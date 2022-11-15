Зулейха закрыла глаза

Доброе утро!

Жительница Орла обнаружила в продаже на местном рынке шерстяные носки, которые она сама связала в качестве гуманитарной помощи мобилизованным. Женщине стало плохо, пришлось вызывать скорую – врачи и рассказали об этом журналистам. Теперь местные власти обвиняют медиков в том, что они “гиперболизируют факты”. Новости же, без гипербол, такие:

Украинские власти объявили о взятии Макеевки Луганской области, российские – о захвате Павловки Донецкой.

Президент Украины посетил освобожденный Херсон.

В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший наказание в российской колонии.

Путин присвоил жене Кадырова звание матери-героини.

Россия запретила въезд ста гражданам Канады; Евросоюз ввел санкции в отношении предполагаемых отравителей Навального.

В Анкаре прошли переговоры главы СВР Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

Генассамблея ООН призвала взыскать с России репарации Украине.

Военные сводки

Глава Луганской области Сергей Гайдай объявил, что украинская армия взяла под контроль Макеевку и еще 11 населенных пунктов. Именно из-под Макеевки в октябре начали поступать сигналы бедствия от российских мобилизованных, брошенных там командирами с заданием рыть окопы. Окопы, соответственно, не помогли. В другой части области российская армия, по словам Гайдая, ежедневно атакует уничтоженную еще в начале лета Белогоровку. Украинский генштаб утверждает, что россияне планируют вывезти все гражданское население из городов Луганской области, вновь оказавшихся на линии фронта: Северодонецка, Кременной и Рубежного.

В Донецкой области российским силам удалось как минимум частично захватить Павловку близ Угледара – две недели назад штурмовавшие ее морские десантники из Приморского края жаловались губернатору своего региона на бессмысленные потери, к которым привело бездарное планирование операции. Тогда под давлением властей военнослужащие вынуждены были записать бодрые ролики-опровержения о высоком боевом духе, но сейчас родственники морпехов и мобилизованных из Приморья подтверждают, что потери действительно были очень высокими – вот их рассказы.

Кроме того, силам так называемой “ДНР” удалось войти в западный пригород Донецка Марьинку, там идут уличные бои – вот военная история этого поселка с 2014 года. Севернее Донецка силы ЧВК Вагнера продолжают наступление на Бахмут, которое ведут с лета. Американский Институт изучения войны ожидает дальнейшей активизации боев в Донецкой области в связи с прибытием на фронт новых партий российских мобилизованных. Как живут дети в донецких деревнях близ линии фронта, рассказывается в этом репортаже (спойлер: выставляют игрушечные блокпосты и строят блиндажи).

В ночь на понедельник обстрелам из “Градов” вновь подверглись Никопольский район Днепропетровской области и город Марганец – там повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию, люди остались без воды (о том, как с ремонтом энергетической системы Украине помогает ЕС, рассказывается тут).

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил об обстреле прибрежной полосы близ Очакова в понедельник утром. Очаков обстреливается с Кинбурнской косы, относящейся к Николаевской области. Вечером в понедельник разные украинские источники, в том числе советник главы офиса президента Алексей Арестович, сообщали об освобождении косы и оттеснении россиян к селу Геройское Херсонской области. Российские источники, наоборот, писали об уничтожении на косе украинского десанта.

Об угрозах, которые создает для Украины российский Черноморский флот, здесь рассуждает военный эксперт Андрей Рыженко, бывший замначальника штаба Военно-морских сил Украины. Он связывает прекратившиеся обстрелы “Калибрами” не столько с выводом из строя российских военных кораблей при атаке украинских дронов, сколько с дефицитом самих “Калибров”. Ту же гипотезу высказал и пресс-атташе Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы воевавшего на стороне России танкиста из так называемой “ДНР”, который стрелял по жилым многоэтажкам в Мариуполе (“госизмена” и “участие в незаконных вооруженных формированиях”).

Вокруг Херсона

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отрапортовал об удачном завершении операции по освобождению Херсона. В понедельник в городе побывал президент Украины Владимир Зеленский, он присутствовал на церемонии поднятия флага у здания обладминистрации, вот видео. Песков отказался комментировать этот визит, заявив, что Херсон – территория России. Херсонцы, дождавшиеся освобождения в городе, явно так не считают.

