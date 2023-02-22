Война до победы над богом

Доброе утро!

Росгосцирк закупил бронежилеты и каски для участников гастролей в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Контракт на сумму 2,3 млн рублей на сайте госзакупок обнаружили “Полигон медиа”. Цирковые гастроли начались в августе прошлого года в Луганске, а когда закончатся, пока не ясно. На мировой арене дела обстоят так:

В ночь на среду во многих областях Украины объявлялась воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Сумах и Днепре.

Во вторник днем Россия обстреляла из “Градов” центр Харькова – пять человек погибли, 21 получил ранения.

Путин выступил с длинным посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о приостановке участия России в договоре о СНВ.

Байден выступил в Варшаве с речью о демократии и солидарности с Украиной.

В Новосибирск доставили свыше ста гробов с телами российских солдат.

В отношении 18-летнего москвича возбуждено уголовное дело о “фейках” из-за интервью Радио Свобода.

В Беларуси парламент утвердил смертную казнь за "измену государству" для чиновников и военнослужащих.

Военные сводки

По словам президента Украины, линия фронта на Донбассе за последние дни не изменилась, несмотря на давление российской армии – и это всё, что нам известно. Вот интервью с российской журналисткой Викторией Ивлевой, которая ездит с волонтерами в Бахмут, пытаясь уговорить остающихся там мирных жителей эвакуироваться. Вот свежие фотографии оттуда.

Днем во вторник Россия обстреляла из “Градов” центр Херсона, одна из ракет попала по остановке общественного транспорта, где были люди, другая ударила по жилому дому. Погибли по меньшей мере пять человек, ранения получил 21 – вот видео последствий.

В ночь на среду во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу – сообщалось о взрывах в Сумах и Днепре. В то же время в телеграме много писали о ночных ударах по оккупированным Россией городам Донецкой области, в том числе по Мариуполю – что это было и с какими последствиями, пока неясно.

Война, вид из России

По данным украинской военной разведки, в России готовят массовую мобилизацию студентов. ГУР ссылается на приказ о создании неких “участков оповещения”, изданный в томском пединституте. Утверждается, что такие же приказы появились в других вузах Сибири. ГУР предполагает, что “оповещатели” будут помогать военкоматам с вручением повесток студентам.

В новосибирский аэропорт Толмачево доставили около ста гробов с приклеенными к ним ксерокопиями свидетельств о смерти – видео со штабелями прислал местному телеграм-каналу некий очевидец. Одно из свидетельств о смерти оказалось читаемым, и журналистам удалось установить, что убитый под Бахмутом Сергей Юмашев из Хакасии – реальный человек. Одноклассники погибшего подтвердили, что его тело ждут в родном селе.

"Новая газета. Европа" нашла могилу "приморского партизана" Александра Ковтуна. Его осудили на 25 лет, но Ковтун заключил контракт с ЧВК и погиб в Украине. “Медиазона” пообщалась с его знакомыми – они утверждают, что он сочувствовал Украине, но завербовался в ЧВК, потому что не мог больше сидеть.

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает публично ругаться с Минобороны России, требуя снарядов и обвиняя ведомство в попытке уничтожить ЧВК Вагнера. Минобороны отвечает ему в примирительном духе.

Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" ракетной бригаде, которой, как установил нидерландский суд, принадлежала установка "Бук", сбившая в 2014 году малайзийский "Боинг" над Донбассом. Тогда погибли 298 человек – все, кто был на борту.

Уж послала, так послала

Первое военное послание Путина Федеральному собранию оказалось чуть короче, чем то, на котором он показывал мультики про российское чудо-оружие, но все равно очень длинным. И до боли знакомым: “Победить Россию на поле боя невозможно”, – продолжает утверждать российский президент.

Начал Путин с проклятий в адрес Запада и ими же закончил: “это они развязали войну, а мы пытаемся ее остановить”, это они устраивали секретные биолаборатории, они превращали Украину в “анти-Россию”, следуя придуманному еще в Австро-Венгрии проекту, они ведут свои народы к духовной катастрофе, поощряя педофилию и внедряя “гендерно-нейтрального бога” и так далее. Война, следовало из речи Путина, будет продолжаться до полной победы над этим срамным богом (спичрайтеры Путина, похоже, свято верят, что бог – это крепкий мужичок с бородой до колен и столь же длинным членом).

Традиционная для посланий раздача слонов свелась в этому году к повышению МРОТ, созданию госфонда для помощи семьям убитых на войне и предоставлению 14-дневного отпуска раз в полгода еще живым военнослужащим. Крупному бизнесу было сказано, что “никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов”, а уехавшим – что это “останется на их совести”, а “охоты на ведьм” не будет. Президентские и прочие выборы, заверил Путин, пройдут в 2024 году “в полном соответствии с законом”, а всё остальное было о надоях, рекордном намолоте, строительстве дорог межмуниципального значения и проблемах ПТУ.

Народно-хозяйственную часть послания здесь разбирает экономист Максим Блант, военные фейки Путина разоблачаются тут, прочее мелкое вранье опровергается здесь. Вот диатриба советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу путинского послания – он упирает на архаичность российского президента.

Настоящий ответ Западу Путин приберег под конец послания: объявил, что Россия “приостанавливает участие” в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), и анонсировал испытание ядерного оружия (“если они испытают, то мы тоже испытаем”). Законопроект о приостановке участия уже внесен в Госдуму. Позже МИД России уточнил, что это решение “может быть обратимо”, но любые шаги навстречу США “абсолютно исключены”. Какие шаги ожидают в Москве от США, понятно из ноты протеста, которую российский МИД вручил американскому послу в Москве: в ней Вашингтон призывают вывести из Украины военных и технику США и сил НАТО, прекратить "враждебную антироссийскую активность" и объясниться по поводу взрывов на “Северных потоках”, к которым США, по мнению России, имеют отношение.

Ясный ответ на эти требования содержался в речи президента США Джо Байдена, которую он произнес во вторник вечером в Варшаве: “Автократы понимают только одно слово – нет” (вот краткий комментарий к этой яркой речи). Чем грозит планете отказ России от совместного контроля над ядерным арсеналом, разбирается здесь и здесь (спойлер: никто не знает, но вероятность катастрофы резко возросла).

Пережитое за год

За год, прошедший с начала полномасштабной войны России в Украине, цели Кремля так и не прояснились, зато линия фронта стабилизировалась намертво. Почему это произошло и какими могут быть дальнейшие военные сценарии, здесь объясняет Роб Ли – в прошлом офицер морской пехоты США, а сейчас научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI). Конкретных прогнозов он не дает, но говорит, что война почти наверняка будет долгой.

Здесь главные итоги года подводит главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, известный своей резкой критикой действующей власти при всех президентах: обвиняет команду Зеленского в нежелании по-настоящему реформировать армию и говорит, что Украина платит слишком высокую цену в этой войне.

Об организации помощи украинцам, пострадавшим от сексуализированного насилия за год войны, и ходе расследования такого рода преступлений подробно рассказано здесь. С отдельными трудностями сталкиваются пережившие насилие украинки, которые бежали в Польшу – страну, где фактически запрещены любые аборты.

Моральные итоги года для ЕС подвел глава МИД Словакии Растислав Качер: в пространном фейсбучном посте он обвинил в нехристианском поведении венгерского премьера Виктора Орбана, который отказывает Киеву в военной помощи и хочет мира ценой уничтожения Украины. Качер назвал Орбана “коллаборационистом Путина” и послал его по-русски в направлении русского военного корабля. Вот оригинал. Возможно, категорический императив сегодня должен звучать именно так, но официальный Брюссель пока хранит молчание по поводу морального облика Венгрии.

Международное эхо войны

С визитом в Киеве побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони: съездила в Ирпень и Бучу, раскритиковала послание Путина и пообещала дальнейшую поддержку Киеву в условиях российского вторжения. Визит Мелони омрачили сделанные на прошлой неделе пропутинские ремарки Сильвио Берлускони, с которым Мелони состоит в коалиции.

Румыния приостанавливает работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, поскольку он “превратился в инструмент пропаганды”. В Молдове продолжаются еженедельные пророссийские демонстрации, власти ждут организованных из Москвы диверсий.

Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву для обсуждения хода войны и возможного посредничества Китая в установлении мира.

Как установила британская Financial Times, за четыре последних года Пригожин получил $250 млн прибыли от компаний, которые добывают природные ресурсы в Сирии, Судане и ЦАР, несмотря на то, что все они находятся под санкциями, а ЧВК Вагнера официально объявлена в США транснациональной преступной организацией.

Суд в Украине запретил деятельность "Партии регионов" Виктора Януковича, ее имущество будет национализировано.

Компания "Укрзализныця" перенесла в Киев нулевой километр, от которого отсчитывается километраж всех железных дорог в стране (до вчерашнего дня он оставался в Москве), а Киев продолжил процесс десоветизации – вот рассказ о погибших на фронте военных, в честь которых в городе переименовывают улицы.

