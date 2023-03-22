Отсидишь десяток лет

Доброе утро!

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился переименовать речку Шайтанку в Ямало-Ненецком автономном округе в Преображенку – по слухам, прежнее название сильно беспокоило патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну, с богом:

Вечером во вторник Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Ночью в Киевской области работала ПВО.

Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном – Путин в ответ соврал, что “коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом”.

У сотрудников “Мемориала” и в офисе организации прошли обыски по уголовному делу о “реабилитации нацизма”. Против сопредседателя “Мемориала” Олега Орлова возбудили уголовное дело о “повторной дискредитации” российской армии.

Колония, где сидит Навальный, закупает продукты по завышенным в несколько раз ценам, говорится в новом расследовании ФБК.

Глава якутского “Яблока” оштрафован на 200 тысяч рублей по уголовному делу о “повторной дискредитации”. Ему запретили выезжать за рубеж.

В Беларуси массово задерживают адвокатов.

Военные сводки

Во вторник вечером Россия нанесла ракетный удар по Одессе: по предварительным данным, было выпущено четыре ракеты Х-59, две из них удалось сбить, одна попала на территорию монастыря (есть разрушения и раненые), что стало с четвертой – непонятно. В ночь на среду воздушную тревогу объявляли в сразу нескольких областях на севере Украины, в Киевской области работала ПВО.

На фронтах Донбасса – без перемен. Украинской армии удалось слегка улучшить свое положение в Бахмуте, здесь об этом рассказывает воюющий там командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его мнению, украинского контрнаступления осталось ждать совсем недолго; комментируя письмо Пригожина российскому министру обороны об опасности “отсечения” вагнеровцев от регулярной армии, Ярославский предполагает, что российские власти по политическим соображениям решили похоронить ЧВК “Вагнер” в Бахмуте. Смысл удержания Бахмута в данный момент неясен – военный аналитик Роб Ли признает, что благоразумие украинского командования можно будет оценить, только когда станет ясным план контрнаступления. Ситуация, сложившаяся в Авдеевке близ Донецка, полностью повторяет бахмутскую: город взят в клещи, но ВСУ оттуда не уходят – вот репортаж.

Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном, и Путин довольно быстро отреагировал, заявив, что “коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом”. После этого последовали сходные заявления от Лаврова и Шойгу. На самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию – его используют в противотанковых снарядах из-за его высокой плотности и способности пробить броню, в России такие снаряды тоже создавались, хотя сведений об их использовании в Украине нет. Здесь все это объясняет украинский военный эксперт Павел Лакийчук.

CNN сообщает, что США ускорят поставки Украине систем ПВО Patriot и танков Abrams (вместо их нового варианта ради скорости решили передать старый – такие танки уже есть в наличии и освоить их проще).

Война, вид из России и Беларуси

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков", которая принадлежит "Транснефти". О последствиях, правда, ничего не сказал.

Верховный суд России дал разъяснения по преступлениям против военной службы: карать будут за любое оставление военной части (ранее о наказании речь заходила, только если военнослужащий отсутствовал более двух суток), а всех без исключения сдавшихся в плен будут проверять по уголовной статье о “добровольной сдаче в плен”.

В России заблокировали сайт украинского добровольческого батальона медиков "Госпитальеры"; на сайте Кремля опубликовали перемонтированное видео с Путиным в Мариуполе – из него исчез выкрик “Это все неправда! Это все напоказ!”; телеканал “Звезда” обрезал видео, на котором Шойгу отказался отвечать на вопрос “Как скоро можно рассчитывать на мир?”.

В Беларуси силовики пришли к отцу бойца полка имени Кастуся Калиновского Дениса Урбановича и записали с ним ролик, в котором отец призывает сына вернуться домой: "Отсидишь десяток лет, бог с ним, но ты будешь жить на Родине", – говорит отец.

В Петербурге умер воевавший в Украине доброволец, которого в конце февраля жестоко избили охранники ночного клуба и приехавшая туда полиция. Уголовного дела о его смерти нет.

Ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону взяла на себя партизанская группа “Черный мост”, одновременно утверждающая, что ее не существует. Пожар произошел 16 марта; по официальным данным, жертв и разрушений не было, а по данным местных журналистов, погибли четыре человека.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия вывозила украинских детей в Россию ради их же безопасности и готова вернуть их в Украину, когда там станет безопасно. Зачем этим детям в ускоренном порядке дают российские паспорта, он не объяснил. Насильственное перемещение украинских детей стало основанием для выдачи ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По данным источников “Медузы”, в Кремле ордер стал полной неожиданностью, он сильно помешает российским пропагандистам рассказывать о “многополярном мире”, большая часть которого поддерживает Россию (для этого нужны визиты куда-то еще, кроме Ирана, Северной Кореи и Китая).

