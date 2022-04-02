Бассейн-то чем виноват?

Доброе утро!

В Москве полиция задержала активиста Артема Медведева, оторвавшего букву Z со стекла городского автобуса – протокол, правда, составили за нецензурную брань на улице. А война продолжается:

В российском городе Белгороде сгорела нефтебаза – предположительно, после обстрела с двух вертолетов. Российская армия взяла город Изюм Харьковской области. Украинская армия освобождает окрестности Киева.

Сорвалась очередная попытка эвакуации жителей блокадного Мариуполя. В Запорожской области состоялся обмен пленными – в Украину вернулись 86 военнослужащих.

Издание “Проект” выпустило расследование о здоровье Путина – судя по количеству врачей, постоянно находящихся при нем, здоровье у него не очень.

По всей России увольняют учителей по доносам школьников или их родителей.

Некомфортные условия

Пятница, 37-й день войны, началась с пожара на нефтебазе в российском городе Белгороде. Россия обвинила Украину в нанесении ракетного удара по “гражданскому объекту хранения нефтепродуктов”, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что Украина отношения к этим взрывам не имеет, а президент Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказались их комментировать. К вечеру пожар на восьми цистернах потушили. Погибших нет. На циркулирующих в сети видео видны два вертолета, идущие над нефтебазой на низкой высоте, но чьи они, на них не написано. В пожаре на складе боеприпасов, случившемся ранее на этой неделе тоже в Белгородской области, Россия Украину не обвиняла. Минобороны Великобритании отметило, что утрата запасов топлива и боеприпасов сильно усложнит для российских военных нападение на Харьков, а пресс-секретарь Путина Песков сказал, что инцидент не создает "условия, комфортные для продолжения переговоров".

В пятницу переговоры между российской и украинской делегациями возобновились в формате видеосвязи; о результатах ничего не сообщалось. Здесь выдвинутые украинским руководством предложения комментирует бывший премьер Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко: она настаивает, что наилучшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО, однако признает необходимость скорейшего вывода российских войск с территории Украины, что предполагает достижение каких-то договоренностей с нынешним руководством России – довести же эти договоренности до приемлемого вида можно, по ее мнению, только силой оружия, и тут Украине должен помочь весь мир. И он помогает: Пентагон обещает Украине оружие и технику еще на 300 млн долларов, США договариваются с союзниками о передаче Украине советских танков.

В Запорожской области состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией – домой вернулись 86 украинских военнопленных, среди которых 15 женщин. В каком формате проходил обмен, не известно. Вот монолог матери российского военнослужащего, взятого в плен в селе Малая Рогань близ Харькова – она повторяет, как мантру: “Его обязанностью было наладить связь, чтобы была связь. Что в этом преступного? Он выполнял свои должностные обязанности!" По данным украинских журналистов, дедушка и бабушка этого российского связиста живут в Украине, в поселке около Кривого Рога.

По словам президента Украины, в пятницу по гуманитарным коридорам из зон боев были эвакуированы более шести тысяч человек, в том числе три тысячи – из Мариуполя. В то же время Красный Крест сообщает, что эвакуацию жителей Мариуполя в пятницу опять не удалось провести из-за нарушения сторонами режима прекращения огня.

Фронтовые сводки

По данным главы киевской военной администрации Николая Жирнова, Россия отвела от Киева около 20% своих подразделений. Украинские военные освобождают поселки в окрестностях Киева, а приходящие вслед за ними журналисты фиксируют масштабы разрушений и свидетельства военных преступлений: вот видео с участка Житомирского шоссе, где 7 марта российские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться мирных жителей, вот видеопрогулка по селу Мощун Киевской области, вот рассказ жительницы села Демидова, которой во время эвакуации удалось, несмотря на ранение, выбраться с двумя детьми из машины, загоревшейся после российского обстрела: ее друг, сидевший за рулем, и жена друга были убиты. При этом рупор российского Минобороны, телеканал “Звезда” рассказывает зрителям в России, что под Киевом должны закрепиться доблестные морпехи, якобы проводящие сейчас “зачистку” населенных пунктов в Киевской области. В ночь на субботу в Киеве, Киевской области и еще 11 областях Украины звучала воздушная тревога. Ночью российская армия нанесла ракетные удары по Полтаве и второму по величине городу области, Кременчугу.

