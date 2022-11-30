Зима – орудие войны

Доброе утро!

Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело Ильи Яшина, обвиняемого в распространении “фейков” о российской армии – за ходом дела можно следить по трансляциям “Медиазоны”, вот день первый. Сегодня рассмотрение продолжится. А новости такие:

Все участники саммита НАТО, проходящего в Брюсселе, выразили готовность и дальше помогать Украине. Глава украинского МИДа призвал членов альянса быстрее запускать новые военные производства.

По словам премьера Украины, в данный момент страна производит 70% необходимой ей электроэнергии. Все крупные тепло- и электростанции в Украине повреждены.

Близ оккупированной Новой Каховки найдены тела местного протестантского священника и его сына. Ранее стало известно, что их похитили российские военные.

В Нижнем Тагиле приговоренных к принудительным работам отправят на “Уралвагонзавод” делать танки. В Барнауле школьники будут чинить дроны.

В Москве задержали и забрали в армию художника Даниила Шершнева, выступавшего против войны.

Лидер белорусских протестов Мария Колесникова попала из ШИЗО в реанимацию гомельской больницы.

Военные сводки

В вечернем обращении к народу президент Украины назвал ситуацию на фронте “сложной”. Основные бои по-прежнему идут вокруг Бахмута Донецкой области – вот репортаж оттуда и рассказ лейтенанта украинской Нацгвардии, который участвует в этих боях (он называет Бахмут украинским Верденом). По оценке американского Института изучения войны, российские войска вряд ли смогут окружить город в ближайшее время в силу их “деградированного состояния”.

На саммите НАТО, который проходит сейчас в Бухаресте, обещано усилить помощь Украине в преддверии зимы (генсек альянса Столтенберг сказал, что Путин пытается использовать зиму как оружие и на это надо ответить). Словакия отдала Украине 30 БМП-1 (взамен она получит из Германии современные танки), Германия обещает поставить еще больше зенитных самоходных установок "Гепард" (они могут использоваться как мобильное средство ПВО), а США думают о предоставлении Украине системы ПВО Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада быстрее запускать и наращивать свое военное производство, чтобы не зависеть в дальнейшем от поставок из третьих стран. Глава МИД Латвии призвал НАТО начать поставлять Украине вооружения большого радиуса действия, чтобы дать ей возможность наносить удары по военным целям внутри России, а министр иностранных дел Эстонии настаивает на необходимости проявить политическую волю как в вопросе наращивания военной поддержки Киева, так и в вопросе усиления санкционного давления на Россию.

По всей Украине продолжаются отключения электричества. По данным премьера страны Дениса Шмыгаля, сейчас страна производит лишь 70% необходимой ей электроэнергии. В порядке эксперимента совершаются пробные закупки электричества из стран ЕС – Румынии и Словакии. Здесь замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко объясняет, почему импорт энергетической проблемы не решит. По словам главы Укрэнерго, в той или иной степени повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Из всех стран Европы в Украину едут генераторы и трансформаторы, выделяются деньги на ремонт инфраструктуры, а США работают над организацией специальной группы, которая будет координировать энергетическую помощь Киеву. В Киеве на фоне вечной темноты увеличилось число гибнущих в ДТП; “пункты несокрушимости”, о которых так много говорят власти, в столице явно недооборудованы; вот рассказы киевлян о жизни без света. (Во вторник губернатор Курской области сообщил, что из-за обстрелов обесточены два района.)

На фоне войны в Украине значительно выросла безработица – “армия восстановления”, участникам которой гарантирована минимальная по стране зарплата, была придумана в том числе и для решения этой проблемы. Об изменившемся рынке труда в стране здесь рассказывает эксперт в этой области Татьяна Пашкина.

Оккупация и военные преступления

The New York Times пишет о массовом захоронении, обнаруженном в деревне Правдино на юге Херсонской области: в общей могиле найдены тела шестерых мужчин со связанными за спиной руками и повязками на глазах. Все они были убиты выстрелом в упор. Близ оккупированной Новой Каховки в левобережной части Херсонской области нашли тела дьякона евангелистов и его сына, которых ранее похитили российские военные – что от них хотели и зачем их убили, не известно.

Как удалось выяснить изданию команды Навального “Сирена”, при отступлении российский военные вывезли с правого берега Херсонской области всех находившихся там заключенных – теперь их распределили по десяти колониям в России, где с ними крайне жестоко обращаются. Украинцев, видимо, ждет вербовка в ЧВК Вагнера – иначе зачем они России? О том, как из Херсона вывозили содержимое музеев, здесь рассказывают их сотрудники.

По подозрению в коллаборационизме задержан замглавы Херсона Владимир Пепель. Бывший глава оккупационного правительства Херсонской области фсбшник Сергей Елисеев вернулся на работу в Калининград.

Житель Одессы приговорен к 15 годам за сотрудничество с ФСБ России.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед депутатами британского парламента и призвала к созданию специального трибунала, который должен будет осудить виновных в российской агрессии.

Война: вид из России

Военнослужащий из 80-й отдельной мотострелковой бригады Мурманской области рассказал изданию “7x7”, что около ста его сослуживцев остались на фронте без зимней формы. По документам эту форму им выдали еще летом, но “ротный сразу же списал ее на боевые потери”.

Родственники мобилизованных из Ульяновской области рассказывают, что их родные уже месяц остаются на передовой в районе Сватова Луганской области без боевых задач, снабжения и командования. Жалобы в разные инстанции не помогают.

Вот рассказы о том, как родные ищут пропавших на войне контрактников и исчезнувших после вербовки в ЧВК Вагнера заключенных.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объяснил гибель на войне гражданина Замбии Натана Ньиренду, отбывавшего срок в российской колонии. Пригожин якобы лично отговаривал Натана идти в ЧВК, но замбиец отвечал ему такими словами: “Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев”. (И внушает ужас россиянам: в Твери на бюджетные средства снимался фильм “Музыкант”, посвященный, очевидно, наемнику ЧВК Вагнера – как только на улицах появилась военная техника под украинскими флагами, власти города пришли в ужас и отправили кинематографистов восвояси.)

Суд в Петербурге отказался признать незаконной мобилизацию Кирилла Березина, ранее сбежавшего из военной части в Белгородской области и подавшего жалобу в СК на угрозы со стороны командира. Сейчас Березина отправили в военную часть в Каменке. Оттуда его должны увезти в Лугу, где ему обещают работу “без оружия”. Березин в это не верит и считает, что его убьют.

В Москве задержали и принудительно отправили в армию художника Даниила Шершнева, выступавшего против войны. Возможности представить документы о несовместимых со службой заболеваниях ему не дали.

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект об освобождении от мобилизации для кандидатов и докторов наук, внесенный в Госдуму в конце октября. Будут воевать.

Экс-министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова мобилизовали несмотря на то, что он находится под следствием по делу о взятках. Он уже уехал на фронт.

В Нижнем Тагиле приговоренных к принудительным работам отправят на “Уралвагонзавод” делать танки. В Барнауле к ремонту дронов для нужд российской армии привлекли учеников школы с инженерным уклоном.

Связанные с войной репрессии тоже не прекращаются:

В Иркутске по статьям об оправдании терроризма и “дискредитации” российской армии задержан ветеран афганской и чеченской войн – он критиковал войну в Украине.

Во Владивостоке по экстремистской статье оштрафовали преподавательницу английского, которая выложила в сторис пост “Холода” о войне (эксперты из ФСБ нашли в этом признаки “возбуждения вражды” к группе “российские военные”).

Основательница общественного движения "Совет матерей и жен военнослужащих" Ольга Цуканова утверждает, что против нее возбуждено уголовное дело, но не сообщает, по какой статье и в связи с чем.

Экономические последствия войны

Министерство внутренних дел России не смогло найти поставщика для закупки 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей для ГИБДД из-за международных санкций.

Путин попросил Совет Федерации уволить Кудрина из Счетной палаты. По слухам, он будет руководить российской частью “Яндекса” после его разделения на две компании.

Планы России по созданию тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном пока неясны, но, по мнению казахского экономиста Айдара Алибаева, ни Астана, ни Ташкент в нем не заинтересованы из-за угрозы вторичных санкций.

Россия направила Индии запрос о помощи в поставках запчастей для автомобилей, самолетов и поездов, в которых Россия ограничена из-за санкций и которые необходимы для сохранения работоспособности жизненно важных отраслей. Всего в этом списке около 500 позиций.

Из Нидерландов в Малави ушло первое судно с бесплатными российскими удобрениями: после начала войны их арестовали в ЕС из-за санкций, а теперь раздают бесплатно ради создания “позитивного имиджа” России в Африке.

Financial Times пишет, что в этом году импорт в Европу российского сжиженного природного газа вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И хотя его доля в европейском морском импорте составила лишь 16%, британская газета называет такие поставки оружием Кремля и рычагом влияния на Брюссель.

Как от российского вторжения в Украину страдает Молдова, рассказано здесь.

Французская прокуратура начала расследование в отношении дочери российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова и принадлежащих ей компаний, на которые записаны четыре виллы на Лазурном берегу.

Российская и белорусская повседневность

Генпрокуратура РФ признала "нежелательным" литовский аналитический центр Riddle, занимающийся анализом всего российского. В редколлегию проекта входит бывший глава отдела "Мнения" в газете "Ведомости" Максим Трудолюбов, среди авторов – спецкор "Медузы" Андрей Перцев и российский политолог Григорий Голосов.