Уголовщина

В России вынесен первый приговор за подготовку “диверсии” на железной дороге: суд в Белгородской области приговорил двух обвиняемых к 3,5 годам колонии строгого режима.

В Ярославле на 19-летнюю девушку завели уголовное дело по статье о теракте за "попытку поджога" пункта сбора помощи мобилизованным.

Суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа к 12,5 годам колонии за “госизмену”. О личности приговоренного ничего не сообщается, судебный процесс по его делу был закрытым, в чем состояла “госизмена”, никто не знает. В последние месяцы число таких дел резко выросло. Как правило, россиян обвиняют в “намерении” совершить госизмену путем участия в войне на стороне Украины. Их задерживают на границе, отправляют под арест по административному протоколу, а потом – в СИЗО уже по уголовному делу о госизмене. Если родственники не предают дело огласке, общественность ничего не узнает о таких “изменниках”. Куда всё это движется, видно по тому, что в Беларуси парламент утвердил смертную казнь за "измену государству" для чиновников и военнослужащих.

В Москве 18-летнему активисту предъявили обвинение по уголовной статье о "фейках" про российскую армию из-за его интервью Радио Свобода. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

В Липецке против активиста Станислава Корвякова возбуждено уголовное дело по статье о “дискредитации” российской армии за посты на "Яндекс.Дзене", в которых он сравнил Z со свастикой.

В отношении основателя CIT Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки возбудили второе уголовное дело о "фейках" про российскую армию.

Прокурор попросил назначить штраф в 40 тысяч рублей кубанскому экс-адвокату Михаилу Беньяшу по делу о применении насилия к полицейским в 2018 году (дело рассматривается во второй раз: в 2019 году суд назначил Беньяшу штраф в 30 тысяч рублей, однако спустя полтора года приговор отменили). Недавно Беньяша, объявленного “иностранным агентом” в октябре прошлого года, лишили адвокатского статуса – вот разговоры с коллегами, которые подписали коллективное письмо в его защиту.

На журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, составили административный протокол о “дискредитации” армии из-за фразы “любовь и дружба сильнее войны”.

Суд в Химках приговорил к восьми годам колонии гражданина США за перевозку пистолета в багаже. Приговоренного задержали в транзитной зоне Шереметьева при пересадке на рейс в Ереван. Приговор вынесла та же судья, которая приговорила к девяти годам американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Суд в Украине дал десять лет колонии агенту КГБ Беларуси за участие в войне в составе российской ЧВК "Редут".

Все остальное

Автодилеры начали ввозить машины в Россию по параллельному импорту – главным образом, из Китая.

В Черном море у берегов Краснодарского края переломился и затонул сухогруз с мраморной крошкой. Один член экипажа погиб.

При пожаре в московской гостинице погибли шесть человек, еще девять пострадали.

Власти Ирана пообещали подарить американцу, совершившему нападение на Салмана Рушди, 10 соток земли в Иране. В результате нападения в августе 2022 года писатель лишился глаза, а одна рука утратила подвижность.

Шесть ссылок

Кривые эмигрантские судьбы. Рассказ историка Олега Бейды о Константине Феодоровиче фон Шальбурге – главном датском коллаборационисте времен Второй мировой войны. Или попытка портрета русского авантюриста и солдата Вермахта Артура Бая, которому не доверяло даже Гестапо.

Рассказ историка Олега Бейды о Константине Феодоровиче фон Шальбурге – главном датском коллаборационисте времен Второй мировой войны. Или попытка портрета русского авантюриста и солдата Вермахта Артура Бая, которому не доверяло даже Гестапо. К 80-летию Людмилы Улицкой. Рассказ о недавнем сборнике писательницы “Мое настоящее имя. Истории с биографией”, в котором делается попытка описать вклад Улицкой в постсоветскую русскую литературу. Или эссе литературоведа Олега Лекманова о загадке рассказа Улицкой “Перловый суп”.

Рассказ о недавнем сборнике писательницы “Мое настоящее имя. Истории с биографией”, в котором делается попытка описать вклад Улицкой в постсоветскую русскую литературу. Или эссе литературоведа Олега Лекманова о загадке рассказа Улицкой “Перловый суп”. Кино. Интервью с Маргарет фон Тротта о ее фильме “Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню”, показанном в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Или эссе Игоря Гулина о том, как позднесоветское кино воображало и изображало Запад.

Искренне Ваши,

Семь Сорок