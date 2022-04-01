Доброе утро!

В Москве на Пушкинской площади задержана кандидат филологических наук, литературовед и переводчица Любовь Сумм. Она читала вслух стихотворение Некрасова "Внимая ужасам войны...". А война продолжается:

Не прекращаются тяжелые бои на Донбассе. Около трехсот десантников из Южной Осетии отказались воевать в Украине. Сирийских добровольцев свозят в Гомель. Украина ожидает массированного наступления российской армии.

Украинские власти заявляют о насильственной депортации жителей Мариуполя в Россию через систему фильтрационных лагерей.

Соцопросы показывают рост рейтинга Путина. Журналисты, имеющие доступ к околокремлевским чиновникам, пишут о небывалой сплоченности элит.

США и Великобритания расширили санкции в отношении России, а Путин подписал хитроумный закон о продаже газа за рубли.

Фронтовые сводки

Основные бои идут на Донбассе, а также в Харьковской области в районе Изюма. Россия продолжает наносить удары по украинским нефтебазам и военным частям. Украинские войска по-прежнему удерживают центр Мариуполя, сообщается об освобождении 11 населенных пунктов в Херсонской области. Российские обстрелы окрестностей Киева не прекращаются. В Ирпене началась операция по вывозу тел погибших – здесь о ней рассказывает мэр города (по предварительным данным, там погибли около 300 мирных жителей, 16 бойцов территориальной обороны и до 50 украинских военных); возвращаться в город мирным жителям пока не рекомендуется. Украинская армия освобождает села к северо-западу от Киева (вот как они выглядят), но Минобороны Великобритании ожидает возобновления тяжелых боев на окраинах Киева в ближайшие дни.

Под прицельный огонь российской армии попали пять автобусов с украинскими волонтерами, которые пытались проехать в Чернигов для эвакуации жителей, один человек погиб. Вот репортаж из Чернигова, не оставляющий сомнения в необходимости срочной эвакуации. Не прекращаются обстрелы и в окрестностях Харькова – здесь харьковчане рассказывают, как они занимаются волонтерством в этих условиях.

Украинский “Энергоатом” подтвердил, что российские военные отправились двумя колоннами из зоны Чернобыльской АЭС в сторону границы с Беларусью, забрав с собой украинских нацгвардейцев, охранявших станцию. На месте осталось “небольшое количество” российских солдат. По сведениям "Энергоатома", российские войска строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу (самой загрязненной территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения.

Видимо, им на смену пришлют еще не облученные силы из Беларуси, и среди них легко могут оказаться добровольцы из Сирии, которых, по данным украинского Генштаба, сейчас перебрасывают в Гомель (вот беседы с некоторыми из них). С начала войны белорусские железнодорожники активно занимались партизанской “рельсовой войной”, препятствуя переброске российской техники в Украину; то, что белорусские провластные телеграм-каналы опубликовали около 40 "покаянных видео" задержанных железнодорожников – очередное тому подтверждение.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за месяц войны около 400 тысяч украинцев были насильно вывезены в Россию: их пропускают через систему “фильтрационных лагерей”, а потом отправляют “в самые депрессивные регионы РФ вроде Сахалина”. Львиная доля депортированных – жители блокадного Мариуполя, здесь об их судьбе рассказывает заместитель мэра города Сергей Орлов. Новая блокада, как полагается, породила новый блокадный дневник – девочку, которая его вела и выкладывала в сеть, зовут Алена Загреба. В отличие от Тани Савичевой, ей удалось спастись, вот разговор с ней.

Несмотря на то, что российская армия до сих пор не контролирует Мариуполь полностью, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин распорядился создать новую, “правильную” администрацию города. По сведениям украинского Генштаба, в России идет широкий набор полицейских, судей и прокуроров для создания оккупационных органов власти в Украине.

Тяжелые бои продолжаются на Донбассе – именно оттуда ушли, отказавшись воевать так, как это делает российское командование, около трехсот десантников из Южной Осетии, вот их история. НАТО ожидает новое массированное наступление российской армии на Донбассе, президент Украины тоже его ожидает.

Великобритания и союзники договорились об отправке дополнительной военной помощи в Украину. Здесь бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав критикует нынешнее руководство Альянса за нерасторопность в предоставлении военной помощи Украине, а здесь украинские пилоты объясняют, чего им не хватает, чтобы радикально ограничить возможности России в воздухе.

Власти Великобритании предостерегают руководство Украины от преждевременных уступок России – там явно верят в силу украинского оружия. Итальянский премьер Марио Драги, говоривший с Путиным по телефону, сообщил, что, по мнению российского президента, “условия для прекращения огня еще не созрели”, то есть Путин в силу своего оружия тоже верит.