Издательский сервис Ridero попросил своих авторов самостоятельно проверить свое творчество на предмет нарушения закона о запрете “пропаганды ЛГБТ” среди всех, который вступает в силу завтра. Интервью с художницей из Комсомольска-на-Амуре Юлией Цветковой, которую обвиняли в распространении порнографии за рисунки женского тела, но оправдали, читайте тут – она комментирует в том числе и грядущий “запрет пропаганды”.

Русской службе “Би-би-си” удалось выяснить обстоятельства задержания во Внукове 21-летнего студента астраханского вуза Глеба Вердияна – самого юного в истории России фигуранта шпионского дела. Его задержали на остановке автобуса через несколько минут после того, как он вышел с самолета, прилетевшего в Москву из Астрахани. Задержание обосновали тем, что Вердиян якобы матерился, и внуковский суд оперативно арестовал его на 10 суток. По их истечении уже Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по обвинению в “приготовлению к госизмене”. Схему с арестом на 10 суток по надуманному обвинению часто применяют в отношении оппозиции, а “приготовление к госизмене” – обвинение, впервые предъявляемое в российской правоприменительной практике. Что в реальности стоит за этим делом, не может объяснить никто. Известно только, что отец Вердияна живет в Ясиноватой на подконтрольной Украине части Донбасса.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева утверждает, что арестованных перестали направлять из московских СИЗО на срочную медпомощь и диагностику, потому что между УФСИН и Департаментом здравоохранения Москвы не заключены договоры. За девять месяцев текущего года в московских СИЗО умерли 30 человек.

Лидер белорусских протестов Мария Колесникова попала в реанимацию гомельской больницы из ШИЗО. Достоверной информации о ее состоянии нет – известно только, что ей сделали некую операцию и уже завтра, как ожидается, переведут в хирургическое отделение. Что произошло, тоже не известно.

Жена белорусского политзаключенного Артема Анищука Ольга объявила голодовку в ИВС: там ее заставляли раздеваться догола и приседать. Сейчас она отбывает третий административный арест подряд по надуманным обвинениям. После того, как Ольга объявила голодовку, Артема, отбывающего срок в колонии, отправили в ШИЗО.

В Минске простились с главой МИД Владимиром Макеем, скоропостижно скончавшимся 26 ноября. Вот рассказ о его жизни и политической карьере.

Вокруг света

В Экибастузе в Казахстане починили ТЭЦ – но после этого по всему городу полопались трубы. Жители по-прежнему сидят без отопления, а мороз крепчает.

В Китае полиция пытается предотвратить ковидные протесты, ищет их участников и, вероятнее всего, найдет.

Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая из-за давления властей и последние полгода живет в Токио, где скупает акварели для своей коллекции и сам их рисует.

Новый владелец Twitter Илон Маск вступил в конфликт с компанией Apple. По словам Маска, Apple приостановила большую часть своей рекламы в Twitter и угрожает удалить приложение из AppStore. На фоне этой битвы двух ёкодзун Starlink повысил тарифы для украинцев.

Сенат США принял закон о признании однополых браков на федеральном уровне, чтобы сильно оконсервативевший из-за назначений Трампа Верховный Суд не отменил свое прогрессивное решение 2015 года. Теперь закон одобрит Палата представителей, где у демократов до января большинство, и подпишет президент Байден.

Шесть ссылок

История российской преступности. Отрывок из книги Александра Евдокимова и Александра Воробьева “От татей к ворам: история организованной преступности в России” (изд-во “Эксмо”) – о появившемся в XVII веке институте губных старост, которые должны были бороться с “лихими людьми”. Или фрагмент из исследования Олега Хлевнюка “Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР” (изд-во “НЛО”) – о советском проходимце Николае Павленко.

Отрывок из книги Александра Евдокимова и Александра Воробьева “От татей к ворам: история организованной преступности в России” (изд-во “Эксмо”) – о появившемся в XVII веке институте губных старост, которые должны были бороться с “лихими людьми”. Или фрагмент из исследования Олега Хлевнюка “Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР” (изд-во “НЛО”) – о советском проходимце Николае Павленко. Литература около 1930 года. Краткая творческая биография Николая Олейникова – к 85-летия со дня его гибели. Или рассказ о тайной жизни романа Ильязда “Восхищение”.

Краткая творческая биография Николая Олейникова – к 85-летия со дня его гибели. Или рассказ о тайной жизни романа Ильязда “Восхищение”. Жизнь двух американок: Мэри Рид (1897–1972), которая любила СССР и, не утратив этой любви, пережила там блокаду Ленинграда, смерть сына, лагеря, ссылки и дом-интернат для престарелых; и Маргарет Гаррисон (1879–1967), которая в 1920 году пыталась шпионить в СССР на США, но была быстро завербована ВЧК.

Искренне Ваши,

Семь Сорок