Российские военные ушли с Чернобыльской АЭС и из окрестностей города Славутич, где живет большая часть сотрудников станции. В украинской компании “Энергоатом” считают, что россияне получили значительные дозы облучения, а белорусские телеграм-каналы пишут о прибытии нескольких автобусов с российскими военными в Центр радиационной медицины в Гомеле. МАГАТЭ ничего об этом не знает. Здесь Сергей Мирный – писатель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, офицер радиационной разведки в 1986 году – рассказывает, что ждет теперь этих военных в плане здоровья; а вот подробный и очень интересный рассказ сотрудника ЧАЭС о том, как после ее захвата россиянами они с коллегами проработали там 25 дней подряд, решая не только рабочие задачи, но и вопросы прокорма, личной гигиены и всего прочего.

Фактически заблокированным остается Чернигов – несмотря на то, что украинской армии удалось взять под контроль еще несколько сел в области. Та же история с Харьковом, в окрестностях которого продолжаются бои. Российская армия захватила город Изюм Харьковской области, но дальше него не прошла. В донецком направлении авиаударам подверглись Рубежное, Белая Гора, Марьинка и Северодонецк, но и здесь российская армия продвинулась не сильно. Вот эмоциональное видео, на котором глава Луганской области Сергей Гайдай рассказывает об уничтожении Северодонецка ракетными ударами. “Бассейн-то чем виноват?” – спрашивает он. По данным ЮНЕСКО, в Украине повреждены или разрушены не менее 53 всемирно значимых культурных объектов. Бассейн в Северодонецке к ним не относится, но и он мог бы продолжать служить по назначению после войны.

Российские войска пытаются полностью захватить Мариуполь, но он держится: под украинским контролем остаются центр города, завод "Азовсталь" и порт. В оккупированных районах Мариуполя уже, очевидно, начали работу бойцы идеологического фронта: в ура-патриотических российских телеграм-каналах распространяется видео, на котором Марианна Вышемирская – одна из женщин, которых вынесли из мариупольского роддома после того, как во двор больницы попала бомба – рассказывает о случившемся. Основной акцент делается на том, что Вышемирская не слышала звуков авианалета. Видео могло быть записано под давлением: где происходит разговор и кто задает женщине вопросы, из него не ясно. Здесь о пережитом в Мариуполе рассказывает акушер-гинеколог Дмитрий Пучков.

Число погибших при ударе по Николаевской обладминистрации достигло 31 человека (удар был нанесен 29 марта). В Одессе сохраняется угроза с моря – здесь о ситуации в городе рассказывает спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Поздно вечером в пятницу сообщалось об обстрелах населенных пунктов в Одесской и Криворожской областях, а также в Днепре.

Исполнился месяц российской оккупации Херсона, вот репортаж из города. По неподтвержденным данным, за это время в городе пропали около 400 человек. Один из пропавших – местный журналист Константин Рыженко. О том, как оккупационные власти устраивают управление в других захваченных украинских городах, подробно рассказано тут. С основной задачей оккупационных администраций, а именно обеспечением городов продовольствием и медикаментами, они явно не справляются: власти Украины обвинили российских военных в конфискации 14 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для Мелитополя. Президент Зеленский в своем вечернем видеообращении пригрозил “гауляйтерам” уголовной ответственностью и посоветовал оформлять прописку в Ростове.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3257 случаев гибели или ранений гражданских лиц в Украине. На самом деле погибших на многие тысячи больше, но считать их будут еще очень долго. Вот свежие фотографии войны.

Панты марала и брюква

Издание “Проект” выпустило расследование о здоровье Путина. Из него мы узнаем, что бессменный российский президент

неудачно падал с лошади, что привело к нескольким операциям,

в какой-то момент пристрастился к ваннам с экстрактом из пантов алтайского марала, якобы имеющих омолаживающий эффект (мода на эти панты возникла в Сибири в 1970-е годы),

а сейчас живет в постоянном окружении бригады из 12-16 личных врачей, в число которых входят несколько лоров, а также хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у больных пожилого и старческого возраста.