Война и Китай

Переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли “в теплой товарищеской атмосфере”, но ни о каких важных новых договоренностях объявлено не было – разве что Путин заявил о готовности в шесть раз увеличить экспорт газа в Китай (в том смысле, что проект второй очереди “Силы Сибири” готов, а вот готов ли Китай оплачивать его строительство и решать вызванные санкциями российские проблемы, мы не знаем).

Договоренности о поставках оружия, если и были, остались непубличными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на всякий случай предостерег Китай от таких поставок, а New York Times выпустила статью, в которой – на основании данных российской таможни – утверждает, что за год войны Китай продал в Россию беспилотников на 12 миллионов долларов.

И Путин, и Си Цзиньпин упомянули в своих речах китайский план по прекращению войны в Украине, но в чем конкретно он состоит, от этого яснее не стало. Председатель Си пригласил в Китай Путина и Мишустина. Сегодня он улетит домой.

Российско-белорусское карательное

С утра пораньше во вторник московская полиция пришла с обысками к девяти сотрудникам “Мемориала”. У них изымали компьютеры, диски, флешки и прочее рабочее оборудование, а после этого увозили на допрос в СК. Обыск прошел и в офисе “Мемориала”. Обыски и допросы связаны с уголовным делом о “реабилитации нацизма”: она, по версии следствия, состояла в том, что в базе репрессированных, которую составляет “Мемориал”, есть три имени осужденных по 58-й статье об измене родины – Петр Долженков, Петр Двойных и Рудольф Наймиллер, – и эти люди, по данным прокуратуры, были коллаборационистами. Проблема в том, что прокуратуре их дела доступны, а историкам – нет. На запрос об одном из этих троих, направленный “Мемориалом”, ФСБ не ответила. Пока все обысканные проходят по делу в качестве свидетелей. Выяснилось, впрочем, что в отношении сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова возбуждено уголовное дело о "повторной дискредитации" российской армии – за опубликованную в фейсбуке ссылку на собственную статью “Им хотелось фашизма. Они его получили”, которая вышла во французском издании Mediapart в ноябре 2022 года. Орлова отпустили под подписку о невыезде.

В Якутске по статье о “повторной дискредитации” осужден глава местного “Яблока” Анатолий Ноговицын: ему назначили штраф размером 200 тысяч рублей и запретили выезжать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный Ноговицыным ролик с призывом избегать мобилизации.

Суд в Ижевске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, кинувшего банку красной краски в баннер с буквой Z – это тоже “дискредитация” российской армии.

Административные дела о “дискредитации” возбуждены против актера Дмитрия Назарова, ранее уволенного из МХТ им. Чехова, и учителя из Курской области, тоже уже уволенного: он “дискредитировал” российскую армию прямо на уроке обществознания, а бдительные ученики записали его слова на диктофон.

Жителя Москвы, избитого силовиками в “Открытом пространстве” в день презентации комиксов Саши Скочиленко, арестовали на пять суток за неповиновение полиции. Скочиленко сейчас судят за распространение “фейков” о российской армии.

Сторонники осужденного по делу о “фейках” московского муниципального депутата Алексея Горинова рассказали, что в колонии дневальный вслух читает его письма и обсуждает их с сокамерниками. Горинова приговорили к семи годам за предложение отменить детские праздники на время войны.

Вот разговор с петербургской студенткой Мариной Сергеевой, которая уехала из России после того, как против нее возбудили уголовное дело о “вандализме” за надпись “Мир Украине” на фасаде здания, а вот интервью со студенткой Олесей Кривцовой, бежавшей в Литву из-под домашнего ареста – в России ее обвиняют в "дискредитации армии" и "оправдании терроризма" за антивоенные посты. Донос на Кривцову написали однокурсники.

В Беларуси массово задерживают адвокатов, защищавших “неправильных” людей; список “экстремистских формирований”, которые составляют белорусские власти, пополнился телеграм-каналом подкаста об истории антифашистского движения.

В России с “экстремизмом” тоже все хорошо: секретарь Совета безопасности России Патрушев объяснил снижение всенародной поддержки российского вторжения в Украину деятельностью “экстремистов” в интернете. Ждем дальнейшего роста числа уголовных дел по соответствующим статьям.

Русская жизнь

После объявления мобилизации из Москвы в Астану чартерным рейсом улетели 250 врачей – рейс частично оплатил российский миллиардер из списка Forbes, инвестирующий в цифровые технологии. Эту историю в качестве курьеза привел в статье “Врачи улетели” журналист Валерий Панюшкин – в этом замечательном тексте описывается состояние российской медицины после введения санкций и отъезда самых активных и образованных (очень познавательно и печально).

