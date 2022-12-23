Ночная выхухоль вылетает в полночь

Доброе утро!

На российском авианосце “Адмирал Кузнецов”, уже который год пребывающем в доках мурманского завода “Звездочка”, произошел очередной пожар. Но это как бы уже не новость, а новости такие:

По подсчетам украинского Генштаба, российские потери на этой войне превысили сто тысяч человек.

Журналисты Associated Press нашли в Мариуполе более 10 тысяч новых могил. The New York Times идентифицировала российских десантников, совершивших массовые расстрелы украинцев в Буче.

Путин сказал, что цель России – “закончить войну”.

Российская Госдума приняла в 2022 году рекордное количество законов – 653.

Кочегар из Вологды приговорен к трем годам колонии по статье о “фейках”. Он “распространял” их через собственную радиоточку.

Тимур Бекмамбетов продал свою российскую киностудию.

В Израиле сформировано самое правое правительство в истории.

Военные сводки

По оценкам генштаба ВСУ, российские потери на войне в Украине превысили сто тысяч человек. Какие именно потери считают украинские военные, до сих пор не вполне ясно, но вот тут эту цифру раскладывает на возможные составляющие журналист-расследователь Антон Павлушко. Как выяснила “Медиазона”, статус инвалида, получившего ранение на фронте, в России оформили не меньше двух тысяч человек (это число не равно числу тяжелораненых, потому что процесс оформления инвалидности занимает многие месяцы).

Глава российского генштаба Валерий Герасимов утверждает, что армия РФ за время войны “поразила 1300 критически важных объектов” в Украине, “парализовала” работу ВПК и нарушила систему управления войсками. Столь очевидный успех, по его словам, теперь позволил российской армии “сосредоточиться” на захвате всей территории Донецкой области. Минобороны России отчиталось о новом визите Шойгу в зону “спецоперации”: на видео министр рассматривает землянки и командные пункты.

Отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, Путин пообещал “пощелкать” системы Patriot, когда их привезут в Украину из США, и сказал, что “наша цель – закончить войну” (петербургский муниципальный депутат Никита Юферев уже обратился к генпрокурору России с требованием привлечь президента по уголовной статье о “фейках” за слово “война”). Почему “пощелкать” Patriot не так просто, здесь объясняет военный эксперт Сергей Мигдаль. Как именно Путин собирается закончить войну, остается тайной, а в Вашингтоне обсуждают сразу три возможных сценария, ни один из которых Путину наверняка не понравится. Сегодня верховный главнокомандующий встречается с производителями танков на “Уралвагонзаводе” в Нижнем Тагиле. По слухам, он уже прилетел в Екатеринбург. Накануне водителям городских автобусов разослали письмо с требованием не выпускать пассажиров из салона даже на остановке, если рядом окажется президентский кортеж.

По данным британской военной разведки, обучением российских мобилизованных занимаются белорусские военные, потому что собственные инструктора у России кончились. Потери несут и сформированные из заключенных подразделения ЧВК Вагнера: Пригожин публично пожалел, что “навальнообразным” россиянам дали скрыться от мобилизации за границей, а не передали всех их ему для формирования “штрафного батальона”, в составе которого они “все погибли бы героями”. В Таджикистане похоронили двух убитых на войне мигрантов, отбывавших сроки в российских колониях и завербованных там Пригожиным. За что сидели погибшие, родственники рассказывать не стали, зато журналисты узнали, по каким статьям были осуждены вагнеровцы, похороненные на новом кладбище ЧВК в станице Бакинская – выяснилось, что там покоятся убийцы со всех уголков России. Зато проблема с военной техникой для вагнеровцев решена: они получили партию оружия из КНДР, это подтвердили в Совете нацбезопасности США.

С чем у Пригожина проблем нет – так это с деньгами: связанная с ним компания ООО “АВК” выиграла почти все тендеры на поставку питания в московские учреждения. На противотанковых бетонных пирамидках, которыми Россия утыкала оккупированные ею территории, производители тоже неплохо зарабатывают.

Оккупация

В оккупированном Мариуполе снесли драмтеатр, разрушенный 16 марта российской авиабомбой, вот видео. Журналисты Associated Press обнаружили в окрестностях Мариуполя более десяти тысяч новых могил – предположительно, там похоронены жители города, погибшие в результате обстрелов и позже извлеченные россиянами из-под завалов. Если это так, то оценка общего числа погибших в 25 тысяч может оказаться заниженной.

Бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, раненый в среду при обстреле Донецка, сообщил о гибели своего помощника в результате этого обстрела. Рогозин обещает “вернуться на фронт” и “отомстить”. В оккупированной части Херсонской области в результате подрыва машины погиб назначенный российскими властями "глава администрации" поселка Любимовка. Из-за подобных происшествий жители оккупированных территорий не горят желанием сотрудничать с российскими властями, и для поиска коллаборантов тем приходится прикладывать серьезные усилия.

New York Times идентифицировала российских десантников, совершивших массовые расстрелы украинцев в Буче – это бойцы 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова. Англоговорящим имеет смысл посмотреть видеоверсию этого расследования.

Российские и белорусские будни

Председатель Госдумы Володин отчитался о совершении трудового подвига: за уходящий год нижняя палата российского парламента приняла 653 закона, и это “исторический максимум” со времен СССР. Вот обзор последних репрессивных законов; по данным Павла Чикова, по статье о “фейках”, введенной Госдумой в Уголовный кодекс в марте, уже возбуждено 180 уголовных дел. Госсовет Татарстана, наоборот, работал спустя рукава: поправки к конституции республики, переименовывающие президента в “главу” и исключающие упоминания суверенитета и гражданства Татарстана, в этом году он рассматривать отказался.

