“Вагнер” захватил Pornhub

Доброе утро!

Журналисты “Важных историй” нашли второй дом на озере Комо у матери российского пропагандиста Владимира Соловьева. Всего у семейства пять объектов недвижимости в этом райском месте – жизнь удалась, не получилось только вовремя уйти на покой. С покоем, впрочем, проблемы:

Украинские военные сбили российский Су-24 под Бахмутом. Пригожин заявил о взятии села Зализнянское близ Бахмута.

Шойгу и Герасимов впервые за пять месяцев провели переговоры со своими американскими коллегами по следам инцидента с американским беспилотником.

“Транснефть” уверяет, что снова нашла взрывные устройства у нефтеперекачивающей станции в Брянской области.

Жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за поджог военкомата.

Участникам уфимского марксистского кружка предъявили окончательное обвинение в терроризме и покушении на вооруженный захват власти.

"Досье" и международный консорциум журналистов опубликовали предполагаемый план Кремля по дестабилизации Молдовы методом газового шантажа.

В Польше ликвидирована российская шпионская сеть, готовившая железнодорожные диверсии в том районе, где западную военную технику отправляют в Украину.

Военные сводки

В среду российским обстрелам Марганец Днепропетровской области – там убиты две женщины и разрушены десятки жилых домов. В течение дня воздушная тревога объявлялась во многих областях Украины, в том числе в Харькове.

Основные бои разворачиваются на Донбассе: вагнеровцы медленно продвигаются в Бахмуте и его окрестностях (Пригожин заявил о взятии села Зализнянское, не имеющего особого стратегического значения), а украинским военным удалось сбить под Бахмутом российский Су-24 (пилот катапультировался). Кроме того, американский Институт изучения войны пишет о небольшом продвижении российских войск к северо-востоку от Купянска и по линии Сватово-Кременная в Харьковской и Луганской областях, а также непрекращающихся атаках россиян по линии Авдеевка-Донецк. По подсчетам Института, за февраль Россия захватила лишь 0,039% территории Украины, понеся при этом рекордные потери.

Генштаб украинской армии сообщает о неудаче российской армии под Угледаром, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал как не соответствующую действительности статью Washington Post, в которой рассказывается о больших потерях ВСУ, способных помешать будущему украинскому контрнаступлению. Вот репортаж с передовой в Донбассе: украинский аэроразведчик с позывным Кабан выслеживает российские позиции с дрона, а его товарищи показывают угнанный с нейтральной территории российский танк. Вот свежие фотографии руин и ужасов войны, а вот видеосюжет из села Богородичное Краматорского района Донецкой области, которое переходило из рук в руки 14 раз.

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, затопленном в Черном море недалеко от Крыма, закончился именно так, как предсказывал украинский военный аналитик Роман Свитан: переговорами. Шойгу и Герасимов впервые за пять месяцев созвонились со своими американскими коллегами Ллойдом Остином и Марком Милли. Что именно россиянам так хотелось обсудить с американцами, что для этого пришлось утопить беспилотник, простым людям пока не сообщили, но американские власти заверили публику, что никакой чувствительной информации враг с этого дрона не получит (по словам источников CNN, данные дистанционно удалили), а секретарь российского Совбеза Николай Патрушев сказал по телевизору, что Россия будет пытаться достать упавший беспилотник со дна морского (по данным источника ABC News, она их уже достала). Представитель американского Госдепа завершил сюжет словами: “Я думаю, лучшая оценка сейчас – это назвать их действия непреднамеренными”.

Служба безопасности Украины сообщает о задержании “агента ФСБ” в Харькове, а польские спецслужбы рапортуют о ликвидации российской шпионской сети, якобы готовившей железнодорожные диверсии в том районе, откуда западная военная техника уходит в Украину.

Суд в Киеве приговорил к 12 годам колонии жителя Луганска, который якобы готовил убийства руководителей Минобороны Украины. Суд в так называемой “ЛНР” приговорил к 12 годам колонии украинского военного Андрея Незнамова по обвинению в совершении сразу нескольких “военных преступлений”. Случай российского военного Андрея Фролкина, который признался журналистам “Важных историй” в убийстве мирного жителя в селе Андреевка Бучанского района Киевской области и других военных преступлениях, куда сложнее: в России военная прокуратура требует приговорить его к шести годам колонии по делу о “фейках” про российскую армию (то есть предполагается, что он врал, рассказывая, как убил мирного жителя Андреевки), а в Украине ему вменяют “нарушение законов и обычаев войны” (возможное наказание – вплоть до пожизненного заключения).

