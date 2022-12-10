Пока Путин жив

Доброе утро!

В аннексированном Крыму начали продавать “зубы дракона” – бетонные тетраэдры, которые должны будут затруднить проникновение украинских танков на территорию частных домовладений. "Марка бетона, толщина и вес изделия может варьироваться в зависимости от запроса заказчика”, – говорится в объявлении на “Авито”. В новостях Крым пока не фигурирует, но, видимо, сани надо готовить летом, а зубы дракона – зимой:

Суд в Москве приговорил политика Илью Яшина к 8,5 годам колонии за стрим о Буче.

Путин сказал на пресс-конференции, что “СВО идет своим чередом, всё стабильно”.

По данным британской военной разведки, Россия получила от Ирана новую партию дронов.

Русская служба “Би-би-си” и “Медиазона” подтвердили гибель более 10 тысяч российских военных в Украине.

США и Великобритания ввели санкции в отношении еще нескольких десятков россиян, а МИД России запретил въезд в страну 200 гражданам Канады.

МВД Латвии запретило въезд бывшему ведущему "Дождя" Алексею Коростелеву, а Литва лишила вида на жительство предполагаемую мать детей Шойгу.

МОК оставил в силе санкции против России и Беларуси – они не смогут принять участие в Олимпиаде – 2024.

Хроники российских репрессий

Суд в Москве приговорил политика Илью Яшина к 8,5 годам колонии по статье о “фейках” про российскую армию. “Фейки” были обнаружены в его YouTube-рассказе об убийствах мирных жителей в Буче. Сразу после оглашения приговора в соцсетях Яшина появился бодрый пост: “Авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично”. Когда главный хроникер путинской жизни, Андрей Ъ-Колесников поинтересовался у российского президента, не зверский ли это срок, тот сначала спросил, кто такой Яшин, а потом сказал, что считает вмешательство в деятельность судов абсолютно недопустимым – так, мол, его учили в Ленинградском университете. Вот интервью с одним из адвокатов Яшина, Марией Эйсмонт, а вот подборка отзывов на приговор: бывший депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник предложил обозначать подобные сроки аббревиатурой ППЖ – “пока Путин жив”.

Но не Яшиным единым жив российский левиафан:

Минюст России внес в список “иностранных агентов” журналиста “Дождя” Михаила Фишмана, заведующего сектором этики Института философии РАН Рубена Апресяна, бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, бывшего сотрудника администрации главы Башкортостана Ростислава Мурзагулова, архангельскую экоинициативу “42” и всех ее сотрудников, а также издание The Bell и его редакцию в полном составе. Провоенный телеграм-канал "Рыбарь" намекнул, что The Bell внесли в список “иностранных агентов” не без его содействия: недавно The Bell деанонимизировал его авторов, бывших сотрудников пресс-службы Минобороны РФ.

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов учителя истории Никиту Тушканова, арестованного по делу об оправдании терроризма за антивоенные посты.

Пермский филиал ВШЭ уволил доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук Динару Гагарину за “аморальное поведение”, то есть за антивоенные посты в соцсетях. Ранее вуз закрыл магистерскую программу, которой Гагарина руководила.

Но случаются и проблески здравого смысла: Генпрокуратура России в ответ на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского признала, что демонстрация украинского флага или картинок в желто-синих цветах "само по себе не образует состав правонарушения". Вишневский спрашивал, как россияне могут выражать недовольство войной в Украине, не попадая под преследование по статье о “дискредитации” российской армии.

Военные сводки

В ночь на пятницу российская армия подвергла интенсивным обстрелам Донецкую и Херсонскую области. В Донецкой области жертвами обстрелов за сутки стали пять человек, еще двое получили ранения; в Херсонской области ранены восемь человек.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, Россия активизировала боевые действия по всей линии фронта, обстрелы почти не прекращаются. О том же свидетельствуют и видео с мест – вот подборка свидетельств из Бахмута и Угледара. Президент Украины заявил, что “российская армия превратила Бахмут в выжженные руины”. Несмотря на то, что битва за город продолжается уже полгода, там до сих пор остаются мирные жители – здесь волонтер Игнат Ивлев-Йорк, занимающийся эвакуацией людей, рассказывает, почему они не хотят уезжать. Часто уезжать приходится, когда беда уже случилась: вот история 12-летнего Миши из Бахмута, который чудом выжил после российского обстрела (его отец погиб).

По данным британской военной разведки, Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе. Американский телеканал NBC News утверждает со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, что в обмен на “летающие мопеды” Россия поставляет Ирану вертолеты и системы ПВО, а также обучает иранских пилотов полетам на Су-35. Украина, со своей стороны, заявляет о создании собственного ударного дрона дальностью до тысячи километров – вот интервью с сотрудником Укроборонпрома Олегом Болдыревым, он называет новый дрон “камикадзе с возможностью возврата”.