Минпросвещения утвердило школьную программу с войной в Украине в курсе истории и обучением стрельбе из автомата Калашникова на ОБЖ, а премию “Просветитель” за лучшие научно-популярные сочинения пришлось вручать в этом году не только в Москве, но и в Берлине и Тель-Авиве.

В остальном так:

Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” "Русский антивоенный комитет в Швеции".

61-летний кочегар из Вологды Владимир Румянцев приговорен к трем годам колонии по статье о “фейках”. Поводом для возбуждения уголовного дела стала в том числе установленная в его квартире радиоточка, через которую он якобы распространял информацию о войне в Украине. Были ли у “Радио Вован” слушатели, никто не знает, а подробнее о ведущем читайте тут.

Движение "Свободная Якутия" опубликовало письмо пропавшего на прошлой неделе активиста, противника войны в Украине Айхала Аммосова. Оно датировано 22 ноября и начинается словами: “Если вы читаете это письмо, значит, со мной что-то случилось”. Против Аммосова было возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии, однако в суд он не явился – хотя планировал.

Против жителя Нижневартовска Евгения Федосова возбудили уголовное дело о “дискредитации” российской армии из-за картинок с символикой легиона “Свобода России” и надписью “Путин – это война”.

Суд в аннексированном Крыму приговорил задержанного в марте местного жителя к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Сахаровскому центру в Москве грозит до 5 млн рублей штрафа по десяти протоколам об отсутствии маркировки “иностранного агента”.

В соседнюю с Навальным камеру ШИЗО во владимирской ИК-6 посадили человека, который беспрерывно “орет матом” и “как в фильме Хичкока "Психо", разговаривает сам с собой на два голоса”. Читать под этот аккомпанемент, по словам Навального, невозможно, зато ему удалось научиться у соседа новому “обзывательству”: ночная выхухоль.

В Беларуси:

Суд приговорил "рельсового партизана" Виталия Мельника к 16 годам колонии строгого режима. При задержании силовики прострелили ему ноги.

В Гродно по делу о сотрудничестве с иностранным государством задержали петербургского активиста Даниила Кринари. Он уже доставлен в Москву, где избирать меру пресечения ему будет Лефортовский суд.

Вокруг света

Сенат США одобрил законопроект о передаче Украине арестованных активов российских бизнесменов. На обратном пути из Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

В Карлсруэ арестован сотрудник немецкой разведки, подозреваемый в передаче секретных сведений России. Подробности уголовного дела не раскрываются в связи с присущими России “беспринципностью и готовностью к насилию".

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал свою российскую киностудию Bazelevs; производитель чипсов Pringles компания Kellogg тоже договорилась о продаже бизнеса в России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил размещенных в Нагорном Карабахе российских военнослужащих в бездействии после блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Путин лишил российского гражданства премьера этой республики Рубена Варданяна (по его просьбе).

Биньямин Нетаньяху сформировал самое правое в истории правительство Израиля. Его попытаются привести к присяге еще в этом году.

Возможно, нас ждет новая волна ковида: больницы в Китае заполнены, власти Индии вернули обязательное ношение масок.

Шесть ссылок

Имперское. Отрывок из монографии Нэнси Коллманн “Россия и ее империя” (Academic Studies Press) – о переселенческой политике Екатерины II. Или фрагмент из исследования Рената Беккина “«Люди в верности надежные...» Татарские муфтияты и государство в России с XVIII по XXI век” (изд-во “НЛО”), посвященный отношениям ислама с государством до учреждения муфтиятов и борьбе центра с неформальным религиозным лидерством.

Отрывок из монографии Нэнси Коллманн “Россия и ее империя” (Academic Studies Press) – о переселенческой политике Екатерины II. Или фрагмент из исследования Рената Беккина “«Люди в верности надежные...» Татарские муфтияты и государство в России с XVIII по XXI век” (изд-во “НЛО”), посвященный отношениям ислама с государством до учреждения муфтиятов и борьбе центра с неформальным религиозным лидерством. Японское. Рассказ об Иве Тогури – ведущей японской пропагандистской радиопрограммы времен Второй мировой войны, которая открыто саботировала в эфире свои задачи, но после войны была осуждена американцами как шпионка. Или беседа с переводчицей романа Юмэно Кюсаку “Догра Магра” Анной Слащевой о запутанной природе этого романа и литературных экспериментах довоенной Японии.

Рассказ об Иве Тогури – ведущей японской пропагандистской радиопрограммы времен Второй мировой войны, которая открыто саботировала в эфире свои задачи, но после войны была осуждена американцами как шпионка. Или беседа с переводчицей романа Юмэно Кюсаку “Догра Магра” Анной Слащевой о запутанной природе этого романа и литературных экспериментах довоенной Японии. Музыка. Интервью с нью-йоркским этномузикологом Марком Слобиным о его исследованиях, ориентализме, деколонизации и роли повседневной музыки в этих процессах. Или фрагмент из книги музыковеда Брюса Хейнса “Конец старинной музыки” (изд-во Ad Marginem) – о том, как менялось отношение к музыкальной интерпретации композиторских замыслов в XVII–XIX веках.

Искренне Ваши,

Семь Сорок