Украина попросила Литву, Латвию и Эстонию закрыть границы с Россией и Беларусью, а Польшу – с Беларусью. Здесь посол Польши в Украине рассказывает, как идет работа над реализацией этих пожеланий.

В порядке чистки рядов президент Украины лишил званий двух генералов СБУ и отозвал украинских послов из Грузии и Марокко.

Вот свежие фотографии войны.

Сплоченность перед бурей

Сегодня в России начался весенний призыв в армию – здесь рассказывается, как избежать военной службы, если нет желания попасть на фронт.

Кремлевская социология, а также независимый “Левада-центр” публикуют данные о росте рейтинга Путина и показателей удовлетворенности положением дел в России. Здесь руководитель отдела исследований "Левада-Центра" Алексей Левинсон пытается объяснить, как это так получается (но получается это у него не очень).

Независимый журналист Фарида Рустамова, имеющая доступ к высокопоставленным российским госслужащим и другим приближенным к верхушке, утверждает в большой статье, что западные санкции и российская пропаганда сплотили вокруг Путина вообще всех – даже тех, кто изначально не поддерживал войну в Украине. Однако, судя по лексике, которую используют ее собеседники, их сплоченность носит чрезвычайно нервный характер: “Мы теперь будем их всех е***ь!” – говорит некто высокопоставленный, имея в виду западные страны и ссылаясь на особенности загадочной русской души.

В то же время политический обозреватель “Медузы” Андрей Перцев, имеющий доступ к вхожим в Администрацию президента людям, пишет о растерянности чиновников, их опасениях, что рейтинг Путина упадет сразу после подписания мира, о невозможности приглушить пропаганду и судорожных поисках “новой идеологии для России”. По мнению источников Перцева, Путин еще не решил, продолжать ли войну до последнего убитого солдата или удовлетвориться каким-то куском Украины. Со своей стороны, политолог Павел Лузин отмечает, что российская армия уже давно работает в режиме “итальянской забастовки” и поэтому, если дойдет до приказа применить ядерное оружие, его исполнение, скорее всего, саботируют – соответственно, придавать излишнее значение ядерным угрозам Путина, по его мнению, не стоит.

Версия о небывалом единении народа, элит и Путина не очень согласуется и с тотальным террором в отношении всего антивоенного:

Роскомнадзор заблокировал сайт Антивоенного комитета России, созданного верхушкой российской политической эмиграции, а также страницу проекта помощи российским политэмигрантам "Ковчег".

Тот же Роскомнадзор составляет протокол на "Википедию" за отказ удалить статью о российском вторжении в Украину.

В Москве сорван фестиваль документального кино “Артдокфест” – несмотря на то, что из программы его московской части было вычищено все украинское, навальнистское, чеченское и вообще оппозиционное. Организатора фестиваля Виталия Манского облили краской, а кинотеатр, где должен был состояться премьерный показ, в спешном порядке эвакуировали. Вот интервью с Манским, в котором он говорит, что “Артдокфеста” в России больше не будет – до падения режима.

Стоило только оперной певице Нетребко осудить войну в Украине ради сохранения европейских ангажементов, как ее выступление отменил Новосибирский театр оперы и балета.

Депутат Госдумы Василий Пискарев, специалист по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России, обратился в Генпрокуратуру с требованием обнаружить признаки экстремизма в бело-сине-белом флаге, под которым русские за границей выходят на антивоенные демонстрации.

В Петербурге отчисляют студентов-медиков, участвовавших в антивоенных акциях.

Госдепартамент США призвал своих граждан незамедлительно покинуть Россию и Украину в связи с тем, что российские силовики находили и задерживали граждан США в этих странах.

Петербургскую активистку Евгению Исаеву, которая облилась красной краской на ступенях гордумы на Невском в знак протеста против вторжения России в Украину, арестовали на восемь суток (мелкое хулиганство, причинившее ущерб объекту культурного наследия). Ранее за эту же акцию ее оштрафовали на 45 тысяч рублей по закону о “дискредитации российской армии”.

Омскому депутату Петренко, против которого возбуждено уголовное дело о “дискредитации российской армии” за пост об обстреле Мариуполя, суд назначил в качестве меры пресечения запрет определенных действий: запретили пользоваться интернетом и выходить из дома ночью.

Суд в Новосибирске оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Артёма Щёкина за одиночный пикет с плакатом "Путин, прекрати войну".

На дверь московскому муниципальному депутату Люсе Штейн повесили плакат "Не продавай родину".

Житель Подмосковья Михаил Подивилов обратился в Следственный комитет с просьбой "расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной" и получил ответ: “Признаков противоправного деяния не обнаружено”. Ранее Подивилов выходил на одиночный антивоенный пикет с банковской картой “Мир”, чем поставил в тупик московских полицейских.