Состоялось десятое заседание в формате “Рамштайн”, оно проходило онлайн. Обсуждались поставки боеприпасов и новых типов вооружения для Украины. Президент Зеленский подвел итог словами “решения есть”. Ранее в среду он без объяснения причин уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областей – по слухам, глава Луганской области Сергей Гайдай станет послом Украины в Казахстане.

Война, вид из России и Беларуси

В ночь на четверг в Белгороде слышались взрывы – по словам губернатора, ПВО сбила две ракеты, никто не пострадал. В среду на сайте Брянской облдумы появилась новость о том, что депутаты предложили включить расходы на ПВО в коммунальные платежи – чтобы население финансово поучаствовало в защите самих себя от “террористических атак”. Когда на это обратила внимание пресса, в облдуме заявили о хакерской атаке на сайт. “Транснефть” уверяет, что опять нашла взрывные устройства у нефтеперекачивающей станции трубопровода “Дружба” в Брянской области, причем поражающими элементами в этих устройствах якобы были металлические шарики (из чего делается вывод, что целью атаки были люди, а не оборудование).

В России, по всей видимости, начинается вторая волна мобилизации: в разных регионах начали массово вручать повестки в военкоматы (для уточнения данных или с приглашением на военные сборы) – вот интервью с Дарьей Берг из проекта “Идите лесом”, который помогает россиянам избежать участия в войне в Украине. Повестку вручили в том числе и депутату из Калужской области, который не встал во время исполнения российского гимна. Кроме того, с 1 апреля начинается новый набор контрактников в российскую армию – планируется набрать 400 тысяч человек. Насколько это реально, объясняется здесь.

ЧВК “Вагнер”, которой закрыли доступ в российские тюрьмы, начала рекрутировать добровольцев через крупнейший в мире порносайт Pornhub: призыв вступать в ряды запускается в преролле (рекламном ролике перед видео с порно), если зайти на сайт из России без блокировщика рекламы, VPN, и с авторизацией через "ВКонтакте". Томный женский голос произносит: “Мы самая о**енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК «Вагнер»", после чего появляется номер телефона. В Подмосковье полиция задержала 25-летнего уроженца Алтайского края, у которого в машине оказались два автомата и тридцать патронов к ним – он сказал, что вернулся из Украины, где воевал в рядах ЧВК “Вагнер”. Вот репортаж из двух забайкальских сел, жители которых взбунтовались против торжественных похорон заключенных, завербовавшихся в ЧВК и убитых в Украине: руководство поселков сначала поддержало жителей, но потом на руководство надавили сверху, и для покойников в одном селе открыли клуб, а в другом – актовый зал школы.

Путин назначил новым губернатором Чукотки первого зампреда правительства так называемой "ЛНР" Владислава Кузнецова (до назначения в “ЛНР” он работал вице-губернатором Курганской области). Российские карьерные лифты теперь ходят через оккупированные территории Украины.

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за “дискредитацию” и “фейки” обо всех воющих в Украине на стороне России, включая добровольцев и вагнеровцев – здесь разбирается, как будут сажать, когда закон подпишет Путин. Госдума приняла в первом чтении противоречащий конституции закон об аресте военных без суда. Пока с военными поступают так:

Томский гарнизонный военный суд приговорил прапорщика Андрея Крохалева к пяти с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в том, что тот три месяца отсутствовал на службе.

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил к одному году и шести месяцам колонии мобилизованного из Орловской области Григория Титова, сбежавшего из учебного центра для мобилизованных в городе Коврове.

Сотни жителей района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Минобороны России об аннулировании их права собственности на земельные участки, на которых стоят их дома – основанием для исков стали документы от 1932 и 1939 годов, в которых говорится, что данная земля принадлежит Минобороны. Минфин России объявил, что разовый налоговый сбор в бюджет заплатят все компании, кроме угольных и нефтегазовых, а также малого и среднего бизнеса.

Российских школьников начали отправлять на пятидневные военные сборы – “уроков мужества” уже недостаточно. В Беларуси патриотическое воспитание начинается с детского сада – здесь рассказано, что внушают. О том, как в Украине воюет белорусский полк им. Калиновского, как в Беларуси преследуют родственников бойцов этого полка и каким полк видит свою политическую роль в свободной от Лукашенко Беларуси, читайте здесь.

Российское карательное

Согласно совместному исследованию “Команды против пыток” и “Медиазоны”, 2022 год стал для России самым карательным: поставлен рекорд по числу новых статей Уголовного кодекса – всего там появилось 85 новых составов преступления, и новые статьи уже начали применяться.

В частности, в деле против участников “Маяковских чтений”, которых будут судить за антивоенные стихи в том числе и по статье о “публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства”, совершенных “организованной группой” – вот подробный рассказ об этом деле.

Пятерым участникам марксистского кружка в Уфе предъявили окончательное обвинение в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма, а также в планах насильственного захвата власти и хищения оружия. Показания против них дали бывшие участники войны на Донбассе, внедрившиеся в кружок.

В Башкирии против 69‑летнего “гражданина СССР” возбудили уголовное дело об экстремизме.

Вот рассказ о том, как в России устроено "законодательство против реабилитации нацизма" и как оно влияет на историческую дискуссию о прошлом – с примерами из реальных уголовных дел.

Жителя Подмосковья 22-летнего Кирилла Бутылина приговорили к 13 годам колонии: 28 февраля 2022 года он поджег военкомат, покрасил ворота в цвета флага Украины и написал "Я не пойду убивать братьев!". Через некоторое время Бутылина задержали на границе Беларуси и Литвы. Его признали виновным в вандализме, совершении теракта и публичных призывах к терроризму.

Мать 19‑летней жительницы Ярославской области, арестованной по делу о намерении поджечь военкомат, рассказала, что сама стала фигуранткой двух уголовных дел.

Выяснилось имя украинского беженца, против которого возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму за комменты в телеграм-чате: его зовут Прохор Нейжмаков, ему 22 года. В марте прошлого года он вынужден был бежать в Россию из Рубежного Луганской области. Сейчас от этого города почти ничего не осталось.

Против жителя Касимова Рязанской области возбуждено уголовное дело о “дискредитации армии” за опубликованный во “ВКонтакте” анекдот: “Сергей, а почему мы отступает от Херсона? – Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов”.

В Петропавловске-Камчатском суд признал общественного деятеля и активиста Александра Каменюка виновным по уголовной статье о "дискредитации" армии России. Его оштрафовали на 450 тысяч рублей и на два года запретили администрировать сайты, группы в соцсетях и публиковать что-либо в интернете. Поводом для возбуждения уголовного дела стали две административные “дискредитации”. Рассказ о том, как в России собирают деньги на уплату таких и меньших штрафов, читайте тут.

Первое заседание суда об ограничении прав родителей шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок, назначили на 6 апреля. Девочка остается в приюте, а ее отец – под домашним арестом по уголовному дело о повторной “дискредитации”.

19-летняя студентка из Архангельска Олеся Кривцова, обвиняемая в "дискредитации" российской армии и оправдании терроризма из-за постов в соцсетях, уехала из России, срезав браслет (она находилась под домашним арестом).

Фотограф Михаил Коротков, первым опубликовавший снимок бронепоезда Путина, уехал из России. В интервью Washington Post он рассказывает, как за ним следила ФСБ.

Из Московского международного университета по материалам доносов уволены два преподавателя. Ранее в связи с кампанией против этого вуза задерживали кинорежиссера Артура Аристакисяна. Этот вуз, основанный в 1991 году в рамках договора о советско-американском образовательном сотрудничестве, вероятно, собираются закрыть.

Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена заслуженная артистка России Ольга Васильева сказали Гордеевой, что уволились из Московского художественного театра имени Чехова после того, как худрук Константин Хабенский сообщил им об угрозе снятия брони от мобилизации с 29 сотрудников театра. Они живут во Франции.

Вот интервью с режиссером Всеволодом Лисовским, который после двух административных сроков подряд за “неповиновение сотрудникам” уехал из России в Армению.

Петербургская артгруппа “Явь” поставила на набережной Фонтанки памятник белому пальто, символу претензий на моральное превосходство. Фигура без головы, облаченная в белое пальто с рукавами от смирительной рубашки, стоит на пустом постаменте, который раньше называли памятником человеку-невидимке. В политическом контексте обвинения в белопальтовости “оставшиеся” чаще всего адресуют “уехавшим”.

Навальный посвятил свой вклад в оскароносный документальный фильм о собственном отравлении “честным и смелым людям, где бы они ни жили, которые находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику – войне”.

Российская повседневность

Суд в Чечне отказался рассматривать жалобу адвоката на действия сотрудников полиции, которые не позволяют ему встретиться с Идрисом Арсамиковым. Где он находится и жив ли он, никто не знает. Арсамиков – гей, бежавший за границу в 2018 году. В декабре прошлого года он приехал на похороны отца, на обратном пути был задержан в аэропорту Домодедово и возвращен в Чечню. Через несколько дней он опубликовал видео, на котором говорит, что собирается жениться и отправиться воевать в Украину.

Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат куратором системы здравоохранения Чечни. Всего, по данным Кавказ.Реалий, высокие государственные должности в разное время занимали около ста родственников Кадырова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 годам колонии крымскотатарского активиста Аметхана Абдулвапова по делу о причастности к "Хизб ут-Тахрир" (“участие в деятельности террористической организации”).

Международное эхо войны

Во время выступления в Ташкенте стендап-комику Даниле Поперечному отключали микрофон, как только он начинал говорить о Путине, войне и мобилизации – таков был якобы приказ “правоохранительных органов.

Суд в Казахстане продлил сразу на 12 месяцев арест 19-летнему ростовскому анархисту Денису Козаку, которого в России обвиняют в "оправдании терроризма".

Центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал (совместно с международным журналистским консорциумом) предполагаемый план Кремля по дестабилизации обстановки в Молдове: основным инструментом достижения целей там назван газовый шантаж, а основными целями – не дать властям Молдовы исключить Россию из урегулирования приднестровского конфликта, сохранить там военное присутствие и лишить Молдову возможности проводить независимую внешнюю политику. В качестве дополнительного рычага давления рассматривается сеть пророссийских неправительственных организаций.

МИД и Минфин России предложили Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми "недружественными странами". Эта мера ударит главным образом по “уехавшим”, имеющим пассивные источники дохода в России.

Цены на нефть марки Brent опустились ниже $75 за баррель (это уровень ноября 2021 года), но, по данным источников The Wall Street Journal, страны G7 и лично Джо Байден против снижения потолка цен на российскую нефть.

Transparency International обнаружила в Москва-Сити восемь компаний, готовых обменять криптовалюту на фунты и выдать наличные в Лондоне. Это нарушает законы Великобритании.

В исследовании аналитической компании Frank RG утверждается, что российские долларовые миллионеры постепенно выводят деньги из России, скупая недвижимость в ОАЭ, Турции и Кипре. В 2022 году их вклады в российских банках сократились примерно на 20 процентов. The New York Times публикует репортаж своих корреспондентов из ОАЭ, где богатые россияне скрываются от войны, распивая в спешно открывшихся там русских ресторанах "Дом Периньон" по $1,2 тыс. за бутылку.

Верховный суд Великобритании вынес решение по делу о "долге Януковича" на $3 млрд: судьи постановили провести судебное разбирательство по полной процедуре и в открытом заседании. Именно этого добивалась Украина, которая отказывается возвращать России кредит, выданный Януковичу перед Евромайданом. Киев настаивает, что этот кредит был навязан Украине силой.

Вокруг света

В Беларуси задержали таджикского оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова. Ему грозит депортация в Таджикистан, где против него возбуждено уголовное дело об экстремизме. В 2015 году Насриддинов получил убежище в Германии. Зачем он поехал в Беларусь, не известно.

В Польше вынесен первый приговор по делу о "пособничестве аборту": активистке Aborcyjny Dream Team Юстине Выджиньской назначили восемь месяцев принудительных работ (она отправила женщине, пережившей домашнее насилие, таблетки для прерывания беременности, но об этом узнал партнер этой женщины и подал в суд).

Семь ссылок

По разные стороны границы. Длинная беседа российских интеллектуалов, которые решили не уезжать из России и теперь много об этом думают: часть первая, часть вторая. Или рассказы Ольги Краузе – петербургского поэта и автора-исполнителя, которая 10 лет назад переехала в Харьков – о военном городе и его жителях.

Длинная беседа российских интеллектуалов, которые решили не уезжать из России и теперь много об этом думают: часть первая, часть вторая. Или рассказы Ольги Краузе – петербургского поэта и автора-исполнителя, которая 10 лет назад переехала в Харьков – о военном городе и его жителях. Китайское. Интервью с американским антропологом Эриком Мюгглером, в котором он рассказывает о “диких призраках” — душах погибших во время коллективизации в Китае, которые, согласно верованиям, продолжают блуждать по земле. Или отрывок из книги Эндрю Уолдера “Китай при Мао. Революция, пущенная под откос” (изд-во Academic Studies Press) о том, как проходила культурная революция в китайских университетах.

Интервью с американским антропологом Эриком Мюгглером, в котором он рассказывает о “диких призраках” — душах погибших во время коллективизации в Китае, которые, согласно верованиям, продолжают блуждать по земле. Или отрывок из книги Эндрю Уолдера “Китай при Мао. Революция, пущенная под откос” (изд-во Academic Studies Press) о том, как проходила культурная революция в китайских университетах. Книжное. Краткая история становления авторского права. Или отрывок из книги Джудит Фландерс “Всему свое место: Необыкновенная история алфавитного порядка” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как в книгах появились алфавитные указатели.

Искренне Ваши,

Семь Сорок