Все эти врачи работают в Центральной клинической больнице в Москве, но большую часть времени проводят в сочинских гостиницах недалеко от путинской резиденции Бочаров Ручей. Их гостиничные счета оплачивает государство, и именно по этим счетам, размещенным на сайте госзакупок, журналистам удалось вычислить, кто и с каких пор чаще всего наблюдает за путинским здоровьем. Онкохирург с ним уже давно. Вот интервью с одним из авторов расследования Михаилом Рубиным.

На этом фоне элита продолжает демонстрировать приверженность путинской линии: председатель Госдумы Володин потребовал уволить с руководящих должностей всех деятелей культуры, выступивших против войны, а бывший премьер Медведев выступил с идеей полного запрета на поставки продовольствия “нашим недругам” и ввоза продуктов в Россию из этих стран. Повеяло брюквой.

Минюст России снова вспомнил об “иностранных агентах” и объявил таковыми двух журналисток The Bell, двух журналисток “Медиазоны”, ведущую закрытого уже телеканала “Дождь” и корреспондента “Кавказского узла”. Также в список попали историк, блогер и шоумен Евгений Понасенков и депутат горсовета Коми от КПРФ Виктор Воробьев.

Исправить изъяны в образовании

С начала войны Роскомнадзор заблокировал более полутора тысяч сайтов. 30 марта российское Минобрнауки поручило университетам перенести учебный контент с ютуба в RuTube до 4 апреля. Видимо, YouTube тоже будут блокировать.

У Генпрокуратуры возникли претензии к программам Liberal Arts в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке): содержание курсов направлено на "разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории". Кроме того, МВД запросило у Шанинки дополнительные документы, касающиеся сотрудничества вуза с десятью преподавателями, из которых известны четверо: Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис. Данные о договорах с ними запрашиваются в рамках уголовного дела в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева, который с ноября прошлого года находится в СИЗО, несмотря на серьезные проблемы с сердцем.

Прокурор требует два года исправительных работ для редакторов студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Владимира Метелкина. Они уже год провели в условиях близких к домашнему аресту по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасную для них деятельность, то есть в митинги. “Вовлечение” осуществлялось посредством создания видео, в котором студентам разъяснялись их права. Приговор вынесут 12 апреля. Обвиняемые выступили в суде с последним словом, у каждого оно получилось по-своему пронзительным, каждое – документ эпохи:

“Прямо сейчас страх и самоцензура – главная опора этого режима” (Армен Арамян, полный текст).

“Кому-то, я знаю, страшно. Они выбирают молчание. Но Одри Лорд говорит: Your silence will not protect you” (Алла Гутникова, полный текст).

“Мы перестали нести ответственность за то, что происходит в нашей стране, и наша страна развязала самую страшную войну в своей истории. Мы должны исправить эти ошибки” (Володя Метелкин, полный текст).

“Я протягиваю сама себе руку из будущего, чтобы вытащить себя за волосы из московских болот 20-х годов. Будущее уже здесь, просто оно распределено неравномерно и проявляется через аномалии и чудеса” (Наташа Тышкевич, полный текст). После судебного заседания Тышкевич задержали за “демонстрацию украинского трезубца” и оставили на ночь в ОВД.

Из школ – по доносам учеников или их родителей – увольняют учителей, высказывающихся против войны:

В Пензе преподавательницу уволили из училища олимпийского резерва за то, что она объяснила ученицами, почему они еще долго не поедут на соревнования в Европу и успокоила их: “В ЛНР поедешь, в ДНР поедешь”.

В Якутии учителя истории и обществознания (и ветерана МВД) уволили за то, что он ответил на вопрос учеников про “спецоперацию”. И заодно оштрафовали на 35 тысяч рублей за “дискредитацию российской армии”.

В Астрахани уволили учительницу математики, отсидевшую пять суток за антивоенный пикет.

В административном протоколе, составленном на литературоведа и переводчицу Любовь Сумм, вышедшую на Пушкинскую площадь с цитатой из Некрасова, говорится: “Вышеназванная наглядная агитация содержит строки из стихотворения ​ Н.А. Некрасова “Внимая ужасам войны”, написанного автором в последние годы Крымской войны под впечатлением от “Севастопольских рассказов” Л.Н. Толстого. Указанные произведения содержат идеологию свержения власти, критику правящего режима за оправдание насилия… Таким образом, использованное Л.Б. Сумм средство наглядной агитации направлено на негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации”.

В отношении 33-летнего священника церкви Иоанна Предтечи в Кирове Дмитрия Баева возбуждено уголовное дело по статье о “дискредитации российской армии” за посты в ВК в поддержку Украины.

На Урале издателя городских газет оштрафовали на 1,5 млн рублей за выпуски с антивоенной обложкой “Это безумие должно быть остановлено!”

В Петербурге возбудили седьмое с начала войны дело о реабилитации нацизма посредством загрузки не тех фотографий на сайт “Бессмертного полка”.

Суд в Москве арестовал на два месяца участника прошлогоднего митинга в поддержку Навального Андрея Климашева по обвинению в применении насилия к полицейскому. Его задержали накануне. С адвоката и обвиняемого взяли подписки о неразглашении, поэтому детали неизвестны.

Международное

Европарламент принял обращение к российскому народу, в котором говорится, что все мы европейцы – не расстраивайтесь мол, еще будем вместе, надо только войну остановить. Председатель Европарламента Роберта Метсола съездила в Киев, где выступила перед Верховной Радой и встретилась с президентом Зеленским. "Украина показала миру, как нужно стоять на защите свободы и демократии, наших общих понятий о человечности и наших общих ценностей", – написала она в твиттере по итогам поездки. С ее оценкой солидарны многие европейские политики – вот, например, интервью спикера нижней палаты чешского парламента Маркеты Пекаровой-Адамовой о войне, приеме украинских беженцев в Чехии и необходимости наращивать военную помощь Украине. МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну и “покинуть тонущий корабль” (про “врагу не сдается наш гордый «Варяг»” чешский МИД явно не знает).

Верховная Рада Украины объявила Россию государством-агрессором и запретила Z и V (не в качестве букв, а в качестве символов). Рада одобрила также закон о национализации имущества россиян и тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной. Теперь уже ее мало кто отрицает – “безумные поступки” Путина осудил даже его верный поклонник Жерар Депардье. Разве что Китай придерживается нейтралитета, но и это сложный нейтралитет – здесь все нюансы объясняет специалист по Центральной Азии и Китаю Темур Умаров.

Литва арестовала 100-метровую квартиру ведущего Первого канала Артема Шейнина в Паланге. США анонсировали новые санкции в отношении России и Беларуси – в список попали 120 организаций, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Здесь – разбор американских санкций, введенных накануне (они нацелены на то, чтобы лишить ФСБ и ФСО доступа к технологическим новинкам, но в статье еще и прослеживается неочевидная связь между отравительным НИИ ФСБ и киноиндустрией).

Есть и опасения: ЕС опасается применения химического, биологического и ядерного оружия, в связи с чем наращивает запасы средств защиты и медикаментов, а Грузия опасается, что Россия под шумок украинской войны присоединит к себе Южную Осетию так, что никто не заметит.

Восемь ссылок

Военные свидетельства. Три разговора с украинскими женщинами-солдатами о том, как они пошли воевать; беседы с журналистами, освещающими войну в Украине; разговор с беженкой из Бучи и ее сыном.

Три разговора с украинскими женщинами-солдатами о том, как они пошли воевать; беседы с журналистами, освещающими войну в Украине; разговор с беженкой из Бучи и ее сыном. Искусство до войны и на войне. История немецкого искусства XX века в двух частях: первая, в которой немецкие художники выступают против войны и нацизма и дорого за это платят, и вторая, в которой немецкие художники идут на компромисс с нацистским режимом или отказываются от компромиссов. Или рассказ о расцвете польских музыкальных театров и кабаре, выступавших на разных фронтах Второй мировой войны.

История немецкого искусства XX века в двух частях: первая, в которой немецкие художники выступают против войны и нацизма и дорого за это платят, и вторая, в которой немецкие художники идут на компромисс с нацистским режимом или отказываются от компромиссов. Или рассказ о расцвете польских музыкальных театров и кабаре, выступавших на разных фронтах Второй мировой войны. История и антиутопия. Отрывок из новой книги историка Михаила Майзульса “Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или беседа с Филиппом Дзядко о его романе-антиутопии “Радио Мартын”, над которым он работал десять лет и который выложил в открытый доступ в связи с нынешними экстраординарными обстоятельствами.

Искренне Ваши,

Семь Сорок