Почему Путин не комментирует проникновение украинских беспилотников на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, здесь объясняет военный эксперт Юрий Федоров (спойлер: потому что сказать ему по этому поводу нечего). Остается продолжать рассказывать о мощи российского ядерного оружия: на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек Путин заявил, что думает включить в военную доктрину России превентивный “обезоруживающий” ядерный удар, а общий ход войны в Украине охарактеризовал так: “СВО идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет”.

Стабильность выглядит так:

Русская служба “Би-би-си” и "Медиазона" подтвердили гибель десяти тысяч российских военнослужащих на войне в Украине, 430 из них – мобилизованные. Этот подсчет ведется по открытым источникам, реальная цифра потерь заведомо выше. Российские банки дали мобилизованным отсрочки по кредитам на 45 миллиардов рублей.

Суд арестовал 38-летнего Павла Николина, обвиняемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Николин сказал в суде, что служил в ЧВК Вагнера (куда был завербован в уфимской колонии), а огонь по полицейским открыл, потому что думал, что это украинцы. Николин уверяет, что не дезертировал с фронта, а “отстал от группы” и не заметил, как пересек границу. Отец Николина живет в Львовской области – его нашли журналисты “Би-би-си”.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью норвежскому общественному телевидению, что в этой войне “все может пойти не так”, и уж если пойдет не так, то “страшно не так”: полномасштабная война России с НАТО, по его мнению, вполне вероятна. Чтобы этого не случилось, США объявили о выделении новой военной помощи Украине – вот что в нее войдет.

Оккупация и плен:

Репортаж новозеландского журналиста Тома Матча из села Новопетровское в Николаевской области, куда он попал сразу после ухода российских военных, но до прихода украинских.

Интервью с представителем Международного комитета Красного Креста Александром Власенко о посещении украинских военнопленных в России (из него, к сожалению, почти ничего нельзя узнать, потому что Красный Крест принципиально не делает никаких публичных заявлений).

Российская (и белорусская) повседневность

В ночь на пятницу полностью сгорел крупный строительный магазин OBI в подмосковных Химках. Горение сопровождалось мощными взрывами хранившихся там баллонов с газом. Известно об одном погибшем. Гипермаркеты OBI закрылись в России по распоряжению немецкого владельца после начала войны в Украине, но потом снова открылись, сменив владельца (темная история).

В результате взрыва газа частично разрушен двухэтажный жилой дом в Рязани. О вечных взрывах и проблемах с “догазификацией”, которые испытывает Россия, несмотря на преизбыток газа в стране, рассказывается тут.

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД и взыскал в его пользу 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное задержание.

Дочь Путина Марию Воронцову назначили замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ.

Соцсеть "ВКонтакте" начала маркировать сообщества с предполагаемым ЛГБТ-контентом специальной надписью, которая гласит: "Сообщество может содержать недостоверную информацию. Материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья. ВКонтакте предлагает ознакомиться с официальной позицией Всемирной организации здравоохранения касательно вакцинации". Хотелось бы узнать: вакцинации от чего?

О том, как болезненная целомудренность российских властей влияет на распространение ВИЧ в стране, рассказывается в этом подкасте, а о том, как повлияет на эти процессы война, объясняется здесь.

В Беларуси лишили лицензий адвокатов Марии Колесниковой и Сергея Тихановского.

Международное эхо войны

Сегодня в Осло состоится вручение Нобелевской премии мира. Вот интервью с главой украинского Центра гражданских свобод Александрой Матвийчук и исполнительным директором Международного общества "Мемориал" Еленой Жемковой. Поговорить с третьим лауреатом, председателем белорусского правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким сейчас невозможно, потому что он в тюрьме, но вот разговор с его женой. На пресс-конференции накануне вручения премий лауреаты поддержали идею создания международного трибунала для Путина за преступления в Украине.

По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с Путиным из-за российских угроз применения ядерного оружия в Украине. С начала 2000-х годов российско-индийский саммит проводился ежегодно и отменялся лишь однажды в связи с пандемией COVID-19.

Премьер-министры трех стран Балтии на встрече в Риге подтвердили намерение в ближайшие годы нарастить свои военные расходы до 3% ВВП.

После вторжения в Украину из России ушли 46 автомобильных брендов. Остались три российских, остальные – китайские. Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из "недружественных стран". Несмотря на весь этот кавардак и жесткие экономические санкции, экономика России остается достаточно устойчивой, и денег на продолжение войны в следующем году Путину точно хватит – вот подробный анализ.

Один из экономических бенефициаров войны – Казахстан: Германия в связи с отказом от российской нефти хочет закупать больше казахстанской. Остается понять, допустит ли Россия произвести такое замещение.

Казахстан отказал в статусе беженца майору ФСО России Михаилу Жилину: на родине он обеспечивал правительственную связь Путина с регионами, но с началом мобилизации бежал из страны. В России Жилина обвиняют в дезертирстве, выезд ему был запрещен. Для легально въехавших россиян Казахстан остается удобным местом: Минфин США разрешил банкам Казахстана обслуживать карты "Мир", чтобы не создавать для них лишних проблем. Хотя есть и другие континенты: вот истории россиян, бежавших от войны в Аргентину.

Власти Литвы лишили вида на жительство предполагаемую мать детей Шойгу; МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала “Дождь” Алексею Коростелеву.

США ввели санкции против членов ЦИК России и чиновников администрации президента, руководивших "фильтрационными пунктами" на Донбассе. Великобритания и Канада ввели санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека. МИД России, со своей стороны, запретил въезд 200 гражданам Канады – среди них журналисты, переводчик-славист, политики и даже офтальмолог и бадминтонист. Из посольства России в Вашингтоне уедут еще 30 сотрудников – как сказал посол, из-за “визовых ограничений со стороны Госдепа”.

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против России и Беларуси – они не смогут принять участие в Олимпиаде – 2024 во Франции.

Вокруг света

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, утверждают в так называемом правительстве Ичкерии за рубежом. Полиция Швеции по-прежнему ничего не сообщает, но в Мюнхене Абдурахманова ждут в качестве свидетеля в суде.

Полиция Бельгии после серии обысков задержала по меньшей мере четырех человек, близких к руководству Европарламента. Они подозреваются в коррупции и лоббировании интересов Катара. Изъято 600 тысяч евро наличными. Одна из подозреваемых – вице-председатель Европарламента Ева Кайли, член греческой социалистической партии PASOK. Ранее на встрече с министром труда Катара Кайли назвала Катар "передовой страной в отношении прав трудящихся".

Неправительственная организация Border Violence Monitoring Network выпустила доклад, в котором – на основании бесед с 733 беженцами, пытавшимися попасть в ЕС в 2021–22 годах – рассказывается о “беспрецедентном росте насилия” на границах Евросоюза: людей избивают, травят собаками, держат без еды. При этом правительства пограничных европейских стран оказывают давление на активистов, помогающих мигрантам.

Во Франции молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет с 1 января смогут бесплатно получать презервативы в аптеках. Это связано с 30-процентным ростом числа новых случаев венерических заболеваний. С начала этого года бесплатные презервативы стали выдавать всем женщинам в возрасте до 26 лет.

Подробный разбор иранских протестов, не прекращающихся с сентября, читайте тут.

Ссылки для чтения

В поисках истоков. Рассказ об императорском костюмированном бале в стиле XVII века, который состоялся в Петербурге в феврале 1903 года и стал последним масштабным светским событием накануне больших перемен. Или история скифства –дионисийского извода русского национализма.

Рассказ об императорском костюмированном бале в стиле XVII века, который состоялся в Петербурге в феврале 1903 года и стал последним масштабным светским событием накануне больших перемен. Или история скифства –дионисийского извода русского национализма. Недетское о детских поэтах. Отрывки из дневников Корнея Чуковского с комментариями. Или фрагмент из книги историка Олега Будницкого “Красные и белые” (изд-во “НЛО”), посвященный ранней общественно-политической поэзии Самуила Маршака, которая звучит сейчас крайне злободневно.

Отрывки из дневников Корнея Чуковского с комментариями. Или фрагмент из книги историка Олега Будницкого “Красные и белые” (изд-во “НЛО”), посвященный ранней общественно-политической поэзии Самуила Маршака, которая звучит сейчас крайне злободневно. Забытые книги. Рассказ о романе шотландского поэта и пастуха Джеймса Хогга “Тайная исповедь оправданного грешника” (1824), который через сто лет после написания вытащил из полной неизвестности Андре Жид. Или любовная история Николая Оцупа и Дианы Карен – к переизданию романа Оцупа “Беатриче в аду” в изд-ве “Водолей”.

Рассказ о романе шотландского поэта и пастуха Джеймса Хогга “Тайная исповедь оправданного грешника” (1824), который через сто лет после написания вытащил из полной неизвестности Андре Жид. Или любовная история Николая Оцупа и Дианы Карен – к переизданию романа Оцупа “Беатриче в аду” в изд-ве “Водолей”. Искусствоведение. Отрывок из книги музееведа Зинаиды Бонами “Герварт Вальден – куратор нового искусства. Жизнь и судьба” (изд-во Garage), в котором описаны допросы немецкого критика на Лубянке и последовавшие за этим события. Или интервью с автором книги.

Отрывок из книги музееведа Зинаиды Бонами “Герварт Вальден – куратор нового искусства. Жизнь и судьба” (изд-во Garage), в котором описаны допросы немецкого критика на Лубянке и последовавшие за этим события. Или интервью с автором книги. Детство и старость. Фрагмент из книги эколога и зоолога Карла Сафины “Воспитание дикости: Как животные создают свою культуру, растят потомство, учат и учатся” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный роли социального обучения у попугаев ара. Или отрывок из сочинения биофизика Петра Федичева “Взломать старение: Почему теперь мы сможем жить дольше” (изд-во “Альпина Паблишер”), в котором рассказывается, как смерть Франклина Рузвельта положила начало эпохе больших медицинских данных и продемонстрировала важность профилактики болезней.

Искренне Ваши,

Семь Сорок