению террористической деятельности и в сепаратизме (самый крамольный лозунг гласил: “Смерть режиму!”). Детей внесли в список экстремистов и террористов.

Суд ужесточил меру пресечения 19‑летней архангельской студентке и отправил ее под домашний арест по делу о “дискредитации” армии (она писала антивоенные посты в соцсетях).

Адвокат Леонид Крикун, защищавший оппозиционеров, уехал из России, опасаясь преследований.

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт общественной организации "Украинская женская стража", а также видео таджикской службы Радио Свобода.

Последствия этих репрессий для российской культуры здесь обсуждают театровед Марина Давыдова и социолог Анатолий Голубовский.

В Украине

В Днепре снесли памятник Александру Матросову работы Вучетича (монумент вместе с другими на ту же тему будет храниться на территории коммунального предприятия “Зооконтроль”).

Против бывшей ведущей одного из телеканалов Виктора Медведчука завели дело из-за "пророссийских сюжетов" (“оправдание российский агрессии”, до пяти лет).

(“оправдание российский агрессии”, до пяти лет). Жителя Харькова приговорили к 10 годам тюрьмы по статье о коллаборационизме: он посылал открытки собственного изготовления с российской символикой своей живущей в России дочери, а та продвигала их распространение среди военных.

Житель Черниговской области задержан по подозрению в работе на белорусские спецслужбы.

Все остальное

В Беларуси адвокату Виталию Брагинцу (он защищал Алеся Беляцкого) предъявили обвинения по четырем статьям, в том числе – о "создании экстремистского формирования"; жителю Гродно дали год "химии" за четыре протестные надписи.

В Польше россиянину и белорусу предъявлены обвинения в работе на ГРУ под прикрытием туристического бизнеса, их задержали еще в апреле.

Эстония собирается, не дожидаясь Евросоюза, выработать собственный юридический механизм передачи арестованных российских активов на восстановление Украины.

В России умер сотрудник пригожинского РИА ФАН Кирилл Романовский. В 2018 году он посоветовал документалистам Александру Расторгуеву, Кириллу Радченко и Орхану Джемалю, собиравшимся ехать в ЦАР, несуществующего фиксера Мартина. Документалистов убили. Логика подсказывает, что за этим тоже стоял Пригожин.

В Китае из-за высокой смертности от COVID-19 переполнены крематории.

В США впервые в истории казнили трансгендерную женщину – за убийство, совершенное в 2003 году.

В Германии предлагают отменить срок годности для продуктов длительного хранения – чтобы добро не пропадало.

Шесть ссылок

Политическая теория. Отрывок из книги философа Марты Нуссбаум “Политические эмоции: почему любовь важна для справедливости” (изд-во “НЛО”), в котором она пытается понять, почему люди ведут себя плохо. Или очерк политической философии Петра Кропоткина.

Отрывок из книги философа Марты Нуссбаум “Политические эмоции: почему любовь важна для справедливости” (изд-во “НЛО”), в котором она пытается понять, почему люди ведут себя плохо. Или очерк политической философии Петра Кропоткина. Литература. Подборка детских стихов обэриутов с комментариями Алексея Киселева – к 95-летию “Декларации ОБЭРИУ”. Или рейтинг зарубежных писателей XX века по степени их важности для русского читателя, тоже с комментариями.

Подборка детских стихов обэриутов с комментариями Алексея Киселева – к 95-летию “Декларации ОБЭРИУ”. Или рейтинг зарубежных писателей XX века по степени их важности для русского читателя, тоже с комментариями. Между здесь и там. Отрывок из книги Кристин Воробец “Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России” (изд-во “НЛО”) – о борьбе церковных практик экзорцизма с врачебными методами лечения истерии. Или фрагмент из исследования фольклориста Унелмы Конкка “Вечная печаль. Карельские обрядовые плачи” (изд-во Common Place), посвященный истории изучения карельских плачей.

Искренне Ваши,

Семь Сорок