В городе продолжаются “стабилизационные мероприятия” и разминирование – за уже вышедшие репортажи из Херсона украинские власти лишили аккредитации нескольких иностранных журналистов (те проникли в город до того, как это разрешили военные). В понедельник визит украинской прессы в Херсон закончился обстрелом – его можно услышать в финале этого репортажа.

О ситуации в городе, лишенном электричества, воды и связи, здесь рассказывает замглавы Херсонского облсовета Сергей Хлань. В Херсон прибыла первая гуманитарная колонна ООН с едой, водой и вещами первой необходимости.

О возможных дальнейших направлениях действия украинской армии здесь рассуждают военные эксперты Алексей Мельник и Иван Киричевский.

Война: вид из России

В Запорожской области Украины погиб 42-летний пожарный из-под Пензы Виктор Шишкин. Он был мобилизован, несмотря на наличие брони от МЧС и четырех детей. Жена Шишкина безуспешно пыталась оспорить его мобилизацию.

В Петербурге мать срочника вышла на пикет к штабу Западного военного округа. Она пытается выяснить, почему ее сын находится в Белгородской области, где солдаты с сентября роют окопы и часто попадают под обстрелы. Пикетчицу сопровождали еще около двадцати матерей военнослужащих, которых волнует тот же вопрос.

В Чечне заговорили о возможном продолжении мобилизации, и это, с большой вероятностью, вызовет новую вспышку гнева среди женщин – вот что они рассказывают.

Вероятно, мобилизацию объявят и в Беларуси: на белорусском портале госзакупок обнаружен тендер на печать 180 тысяч мобилизационных повесток. В оппозиционной среде ходят слухи, что закон "О чрезвычайном положении" был тайно изменен, чтобы разрешить белорусским военным принимать участие в боевых действиях за пределами страны.

От мобилизации по-прежнему можно бежать: вот истории петербуржцев, обосновавшихся в Турции и Бразилии. Возвращаться домой в ближайшее время герои этих интервью не собираются, потому что ни в скорый народный бунт, ни в благоразумие властей не верят. И правильно делают: вот любопытный рассказ о настроениях в петербургской чиновничьей среде (спойлер: все безнадежно).

В Украине погиб 23-летний студент МИФИ из Замбии, осужденный в России на 9,5 лет лишения свободы. МИД Замбии требует от российских властей объяснить, как он попал на войну. Тело погибшего находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено на родину.

Пресс-секретарь Путина на просьбу прокомментировать видео казни бывшего российского заключенного Евгения Нужина, распространенное на выходных близким к ЧВК Вагнера телеграм-каналом, сказал: “Это не наше дело”. Несколько членов Совета по правам человека при Путине попросили Следственный комитет провести проверку в связи с появлением этого видео.

На фоне потерь, которые несет российская армия и прочие военные формирования в Украине, Путин раздал первые звания “Мать героиня”: их удостоились жена Кадырова и жительница Ямало-Ненецкого округа, воспитывающая десятерых детей. Им полагается по миллиону рублей и пятиконечные звезды из золота и бриллиантов.

Международное эхо войны

В Беларуси задержан ветеринар, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. Он жил в деревне возле военного аэродрома "Зябровка".

Россия запретила въезд ста гражданам Канады, среди которых писательница Маргарет Этвуд, актер Джим Керри и внук Степана Бандеры; CША ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова и международной сети поставщиков военных технологий в Россию, а Евросоюз – против предполагаемых отравителей Навального.

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю структуру "Газпрома".

В Анкаре состоялись переговоры между главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Американская сторона сообщила, что представителям России разъяснили последствия применения ядерного оружия в Украине.

На Бали в преддверии саммита G20 состоялись трехчасовые переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи оба выступили с заявлением, что ядерной войны быть не должно, победителей в ней быть не может, а применение ядерного оружия в Украине, как и угрозы применить его, недопустимы.

Глава МИД России Сергей Лавров после прибытия на Бали обращался в больницу – предположительно, в связи с болезнью сердца. По слухам, он планирует провести на саммите несколько двусторонних встреч и покинуть его досрочно. Из-за войны в Украине саммит закончится без совместного заявления стран – участниц “большой двадцатки” и без общей фотографии лидеров.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом взыскать с России репарации в пользу Украины. Это пятая резолюция Генассамблеи ООН, где осуждается война в Украине. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы – только политический вес.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров. На этом, вероятно, закончится недавний всплеск спекуляций об этих переговорах.

Российская повседневность

Российская Генпрокуратура признала “нежелательной” французскую некоммерческую организацию Open Press, вероятно, связанную с Михаилом Ходорковским.

В список статей Уголовного кодекса, приговор по которым может быть основанием для лишения приобретенного гражданства, депутаты Госдумы добавили добровольную сдачу в плен, дезертирство и прочие военные статьи. Поправки вносятся в закон “О гражданстве”, они уже были приняты в первом чтении и теперь ко второму чтению – с подачи Путина – расширяются.

Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко, арестованную по делу о военных "фейках", перевели из СИЗО под домашний арест. В СИЗО она находилась с апреля, у нее двое несовершеннолетних дочерей. Нижегородскую журналистку Наталью Резонтову приговорили к полутора годам ограничения свободы по “санитарному делу” за посты о прошлогодней акции в поддержку Навального. Бывший омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова рассказала о тотальных проверках во всех своих заведениях, целью которых, по ее словам, является ее “окончательное выдворение из страны”.

И о культуре:

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури отменил спектакль по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" из-за антивоенных высказываний писательницы.

Минкульт России отозвало прокатное удостоверение у документального фильма режиссера Татьяны Сорокиной "Голод", рассказывающем о массовом голоде в СССР в начале 1920-х годов и помощи, которую оказывали пострадавшим иностранные государства, международные организации и частные лица. В качестве основания Минкульт сослался на то, что что в фильме "обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ". Сценарист проекта Александр Архангельский отмечает, что в фильме нет авторского текста – только цитаты из открытых архивных документов. Деньги на проект были собраны посредством краудфандинга.

В Новосибирске детский спектакль "Принцесса и Людоед" по сказке Генриха Сапгира проверяют на наличие в нем “пропаганды ЛГБТ”. Этическую комиссию собрали после поступления доноса в региональный Минкульт. Доносчика смутило то, что актер-мужчина играет выдуманных им самим персонажей, в том числе принцессу, и поэтому выходит на сцену в юбке.

Вокруг света

Власти Турции заявили о задержании подозреваемого в теракте в центре Стамбула – по некоторым сведениям, это женщина, гражданка Сирии. Всего в связи со взрывом в центре города задержаны 20 человек. Власти винят в случившемся Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической. Жертвами взрыва стали шесть человек, свыше 80 получили ранения.

Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов. Его обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране.

В Афганистане вводится верховенство законов шариата. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.

Президент Узбекистана назначил свою дочь заведующей одним из секторов в аппарате администрации президента.

Президентом Словении впервые избрана женщина – 54-летняя беспартийная юристка с левоцентристскими взглядами Наташа Пирц-Мусар. Обязанности президента в Словении – в основном церемониальные, это парламентская республика.

Шесть ссылок

Русское средневековье. Разбор новгородских берестяных грамот, найденных в 2022 году. Или отрывок из книги Александра Можаева “Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города” (изд-во “Бомбора”) – о первых каменных постройках в этом районе.

Разбор новгородских берестяных грамот, найденных в 2022 году. Или отрывок из книги Александра Можаева “Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города” (изд-во “Бомбора”) – о первых каменных постройках в этом районе. Левая идея. Рассказ о становлении и развитии анархизма в Грузии в начале XX века и его отношениях с другими революционными течениями. Или беседа с историком Натальей Гафизовой о марксистском феминизме.

Рассказ о становлении и развитии анархизма в Грузии в начале XX века и его отношениях с другими революционными течениями. Или беседа с историком Натальей Гафизовой о марксистском феминизме. Разговоры о войне. Беседы Александра Гениса с литературоведом Олегом Лекмановым и художником Виталием Комаром о войне, идущей в Украине, батальном искусстве и личных переживаниях, с этим связанных.

Искренне Ваши,

Семь Сорок