При этом работа над старыми делами тоже не прекращается: в Москве задержали участника прошлогоднего митинга в поддержку Навального Андрея Климашева – по уголовному делу о применении насилия к полицейскому. Больше года вычисляли. С адвоката и задержанного взяли подписку о неразглашении.

Объявленное “нежелательным” издание “Проект” сообщило о восстановлении своего прежнего бренда, поскольку война в Украине сделала бессмысленной любую страховку и перестраховку от репрессий, и тут же выпустило расследование о недвижимости двоюродной племянницы Путина и ее дочери: они владеют кучей квартир в Москве, Сочи и Владимире общей стоимостью в 1,7 млрд рублей (по образованию двоюродная племянница Путина – врач).

Газ, нефть, санкции, шпионы и самолеты

Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными" странами за рубли. Для европейских покупателей этот указ не меняет ничего: они продолжат платить в евро, а все манипуляции с рублями будет производить Газпромбанк. Экономического смысла в этом нет, но есть политический: Кремль расскажет россиянам об экономической победе над Европой, а Европу вынудит воздержаться от санкций в отношении Газпромбанка.

Что думает по этому поводу Европа, пока не известно, а что думает об этом советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, читайте тут. По данным немецкой газеты Handelsblatt, в случае прекращения российских поставок энергоносителей власти Германии планируют национализировать немецкие дочерние компании “Газпрома” и “Роснефти”. Для сдерживания мировых цен на нефть президент США распорядился распечатать стратегические запасы нефти и призвал союзников поступить так же.

Россия заблокировала продления срока работы миссии ОБСЕ в Украине, расширила санкции против руководства Евросоюза (с запретом на въезд и заморозкой их несуществующих российских активов) и обещала – через заявления властей аннексированного Крыма – изъять квартиру жены Зеленского под Ялтой.

Великобритания ввела санкции против учредителя государственного телеканала RT, медиахолдинга "Россия сегодня" и нескольких российских медиаменеджеров. В санкционный список также попал генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев, руководящей российской операцией в Мариуполе. Минфин США ввел новые санкции в отношении 13 россиян и 21 организации – преимущественно они связаны с инженерными разработками и действиями России в киберпространстве. Совместное расследование The Guardian и OCCRP ставит под сомнение эффективность европейских санкций: по данным журналистов, самолеты Абрамовича, Усманова и Шувалова продолжали летать по Европе и после закрытия неба для российских лайнеров.

Япония обновила свои госстандарты: теперь она будет называть Южные Курилы "исконными оккупированными Россией территориями". В Болгарии обнаружены новые российские шпионы: по словам премьера Кирила Петкова, в стране сформировалась "крупная российская агентурная диаспора", действующая по разным направлениям. "Есть даже российские агенты, которые целенаправленно препятствовали достижению взаимопонимания между Болгарией и Республикой Северная Македония", – сказал он.

Компания Disney решила приостановить показ своих фильмов, уже вышедших в прокат в России, а Россия аккредитовала первого афганского дипломата от сформированного "Талибаном" правительства. Лавров похвалил талибов за то, что им "в целом удается справляться с держанием государства на плаву", даже несмотря на "финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников".

Семь ссылок

Очень разные беженцы. (1) Беседа Ивана Толстого и Игоря Померанцева с украинскими журналисткой и издательницей, которые выехали из охваченной войной Украины, но беженками себя категорически не считают. (2) Истории россиян и украинцев, которые пытаются уехать в США через Мексику. (3) Рассказ о русскоязычных журналистах, которые пытаются продолжить работу в Латвии.

(1) Беседа Ивана Толстого и Игоря Померанцева с украинскими журналисткой и издательницей, которые выехали из охваченной войной Украины, но беженками себя категорически не считают. (2) Истории россиян и украинцев, которые пытаются уехать в США через Мексику. (3) Рассказ о русскоязычных журналистах, которые пытаются продолжить работу в Латвии. Восприятие войны. Четыре письма о текущей войне из Луганска, Николаева, Харькова и Москвы. Или рассказ журналистки Миряны Томич, освещавшей войну в Югославии, – о том, как “братские народы” начинают убивать друг друга.

Четыре письма о текущей войне из Луганска, Николаева, Харькова и Москвы. Или рассказ журналистки Миряны Томич, освещавшей войну в Югославии, – о том, как “братские народы” начинают убивать друг друга. Снова японское. Рассказ о кокугаку – школе национальных наук, ставшей формой коллективной рефлексии и национального конструирования в Японии XVII – первой половины XIX века. Или история о том, как японский писатель Нагаи Кафу не поддался ура-патриотизму, пережил военную диктатуру и остался верен себе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок