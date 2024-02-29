Сенат Франции проголосовал за "гарантированную свободу"на аборт

Верхняя палата парламента Франции, Сенат, уверенным большинством голосов проголосовала 28 февраля за закрепление в Конституции "гарантированной свободы" на аборт по желанию женщины. Как сообщило сегодня Международное французское радио (RFI), за предложение проголосовали 267 сенаторов, 50 были против. "Это новая страница в истории прав женщин", — заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Инициатива внести в Конституцию "гарантированную свободу" на аборты шла от президента Эммануэля Макрона. Именно такой вариант в Елисейском дворце называли предпочтительным с учетом того, что администрация французского президента хотела избежать всенародного референдума на эту тему.

Президент Франции назвал голосование Сената "определяющим". "Для окончательного голосования я созову Конгресс парламента 4 марта", — сообщил Эммануэль Макрон.

Во Франции изменения в Конституцию могут быть внесены двумя способами. Инициатива может исходить из парламента. В этом случае поправки еще должны быть одобрены на всенародном референдуме.

Поправки может инициировать президент Республики: в этом случае референдума не требуется. При наличии президентской инициативы изменения в Конституцию вносятся, если проект одобрен 3/5 голосами депутатов обеих палат парламента, объединенных в Конгресс.

В том, что поправки будут одобрены, сомнений уже не остается: обе палаты парламента сделали свой выбор.

"Это огромный шаг вперед. Это защита, которую мы должны обеспечить всем женщинам. Это признание их права свободно распоряжаться своим телом", — заявил премьер-министр Габриэль Атталь.

"Есть дни, которые становятся символом политической и парламентской истории нашей страны. Сегодняшний день — из их числа", — написал глава правительства в социальной сети X.

Представители левых не могли сдержать чувств после голосования. "Мы делаем историю", — заявила депутат от партии "Непокорная Франция" Матильда Пано, которая внесла в парламент предложение о закреплении права на аборты в Конституции в ноябре 2022 года.

"Это огромная победа феминисток", — отреагировала сенаторка от партии зеленых, квир-активистка и феминистка Мелани Фогель.

Внесение абортов в Конституцию Франции — мера прежде всего символическая. Возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом. Но ее внесение в Конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на аборт в будущем.