Какой вид приобрели российские социальные науки после вторжения в Украину, читайте в интервью с социологом Виктором Вахштайном (сам он вынужден был уехать из России еще до войны).

62 экологические организации попросили Путина и главу Минюста РФ исключить Всемирный фонд дикой природы из списка “иностранных агентов”.

Российское правительство одобрила предложенные МВД законопроекты, которые вводят ответственность за “пропаганду” наркотиков и обязывают предварять произведения искусства, в которых упоминаются наркотики, специальной плашкой с предупреждением об уголовной ответственности за их распространение. Кино, в котором “пропагандируются” наркотики, в кинотеатрах показывать больше не будут. Что такое “пропаганда”, мы по-прежнему не знаем.

Соратники Навального в новом расследовании доказали, что колония во Владимирской области, где он сидит, закупает продукты по завышенным в несколько раз ценам.

Международное эхо войны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, побывавший с визитом в Украине, посетил Бучу. По итогам переговоров с Зеленским он объявил о выделении 500 млн долларов на поддержку Украины.

Служба безопасности Украины обвинила Артемия Лебедева в оправдании войны из-за репортажа с захваченной Запорожской АЭС; суд в Украине заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам колонии и конфискации имущества за посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (они подписали обращение к Путину с требованием признать независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”).

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий присваивать географическим объектам связанные с Россией названия.

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект о приостановлении приема заявок от россиян и белорусов на получение гражданства и вида на жительства. Законопроект также запрещает приобретение недвижимости гражданами РФ и РБ и связанными с ними компаниями. Ограничения не будут распространяться на дипломатов, диссидентов, работников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС и россиян, имеющих ВНЖ или долгосрочную национальную визу стран ЕС.

В Литве может быть создан экзархат Константинопольского патриархата – патриарх Варфоломей не против.

В Германии выходца из России оштрафовали на 1500 евро: он ходил на работу в футболке с буквой Z. Деньги будут переданы в пользу некоммерческой инициативы Deutschland hilft, которая помогает в том числе пострадавшим от войны украинцам.

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края Артема Усса, задержанного по обвинению в обходе санкций и отмывании денег.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил схему выхода российских миллиардеров из-под западных санкций: они должны однозначно осудить войну и пожертвовать половину своих денег на восстановление Украины. Кроме того, Макфол считает, что персональные санкции следует распространить на всех без исключения российских чиновников – просто по факту занятия ими государственной должности.

Вот огромный материал о диверсиях и взрывах на объектах болгарской военной промышленности: за диверсиями, скорее всего, стоит Россия, а власти Болгарии даже после начала полномасштабной войны крайне неохотно их расследуют.

Семь ссылок

Беседы с историками. Интервью с Владиславом Аксеновым в связи с выходом его книги "Война патриотизмов. Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи" (изд-во "НЛО"); разговор со специалистом по истории Франции Тоддом Шеппардом о сходствах между текущей войной в Украине и войной в Алжире; беседа с Александром Эткиндом, применившим к России понятие “внутренней колонизации”.

Интервью с Владиславом Аксеновым в связи с выходом его книги "Война патриотизмов. Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи" (изд-во "НЛО"); разговор со специалистом по истории Франции Тоддом Шеппардом о сходствах между текущей войной в Украине и войной в Алжире; беседа с Александром Эткиндом, применившим к России понятие “внутренней колонизации”. Разговоры с документалистами. Гватемальский режиссер Ренато Боррайо Серрано, учившийся во ВГИКе и до недавнего времени работавший в Москве, рассказывает о своем фильме “Другая страна”; украинский режиссер Алиса Коваленко вспоминает, как возник фильм “Мы не погаснем” о луганских подростках, отправляющихся в экспедицию в Гималаи, и как война “досняла” этот фильм.

Гватемальский режиссер Ренато Боррайо Серрано, учившийся во ВГИКе и до недавнего времени работавший в Москве, рассказывает о своем фильме “Другая страна”; украинский режиссер Алиса Коваленко вспоминает, как возник фильм “Мы не погаснем” о луганских подростках, отправляющихся в экспедицию в Гималаи, и как война “досняла” этот фильм. Всюду жизнь. Рассказ о внутренних паразитах, стремящихся к манипулированию организмами-хозяевами: токсоплазма, кордицепс и прочие твари. Или отрывок из книги Сиддхартхи Мукерджи “Ген. Очень личная история” (изд-во “Corpus”), посвященный экспериментам биохимика Пола Берга по созданию рекомбинантной ДНК, то есть объединению генов разных организмов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок