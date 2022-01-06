"Жена" Назарбаева, "муж" его дочери и приближенный турецкий бизнесмен

В 2021 году Азаттык опубликовал материал об активах Кайрата Шарипбаева, которого называют членом самой влиятельной в Казахстане семьи – мужем старшей дочери бывшего президента. По следам международного расследования Pandora Papers мы собрали информацию об Асель Курманбаевой, неофициальной жене Нурсултана Назарбаева. Наши корреспонденты выяснили также, что контролируемая средней дочерью Назарбаева компания владеет крупным участком в верхней части Алматы, где собирается построить очередной торговый центр. Наши расследования семьей бывшего президента не ограничиваются: Азаттык изучил, кто стоит за казахстанскими вузами, – как выяснилось, там тоже хватает семейственности. 1. Взлет "мужа" Дариги Назарбаевой, или Активы и связи Кайрата Шарипбаева

Как бывший совхозный агроном дорос до руководителя национальной газовой компании с миллиардными активами? Многие из тех, кто наблюдает за головокружительной карьерой Кайрата Шарипбаева, считают, что успешное продвижение стало возможным благодаря удачной женитьбе. Нынешнего председателя правления "КазТрансГаза" называют мужем Дариги Назарбаевой. Азаттыку удалось найти ряд связанных с Шарипбаевым компаний с солидными оборотами, которые заняты в сфере торговли и услуг. Нас заинтересовали и активы покрупнее: мы не исключаем, что Кайрат Шарипбаев является бенефициаром компаний, строящих газоперерабатывающие заводы в Казахстане, которые получают бесплатный газ с месторождений, перерабатывают и продают его, извлекая хорошую прибыль. Кто он, "зять" Назарбаева Кайрат Шарипбаев?

Текст расследования здесь. 2. "Елбасы" и богатый турецкий бизнесмен. Что их связывает? Торгово-развлекательный центр "Ханшатыр", спортивный комплекс "Астана Арена", Дворец мира и согласия, несколько больших мечетей, Дворец Независимости, Назарбаев Университет, сфера "Нур Алем" – все эти объекты в казахстанской столице построила компания турецкого бизнесмена Феттаха Таминдже. Его имя упоминалось также в связи со спорным проектом по возведению отеля на территории живописного урочища Бозжыра в Мангистауской области. Кто такой Таминдже, который стал одним из богатейших иностранных бизнесменов в Казахстане, подписал многомиллиардные контракты и "напрямую" разговаривал с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым? Расследование: кто и почему получает самые дорогие строительные контракты в Казахстане?

Текст доступен по этой ссылке. 3. От "Мисс Казахстан" до "жены" Назарбаева. Кто она, Асель Курманбаева? Асель Курманбаева, которую называют неофициальной женой Назарбаева, оказалась в центре расследования Pandora Papers, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследователи пришли к выводам, что Курманбаева заработала миллионы долларов на секретных офшорных сделках. Азаттык по следам международного расследования собрал информацию об Асель Курманбаевой, победительнице конкурса красоты "Мисс Казахстан – 1999". Что известно о ней? Чем она занимается? Кто ее родители? Мы предполагаем, что строящийся в Алматы новый театр – заказчиком объекта выступает фонд, единственным учредителем которого является Назарбаев, – возводится для созданного Курманбаевой оперного театра. "Загадочная жена" Назарбаева и новый театр:

Азаттык также обнаружил, что компания KARNELL HOLDING, которая упоминается в расследовании Pandora Papers об обогащении "неофициальной жены" Назарбаева, владеет известным алматинским санаторием. Объект расположен на 98 гектарах земли. Сейчас на месте санатория "Алатау", построенного десятилетия назад при поддержке руководителя Советского Казахстана Динмухамеда Кунаева, действует дорогой отель. 4. Дочь и зять Назарбаева построят в Алматы еще один торговый центр Средняя дочь бывшего президента Казахстана Динара Кулибаева, ее муж Тимур Кулибаев и их бизнес-партнеры собираются строить еще один крупный торговый центр. Объект, по планам, займет шесть гектаров земли в одном из самых дорогих районов Алматы. Чета Кулибаевых – владельцы диверсифицированного бизнеса, они контролируют крупнейший банк страны и значатся в списке миллиардеров американского журнала Forbes.

5. Как высокопоставленные чиновники и их родственники захватили сектор высшего образования Казахстана После 28 лет приватизационных реформ значительная часть сектора высшего образования Казахстана оказалась погрязшей в кумовстве, подверженной коррупции, где присутствует конфликт интересов и отсутствует прозрачность. В стране насчитывается около 130 высших учебных заведений. Большинство из них принадлежит людям из коридоров власти – бывшим министрам, высокопоставленным лицам или их родственникам. Жены и дети чиновников, время от времени заявляющих о необходимости реформ в сфере образования и науки, владеют университетами и колледжами. Бывшие министры, ректоры и их родня. Кому принадлежат вузы в Казахстане: